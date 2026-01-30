В Debian 14 намерены удалить слой для совместимости systemd со скриптами sysv-init

3.22 , freehck ( ok ), 11:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну вот реально, чем systemd не угодил? Ну удобная же вещь. В каждой новости есть аноним, который якобы впервые с этим вопросом столкнулся и не в курсе ситуации.

У тебя есть гегль/яндекс. Иди и сам почитай, нефиг время людей тратить.

4.29 , Bottle ( ? ), 11:27, 30/01/2026 И что он там найдёт? Очередной визг про философию мёртвой операционки?

5.35 , Аноним ( 35 ), 11:36, 30/01/2026 Мертвой?

Линукс номер один в мире. Серверы, встройка + андрогин.

6.38 , Fyjy ( ? ), 11:42, 30/01/2026 > Мертвой?

> Линукс номер один в мире. Серверы, встройка + андрогин. Речь же про юникс разумеется. Который сдох давно и почти не воняет.

На unix way которого невероятно наяривают системд-хейтеры.

Хотя забывают, что по тому самому way нужно "пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо", а окаменелые иниты уже не делают это хорошо - они застряли где-то во времена юниксов)) 7.49 , Аноним ( 49 ), 11:56, 30/01/2026 Пока я вижу, что люди, которые собрались и пилят что-то для себя, вызывают у тебя негативные реакции. Ты точно на тот сайт пришёл?

7.71 , Аноним ( 35 ), 12:19, 30/01/2026 Линукс может быть сертифицирован как юникс. Юникс тоже не мертв.

7.80 , Аноним ( 80 ), 12:29, 30/01/2026 Ничего, что macOS - это сертифицированный unix?

8.122 , пэпэ ( ? ), 14:13, 30/01/2026 текст свёрнут, показать Ничего Это прикол для своих , на который подкроватники десятки лет смешно веду... 8.125 , Аноним ( 125 ), 14:16, 30/01/2026 текст свёрнут, показать А ничего что инит в макоси это launchd Попробуй пошевелить извилиной и догадать... 7.89 , Аноним ( 72 ), 12:50, 30/01/2026 Не забываем, MacOS - это UNIX (TM). И у неё >9% десктопов.

8.123 , Аноним ( 125 ), 14:14, 30/01/2026 текст свёрнут, показать Макос это такой же юникс, как андроид линукс Но даже если так - расскажи мне пр... 9.140 , Аноним ( 72 ), 14:46, 30/01/2026 текст свёрнут, показать Им выдали официальный сертификат Так что, такова се ля ви ... 3.37 , Fyjy ( ? ), 11:39, 30/01/2026 Да понимаешь, тут просто слишком много разных хейтеров. Часть просто неосиляторы, которые только могут ныть про то, как "плахая системДА паламала им процессы". Это в общем-то неудивительно - тело привыкло обмазываться башпортянками, мозги закостенели и выучить новое уже не в состоянии. Часть - одмины старой закАлки, которым нужен зоопарк. Пусть кривой и уродливый, но позволяющий выбирать любимый инит, которым пользуются последние 20+ лет. Это обеспечивает им некую незаменимость на рабочем месте, потому что в их древней башдрисне новый человек разбираться будет долго. Часть - "копротивленцы", которые видят слово RedHat и их глаза наливаются кровью, а моск перестает работать. Остается чистая ненависть. Еще они любят позатирать про какое-то сообщество, свободу и прочее.

4.44 , Аноним ( 49 ), 11:47, 30/01/2026 >много разных хейтеров Я тебя может удивлю, но у девуана хейтеров тут гораздо больше. Хотя казалось бы...

4.52 , Аноним ( 52 ), 11:58, 30/01/2026 Админ старой закалки рапортует внутрь. За последние 10 лет было уже три случая, когда приходилось выезжать на сервер из-за поломанного /etc/fstab. Надо ввести пароль рута и т.д.

