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Опубликованы Linux From Scratch 9.1 и Beyond Linux From Scratch 9.1

02.03.2020 20:36

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 9.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 9.1 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 9.1 осуществлён переход на Glibc 2.31, SysVinit 2.96 и Systemd 244. Обновлены 35 пакетов, включая ядро Linux 5.5.3, binutils 2.34, E2fsprogs 1.45.5, Eudev 3.2.9, Grep 3.4 Make 4.3, Meson 0.53.1, Openssl 1.1.1d, Perl 5.30.1, Python 3.8.1, Sed 4.8, Tcl 8.6.10, Util-Linux 2.35.1, Vim 8.2.0190. Добавлен новый пакет zstd-1.4.4. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 9.1 обновлено около 840 программ, среди которых GNOME 3.34, KDE Plasma 5.18, KDE Applications 19.12.2, LibreOffice 6.4, AbiWord 3.0.4, Cups 2.3.1, FFmpeg 4.2.2, GIMP 2.10.18, Thunderbird 68.5, Firefox 68.5.0, SeaMonkey 2.53.1 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 016 с самобытной иерархией файловой системы
  4. OpenNews: Первый выпуск пакетного менеджера Deck
  5. OpenNews: Bedrock Linux попытался вобрать в себя сильные стороны существующих дистрибутивов Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lfs, linux
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  • 1.1, n1rdeks (ok), 20:44, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    reeeed eyes, again
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:09, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем конпелять линукс в 2020 году? Выбери свой из тысяч готовых!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:21, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё равно ведь придётся компилять. Если уж на венде жизни нет без компиляния, то тут и подавно. Можно только минимизировать неудобства, выбрав генту.

    Сабж скорее развлекалово для того, кто хочет разобраться в кишочках сборки дистрибутива, ускоренным методом. Скорее всего ему это не нужно, иначе бы он уже разбирался в них.

    >готовых

    Их нет.

     
  • 3.21, Lex (??), 00:03, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы и нет.. чисто для развлечения )
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:01, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный дистрибутив.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:03, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Книги для тех, у кого о-о-о-очень большое количество свободного времени. Его можно было бы потратить на что-то полезное -- на изучение новых языков, спорт, девушек и т. д. Но вместо этого предлагается сидеть, патчить и конпелять пакеты, т.е. выполнять объемную рутинную работу, за которую обычно полагается зарплата.
     
     
  • 2.5, neAnonim (?), 21:09, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Повышение квалификации не? Или есть умные дяди за тебя все сделают, ты только деньги плати.
     
  • 2.6, microcoder (ok), 21:19, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем плохо собрать свою "феррари" ручной работы в своём гараже потратив на это всё время? Соглашаться на серийную киа спорт не хочется. Стив Джобс не соглашался и пилил свой "ферарри", однако большинство в него плевалось - это я про принцип, а не про масштабы результатов.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 21:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогия плохая. Она подразумевает, что один раз собрал феррари - и готово. А правда жизни в том, что каждый пакет нужно продолжать обслуживать, латать дыры и т.д. И желательно, чтобы ты был могущественной корпорацией, которая о дырах узнает раньше публики. И желательно, чтобы хакеры и исследователи безопасности сами присылали тебе сведения об уязвимостях через форму типа https://access.redhat.com/security/team/contact/

    Поэтому я, можно сказать, ошибся, сказав, что нужно "очень большое количество свободного времени". Его нужно буквально бесконечно, в самом прямом смысле этого слова.

     
     
  • 4.13, microcoder (ok), 21:56, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в аналогии дело, Феррари также каждый день латают, обслуживают, латают дыры, совершенствуют и вот уже много-много лет выпускают новые версии.

    На счет времени - согласен, тут нужно жизнь посвятить полностью себя делу, как Стив Джобс. Надо быть фанатиком своего дела. Просто покрутить гайки в гараже... ну.. не выйдет ничего путного.

     
     
  • 5.16, Аноним (3), 22:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, кто такой "стив джобс", его "записки миллионера" во вконтактных пабликах не читаю. Для меня примером фаната своего дела был и остается Линус Торвальдс. А джейсон стетхемов, стивов джобсов, биллов гейтсов и их ванильные интернет-цитаты про "посвятить себя делу" оставим мамкиным бузинессменам.

    > Феррари также каждый день латают

    Это аналогия уже противоположного подхода, когда профессионалы своего дела за зарплату ежедневно работают над своим продуктом. В случае с LFS имеем дело с запорожцем, который я обозвал запорожцем не потому, что он не феррари (на короткие мгновения он в некоторых местах может быть даже более продвинутым, чем феррари), а потому, что он вечно неактуален и небезопасен. И не удивительно: его обслуживает всего один человек, причем непрофессионал.

     
  • 4.14, коржик (?), 22:04, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогия плохая.

    Вообще, любая аналогия плохая. Я иногда на пространные аналогии я отвечаю полной билибердой. Пару раз сработало, люди отвечают, ищут какой-то смысл, приводят свои аналогии.

    Приведу пример, как это надо делать:

    - ... Это как собирать феррари в гараже.
    - Вы правы, но даже собирая феррари в гараже, вы не сможете прикрутить к нему ТНВД от бмвшного дизеля.

     
  • 3.15, Аноним (15), 22:32, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стив Джобв по слухам раз в месяц новую машину брал.
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:50, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогии как стул с подливой.
     
  • 2.8, asd7 (?), 21:33, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Книги для тех, у кого о-о-о-очень большое количество свободного времени. Его можно
    > было бы потратить на что-то полезное -- на изучение новых языков,
    > спорт, девушек и т. д. Но вместо этого предлагается сидеть, патчить
    > и конпелять пакеты, т.е. выполнять объемную рутинную работу, за которую обычно
    > полагается зарплата.

    Да не так уж и много времени там нужно.

     
     
  • 3.10, Аноним (7), 21:37, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное не обновлять потом, угу.
     
  • 3.11, Sw00p aka Jerom (?), 21:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    собрать gcc, потом собранным gcc собрать кернель и штатный софт, как бы намекает та убиватор времени. Буквально на днях перечитал лфс, половина книги это тупо описание тулчейна для сборки, нет бы подробно разбирали бы кернел интернал.
     
  • 2.12, коржик (?), 21:50, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Его можно было бы потратить на что-то полезное -- на изучение новых языков, спорт, девушек

    Чем это полезнее чем компилировать?

     
  • 2.17, заминированный тапок (ok), 22:59, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что ты лепишь, какие тебе девушки со спортом

    мамка вообще знает, что ты в интернетах вместо уроков **ету комментишь?

    аноноспортсмен-ловелас великий :-D

     
  • 2.18, заминированный тапок (ok), 23:03, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на клавиши ты своей девушкой нажимаешь *если вы понимаете о чём я* :-D
     

  • 1.20, 0ffh (??), 00:00, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я все неасилил - но понимать линух стал намного лучше
     
     
  • 2.22, Led (ok), 00:16, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > понимать линух стал намного лучше

    Тебя обманули.

     
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