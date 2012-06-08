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Второй выпуск руководства "Linux для себя"

28.12.2021 21:54

Опубликован второй выпуск руководства по "Linux для себя" (LX4, LX4U), предлагающего инструкцию по созданию независимой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Проект является независимым ответвлением от руководства LFS (Linux From Scratch), но не использует его исходные тексты. На выбор пользователя предлагается multilib, поддержка EFI и набор дополнительного ПО для более удобной настройки системы. Наработки проекта размещены на GitHub под лицензией MIT.

Основные изменения:

  • Выполнен переход на платформу генерации статического контента mkdocs (ранее применялся docsify.js). В результате перехода стала возможной генерация PDF-версии руководства. Кроме того, веб-версия руководства корректно работает в консольных браузерах типа links и w3m;
  • В качестве опции предлагается использование классической иерархии файловой системы, при которой каталоги "/bin", "/sbin и "/lib" не являются символическими ссылками на "/usr/{bin,sbin,lib}";
  • Множественные правки и корректировки по тексту всего руководства;
  • Благодаря обратной связи сообщества, внесены уточнения и пояснения во многих разделах.
  • Обновления пакетов:
    • linux-5.15.5
    • gcc-11.2.0
    • glibc-2.34
    • systemd-250
    • sysvinit-3.01
    • python-3.10.1
    • zstd-1.5.1
    • expat-2.4.2
    • automake-1.16.5
    • bc-5.2.1
    • bison-3.8.2
    • coreutils-9.0
    • dbus-1.13.18
    • diffutils-3.8
    • e2fsprogs-1.46.4
    • file-5.41
    • gawk-5.1.1
    • gdbm-1.22
    • grep-3.7
    • gzip-1.11
    • iana-etc-20211215
    • inetutils-2.2
    • iproute2-5.15.0
    • libpipeline-1.5.4
    • jinja-3.0.3
    • libcap-2.62
    • meson-0.60.3
    • nano-5.9
    • ncurses-6.3
    • openssl-3.0.1
    • shadow-4.10
    • tcl-8.6.12
    • tzdata-2021e
    • util-linux-2.37.2
    • vim-8.2.3565
    • wget-1.21.2
    • zlib-ng-2.0.5


  1. Главная ссылка к новости (https://lx4u.ru/rel/stable/...)
  2. OpenNews: Первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017 со своеобразной иерархией файловой системы
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 10 и Beyond Linux From Scratch 10
  5. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11 и Beyond Linux From Scratch 11
Автор новости: Linux для себя
Тип: яз. русский / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56424-linux
Ключевые слова: linux, lfs
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:06, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Руководство для создания миллион второго дистрибутива с новыми обоями
     
     
  • 2.2, макпыф (ok), 23:12, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не, для этого берется убунту/дебиан

    Собрать и опакетить десяток тысяч пакетов дело не простое, а уж это поддерживать - тем более. И инструкций об этом не будет

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:21, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока к старости закончишь компилить и настраивать пакеты, они станут древностью для энтузиастов.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 23:38, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заведи уже себе четырёх-ядерный суперкомпутер
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:27, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это руководство для изучения внутренней структуры системы (как и лфс) на практическом примере. А просто заменить обои много ума не надо в отличие от, даже ты справишься
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 00:47, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на kernel.org руководство для изучения внутренней структуры системы. но очень мало кто об этом знает. а жаль..
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:32, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сломай систему поставь обои такие же как в Убунте.  
     

  • 1.5, макпыф (ok), 23:29, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От себя добавлю:
    1. Не используются исхи лфс (отправил как поправку к новости, ждет апрува)
    2.
    > под лицензией MIT.

    Все команды и коды из лфс под ней - так что все правильно (сама лфс под какой то CC-, но см 1). А вообще я пермесив не люблю, но это и не программа, так что тут уместно.

    3.
    > Выполнен переход на платформу генерации статического контента mkdocs

    В предыдущих версии было docsify.js. В принципе это основная причина по которой новость нужна.

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:42, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое же это "для себя", если там systemd?
     
     
  • 2.9, Linuxoid85 (ok), 00:02, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SysVInit присутствует).
     
  • 2.12, Аноним (-), 00:44, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какое же это "для себя", если там systemd?

    Форкай как линукс "для врага"

     

  • 1.10, Аноним (10), 00:04, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс. На праздниках будет с чем поковыряться.
     
  • 1.11, Аноним (-), 00:40, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, кирилица в документации конечно выглядит дико но молодец, нопесал.
     
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