А с sysvinit, s6 и прочими такой фигни не было. Они прекрасно грузятся и с поломанным fstab ;) Был правда и случай, когда NetworkManager помог - получил адрес по DHCP. Но пока только один такой случай ;)

5.61 , Аноним ( 61 ), 12:12, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >За последние 10 лет было уже три случая, когда приходилось выезжать на сервер из-за поломанного /etc/fstab Ну и зачем вы fstab ломаете?

>А с sysvinit, s6 и прочими такой фигни не было. Они прекрасно грузятся и с поломанным fstab ;) Поломайте корень, и покажите, как они загрузятся без проблем.

6.95 , Аноним ( 52 ), 13:02, 30/01/2026 Так fstab не ломается из-за того, что туда usb -диск ДОПИСАЛИ или NFS-шару. В итоге защита, от которой вреда больше чем пользы. И в systemd такого г-на предостаточно. > Поломайте корень, и покажите, как они загрузятся без проблем. А давай я тебе шаблон сломаю. Информация о rootfs есть в загрузчике... ;) remout rw не сработает, но это ещё не конец.

7.105 , Аноним ( 61 ), 13:15, 30/01/2026 >Так fstab не ломается из-за того, что туда usb -диск ДОПИСАЛИ или NFS-шару. То-есть, вы обвиняете systemd в чьих-то чужих кривых руках? Монтирование внешних носителей осуществляется либо через udisks, либо через некий юнит запускающий скрипт, либо через mount юнит. fstab для этого трогать не нужно.

>Информация о rootfs есть в загрузчике... ;) remout rw не сработает, но это ещё не конец. Всегда можно сломать что-то ещё, например удалить бинарник ssh.

8.111 , Аноним ( 52 ), 13:36, 30/01/2026 текст свёрнут, показать Много чего можно Например, паниковать ТОЛЬКО если не удалось загрузить информац... 9.116 , Аноним ( 61 ), 13:59, 30/01/2026 текст свёрнут, показать Чтобы что А если etc не смонтирован - паниковать можно или нельзя И как услов... 10.126 , Аноним ( 52 ), 14:17, 30/01/2026 текст свёрнут, показать С etc будем дальше разбираться Может и нельзя, как зависимости лягут Сейчас по... 11.130 , Аноним ( 61 ), 14:27, 30/01/2026 текст свёрнут, показать Каким образом Конфиги ssh в initramfs зашьёте Вы так и не ответили, почему не ... 12.148 , Аноним ( 52 ), 15:15, 30/01/2026 большой текст свёрнут, показать Потому что такой получается троллейбус, с квадратными колёсами Команду mount ... 5.103 , Аноним ( 103 ), 13:08, 30/01/2026 /etc/fstab конвертируется в mount-юниты systemd: https://man.archlinux.org/man/systemd.mount.5#FSTAB Ждём /etc/fstab deprecated?

:)

6.151 , Аноним ( 52 ), 15:33, 30/01/2026 Станет лучше, кстати. С fstab работает mount, а тут всё решит systemd-mountd, которы сам весь /usr соберёт десятком unit'ов.

4.54 , freehck ( ok ), 12:06, 30/01/2026 > Часть просто неосиляторы...

> Часть - одмины старой закАлки, которым нужен зоопарк...

> Часть - "копротивленцы"... Альтернативный взгляд:

https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137683.html#54 Тут правда не про systemd, но суть уловите.

5.75 , Fyjy4 (-), 12:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тут правда не про systemd, но в целом суть та же. Вообще мимо.

6.121 , Аноним ( 125 ), 14:10, 30/01/2026 > страдания других людей расстраивают Других обычных людей - да.

А идеологических противников, которые стараются сделать хуже тебе и всей индустрии... это вряд ли :)

6.121 , Аноним ( 125 ), 14:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > страдания других людей расстраивают Других обычных людей - да.

А идеологических противников, которые стараются сделать хуже тебе и всей индустрии... это вряд ли :)

3.66 , Аноним ( 66 ), 12:15, 30/01/2026 Ага, случай с XZ ничему не научил (апрель 2025г.).

Очень удобно - всех хакать через завязку на systemd и dbus.

