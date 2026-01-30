В Debian 14 намерены удалить слой для совместимости systemd со скриптами sysv-init

|
|
|
2.3, Нонон (?), 10:07, 30/01/2026
+12
|
Споры про нужность systemd вечны)
Даже когда systemd уже стандарт у всех настольных дистров
|
|
|
3.8, Аноним (8), 10:16, 30/01/2026
–22
|
Чушь не мели! сустемды не стандарт и более того - большинством сообщества воспринимается в штыки. И только бараны + корпорасты продвигают это 4у4ело.
|
|
|
4.9, Аноним (9), 10:18, 30/01/2026
+2
|
> большинством сообщества воспринимается в штыки
откуда инфа? давай прув или gtfo
|
|
|
5.72, Аноним (72), 12:21, 30/01/2026
+5
|
А давай пруф на стандарт. Разумеется, от уважаемых институтов международной стандартизации.
|
4.11, Eneeld (?), 10:20, 30/01/2026
|+/–
|
>большинством сообщества воспринимается в штыки
А кроме nixOs и ответвлений от debian и arch? (Ну и slackware)
|
|
|
5.43, Анонисссм (?), 11:47, 30/01/2026
+1
|
>А кроме nixOs и ответвлений от debian и arch
лолушки, арчи одними из первых скушали это.
alpine и void из хорошего, хотя лично мне пакетная политика void бы и с systemd подошла
|
|
|
|
|
7.149, Анонисссм (?), 15:19, 30/01/2026
|+/–
|
> А что у них такое с пакетной политикой хорошее?
ядер сколько на /boot влезет, а не одно. пакеты - роллинг, всегда умеренно свежее. короче, арч некурильщика.
|
5.84, morphe (?), 12:39, 30/01/2026
|+/–
|
> nixOs
В NixOS наоборот на системду стараются завязать как можно больше всего, потому что кроме systemd в NixOS есть только одна единственная автогенерируемая баш портянка под названием activation script
|
4.20, freehck (ok), 11:16, 30/01/2026
+3
|
> Чушь не мели! сустемды не стандарт и более того - большинством сообщества воспринимается в штыки.
Честно говоря, здраво оценивая ситуацию, большинству просто плевать.
|
|
|
|
|
6.96, Аноним (96), 13:03, 30/01/2026
|+/–
|
И какая из этих организаций утвердила systemd в качестве стандарта?
|
3.18, Аноним (18), 11:03, 30/01/2026
|+/–
|
> уже стандарт
Когда-то стандарт был симбиан, причём единственный на смартах. Когда-то - autoexec.bat. Ещё было 640 кБ.
|
3.91, Аноним (91), 12:53, 30/01/2026
|+/–
|
Нет никаких споров. Народ просто плюется.
Системд - это как мессенджер максут, только вместо минцифры ИБМ, а вместо ВК - редхат )))
|
2.7, gumanzoy (ok), 10:15, 30/01/2026
|+/–
|
Так systemd-sysv-generator не нужен если используется SysVinit
Если же используется systemd то логично что запуск всех сервисов должен быть через юниты.
Проблема для пользователей SysVinit будет если в Debian начнут более активно удалять из пакетов скрипты запуска /etc/init.d/
|
|
|
3.22, freehck (ok), 11:18, 30/01/2026
|+/–
|
> Ну вот реально, чем systemd не угодил? Ну удобная же вещь.
В каждой новости есть аноним, который якобы впервые с этим вопросом столкнулся и не в курсе ситуации.
У тебя есть гегль/яндекс. Иди и сам почитай, нефиг время людей тратить.
|
|
|
4.29, Bottle (?), 11:27, 30/01/2026
+1
|
И что он там найдёт? Очередной визг про философию мёртвой операционки?
|
|
|
5.35, Аноним (35), 11:36, 30/01/2026
|+/–
|
Мертвой?
Линукс номер один в мире. Серверы, встройка + андрогин.
|
|
|
6.38, Fyjy (?), 11:42, 30/01/2026
–1
|
> Мертвой?
> Линукс номер один в мире. Серверы, встройка + андрогин.
Речь же про юникс разумеется. Который сдох давно и почти не воняет.
На unix way которого невероятно наяривают системд-хейтеры.
