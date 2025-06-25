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Уязвимость в платформе совместной разработки Gogs, позволяющая выполнить код на сервере

25.06.2025 10:43

В платформе совместной разработки Gogs выявлена уязвимость, которой присвоен критический уровень опасности (10 из 10). Уязвимость позволяет непривилегированному пользователю Gogs изменить исходный код других пользователей сервиса, а также выполнить произвольные команды на сервере с правами пользователя, указанного через параметр RUN_USER в конфигурации Gogs. Уязвимость устранена в обновлении Gogs 0.13.3. Проблема является следствием неполного исправления уязвимости CVE-2024-39931, раскрытой в декабре. Уязвимость не затрагивает платформы Forgejo и Gitea, продолжающие развитие форка Gogs, созданного в 2016 году.

Уязвимость вызвана возможностью манипуляции файлами в каталоге .git из web-редактора репозиториев. При исправлении уязвимости в декабре была добавлена проверка загрузки файлов в каталог .git, но осталась не полностью блокирована возможность удаления файлов. В частности, при удалении проверялось совпадение файлового пути с каталогом .git, но не выполнялись проверки символических ссылок. Для обхода добавленной проверки достаточно было создать символическую ссылку, указывающую на каталог .git, и в дальнейшем использовать эту ссылку для удаления содержимого, вместо прямого обращения к каталогу .git.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gogs/gogs/s...)
  2. OpenNews: Пять уязвимостей в платформе совместной разработки Gogs, позволяющих выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
  4. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 9.0, перешедшая на лицензию GPLv3
  5. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63460-gogs
Ключевые слова: gogs
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Кошкажена (?), 10:51, 25/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Главное, что Forgejo не затрагивает.
     
  • 2, Аноним (2), 11:01, 25/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Надо было на Раст переписать.
     
  • 3, Ося Бендер (?), 11:08, 25/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Это, где все изменения принимаются одним самым главным? Ну дык, результат очевиден, получите, распишитесь.
     
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