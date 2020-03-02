Опубликованы Linux From Scratch 9.1 и Beyond Linux From Scratch 9.1

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|2.4, Аноним (-), 21:09, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем конпелять линукс в 2020 году? Выбери свой из тысяч готовых!
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|3.7, Аноним (7), 21:21, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё равно ведь придётся компилять. Если уж на венде жизни нет без компиляния, то тут и подавно. Можно только минимизировать неудобства, выбрав генту.
Сабж скорее развлекалово для того, кто хочет разобраться в кишочках сборки дистрибутива, ускоренным методом. Скорее всего ему это не нужно, иначе бы он уже разбирался в них.
>готовых
Их нет.
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|1.3, Аноним (3), 21:03, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Книги для тех, у кого о-о-о-очень большое количество свободного времени. Его можно было бы потратить на что-то полезное -- на изучение новых языков, спорт, девушек и т. д. Но вместо этого предлагается сидеть, патчить и конпелять пакеты, т.е. выполнять объемную рутинную работу, за которую обычно полагается зарплата.
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|2.5, neAnonim (?), 21:09, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Повышение квалификации не? Или есть умные дяди за тебя все сделают, ты только деньги плати.
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|2.6, microcoder (ok), 21:19, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чем плохо собрать свою "феррари" ручной работы в своём гараже потратив на это всё время? Соглашаться на серийную киа спорт не хочется. Стив Джобс не соглашался и пилил свой "ферарри", однако большинство в него плевалось - это я про принцип, а не про масштабы результатов.
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|3.9, Аноним (3), 21:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аналогия плохая. Она подразумевает, что один раз собрал феррари - и готово. А правда жизни в том, что каждый пакет нужно продолжать обслуживать, латать дыры и т.д. И желательно, чтобы ты был могущественной корпорацией, которая о дырах узнает раньше публики. И желательно, чтобы хакеры и исследователи безопасности сами присылали тебе сведения об уязвимостях через форму типа https://access.redhat.com/security/team/contact/
Поэтому я, можно сказать, ошибся, сказав, что нужно "очень большое количество свободного времени". Его нужно буквально бесконечно, в самом прямом смысле этого слова.
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|4.13, microcoder (ok), 21:56, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не в аналогии дело, Феррари также каждый день латают, обслуживают, латают дыры, совершенствуют и вот уже много-много лет выпускают новые версии.
На счет времени - согласен, тут нужно жизнь посвятить полностью себя делу, как Стив Джобс. Надо быть фанатиком своего дела. Просто покрутить гайки в гараже... ну.. не выйдет ничего путного.
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|5.16, Аноним (3), 22:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю, кто такой "стив джобс", его "записки миллионера" во вконтактных пабликах не читаю. Для меня примером фаната своего дела был и остается Линус Торвальдс. А джейсон стетхемов, стивов джобсов, биллов гейтсов и их ванильные интернет-цитаты про "посвятить себя делу" оставим мамкиным бузинессменам.
> Феррари также каждый день латают
Это аналогия уже противоположного подхода, когда профессионалы своего дела за зарплату ежедневно работают над своим продуктом. В случае с LFS имеем дело с запорожцем, который я обозвал запорожцем не потому, что он не феррари (на короткие мгновения он в некоторых местах может быть даже более продвинутым, чем феррари), а потому, что он вечно неактуален и небезопасен. И не удивительно: его обслуживает всего один человек, причем непрофессионал.
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|4.14, коржик (?), 22:04, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Аналогия плохая.
Вообще, любая аналогия плохая. Я иногда на пространные аналогии я отвечаю полной билибердой. Пару раз сработало, люди отвечают, ищут какой-то смысл, приводят свои аналогии.
Приведу пример, как это надо делать:
- ... Это как собирать феррари в гараже.
- Вы правы, но даже собирая феррари в гараже, вы не сможете прикрутить к нему ТНВД от бмвшного дизеля.
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|2.8, asd7 (?), 21:33, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Книги для тех, у кого о-о-о-очень большое количество свободного времени. Его можно
> было бы потратить на что-то полезное -- на изучение новых языков,
> спорт, девушек и т. д. Но вместо этого предлагается сидеть, патчить
> и конпелять пакеты, т.е. выполнять объемную рутинную работу, за которую обычно
> полагается зарплата.
Да не так уж и много времени там нужно.
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|3.11, Sw00p aka Jerom (?), 21:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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собрать gcc, потом собранным gcc собрать кернель и штатный софт, как бы намекает та убиватор времени. Буквально на днях перечитал лфс, половина книги это тупо описание тулчейна для сборки, нет бы подробно разбирали бы кернел интернал.
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|2.12, коржик (?), 21:50, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Его можно было бы потратить на что-то полезное -- на изучение новых языков, спорт, девушек
Чем это полезнее чем компилировать?
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|2.17, заминированный тапок (ok), 22:59, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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что ты лепишь, какие тебе девушки со спортом
мамка вообще знает, что ты в интернетах вместо уроков **ету комментишь?
аноноспортсмен-ловелас великий :-D
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