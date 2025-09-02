Опубликованы Linux From Scratch 12.4 и Beyond Linux From Scratch 12.4

|
|1.1, Аноним (1), 19:14, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Объясните, почему нет на openrc?
З в. Посоветуйте саклессный дистр интересный какой либо, без systemd и с фишками безопасности типа аппармора
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 19:37, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> без systemd
А что, у тебя аллергия? Или ты просто предпочитаешь яваскрипты^W скрипты нативному сишному коду? Вот в самом деле: там, где системдос сделает ровно один сискол по созданию папки, яваскрипт^W ой, башскрипт вызовет гигантское кол-во других сисколов начиная с вызова процесса mkdir, который далее сам по себе тоже будет генерить сисколы, чье ужасающее кол-во можешь пронаблюдать в strace. В системдосе все описывается декларативно в виде DAG (directed acyclic graph) и прекрасно параллелится. В башскриптах же выполнение строка за строкой, как в каком-нибудь QBASIC.
|
|
|
|3.8, Аноним (-), 19:46, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Где-то передернул, где-то соврал. systemD сам по себе громоздок и тормознут. И только в 2025 году я понял простую истину. systemD выбирают те, кто элементарно не осилил GNU bash.
|
|
|
|4.9, 12yoexpert (ok), 19:49, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
не соглашусь. systemd выбирают те, кто элементарно не осилил ничего, кроме убунты
|
|
|
|5.19, Аноним (19), 20:47, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не хочу ОСИЛИВАТЬ, хочу нормально пользоваться. Мне к какому доктору?
|
|
|
|
|
|7.28, Аноним (19), 21:37, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы когда-нибудь работали на заводе? Там бывает так, что все эти ваши пляски с системой инициализации — детский сад в сравнении.
|
|7.29, Аноним (29), 21:58, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а тебе в детдом, чтоб тебя там хорошенько отделали, и чтоб ты больше не гадил тут
|
|4.14, Аноним (5), 20:24, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О как! Оказывается, яваскрипты^W тьфу ты, башскрипты "осиливать" надо! Любопытный факт: те, кто не осилил ничего, кроме примитивных скриптовых языков вроде баша, считают, что они осилили самое сложное, что вообще бывает в айти. Такие же повадки наблюдал у яваскриптеров и прочих скрипткиддисов. Даже сам Линус! - является "всего лишь" сишником, так как не осилил написать ядро на баше!
|
|
|
|4.20, Песнь скрипучих дроздов (?), 20:54, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нелюбовь к systemd еще можно понять, но вот любовь к systemd это уже серьёзно, а ведь за подобное в своё время Влад Цепеш на кол сажал.
|
|
|
|5.27, чатжпт (?), 21:07, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
systemd лучше баш портянок, которые выдавали за систему инициализации до него
|
|2.15, чатжпт (?), 20:33, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Crux какой-нибудь?! Но я не знаю что там с аппармор, давно не следил за жизнью дистрибутива
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 20:02, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
…который из присутствующих собирали аж три человека (и один, возможно, даже довёл дело до конца, перед тем как пересесть обратно на убунту).
|
|
|
|3.16, Аноним (5), 20:33, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прикол LFS в том, что его осиливание преподносится как предмет гордости, как достижение. Хотя на самом деле юзер просто копирует заранее написанные за него команды, вставляет их в соседний терминал и с важным видом жмет Enter. От "apt-get install" отличие только в том, что бездумно вводимых команд не одна, а сотни. Но от количества команд качество материала не увеличивается: лучше бы книжка рассказала про сам подход решения проблем. Не давала готовые решения, а подробно описывала, как гуглить ошибки, где искать патчи, как коммуницировать с апстримами, какие стандарты читнуть (LFS, FHS...), по каким вопросам выносить архитектурные решения *перед* созданием дистра и т. д.
|
|1.11, Аноним (10), 20:04, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> созданию с нуля базовой Linux-системы
> пакеты
Я один когнитивный диссонанс испытываю здесь?
|