Опубликованы Linux From Scratch 12.4 и Beyond Linux From Scratch 12.4

02.09.2025 19:06

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.4 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.4 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 12.4 обновлено 49 пакетов, среди которых ядро Linux 6.16.1, Systemd 257.8, Binutils 2.45, gcc 15.2, glibc 2.42, Bash 5.3, Coreutils 9.7, Meson 1.8.3, OpenSSL 3.5.2, Perl 5.42.0, Python 3.13.7, Vim 9.1.1629. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 12.4 отмечено более 1300 обновлений, среди которых KDE Plasma 6.4.4, KDE Gears 25.08, GNOME 48, Xfce 4.20.2, LXQt 2.2.1, IceWM 3.8.2, LibreOffice 25.8.1, FFmpeg 7.1.1, Inkscape 1.4.2, Thunderbird 140.2, Firefox 140.2.0, SeaMonkey 2.53.21, GIMP 3.0.4, Mesa 25.1.8, GTK 4.18.6, MariaDB 11.8.3, PostgreSQL 17.6, SQLite 3.50.4, Postfix 3.10.4, Exim 4.98.2, BIND 9.20.12, Apache httpd 2.4.65. Добавлены новые пакеты: roman-numerals-py, Clone::PP и fast_float. Удалены пакеты libgdata, uhttpmock и AbiWord.

Также обновлено руководство "Gaming Linux From Scratch 12.4" с инструкциями по установке в LFS 12.4 компьютерных игр и сопутствующих программ, таких как Steam и Wine. Руководство охватывает более 100 пакетов. В новой версии возвращена поддержка libglvnd и NVIDIA. Прекращена поддержка 32-разрядных CPU. Добавлена поддержка OBS, Hyprland, SQLite, Speex и EGL-библиотек NVIDIA.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов.
  • "Multilib-LFS" - инструкция по установке Multilib для запуска 32-разядных программ в 64-разрядных окружениях.


  OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 12.3 и Beyond Linux From Scratch 12.3
  OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017.01 с собственной иерархией файловой системы
  OpenNews: Первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch
  • 1.1, Аноним (1), 19:14, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Объясните, почему нет на openrc?
    З в. Посоветуйте саклессный дистр интересный какой либо, без systemd и с фишками безопасности типа аппармора
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:27, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Chrome OS Flex
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:37, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > без systemd

    А что, у тебя аллергия? Или ты просто предпочитаешь яваскрипты^W скрипты нативному сишному коду? Вот в самом деле: там, где системдос сделает ровно один сискол по созданию папки, яваскрипт^W ой, башскрипт вызовет гигантское кол-во других сисколов начиная с вызова процесса mkdir, который далее сам по себе тоже будет генерить сисколы, чье ужасающее кол-во можешь пронаблюдать в strace. В системдосе все описывается декларативно в виде DAG (directed acyclic graph) и прекрасно параллелится. В башскриптах же выполнение строка за строкой, как в каком-нибудь QBASIC.

     
     
  • 3.8, Аноним (-), 19:46, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Где-то передернул, где-то соврал. systemD сам по себе громоздок и тормознут. И только в 2025 году я понял простую истину. systemD выбирают те, кто элементарно не осилил GNU bash.
     
     
  • 4.9, 12yoexpert (ok), 19:49, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не соглашусь. systemd выбирают те, кто элементарно не осилил ничего, кроме убунты
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 20:47, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не хочу ОСИЛИВАТЬ, хочу нормально пользоваться. Мне к какому доктору?
     
     
  • 6.21, 12yoexpert (ok), 20:55, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты сам себе противоречишь, но вообще тебе на завод или в гос организации
     
     
  • 7.28, Аноним (19), 21:37, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы когда-нибудь работали на заводе? Там бывает так, что все эти ваши пляски с системой инициализации — детский сад в сравнении.
     
  • 7.29, Аноним (29), 21:58, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а тебе в детдом, чтоб тебя там хорошенько отделали, и чтоб ты больше не гадил тут
     
  • 4.14, Аноним (5), 20:24, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    О как! Оказывается, яваскрипты^W тьфу ты, башскрипты "осиливать" надо! Любопытный факт: те, кто не осилил ничего, кроме примитивных скриптовых языков вроде баша, считают, что они осилили самое сложное, что вообще бывает в айти. Такие же повадки наблюдал у яваскриптеров и прочих скрипткиддисов. Даже сам Линус! - является "всего лишь" сишником, так как не осилил написать ядро на баше!
     
  • 3.17, Аноним (17), 20:41, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ого, как вас триггерит от нелюбви systemd.
     
     
  • 4.20, Песнь скрипучих дроздов (?), 20:54, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    нелюбовь к systemd еще можно понять, но вот любовь к systemd это уже серьёзно, а ведь за подобное в своё время Влад Цепеш на кол сажал.
     
     
  • 5.27, чатжпт (?), 21:07, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    systemd лучше баш портянок, которые выдавали за систему инициализации до него
     
  • 2.6, 12yoexpert (ok), 19:42, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    gentoo

    на suckless.org нет дистров, подходящих под критерии

     
  • 2.13, Аноним (13), 20:10, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    slackware?
     
  • 2.15, чатжпт (?), 20:33, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Crux какой-нибудь?! Но я не знаю что там с аппармор, давно не следил за жизнью дистрибутива
     

  • 1.2, Аноним (3), 19:27, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Что уж тут сказать единственный нормальный Линукс
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:02, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    …который из присутствующих собирали аж три человека (и один, возможно, даже довёл дело до конца, перед тем как пересесть обратно на убунту).
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 20:33, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прикол LFS в том, что его осиливание преподносится как предмет гордости, как достижение. Хотя на самом деле юзер просто копирует заранее написанные за него команды, вставляет их в соседний терминал и с важным видом жмет Enter. От "apt-get install" отличие только в том, что бездумно вводимых команд не одна, а сотни. Но от количества команд качество материала не увеличивается: лучше бы книжка рассказала про сам подход решения проблем. Не давала готовые решения, а подробно описывала, как гуглить ошибки, где искать патчи, как коммуницировать с апстримами, какие стандарты читнуть (LFS, FHS...), по каким вопросам выносить архитектурные решения *перед* созданием дистра и т. д.
     
     
  • 4.25, 12yoexpert (ok), 21:05, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    LFS и есть книжка
     

  • 1.11, Аноним (10), 20:04, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > созданию с нуля базовой Linux-системы
    > пакеты

    Я один когнитивный диссонанс испытываю здесь?

     
     
  • 2.23, 12yoexpert (ok), 21:02, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    там просто распечатки в пакетах
     

  • 1.12, денис (??), 20:07, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    рекомендую всем кому нужен свой дистр
     

