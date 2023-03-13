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GitHub без предупреждения перевёл репозиторий ipmitool в режим только для чтения

13.03.2023 21:54

GitHub принудительно и без предварительного предупреждения перевёл репозитории проекта IPMI Tool в архивный режим, допускающий доступ только в режиме чтения. Также в режим только для чтения переведены все репозитории Александра Амелькина, сопровождающего ipmitool. Пакет ipmitool входит в состав RHEL, SUSE, Debian и других дистрибутивов Linux и является наиболее распространённым открытым инструментарием командной строки для управления, мониторинга и настройки серверов с BMC-контроллерами, поддерживающими стандарт IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

Ограничение введено без пояснения причин, но по неофициальной информации причиной введённых ограничений стало то, что Александр трудоустроен в компании Yadro, которая в конце февраля была включена в блокирующий санкционный список США. Все GitHub-репозитории с открытыми проектами данной компании, а также репозитории сотрудников переведены в режим только для чтения.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/ipmi...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58789-ipmi
Ключевые слова: ipmi, github, block
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, nevlezay80 (ok), 22:15, 13/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    А меня сегодня на одном discord сервере частично забанили за то, что тавал ссылку на сайт госдумы
     
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