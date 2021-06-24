Представлен Linux4yourself или "Linux для себя" - первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch - руководства по созданию Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Все исходные тексты проекта размещены на GitHub под лицензией MIT.

На выбор пользователя предлагается использование multilib системы, поддержка EFI и небольшой набор дополнительного программного обеспечения для организации комфортной работы. Кроме того, готовится к публикации расширенное руководство, в котором содержится информация о настройке окружения рабочего стола и программного обеспечения, охватывающего различные области применения. В ближайших планах проекта - создание руководства по созданию встраиваемой системы на базе BusyBox и библиотеки musl, создание LiveCD.



