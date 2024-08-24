Платформа совместной разработки Forgejo переходит с лицензии MIT на GPLv3

Разработчики платформы совместной разработки Forgejo объявили о смене лицензии - начиная с выпуска 9.0 все новые наработки проекта начнут распространяться под копилефт лицензией GPLv3+ вместо ранее применявшейся прмиссивной лицензией MIT. Старые ветки Forgejo, а также корректирующие версии на их основе, останутся под лицензией MIT. Отмечается, что смена лицензии упростит задействование в проекте кода, распространяемого под копилефт-лицензиями. В частности, при подготовке выпуска 8.0 было выявлено наличие зависимостей, распространяемых под копилефт-лицензиями не совместимыми с MIT, что вынудило разработчиков исключить данные зависимости из релиза. Под несовместимыми лицензниями распространялся код, связанный с поддержкой формата цитирования APA (American Psychological Association) и движком отрисовки блок-схем на базе библиотеки elkjs. Применение лицензии GPLv3 даст возможность вернуть исключённые зависимости, задействовать больше уже существующего кода и сосредоточить внимание на расширении функциональности Forgejo. Переход на GPLv3 также снизит риск применения недобросовестных бизнес-практик, таких как создание модифицированных версий Forgejo, распространяемых с дополнительными ограничениями или создающими условия для привязки пользователя к определённому поставщику. Кроме того, смена лицензии является продолжением развития прошлогодней инициативы, в соответствии с которой разработчики решили разрешить приём изменений под копилефт-лицензиями и пообещали сменить лицензию после передачи первого изменения под подобной лицензией (два дня назад первый подобный код был принят в репозиторий Forgejo). Изменение лицензии не повлияет пользователей, устанавливающих Forgejo из пакетов дистрибутивов или собирающих платформу из исходных текстов, даже если в код вносятся собственные изменения. Изменение также не повлияет на тех, кто предоставляет севрисы и хостинги кода на базе Forgejo. При этом переход на лицензию GPLv3 потребует выполнения дополнительных условий от лиц, распространяющих бинарные сборки Forgejo или образы контейнеров на основе данной платформы. При распространении подобных сборок потребуется обязательное предоставление доступа к полным исходным текстам на основе которых сформированы сборки, включающим все собственные изменения. Проектом Forgejo развивается платформа, позволяющая развернуть на своих серверах систему для совместной работы с репозиториями Git, напоминающую по решаемым задачам GitHub, Bitbucket и Gitlab. Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь представляет собой форк платформы Gogs. Ответвление Forgejo было выполнено в 2022 году после попыток коммерциализации Gitea и перехода управления в руки коммерческой компании. В Forgejo было продолжено применение принципов независимого управления и сохранена подконтрольность сообществу. На использование Forgejo перешёл Git-хостинг Codeberg.org. Первое время Forgejo придерживался модели синхронизированного форка, при котором все изменения возвращались в основной проект, но в начале этого года было решено развивать платформу как самодостаточный проект со своей независимой кодовой базой. Подобное решение принято из-за усложнения синхронизации кодовых баз в силу накопления изменений, не принятых в состав Gitea, а также после изменения политики Gitea в отношении принимаемых патчей (проект Gitea стал требовать передачи имущественных прав на код).



