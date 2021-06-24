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Первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch

24.06.2021 23:44

Представлен Linux4yourself или "Linux для себя" - первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch - руководства по созданию Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Все исходные тексты проекта размещены на GitHub под лицензией MIT.

На выбор пользователя предлагается использование multilib системы, поддержка EFI и небольшой набор дополнительного программного обеспечения для организации комфортной работы. Кроме того, готовится к публикации расширенное руководство, в котором содержится информация о настройке окружения рабочего стола и программного обеспечения, охватывающего различные области применения. В ближайших планах проекта - создание руководства по созданию встраиваемой системы на базе BusyBox и библиотеки musl, создание LiveCD.

  1. Главная ссылка к новости (https://lx4u.ru/...)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 10.1 и Beyond Linux From Scratch 10.1
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 10 и Beyond Linux From Scratch 10
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 9.1 и Beyond Linux From Scratch 9.1
  5. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.4 и Beyond Linux From Scratch 8.4
Автор новости: Linux4yourself
Тип: яз. русский / Практикум
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55386-lfs
Ключевые слова: lfs
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  • 1.1, Rev (?), 23:50, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А кто такой умный, что переводит "for you" как "для себя"?
     
     
  • 2.2, макпыф (ok), 23:52, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    linux for yourself

    если про  название домена - было голосование, победил этот вариант

    где еще "for you" ?

     
     
  • 3.5, Rev (?), 23:55, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То есть, вы даже не знаете как обычно читается и что означает сочетание "4u"? Это "for you", как не странно!
     
     
  • 4.6, макпыф (ok), 23:58, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То есть, вы даже не знаете как обычно читается и что означает
    > сочетание "4u"? Это "for you", как не странно!

    я знаю, просто домен решили сделать очень коротким

    я кстати за другой вариант голосовал

    впринципе думаю что это в название 4 буквенного домена не особо важно

     

  • 1.3, Rev (?), 23:54, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > для организации комфортной работы

    Есть даже Intellij IDEA, VirtualBox и Notepad++? А что насчёт WireGuard, 7-Zip, Slack и ShareX? Мы ведь про комфортную работу говорим.

     
     
  • 2.7, макпыф (ok), 00:03, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доп ПО - wget и make-ca с зависимостями

    Остальное будет в аналоге blfs

     
  • 2.10, Майор (??), 00:11, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Notepad++ разве не Windows only?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:15, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и sharex windows only. Это такой толстый троль-виндузятник, который как и все троли не умеет в vim и опенсурсные мессенджеры
     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 00:12, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из вышеперечисленного под понятие "комфортная работа" подходит с большим натягом только виндовый n++ (что толсто, его даже кейти кедовский имеет) и 7zip.

    А причем здесь остальные мокрописьки и удобство?

     
  • 2.18, Аноним (18), 00:29, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мы ведь про комфортную работу говорим.

    Ну если быть рабом дядюшки Билла тя устраивает. То 4 квадратное клеймо тебе на спину.

     

  • 1.4, FortyTwo (ok), 23:55, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошее начинание.  

     
  • 1.8, Аноним (8), 00:09, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ответвили, что бы встроить зoнды.
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 00:25, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся TempleOS. Там нет зонтов. Только разговор с богом!
     

  • 1.9, danonimous (?), 00:09, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ответвление состоит только в переводе или проект будет развиваться в другом направлении по сравнению с LFS?
     
     
  • 2.12, Linuxoid85 (ok), 00:12, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это независимое ответвление. Там помимо перевода изменений много). В основном, реструктуризация, скачивание пакетов со своих репов, более новые пакеты, да, собственно, немного другой набор ПО. Ну и это.. Et cetera, во!

    У LFS есть некоторые недостатки, которые Linux4Yourself исправляет).

    Короче, пока не поюзаешь, не ощутишь всех изменений 😁😉

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:13, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недостатки фатальные?
     

  • 1.13, Аноним (14), 00:13, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывая, что автопереводчики уже дают качество перевода где-то на уровне, ценности в локализациях уже мало.
    Но - переведено аккуратно и сайт прилично выглядит. Название слегка дурковатое, конечно.

    >multilib системы, поддержка EFI и небольшой набор дополнительного программного обеспечения

    В основном проекте это не приняли?

    Лицензия основного проекта позволяет перелицензирование под MIT?

    >руководства по созданию встраиваемой системы на базе BusyBox и библиотеки musl

    Чтобы на SoC заливать? Если да, без освещения тонкостей кросс-компиляции всего, и ядра в частности, будет бесполезно.

     
  • 1.16, Аноним (16), 00:20, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доброе дело. Нюансы нюансами, но за такое пряничек точно надо дать :)
     
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