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Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 25.04 и Canoeboot 25.04

01.05.2025 11:26

Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 25.04, который имеет статус экспериментального выпуска, сосредоточенного на развитии функциональности (стабильные релизы в основном содержат исправления и публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в декабре). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка материнской платы Acer Q45T-AM и улучшена поддержка похожей платы Acer G43T-AM3. Обеспечена корректная работа Ethernet на материнских платах Acer.
  • Изменена нумерация версий, вместо формата "YYYYMMDD" теперь используется нумерация "YY.MM" (год. месяц).
  • Улучшена система сборки. При формировании сборок использован свежий выпуск Debian 12.10. Обеспечена возможности сборки в Fedora 42 и Debian Sid с компилятором GCC 15.
  • SeaBIOS синхронизирован с репозиторием основного проекта по состоянию на 4 марта, flashprog с состоянием репозитория от 1 марта, uefitool - 26 апреля, GRUB2 - 20 апреля (с устранением уязвимостей). Выполнена синхронизация со свежей кодовой базой CoreBoot. U-Boot обновлён до версии 2025.04, а NASM до версии 2.16.03.


Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3, Q45T-AM;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650;
    • Intel D945GCLF
    • Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT, 780 USFF/MT ;
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440 / T480 / T480S.
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • HP EliteBook 820 G2;
    • HP Compaq Elite 8300 CMT;
    • HP EliteBook 8460p;
    • HP EliteBook 8560w;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).
  • Игровые приставки:
    • Sony PlayStation 1.



В дополнение к Libreboot сформирован выпуск проекта Canoeboot 25.04, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 25.04, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО.

Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

Устройства, поддерживаемые в Canoeboot:



  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 25.03, открытой альтернативы проприетарным прошивкам
  3. OpenNews: Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241206
  4. OpenNews: Выявлен UEFI-буткит Bootkitty, подставляющий вредоносный код в загружаемое ядро Linux
  5. OpenNews: Нападки производителя ноутбуков Malibal на проект coreboot
  6. OpenNews: Опубликован Canoeboot, вариант дистрибутива Libreboot, отвечающий требованиям Фонда СПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63172-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot, boot, firmware, bios
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:01, 01/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Прошить, или завязать.
     
  • 2, Аноним (2), 12:11, 01/05/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Опубликован релиз

    Обнародован выпуск.

     
  • 3, Аноним (3), 12:13, 01/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ну на T480 еще можно пожить
     
  • 4, Аноним (4), 12:18, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5, Аноним (5), 12:45, 01/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Прошивка, я надеюсь, написана на Расте?
     

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