Второй выпуск руководства "Linux для себя"

> под лицензией MIT.

Все команды и коды из лфс под ней - так что все правильно (сама лфс под какой то CC-, но см 1). А вообще я пермесив не люблю, но это и не программа, так что тут уместно.

3.

> Выполнен переход на платформу генерации статического контента mkdocs

В предыдущих версии было docsify.js. В принципе это основная причина по которой новость нужна.

