Опубликованы Linux From Scratch 11 и Beyond Linux From Scratch 11

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|4.17, Аноним (-), 10:21, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А он и не написал про ядро или дистр или руководство.
он использовал слово линукс, что, собственно, является наименованием ядра.
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|5.18, Аноним (3), 10:32, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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т.к. Линукс как сущность один единственный, то утверждение, что Линукс единственный нормальный среди самого себя бессмысленно либо троллинг, толстый. Но другой аноним сагрился, что тоже бессмысленно. Линукс может быть единственно нормальным, в то же время единственно не нормальным среди самого себя. Дискуссию можно было бы вести, про версии ядер, что Либре ядро имеет плюсы и минусы относительно ванильного. Но там ни слова про версию ядра. Так что твое уточнение, тоже смысла не много несет в себе.
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|6.42, Аноним (-), 12:22, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNU/Linux единственно нормальная операционная система.
macOS и Windows тупо фиксируют все действия пользователей, и отправляют собранные данные на непонятные сервера, значит эти две операционные системы не нормальны. Привет вантузоиду пох-у. пох твой Виндовс делает скриншоты твоего Рабочего окна и отправляет данные спецслужбам!
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|5.19, Аноним (3), 10:34, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чтобы предупредить твои контр=аргументы, я приведу цитату из википедии, всеми признаваемого авторитета в последней инстанции:
>Linux (Слушатьi/ˈlɪnəks/ [ˈlɪnəks][2][3] или [ˈlɪnʊks][4][5][6], Ли́нукс; в части случаев GNU/Linux) — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных (собственнических).
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|3.6, Аноним (1), 09:43, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так подставь то что считаешь нужные там открытая формулировка.
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|3.32, Наркоман (?), 11:13, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Получается, что LFS это дистрибутив линукса, в котором штатный инсталлятор заменен руками и головой пользователя| админа? Который, позволяет контролировать установку линукса на всех этапах и подгонять под себя?
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|4.36, Аноним (36), 11:51, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем для тупого копирования команд голова? Или она нужна для осознания собственной крутости после завершения?
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|5.41, Аноним (-), 12:16, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Авторы нигде не пишут, что надо тупо копировать команды. Вы бредите?
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|1.4, лютый жабби__ (?), 09:26, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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мда, корпорасты слабаки... имея ресурсы собирать свой дистриб пользуются всякими бубунтами. учитывая какое Г нынче и RHEL и DEBIAN, нужен силач, который под Automated Linux From Scratch запилит новый энтерпрайзный дистро
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|2.8, фанат перловки когдато (?), 09:44, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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собрать то не проблема. а вот организовать полноценный бесперебойно работающий пакетный менеджер. Выделить кучу бабла на мейнтейнеров..
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|2.12, Аноним (1), 09:49, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имея ресурсы они будут их тратить на свои собственные проприетарные ресурсы, которые они никому не отдадут. Вкладываться в развитие свободное софта это противоречит природе их существования. Они будут брать только то что есть и только то на чем они могут заработать. А LFS на самом деле это про свободу на владение средствами производства.
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|2.20, Аноним (3), 10:39, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мда, корпорасты слабаки... имея ресурсы собирать свой дистриб пользуются всякими бубунтами. учитывая какое Г нынче и RHEL и DEBIAN, нужен силач, который под Automated Linux From Scratch запилит новый энтерпрайзный дистро
Делать дистрибутив по доброте душевной, для всех сразу? Нужна большая контора, которая будет делать дистрибутив для своих нужд, поэтому будет заинтересована в его развитии и по доброте душевной поделится им с сообществом. Решит какая-нибудь корпорация всех пользователей перевести на эти ваши линуксы, вот тогда и для описного пакета начнут баг-реквесы направляться разработчикам, тогда то пользователи быстро объяснят, что им удобнее гном шел или кде плазма и каких функций им не хватает и почему. А пока есть зоопарк дистрибутивов и кучка энтузиастов нердов, ничего не сдвинется с места.
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|2.10, Аноним (1), 09:44, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет конечно, что растом собирать фаерфокс? Для лфс фаерфокс не нужен.
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|3.24, Ыноним (?), 10:57, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Растом собирать librsvg. От него зависят gtk (и 2 и 3), ffmpeg, gimp, openbox и всякая мелочь типа тем. Даже emacs можно скомпилировать с librsvg зачем-то.
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|4.35, Аноним (35), 11:45, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FFMpeg от librsvg не зависит, к счастью. По крайней мере, не зависит жёстко.
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|2.39, Аноним (35), 12:03, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как тебе это "размещение всех файлов в иерархии /usr"? В Gentoo до этого не додумались (тьфу-тьфу-тьфу), к счастью.
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|1.16, Аноним (16), 10:14, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В скором времени мои глаза снова окрасятся в красный, а бедный старый селерон будет компилить 2 дня без перерыва
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|2.23, Аноним (23), 10:49, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ещё не соглашение. Судя по источнику, новость лишь спекуляция на основе утечки документа с _проектом_ одного из возможных соглашений. Подпишет его IBM или нет пока вилами по воде писано.
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|2.26, Аноним (-), 11:01, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это какой то информационный шум. Права на ядро принадлежат Бенедикту. Какая ещё ИБМ и СКО? Вообще не понятно за что там драка. Линус Бенедикт писал ядро для себя, сначала, а потом и для сообщества в том числе.Он же со скотиной не контактировал никак. Даже не работал там. И в разных городах живут. С ИБМ у него тоже связи апосредованные. Когда то работал в Шапке, но не на СКО же работал, права никакие не передавал.
Вообще мутная история.
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|3.33, Аноним (3), 11:25, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как всегда капиталистические капиталисты пытаются нажиться на чужом труде, ничего нового.
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|1.34, Аноним (35), 11:39, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>переходом на использование общей иерархии исполняемых файлов и библиотек, подразумевающей размещение всех файлов в иерархии /usr с использованием символических ссылок для перенаправления содержимого /bin в /usr/bin, /sbin в /usr/sbin и /lib в /usr/lib.
Вот это LFS скурвился! Ппц, деградос...
Ну что, осталось только выпилить вариант без systemd.
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