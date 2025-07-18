Доступна платформа совместной разработки Forgejo 12.0

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|1.1, Аноним (1), 16:07, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> добавлен файл robots.txt для информирования ботов о разделах, которые не следует индексировать
А боты такие: "А, ну хорошо, не буду тогда индексировать".
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|1.3, th3m3 (ok), 16:16, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то проект на нормальном языке, а не сборная солянка. В итоге и приложение получилось легковесное и много не жрёт.
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|2.17, 12yoexpert (ok), 16:49, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наконец-то проект на нормальном языке
но оно на golang. наверное, вы ошиблись новостью, потому что ляпнуть "много не жрёт" про статическую линковку - нужно постараться
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|3.32, Аноним (32), 17:13, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема?
2021М у меня оно занимает в памяти, для сравнения udiskd занимает 601M, а mariadbd 1834M, для полноценного приложения не так уж много, сервисы систем-д на пару с нетворкменеджером жрут гораздо больше суммарно, так и чего теперь ручками dhcpcd запускать?
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|2.23, Аноним (23), 16:59, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Алё, это твое golang - чисто гугловский вендорлок. Глава гугла позвонит разрабам го и скажет, что мол завтра все обязаны слать телеметрию с банковскими данными! Как тебе такое?
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|3.29, Аноним (29), 17:08, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше написавший ответит: "Ну так пока же без банковских данных. Поэтому спим спокойно." ;)
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|3.33, Аноним (32), 17:17, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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андроид тоже вендорлок и что? всем массово закупать айфоны? или реанимировать виндовсфоны? уж микрософт, то точно таким страдать не будет
> Глава гугла позвонит разрабам го и скажет
Сделают форк и будет оно жить дальше, бесплатное и свободное..
Любой разраб любого продукта может начать чудить, суть опенсорса ровно в том и есть, чтобы когда один сломается можно было заменить другим, с другим названием мб, но можно.
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|4.38, Аноним (23), 17:49, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> андроид тоже вендорлок и что? всем массово закупать айфоны? или реанимировать виндовсфоны? уж микрософт, то точно таким страдать не будет
Ну вообще то андройд мало кому нужен, ios лучше гораздо.
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|1.18, Аноним (18), 16:50, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас админ заплачит от удаления такого количества троллинга - спать плохо будет!
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|1.41, 12yoexpert (ok), 17:56, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В редакторе комментариев реализована возможность расстановки отступов клавишей Tab.
за изменение поведения клавиатуры в браузере нужно расстреливать
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