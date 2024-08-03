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Доступна платформа совместной разработки Forgejo 8.0, отделившаяся от Gitea

03.08.2024 09:07

Опубликован выпуск платформы совместной разработки Forgejo 8.0, которая с февраля полностью отделилась в самодостаточный проект от системы Gitea (ранее Forgejo развивался в форме синхронизированного форка). Проект позволяет развернуть на своих серверах систему для совместной работы с репозиториями Git, напоминающую по решаемым задачам GitHub, Bitbucket и Gitlab. Форк был создан в 2022 году после попыток коммерциализации Gitea и перехода управления в руки коммерческой компании. В Forgejo было продолжено применение принципов независимого управления и сохранена подконтрольность сообществу. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Под управлением Forgejo работает хостинг Codeberg.org.

Ключевыми особенностями платформы является низкое потребление ресурсов (может использоваться на плате Raspberry Pi или в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев. Отдельно выделяется возможность использования протокола ActivityPub для объединения в федеративную сеть отдельных серверов разработчиков.

Основные изменения:

  • Проведена работа по удалению несвободных зависимостей. В реализации web-интерфейса для отрисовки графика наиболее активных участников использовалась несвободная JavaScript-библиотека GSAP. В новой версии код, привязанный к данной библиотеке, заменён на новую реализацию, использующую библиотеку chart.js.

    Кроме того, аудит выявил ещё два компонента c несовместимыми лицензиями, используемые для поддержки формата цитирования APA (American Psychological Association) и в экспериментальном движке отрисовки блок-схем на базе библиотеки elkjs. Поддержка формата APA пока удалена (рекомендуется использовать более распространённый формат BibTeX), а движок elkjs исключён из состава подключаемой библиотеки Mermaid.

  • Предоставлена возможность ручного вызова Action-обработчиков c данными, заданными пользователем через web-интерфейс.
  • По умолчанию при установке отключена опция, разрешающая самостоятельную регистрацию пользователей в платформе (пользователей может добавлять только администратор). Предполагается, что изменение позволит сократить число остающихся без сопровождения установок, позволяющих спамерам добавлять свои учётные записи.
  • Предоставлена возможность скрытия в интерфейсе файлов и архивов, автоматически генерируемых для релизов, для того чтобы не путать их с архивами, загруженными пользователем (например, в некоторых проектах архив с исходным кодом для релиза загружается отдельно разработчиками и отличается от автоматически генерируемого).
  • Утверждена политика минимализации случайных изменений интерфейса пользователя, суть которой в том, что интерфейс будет развиваться по возможности без нарушения привычного уклада на основе потребностей пользователей и анализа их работы, а не на основе неподтверждённых предположений, что то или иное изменение будет полезным.
  • Прекращена поддержка СУБД Microsoft SQL Server из-за проблематичности организовать автоматическое тестирование интеграции с проприетарной системой.
  • Предоставлена возможность обновления до Forgejo 8 систем на базе Gitea 1.21 и более новых выпусков.


  1. Главная ссылка к новости (https://forgejo.org/2024-07-re...)
  2. OpenNews: Платформа совместной разработки Forgejo полностью отделилась от Gitea
  3. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки
  4. OpenNews: Проект Forgejo начал развитие форка системы совместной разработки Gitea
  5. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.13
  6. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61653-forgejo
Ключевые слова: forgejo, gitea
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:09, 03/08/2024 [ответить]  
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    То что gitea это форк gogs ни слова.
     
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