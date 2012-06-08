Второй выпуск руководства "Linux для себя"

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|1.1, Аноним (1), 23:06, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Руководство для создания миллион второго дистрибутива с новыми обоями
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|2.2, макпыф (ok), 23:12, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не, для этого берется убунту/дебиан
Собрать и опакетить десяток тысяч пакетов дело не простое, а уж это поддерживать - тем более. И инструкций об этом не будет
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|3.3, Аноним (3), 23:21, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока к старости закончишь компилить и настраивать пакеты, они станут древностью для энтузиастов.
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|2.4, Аноним (4), 23:27, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это руководство для изучения внутренней структуры системы (как и лфс) на практическом примере. А просто заменить обои много ума не надо в отличие от, даже ты справишься
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|3.13, Аноним (-), 00:47, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на kernel.org руководство для изучения внутренней структуры системы. но очень мало кто об этом знает. а жаль..
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|1.5, макпыф (ok), 23:29, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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От себя добавлю:
1. Не используются исхи лфс (отправил как поправку к новости, ждет апрува)
2.
> под лицензией MIT.
Все команды и коды из лфс под ней - так что все правильно (сама лфс под какой то CC-, но см 1). А вообще я пермесив не люблю, но это и не программа, так что тут уместно.
3.
> Выполнен переход на платформу генерации статического контента mkdocs
В предыдущих версии было docsify.js. В принципе это основная причина по которой новость нужна.
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|2.12, Аноним (-), 00:44, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какое же это "для себя", если там systemd?
Форкай как линукс "для врага"
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|1.11, Аноним (-), 00:40, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прикольно, кирилица в документации конечно выглядит дико но молодец, нопесал.
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