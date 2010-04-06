Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 25.04 и Canoeboot 25.04

Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 25.04, который имеет статус экспериментального выпуска, сосредоточенного на развитии функциональности (стабильные релизы в основном содержат исправления и публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в декабре). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске:

Добавлена поддержка материнской платы Acer Q45T-AM и улучшена поддержка похожей платы Acer G43T-AM3. Обеспечена корректная работа Ethernet на материнских платах Acer.

Изменена нумерация версий, вместо формата "YYYYMMDD" теперь используется нумерация "YY.MM" (год. месяц).

Улучшена система сборки. При формировании сборок использован свежий выпуск Debian 12.10. Обеспечена возможности сборки в Fedora 42 и Debian Sid с компилятором GCC 15.

SeaBIOS синхронизирован с репозиторием основного проекта по состоянию на 4 марта, flashprog с состоянием репозитория от 1 марта, uefitool - 26 апреля, GRUB2 - 20 апреля (с устранением уязвимостей). Выполнена синхронизация со свежей кодовой базой CoreBoot. U-Boot обновлён до версии 2025.04, а NASM до версии 2.16.03.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

Серверные материнские платы: ASUS KFSN4-DRE ASUS KGPE-D16

Десктоп-системы: Gigabyte GA-G41M-ES2L; Acer G43T-AM3, Q45T-AM; Intel D510MO / D410PT; Apple iMac 5,2; HP Elite 8200 SFF/MT; HP Elite 8300 USDT; ASUS KCMA-D8; Dell Precision T1650; Intel D945GCLF Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT, 780 USFF/MT ;

Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet; ThinkPad T60; Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet; Lenovo ThinkPad X301; Lenovo ThinkPad R400; Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440 / T480 / T480S. Lenovo ThinkPad T500 / T530; Lenovo ThinkPad W530 / W541; Lenovo ThinkPad R500; HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m; HP EliteBook 820 G2; HP Compaq Elite 8300 CMT; HP EliteBook 8460p; HP EliteBook 8560w; Dell Latitute E6400 / E6430; Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300; Apple MacBook1 и MacBook2; ASUS Chromebook Flip C101 (ARM); Samsung Chromebook Plus (ARM).

Игровые приставки: Sony PlayStation 1.



В дополнение к Libreboot сформирован выпуск проекта Canoeboot 25.04, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 25.04, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО.

Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

Устройства, поддерживаемые в Canoeboot: