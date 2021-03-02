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Опубликованы Linux From Scratch 10.1 и Beyond Linux From Scratch 10.1

02.03.2021 20:51

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 10.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 10.1 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 10.1 осуществлён переход на Glibc 2.33, ядро Linux 5.10.17, SysVinit 2.98 и Systemd 247. Обновлены 40 пакетов, включая Binutils 2.36.1, Autoconf 2.71, Bash 5.1, Eudev 3.2.10, Grep 3.6, Inetutils 2.0, IPRoute2 5.10.0, Meson 0.57.1, Perl 5.32.1, Python 3.9.2, Tar 1.34, Tcl 8.6.11, Util-Linux 2.36.2, Vim 8.2.2433, Zstd 1.4.8. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 10.1 обновлено около 850 программ, среди которых GNOME 3.38, KDE Plasma 5.21, KDE Applications 20.12.2, LibreOffice 7.1, Fmpeg 4.3.2, GIMP 2.10.22, Inkscape 1.0.2, Thunderbird 78.8.0, Firefox 78.8.0, SeaMonkey 2.53.6 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.



  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 10 и Beyond Linux From Scratch 10
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 9.1 и Beyond Linux From Scratch 9.1
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0
  5. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.4 и Beyond Linux From Scratch 8.4
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.3 и Beyond Linux From Scratch 8.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54687-lfs
Ключевые слова: lfs
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:06, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Супер.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:10, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не то, чтобы я бросил всё и пошёл это делать, но оно уже на сустемД ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:29, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял, оно с двумя вариантами пока.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:37, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Эх, щас бы систему с пакетным менеджером, где пакеты качаются в виде исходников и собираются при установке, собственно как и сама система.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:44, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gentoo, Funtoo, Gentoo-prefix_на_любом_дистре, pkgsrc_на_любом_дистре(работает не всегда хорошо), linuxbrew.
    Yocto и сборка Yocto через Yocto. Осилить можно, но муторно.
    Хотя полностью отвечают сути вопроса - первые 2.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 22:10, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя полностью отвечают сути вопроса - первые 2.

    Для полной полноты тут не хватает упоминания, что сам автор-разработчик - сидит на макоси с вендочкой ;)
    https://usesthis.com/interviews/daniel.robbins/

     
  • 2.6, Аноним (-), 21:51, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи, все в точности как тебе нужно.
    https://github.com/kiss-community
    https://kiss.armaanb.net
     

  • 1.7, hefenud (ok), 21:54, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    А какой-то штатный способ обнвления в LFS появился? Не то что бы собираюсь снова в него палкой тыкать, мне хватило одного раза в 2003 году поразвлекаться(LFS+нестабильное ядро 2.5.55 это было прекрасно), но интересно появилось ли что-то или оно все так же один раз поставил и больше не трогай, либо пляши руками все.
     
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