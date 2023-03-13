GitHub без предупреждения перевёл репозиторий ipmitool в режим только для чтения

GitHub принудительно и без предварительного предупреждения перевёл репозитории проекта IPMI Tool в архивный режим, допускающий доступ только в режиме чтения. Также в режим только для чтения переведены все репозитории Александра Амелькина, сопровождающего ipmitool. Пакет ipmitool входит в состав RHEL, SUSE, Debian и других дистрибутивов Linux и является наиболее распространённым открытым инструментарием командной строки для управления, мониторинга и настройки серверов с BMC-контроллерами, поддерживающими стандарт IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

Ограничение введено без пояснения причин, но по неофициальной информации причиной введённых ограничений стало то, что Александр трудоустроен в компании Yadro, которая в конце февраля была включена в блокирующий санкционный список США. Все GitHub-репозитории с открытыми проектами данной компании, а также репозитории сотрудников переведены в режим только для чтения.