Хотя забывают, что по тому самому way нужно "пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо", а окаменелые иниты уже не делают это хорошо - они застряли где-то во времена юниксов))
|
|
|
7.49, Аноним (49), 11:56, 30/01/2026
|+/–
|
Пока я вижу, что люди, которые собрались и пилят что-то для себя, вызывают у тебя негативные реакции. Ты точно на тот сайт пришёл?
|
7.71, Аноним (35), 12:19, 30/01/2026
|+/–
|
Линукс может быть сертифицирован как юникс. Юникс тоже не мертв.
|
|
|
8.122, пэпэ (?), 14:13, 30/01/2026
|+/–
Ничего Это прикол для своих , на который подкроватники десятки лет смешно веду... текст свёрнут, показать
|
|
|
8.123, Аноним (125), 14:14, 30/01/2026
+1
Макос это такой же юникс, как андроид линукс Но даже если так - расскажи мне пр... текст свёрнут, показать
|
3.37, Fyjy (?), 11:39, 30/01/2026
–4
|
Да понимаешь, тут просто слишком много разных хейтеров.
Часть просто неосиляторы, которые только могут ныть про то, как "плахая системДА паламала им процессы". Это в общем-то неудивительно - тело привыкло обмазываться башпортянками, мозги закостенели и выучить новое уже не в состоянии.
Часть - одмины старой закАлки, которым нужен зоопарк. Пусть кривой и уродливый, но позволяющий выбирать любимый инит, которым пользуются последние 20+ лет. Это обеспечивает им некую незаменимость на рабочем месте, потому что в их древней башдрисне новый человек разбираться будет долго.
Часть - "копротивленцы", которые видят слово RedHat и их глаза наливаются кровью, а моск перестает работать. Остается чистая ненависть. Еще они любят позатирать про какое-то сообщество, свободу и прочее.
|
|
|
4.44, Аноним (49), 11:47, 30/01/2026
+3
|
>много разных хейтеров
Я тебя может удивлю, но у девуана хейтеров тут гораздо больше. Хотя казалось бы...
|
4.52, Аноним (52), 11:58, 30/01/2026
+2
|
Админ старой закалки рапортует внутрь. За последние 10 лет было уже три случая, когда приходилось выезжать на сервер из-за поломанного /etc/fstab. Надо ввести пароль рута и т.д.
А с sysvinit, s6 и прочими такой фигни не было. Они прекрасно грузятся и с поломанным fstab ;)
Был правда и случай, когда NetworkManager помог - получил адрес по DHCP. Но пока только один такой случай ;)
|
|
|
5.61, Аноним (61), 12:12, 30/01/2026
|+/–
|
>За последние 10 лет было уже три случая, когда приходилось выезжать на сервер из-за поломанного /etc/fstab
Ну и зачем вы fstab ломаете?
>А с sysvinit, s6 и прочими такой фигни не было. Они прекрасно грузятся и с поломанным fstab ;)
Поломайте корень, и покажите, как они загрузятся без проблем.
|
|
|
6.95, Аноним (52), 13:02, 30/01/2026
|+/–
|
Так fstab не ломается из-за того, что туда usb -диск ДОПИСАЛИ или NFS-шару. В итоге защита, от которой вреда больше чем пользы. И в systemd такого г-на предостаточно.
> Поломайте корень, и покажите, как они загрузятся без проблем.
А давай я тебе шаблон сломаю. Информация о rootfs есть в загрузчике... ;) remout rw не сработает, но это ещё не конец.
|
|
|
7.105, Аноним (61), 13:15, 30/01/2026
|+/–
|
>Так fstab не ломается из-за того, что туда usb -диск ДОПИСАЛИ или NFS-шару.
То-есть, вы обвиняете systemd в чьих-то чужих кривых руках? Монтирование внешних носителей осуществляется либо через udisks, либо через некий юнит запускающий скрипт, либо через mount юнит. fstab для этого трогать не нужно.
>Информация о rootfs есть в загрузчике... ;) remout rw не сработает, но это ещё не конец.
