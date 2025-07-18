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Доступна платформа совместной разработки Forgejo 12.0

18.07.2025 16:00

Опубликован выпуск платформы совместной разработки Forgejo 12.0, позволяющей развернуть на своих серверах систему для совместной работы с репозиториями Git, напоминающую по решаемым задачам GitHub, Bitbucket и Gitlab. Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Отделение Forgejo произошло в 2022 году после попыток коммерциализации Gitea и перехода управления в руки коммерческой компании. Проект Forgejo придерживается принципов независимого управления и подконтрольности сообществу. На использование Forgejo перешёл Git-хостинг Codeberg.org. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.

Ключевыми особенностями платформы является низкое потребление ресурсов (может использоваться на плате Raspberry Pi или в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев. Отдельно выделяется возможность использования протокола ActivityPub для объединения в федеративную сеть отдельных серверов разработчиков.

Основные изменения:

  • Переработана страница с профилем пользователя. Добавлены дополнительные действия в меню профиля.
  • Улучшен интерфейс рецензирования pull-запросов на уровне отдельных коммитов (вместо полного списка изменений, охватывающего все коммиты, в данном режиме последовательно рецензируются отдельные коммиты). Для навигации по коммитам при рецензировании добавлены кнопки "вперёд" и "назад". Разрешено использование кнопки завершения рецензирования для отдельных коммитов. На страницах рецензирования оставлен видимым текст пояснения к коммиту.
  • Добавлена опция для отправки на email уведомлений о сбоях при выполнении работ по расписанию (Forgejo Actions).
  • Оптимизирован процесс проверки конфликтов с открытыми pull-запросами при помещении в целевую ветку новых коммитов. Ранее подобная проверка приводила нагрузке на ввод/вывод, пропорциональной числу открытых pull-запросов из-за применения операции к рабочему дереву. Переход на использование команды "git merge-tree --write-tree" позволил выполнять слияния, не обращаясь к рабочему дереву, что существенно снизило нагрузку в крупных внедрениях.
  • Добавлена возможность использования SSH для задач, ранее завязанных на OpenPGP. Для подписи коммитов после редактирования файлов или приёма изменений, вместо ключа GPG теперь может применяться ключ SSH (подпись формируется в TPM через ssh-agent).
  • По умолчанию добавлен файл robots.txt для информирования ботов о разделах, которые не следует индексировать.
  • Добавлена функция для поддержания форка в состоянии, синхронизированном с основным проектом.
  • Добавлена поддержка предпросмотра 3D-моделей в формате glTF.
  • В редакторе комментариев реализована возможность расстановки отступов клавишей Tab.
  • На базе Alpine 3.22 сформирован готовый образ контейнера для запуска Forgejo 12, использующий Git 2.49.1, GnuPG 2.4.7, SQLite 3.49.2 и OpenSSH 10.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://forgejo.org/2025-07-re...)
  2. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 9.0, перешедшая на лицензию GPLv3
  3. OpenNews: Fedora на пути к переводу Git-сервисов совместной разработки на платформу Forgejo
  4. OpenNews: Уязвимость в платформе совместной разработки Gogs, позволяющая выполнить код на сервере
  5. OpenNews: Проект Guix переходит на Git-хостинг Codeberg
  6. OpenNews: Платформа совместной разработки Forgejo полностью отделилась от Gitea
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63601-forgejo
Ключевые слова: forgejo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:07, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > добавлен файл robots.txt для информирования ботов о разделах, которые не следует индексировать

    А боты такие: "А, ну хорошо, не буду тогда индексировать".

     
  • 1.3, th3m3 (ok), 16:16, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то проект на нормальном языке, а не сборная солянка. В итоге и приложение получилось легковесное и много не жрёт.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:28, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легковесное и ненужное
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:47, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прост ненужн
     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 16:49, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Наконец-то проект на нормальном языке

    но оно на golang. наверное, вы ошиблись новостью, потому что ляпнуть "много не жрёт" про статическую линковку - нужно постараться

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 17:13, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем проблема?

    2021М у меня оно занимает в памяти, для сравнения udiskd занимает 601M, а mariadbd 1834M, для полноценного приложения не так уж много, сервисы систем-д на пару с нетворкменеджером жрут гораздо больше суммарно, так и чего теперь ручками dhcpcd запускать?

     
  • 2.23, Аноним (23), 16:59, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Алё, это твое golang - чисто гугловский вендорлок. Глава гугла позвонит разрабам го и скажет, что мол завтра все обязаны слать телеметрию с банковскими данными! Как тебе такое?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:08, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выше написавший ответит: "Ну так пока же без банковских данных. Поэтому спим спокойно." ;)
     
  • 3.33, Аноним (32), 17:17, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    андроид тоже вендорлок и что? всем массово закупать айфоны? или реанимировать виндовсфоны? уж микрософт, то точно таким страдать не будет

    > Глава гугла позвонит разрабам го и скажет

    Сделают форк и будет оно жить дальше, бесплатное и свободное..

    Любой разраб любого продукта может начать чудить, суть опенсорса ровно в том и есть, чтобы когда один сломается можно было заменить другим, с другим названием мб, но можно.

     
     
  • 4.38, Аноним (23), 17:49, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > андроид тоже вендорлок и что? всем массово закупать айфоны? или реанимировать виндовсфоны? уж микрософт, то точно таким страдать не будет

    Ну вообще то андройд мало кому нужен, ios лучше гораздо.

     
     
  • 5.42, Аноним (32), 17:56, 18/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.36, th3m3 (ok), 17:21, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая шутка, но нет.
     
     
  • 4.37, Аноним (23), 17:48, 18/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, 12yoexpert (ok), 16:46, 18/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 16:50, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сейчас админ заплачит от удаления такого количества троллинга - спать плохо будет!
     
  • 1.21, Аноним (23), 16:57, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, эксперты опеннета что используют для совместной разработки?
     
     
  • 2.30, Василий (??), 17:09, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только цгит и ручную отправку патчей по почте (России)
     
  • 2.31, Аноним (29), 17:11, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно, git. Вот как он есть.
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:19, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GitHub + Jira
     
  • 2.35, Аноним (32), 17:20, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gitea, стоит уже лет 5, можно и на сабж перейти, но лень
     
     
  • 3.39, 12yoexpert (ok), 17:54, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё один курсач на голанг
     

  • 1.41, 12yoexpert (ok), 17:56, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В редакторе комментариев реализована возможность расстановки отступов клавишей Tab.

    за изменение поведения клавиатуры в браузере нужно расстреливать

     

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