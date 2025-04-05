The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Coreboot 25.03, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

05.04.2025 11:16

Представлен выпуск проекта CoreBoot 25.03, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 1001 изменение. В подготовке релиза принял участие 131 разработчик.

Основные изменения:

  • Реализована поддержка материнских плат:
    • ASROCK Z87 Extreme3, Z87 Extreme4, Z87M Extreme4 и Z87 Pro4.
    • ASUS P8H67-I DELUXE
    • HP Pro 3400
    • Intel Ptlrvp
    • Lenovo ThinkCentre M900
    • NovaCustom V540TU (14″) и V560TU (16″)
    • StarLabs StarLite Mk V Smart Battery (N200), StarBook Mk VII (165H) и StarLabs StarBook Mk VII (N200).
    • 8 плат, применяемые на различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
  • Добавлена поддержка SoC Renoir (AMD Crater) и Xilinx Zynq7000.
  • Добавлена поддержка поворота логотипа для его отображений при портретной ориентации экранной панели. Обеспечена возможность возвращения ориентации в исходное значение при закрытой крышке ноутбука для корректного отображения логотипа в случае подключения внешнего экрана.
  • Добавлена поддержка нового формата вывода утилиты "lsusb -t", изменившегося в usbutils 016.
  • Из состава FSP (Firmware Support Package) вынесен код для вывода уведомлений о низком заряде аккумулятора во время загрузки.
  • Устранено аварийное завершение FSP-S на системах с процессорами Intel Meteor Lake.
  • Для платформы Intel Сannon Lake задействован типовой код ACPI для SRAM и HECI (Host Embedded Controller Interface).
  • Улучшена открытая реализация системы инициализации памяти для платформы Intel Haswell.
  • Улучшена утилита intelp2m (Intel Pad to Macro).
  • Для различных платформ проведена работа по улучшению управления энергопотреблением и температурой.
  • Улучшена поддержка дисплеев и видеокарт.
  • Улучшена поддержка интерфейсов USB Type-C и Thunderbolt.
  • Добавлена обработка низкого заряда аккумулятора и нажатия кнопки выключения на начальной стадии загрузки.
  • Улучшен код инициализации памяти. Добавлена поддержка дополнительных конфигураций памяти.
  • Расширена поддержка ACPI и обработка устройств.
  • Улучшена поддержка TPM-чипов (Trusted Platform Module) и встроенных контроллеров (EC, Embedded Controller).
  • Добавлена поддержка новых моделей сенсорных панелей и устройств ввода.
  • Улучшена поддержка архитектуры RISC-V.
  • Расширены возможности для отладки и ведения лога.
  • Улучшена обработка ошибок и восстановления после сбоев.
  • Добавлена поддержка чипов DDR5, обеспечивающих скорость передачи данных 7500 MT/s.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241206
  3. OpenNews: Нападки производителя ноутбуков Malibal на проект coreboot
  4. OpenNews: Intel начал продвигать решения на базе CoreBoot для систем с процессорами Intel Xeon 6
  5. OpenNews: Выпуск Coreboot 24.05
  6. OpenNews: Инструментарий для создания патчей к прошивкам чипов TI CC13XX и CC26XX с поддержкой BLE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63027-coreboot
Ключевые слова: coreboot, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, зомбированный (?), 12:27, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь сюды SLIC 2.1 прошивал ? и вообще, кто-нибудь себе SLIC 2.1 прошивает ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:39, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, допустим, прошивал... Но slmgr.vbs под линуксом всё равно не работает. Так какой смысл спрашивать?
     
     
  • 3.22, зомбированный (?), 13:43, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне не для линукса, разве CoreBoot 25.03 работает только с линукс?
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:25, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотите прошить в BIOS GPL ? Правильное решение!52
     

  • 1.5, Унитаз (?), 12:42, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А анонимы опеннета в shtanah или без shtanov?
     
     
  • 2.6, Карлос Сношайтилис (ok), 12:45, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В смирительных halatah
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:48, 05/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.17, Аноним (19), 13:18, 05/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 12:59, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде ни одной овцы в новости нет. думаю, в штанах
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 13:01, 05/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.16, Аноним (19), 13:13, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну попробуй в стране с не самым тропическим климатом походить зимой без штанов.
     
     
  • 3.21, 12yoexpert (ok), 13:33, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Грузии разве холодно?
     

  • 1.8, Аноним (7), 12:49, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прошивки должны создавать верифицированные производители, а не васяны, которые неизвестно что добавили в прошивку.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:51, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Никто никому ничего не должен.
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 13:01, 05/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 12:58, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём должны они мелкомягким
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:06, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все бэкдоры должны быть заверены и подписаны фирменным ключом АНБ,а не какими-то подвальными хацкерами!!
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:19, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего вы взяли, что кора бута - это подвальные хацкеры?! :D Там работают за деньги люди из Амд и Сименса, с добрым утром! И пилят они эту кору для своих девайсов, остальное - это шлак, который чисто для тестов и фана. Капец вы наивные.
     
     
  • 4.23, Rus_Trololo (ok), 14:43, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде всего из Google, а потом уже все остальные.
     
  • 2.15, Аноним (19), 13:12, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верифицированные (кем надо) производители добавят известно что.
     

  • 1.20, Аноним (-), 13:29, 05/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.24, Krtek (?), 15:05, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Установка всё такая же замороченная?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру