Выпуск Coreboot 25.03, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

Представлен выпуск проекта CoreBoot 25.03, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 1001 изменение. В подготовке релиза принял участие 131 разработчик. Основные изменения: Реализована поддержка материнских плат: ASROCK Z87 Extreme3, Z87 Extreme4, Z87M Extreme4 и Z87 Pro4. ASUS P8H67-I DELUXE HP Pro 3400 Intel Ptlrvp Lenovo ThinkCentre M900 NovaCustom V540TU (14″) и V560TU (16″) StarLabs StarLite Mk V Smart Battery (N200), StarBook Mk VII (165H) и StarLabs StarBook Mk VII (N200). 8 плат, применяемые на различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.

Добавлена поддержка SoC Renoir (AMD Crater) и Xilinx Zynq7000.

Добавлена поддержка поворота логотипа для его отображений при портретной ориентации экранной панели. Обеспечена возможность возвращения ориентации в исходное значение при закрытой крышке ноутбука для корректного отображения логотипа в случае подключения внешнего экрана.

Добавлена поддержка нового формата вывода утилиты "lsusb -t", изменившегося в usbutils 016.

Из состава FSP (Firmware Support Package) вынесен код для вывода уведомлений о низком заряде аккумулятора во время загрузки.

Устранено аварийное завершение FSP-S на системах с процессорами Intel Meteor Lake.

Для платформы Intel Сannon Lake задействован типовой код ACPI для SRAM и HECI (Host Embedded Controller Interface).

Улучшена открытая реализация системы инициализации памяти для платформы Intel Haswell.

Улучшена утилита intelp2m (Intel Pad to Macro).

Для различных платформ проведена работа по улучшению управления энергопотреблением и температурой.

Улучшена поддержка дисплеев и видеокарт.

Улучшена поддержка интерфейсов USB Type-C и Thunderbolt.

Добавлена обработка низкого заряда аккумулятора и нажатия кнопки выключения на начальной стадии загрузки.

Улучшен код инициализации памяти. Добавлена поддержка дополнительных конфигураций памяти.

Расширена поддержка ACPI и обработка устройств.

Улучшена поддержка TPM-чипов (Trusted Platform Module) и встроенных контроллеров (EC, Embedded Controller).

Добавлена поддержка новых моделей сенсорных панелей и устройств ввода.

Улучшена поддержка архитектуры RISC-V.

Расширены возможности для отладки и ведения лога.

Улучшена обработка ошибок и восстановления после сбоев.

Добавлена поддержка чипов DDR5, обеспечивающих скорость передачи данных 7500 MT/s.



