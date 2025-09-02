Опубликованы Linux From Scratch 12.4 и Beyond Linux From Scratch 12.4

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.4 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.4 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 12.4 обновлено 49 пакетов, среди которых ядро Linux 6.16.1, Systemd 257.8, Binutils 2.45, gcc 15.2, glibc 2.42, Bash 5.3, Coreutils 9.7, Meson 1.8.3, OpenSSL 3.5.2, Perl 5.42.0, Python 3.13.7, Vim 9.1.1629. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 12.4 отмечено более 1300 обновлений, среди которых KDE Plasma 6.4.4, KDE Gears 25.08, GNOME 48, Xfce 4.20.2, LXQt 2.2.1, IceWM 3.8.2, LibreOffice 25.8.1, FFmpeg 7.1.1, Inkscape 1.4.2, Thunderbird 140.2, Firefox 140.2.0, SeaMonkey 2.53.21, GIMP 3.0.4, Mesa 25.1.8, GTK 4.18.6, MariaDB 11.8.3, PostgreSQL 17.6, SQLite 3.50.4, Postfix 3.10.4, Exim 4.98.2, BIND 9.20.12, Apache httpd 2.4.65. Добавлены новые пакеты: roman-numerals-py, Clone::PP и fast_float. Удалены пакеты libgdata, uhttpmock и AbiWord.

Также обновлено руководство "Gaming Linux From Scratch 12.4" с инструкциями по установке в LFS 12.4 компьютерных игр и сопутствующих программ, таких как Steam и Wine. Руководство охватывает более 100 пакетов. В новой версии возвращена поддержка libglvnd и NVIDIA. Прекращена поддержка 32-разрядных CPU. Добавлена поддержка OBS, Hyprland, SQLite, Speex и EGL-библиотек NVIDIA.

