Первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch

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|1.1, Rev (?), 23:50, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А кто такой умный, что переводит "for you" как "для себя"?
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|2.2, макпыф (ok), 23:52, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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linux for yourself
если про название домена - было голосование, победил этот вариант
где еще "for you" ?
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|3.5, Rev (?), 23:55, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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То есть, вы даже не знаете как обычно читается и что означает сочетание "4u"? Это "for you", как не странно!
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|4.6, макпыф (ok), 23:58, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То есть, вы даже не знаете как обычно читается и что означает
> сочетание "4u"? Это "for you", как не странно!
я знаю, просто домен решили сделать очень коротким
я кстати за другой вариант голосовал
впринципе думаю что это в название 4 буквенного домена не особо важно
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|1.3, Rev (?), 23:54, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> для организации комфортной работы
Есть даже Intellij IDEA, VirtualBox и Notepad++? А что насчёт WireGuard, 7-Zip, Slack и ShareX? Мы ведь про комфортную работу говорим.
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|2.7, макпыф (ok), 00:03, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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доп ПО - wget и make-ca с зависимостями
Остальное будет в аналоге blfs
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|3.15, Аноним (15), 00:15, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там и sharex windows only. Это такой толстый троль-виндузятник, который как и все троли не умеет в vim и опенсурсные мессенджеры
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|2.11, Dzen Python (ok), 00:12, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из вышеперечисленного под понятие "комфортная работа" подходит с большим натягом только виндовый n++ (что толсто, его даже кейти кедовский имеет) и 7zip.
А причем здесь остальные мокрописьки и удобство?
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|2.18, Аноним (18), 00:29, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мы ведь про комфортную работу говорим.
Ну если быть рабом дядюшки Билла тя устраивает. То 4 квадратное клеймо тебе на спину.
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|1.9, danonimous (?), 00:09, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ответвление состоит только в переводе или проект будет развиваться в другом направлении по сравнению с LFS?
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|2.12, Linuxoid85 (ok), 00:12, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это независимое ответвление. Там помимо перевода изменений много). В основном, реструктуризация, скачивание пакетов со своих репов, более новые пакеты, да, собственно, немного другой набор ПО. Ну и это.. Et cetera, во!
У LFS есть некоторые недостатки, которые Linux4Yourself исправляет).
Короче, пока не поюзаешь, не ощутишь всех изменений 😁😉
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|1.13, Аноним (14), 00:13, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Учитывая, что автопереводчики уже дают качество перевода где-то на уровне, ценности в локализациях уже мало.
Но - переведено аккуратно и сайт прилично выглядит. Название слегка дурковатое, конечно.
>multilib системы, поддержка EFI и небольшой набор дополнительного программного обеспечения
В основном проекте это не приняли?
Лицензия основного проекта позволяет перелицензирование под MIT?
>руководства по созданию встраиваемой системы на базе BusyBox и библиотеки musl
Чтобы на SoC заливать? Если да, без освещения тонкостей кросс-компиляции всего, и ядра в частности, будет бесполезно.
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