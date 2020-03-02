Опубликованы Linux From Scratch 9.1 и Beyond Linux From Scratch 9.1

3.9 , Аноним ( 3 ), 21:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналогия плохая. Она подразумевает, что один раз собрал феррари - и готово. А правда жизни в том, что каждый пакет нужно продолжать обслуживать, латать дыры и т.д. И желательно, чтобы ты был могущественной корпорацией, которая о дырах узнает раньше публики. И желательно, чтобы хакеры и исследователи безопасности сами присылали тебе сведения об уязвимостях через форму типа https://access.redhat.com/security/team/contact/ Поэтому я, можно сказать, ошибся, сказав, что нужно "очень большое количество свободного времени". Его нужно буквально бесконечно, в самом прямом смысле этого слова.

4.13 , microcoder ( ok ), 21:56, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не в аналогии дело, Феррари также каждый день латают, обслуживают, латают дыры, совершенствуют и вот уже много-много лет выпускают новые версии. На счет времени - согласен, тут нужно жизнь посвятить полностью себя делу, как Стив Джобс. Надо быть фанатиком своего дела. Просто покрутить гайки в гараже... ну.. не выйдет ничего путного.

5.16 , Аноним ( 3 ), 22:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не знаю, кто такой "стив джобс", его "записки миллионера" во вконтактных пабликах не читаю. Для меня примером фаната своего дела был и остается Линус Торвальдс. А джейсон стетхемов, стивов джобсов, биллов гейтсов и их ванильные интернет-цитаты про "посвятить себя делу" оставим мамкиным бузинессменам. > Феррари также каждый день латают Это аналогия уже противоположного подхода, когда профессионалы своего дела за зарплату ежедневно работают над своим продуктом. В случае с LFS имеем дело с запорожцем, который я обозвал запорожцем не потому, что он не феррари (на короткие мгновения он в некоторых местах может быть даже более продвинутым, чем феррари), а потому, что он вечно неактуален и небезопасен. И не удивительно: его обслуживает всего один человек, причем непрофессионал.

4.14 , коржик ( ? ), 22:04, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Аналогия плохая. Вообще, любая аналогия плохая. Я иногда на пространные аналогии я отвечаю полной билибердой. Пару раз сработало, люди отвечают, ищут какой-то смысл, приводят свои аналогии. Приведу пример, как это надо делать: - ... Это как собирать феррари в гараже.

- Вы правы, но даже собирая феррари в гараже, вы не сможете прикрутить к нему ТНВД от бмвшного дизеля. 3.15 , Аноним ( 15 ), 22:32, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стив Джобв по слухам раз в месяц новую машину брал.

3.19 , Аноним ( 19 ), 23:50, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналогии как стул с подливой.