Очень удобно - всех хакать через завязку на systemd и dbus.

3.69 , КО ( ? ), 12:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – До поры до времени. Пока этот мега комбайн не начнет чудить.

И что делать в случае shell боле-менее понятно. Из примеров. Развлекался тут с ollam'ой. Если пускать из под пользователя в shell - видяхи видит. Из под того же пользователя, через unit systemd - нет.

В логах тишина. Инет знает, как в systemd запретить видеть видяхи, а вот как разрешить - не знает. Вот как после этого верить, что systemd во всем лучше bash-портянок?

4.73 , Аноним ( 61 ), 12:23, 30/01/2026 >Развлекался тут с ollam'ой. Если пускать из под пользователя в shell - видяхи видит. Из под того же пользователя, через unit systemd - нет. Вот удивительно - есть у вас глючный софт - ollam-а, которая не видит видеокарту. При чём не просто не видит, а молча не видит, а виноват systemd. Нормальный софт должен написать что-то вроде /dev/dri doesn't exist - и всё, пользователь понимает в чём проблема.

5.87 , Аноним ( 87 ), 12:47, 30/01/2026 > должен написать что-то вроде /dev/dri doesn't exist - и всё, пользователь понимает в чём проблема. да! Пользователь сразу понимает, что права на /dev/dri он получил благодаря метке uaccess, logind и динамическим ACL

6.92 , КО ( ? ), 13:00, 30/01/2026 Так ей не обязательно dri она может и без него работать. А писать в лог, что не нашла всего, чего могла бы найти в принципе, это как-то странно.

7.107 , Аноним ( 87 ), 13:24, 30/01/2026 > А писать в лог, что не нашла всего, чего могла бы найти в принципе, это как-то странно. ну если оно пишет условное "нет устройства …" вместо "нет прав на …", то выбор сообщения странный. А так не странно — права на /dev у пользователя, запустившего сессию, и пользователя, указанного в ю

8.115 , КО ( ? ), 13:56, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать С учетом, что это один и тот же пользователь _ollama_ - это несколько странно ... 9.117 , Аноним ( 61 ), 14:02, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пользователь - это uid Видеокарта может быть недоступна по куче причин - uid, m... 9.124 , Аноним ( 87 ), 14:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать на dev dri card0 стоят права 660 и владелец root video Несмотря на это мой пол... 5.88 , КО ( ? ), 12:50, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Она то видит, причем не молча. Не видит при запуске из systemctl start ollama.

Запись от нее в логе, что она искала и не нашла есть.

Вот если, например, selinux рубит кому-то доступ к чему-то, то в журнале об этом появляется запись в журнале. Systemd-ы выше этого. Что он кому и как отрубил - никому знать не положено.

Но фанаты будут с пеной у рта кричать что классная штука. Раз в год 2 секунды на старте экономит. И да - есть декларативное описание. А вот у шелла нет.

6.118 , Аноним ( 61 ), 14:05, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Systemd-ы выше этого. Что он кому и как отрубил - никому знать не положено. Как вы себе это представляете? У любого процесса есть состояние - переменные окружения, пространства имён и так далее. Как systemd должен угадывать, что процессу чего-то не хватает?

>Она то видит, причем не молча. Не видит при запуске из systemctl start ollama. Ну а что пишет?

6.119 , Аноним ( 61 ), 14:09, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не видит при запуске из systemctl start ollama. Откуда конфиг брали? Как минимум сюда посмотрите https://github.com/NixOS/nixpkgs/blob/nixos-25.11/nixos/modules/services/misc/ и сравните со своим, у вас может банально устройств нехватать.

7.120 , Аноним ( 61 ), 14:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если точнее, то сюда https://github.com/NixOS/nixpkgs/blob/fa83fd837f3098e3e678e6cf017b2b36102c7211

3.85 , Аноним ( 72 ), 12:45, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну вот реально, чем systemd не угодил? Ну удобная же вещь. Кто в Схему сможет, тому Shepherd гораздо удобнее и гибче покажется.

