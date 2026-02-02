Проект Linux From Scratch прекращает поддержку SysVinit в пользу systemd

Брюс Дуббс (Bruce Dubbs), главный редактор проекта Linux From Scratch, объявил о прекращении обновления версий руководств Linux From Scratch (LFS) и Beyond Linux From Scratch (BLFS) в конфигурации с системой инициализации SysVinit. Доступ к руководству LFS/BLFS 12.4 с SysVinit будет сохранён, но намеченный на 1 марта выпуск LFS/BLFS 13.0 будет сформирован только в варианте с системным менеджером systemd.

В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке прикладных программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В качестве причин отказа от развития руководств с SysVinit упоминается нехватка ресурсов и прекращение поддержки SysVinit крупными проектами, такими как GNOME и KDE Plasma. Проект поддерживается небольшой командой добровольцев, которая не справляется с обработкой потока изменений в 88 пакетах LFS и более 1000 пакетов в BLFS, в условиях необходимости проверки всех пакетов на работоспособность в окружениях на базе System V и systemd. Помимо этого последние версии GNOME и KDE Plasma требуют для работы функциональности systemd, которую можно было бы реализовать перейдя на OpenRC, но миграция не решит проблему с перегруженностью редакторов книги.

Брюс также отметил, что это вынужденное решение, которым он не доволен. Systemd включает 1678 файлов на языке C плюс множество файлов с данными, в то время как SysVinit содержит 22 файла на языке C и около 50 небольших bash-скриптов и файлов с данными. Несмотря на значительный перевес systemd в функциональности, по мнению Брюса, после прекращения поддержки SysVinit книга потеряет составляющие, важные для понимания того, как работает система.