Всегда можно сломать что-то ещё, например удалить бинарник ssh.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.148, Аноним (52), 15:15, 30/01/2026
|+/–
Потому что такой получается троллейбус, с квадратными колёсами Команду mount ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
6.151, Аноним (52), 15:33, 30/01/2026
|+/–
|
Станет лучше, кстати. С fstab работает mount, а тут всё решит systemd-mountd, которы сам весь /usr соберёт десятком unit'ов.
|
|
|
5.75, Fyjy4 (-), 12:26, 30/01/2026
|+/–
|
> Тут правда не про systemd, но в целом суть та же.
Вообще мимо.
Лучше бы ты приложил свой коммент как системд тебе все сломала и как ты бессонными подымал сервера. Или страдания с вейландом и иксами.
И как эти все нехорошие люди заставили тебя перейти с прекрасного линя на отвратительную макось! Было бы также бесполезно, зато душевно))
|
|
|
6.102, freehck (ok), 13:07, 30/01/2026
+1
|
> Лучше бы ты приложил свой коммент как системд тебе все сломала и как ты бессонными подымал сервера. Или страдания с вейландом и иксами.
В очередной раз повторяю: здорового человека страдания других людей расстраивают, а не радуют. Обратись к специалистам. Тебе нужна помощь.
|
6.121, Аноним (125), 14:10, 30/01/2026
|+/–
|
> страдания других людей расстраивают
Других обычных людей - да.
А идеологических противников, которые стараются сделать хуже тебе и всей индустрии... это вряд ли :)
|
3.66, Аноним (66), 12:15, 30/01/2026
|+/–
|
Ага, случай с XZ ничему не научил (апрель 2025г.).
Очень удобно - всех хакать через завязку на systemd и dbus.
|
3.69, КО (?), 12:18, 30/01/2026
+2
|
До поры до времени. Пока этот мега комбайн не начнет чудить.
И что делать в случае shell боле-менее понятно.
Из примеров. Развлекался тут с ollam'ой. Если пускать из под пользователя в shell - видяхи видит. Из под того же пользователя, через unit systemd - нет.
В логах тишина. Инет знает, как в systemd запретить видеть видяхи, а вот как разрешить - не знает. Вот как после этого верить, что systemd во всем лучше bash-портянок?
|
|
|
4.73, Аноним (61), 12:23, 30/01/2026
–3
|
>Развлекался тут с ollam'ой. Если пускать из под пользователя в shell - видяхи видит. Из под того же пользователя, через unit systemd - нет.
Вот удивительно - есть у вас глючный софт - ollam-а, которая не видит видеокарту. При чём не просто не видит, а молча не видит, а виноват systemd. Нормальный софт должен написать что-то вроде /dev/dri doesn't exist - и всё, пользователь понимает в чём проблема.
|
|
|
5.87, Аноним (87), 12:47, 30/01/2026
|+/–
|
> должен написать что-то вроде /dev/dri doesn't exist - и всё, пользователь понимает в чём проблема.
да! Пользователь сразу понимает, что права на /dev/dri он получил благодаря метке uaccess, logind и динамическим ACL
|
|
|
6.92, КО (?), 13:00, 30/01/2026
|+/–
|
Так ей не обязательно dri она может и без него работать. А писать в лог, что не нашла всего, чего могла бы найти в принципе, это как-то странно.
|
|
|
7.107, Аноним (87), 13:24, 30/01/2026
|+/–
|
> А писать в лог, что не нашла всего, чего могла бы найти в принципе, это как-то странно.
ну если оно пишет условное "нет устройства …" вместо "нет прав на …", то выбор сообщения странный.
А так не странно — права на /dev у пользователя, запустившего сессию, и пользователя, указанного в юните, могут быть разные.
|
|
|
8.115, КО (?), 13:56, 30/01/2026
|+/–
С учетом, что это один и тот же пользователь _ollama_ - это несколько странно ... текст свёрнут, показать
|
5.88, КО (?), 12:50, 30/01/2026
+2
|
Она то видит, причем не молча. Не видит при запуске из systemctl start ollama.
Запись от нее в логе, что она искала и не нашла есть.
Вот если, например, selinux рубит кому-то доступ к чему-то, то в журнале об этом появляется запись в журнале. Systemd-ы выше этого. Что он кому и как отрубил - никому знать не положено.
Но фанаты будут с пеной у рта кричать что классная штука. Раз в год 2 секунды на старте экономит. И да - есть декларативное описание. А вот у шелла нет.
|
|
|
6.118, Аноним (61), 14:05, 30/01/2026
|+/–
|
>Systemd-ы выше этого. Что он кому и как отрубил - никому знать не положено.
