Выпуск загрузочных прошивок CoreBoot 25.06, Libreboot 25.06 и Canoeboot 25.06

Опубликован выпуск проекта CoreBoot 25.06, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 879 изменений, подготовленных при участии 128 разработчиков.

Основные изменения:

Реализована поддержка материнских плат: ASUS H61M-A/USB3; CWWK CW-ADL-4L-V1.0 и CW-ADLNTB-1C2L-V3.0; Intel Google Chrome EC; MiTAC Computing R520G6SB и SC513G6; NovaCustom V540TNx (14") и V560TNx (16"); Siemens MC RPL1; Star Labs Byte Mk III (N355); System76 darp11 и lemp13; 21 плата, применяемая в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.

Добавлена поддержка пятого поколения процессоров Intel Xeon Scalable - "Emerald Rapids", позволяющая использовать CoreBoot на последних платформах Intel для серверов и рабочих станций. Среди прочего реализованы появившиеся "Emerald Rapids" новые возможности управления энергопотреблением. Продолжена работа над реализацией поддержки будущего поколения Intel "Panther Lake".

Добавлена поддержка SoC Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 и улучшена поддержка платформ MediaTek MT8189 и MT8196.

Полностью переработана инфраструктура для показа заставки во время загрузки. В новой реализации улучшена отрисовка информации, добавлена поддержка различных типов логотипов, добавлена возможность размещения дополнительной информации в нижней части экрана, предоставлены средства для управления выравниванием логотипа по горизонтали, улучшено отслеживание окончания отрисовки, интегрирована возможность отдельной обработки состояний с низким зарядом аккумулятора.

В утилиту cbfstool, применяемую для управления ФС CBFS (CoreBoot File System), добавлен режим multi-ELF, позволяющий разработчикам прошивок встраивать в одну запись CBFS несколько бинарных файлов в формате ELF. Подобное может использоваться в сценариях, в которых необходима одновременная загрузка нескольких компонентов или используются компоненты TEE (Trusted Execution Environment).

Для Wi-Fi и Bluetooth реализована поддержка DSM-функций PRR (Power Reduction Request), существенно расширяющих возможности управления энергопотреблением в подсистемах для беспроводных устройств. Например, реализованные методы ACPI позволяют операционным системам запрашивать включение агрессивных режимов экономии энергии во время простоя или когда беспроводные функции не используются. Реализация совместима со спецификациями режима Standby от Microsoft, что позволяет синхронизировать энергопотребление беспроводных устройств с состояниями спящего режима в операционных системах, в том числе в Windows.

В подсистеме vboot, применяемой для верифицированной загрузки, обеспечено создание резервных копий данных CMOS на поздних стадиях загрузки. Изменение обеспечивает дополнительную защиту от повреждения данных при возникновения аварийных ситуаций во время запуска прошивки и позволяет сохранить целостность важных параметров конфигурации при экстренном отключении питания во время выполнения сложных процедур инициализации.

В Kconfig добавлена опция VBOOT_EC_SYNC_ESOL для управления поведением синхронизации встроенных контроллеров.

В сборочной системе обеспечена совместимость с GCC 15. В crossgcc реализована поддержка спецификаций для архитектуры набора команд RISC-V. Значительно улучшено управление субмодулями и упрощено отслеживание обновлений сторонних компонентов.

В документацию добавлено разъяснение политики проекта в отношении использования AI-инструментов при написании кода. Добавлены пункты о том, что разработчики должны обладать правами на код и несут ответственность за соответствие передаваемого кода стандартам качества CoreBoot и соблюдение лицензий. При нарушении прав третьих лиц код будет удаляться или заменяться.

Дополнительно можно отметить релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 25.06, который получил статус стабильного выпуска, сосредоточенного на оттачивании функциональности, добавленной в экспериментальных выпусках (стабильные релизы в основном содержат исправления и публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в декабре). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

По сравнению с прошлым стабильным релизом добавлена поддержка материнской платы Acer Q45T-AM, а также мини-ПК Dell Precision T1700 SFF и MT. Улучшена система сборки. Добавлена возможность сборки с использованием GCC 15. CoreBoot синхронизирован с репозиторием по состоянию на 20 апреля. С актуальными кодовыми базами синхронизированы компоненты GRUB2, U-Boot, SeaBIOS, flashprog, uefitool и NASM.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

Серверные материнские платы: ASUS KFSN4-DRE ASUS KGPE-D16

Десктоп-системы: Gigabyte GA-G41M-ES2L; Acer G43T-AM3, Q45T-AM; Intel D510MO / D410PT; Apple iMac 5,2; HP Elite 8200 SFF/MT; HP Elite 8300 USDT; ASUS KCMA-D8; Dell Precision T1650, T1700 SFF/MT; Intel D945GCLF Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT, 780 USFF/MT ;

Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet; ThinkPad T60; Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet; Lenovo ThinkPad X301; Lenovo ThinkPad R400; Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440 / T480 / T480S. Lenovo ThinkPad T500 / T530; Lenovo ThinkPad W530 / W541; Lenovo ThinkPad R500; HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m; HP EliteBook 820 G2; HP Compaq Elite 8300 CMT; HP EliteBook 8460p; HP EliteBook 8560w; Dell Latitute E6400 / E6430; Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300; Apple MacBook1 и MacBook2; ASUS Chromebook Flip C101 (ARM); Samsung Chromebook Plus (ARM).

Игровые приставки: Sony PlayStation 1.



Также сформирован выпуск проекта Canoeboot 25.06, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 25.06, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО.

Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

В новой версии Canoeboot реализована поддержка:

материнской платы Acer Q45T-AM

ПК Dell Precision T1650

ПК Dell OptiPlex 7010 SFF, 9020 SFF, 9020 MT

ПК HP Elite 8200 SFF, 8300 CMT, 8300 USDT,

ноутбуков Dell Latitude E5420, E5520, E5530, E6220, E6230, E6320, E6330, E6420, E6430, E6520, E6530

ноутбуков Lenovo ThinkPad T420, T420s, T430, T440p, T520, T530, W530, W541, X220, X230 и X230T

Устройства, поддерживаемые в Canoeboot: