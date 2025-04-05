Выпуск Coreboot 25.03, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

|
|
|
|2.3, Аноним (3), 12:39, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну, допустим, прошивал... Но slmgr.vbs под линуксом всё равно не работает. Так какой смысл спрашивать?
|
|
|
|2.16, Аноним (19), 13:13, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну попробуй в стране с не самым тропическим климатом походить зимой без штанов.
|
|1.8, Аноним (7), 12:49, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Прошивки должны создавать верифицированные производители, а не васяны, которые неизвестно что добавили в прошивку.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 13:06, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, все бэкдоры должны быть заверены и подписаны фирменным ключом АНБ,а не какими-то подвальными хацкерами!!
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 13:19, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С чего вы взяли, что кора бута - это подвальные хацкеры?! :D Там работают за деньги люди из Амд и Сименса, с добрым утром! И пилят они эту кору для своих девайсов, остальное - это шлак, который чисто для тестов и фана. Капец вы наивные.
|
|2.15, Аноним (19), 13:12, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Верифицированные (кем надо) производители добавят известно что.
|