Как вы себе это представляете? У любого процесса есть состояние - переменные окружения, пространства имён и так далее. Как systemd должен угадывать, что процессу чего-то не хватает?
>Она то видит, причем не молча. Не видит при запуске из systemctl start ollama.
Ну а что пишет?
|
3.85, Аноним (72), 12:45, 30/01/2026
|+/–
|
> Ну вот реально, чем systemd не угодил? Ну удобная же вещь.
Кто в Схему сможет, тому Shepherd гораздо удобнее и гибче покажется.
|
2.21, mos87 (ok), 11:17, 30/01/2026
–1
|
правильно говорили.
если у вас старые сервера какие-то с древинм sysV init only софтом, то на них и не ставится свежий дистр.
всё логично.
|
1.5, Аноним (80), 10:13, 30/01/2026
+3
|
>Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd
Осталось только получить аргументы касательно безопасности systemd.
>также более надёжным контролем над запуском и циклом работы службы
Т.е. полный контроль над пк пользователя?
|
|
|
2.15, Аноним (15), 11:01, 30/01/2026
|+/–
|
Аргументов касательно безопасности лапши на баше, конечно, никто приводить не станет.
|
|
|
3.56, Аноним (67), 12:08, 30/01/2026
|+/–
|
На баше невозможно выйти за границу буфера. При том что весь системд состоит и сплошных cve.
|
|
|
4.90, Аноним (-), 12:52, 30/01/2026
–1
|
> На баше невозможно выйти за границу буфера.
Используя баш? Зачем?? Там хватает кривых переменных и экранирования.
> При том что весь системд состоит и сплошных cve.
Пф, пруфы в студию.
Ты слышал про Bashdoor/Shellshock ?
Это когда в баше нашли тонну CVE живущих с версии 1.13 (1992 год)
Понятно что баш сам не виноват, что его писали бракоделы на дырявом языке из 70х.
|
|
|
4.128, Аноним (128), 14:23, 30/01/2026
|+/–
|
> Про runit или dinit вы не слыхали.
Слыхали. Очередные васяноподелия, используемые в маргинальных дистрах вроде antiX, Dragora, Void, Chimera, Artix и тд.
Дальше что? Ты продолжи свою мысль.
|
2.24, mos87 (ok), 11:19, 30/01/2026
+1
|
>Осталось только получить аргументы касательно безопасности systemd.
самый безопасный сервер - выключенный.
|
2.33, freehck (ok), 11:33, 30/01/2026
|+/–
|
>>Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd
> Осталось только получить аргументы касательно безопасности systemd.
Ага, разбежался. Уже были разговоры на этот счёт неоднократно. Лучшее, что они втирают — про возможность ограничения сисколлов, мол, такая фича у systemd из коробки есть. Однако на поверку оказывается, что почти никто из мейнтейнеров её не использует. И с остальными фичами — та же самая история.
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
3.78, morphe (?), 12:28, 30/01/2026
|+/–
|
> Однако на поверку оказывается, что почти никто из мейнтейнеров её не использует
Вбей systemd-analyze security, и увидишь как много сервисов это используют, systemd-analyze security NAME покажет что именно у тебя для конкретного сервиса не выключено
Большинству сервисов можно поставить DynamicUser=yes и уже защититься от огромного числа проблем, потому что этот флаг сразу запрещает сервису кучу всего делать
|
|
|
3.82, morphe (?), 12:35, 30/01/2026
|+/–
|
NixOS к сожалению тут не лучший пример, hardening systemd в NixOS до сих пор отстаёт, даже sshd ещё не прикрыт: https://github.com/NixOS/nixpkgs/pull/348701
Сам поддерживаю большой конфиг для того чтобы всё что можно на DynamicUser и прочее перевести, но в NixOS это сложно просто добавить и никому ничего не сломать
|
|
|
2.47, Аноним (49), 11:50, 30/01/2026
|+/–
|
А зачем? Весьма очевидно, что поддержка systemd усложняет поддержку других инитов. Так что либо поддерживаем systemd, либо другое. Выбор очевиден, и лишней работы делать не надо. Берёшь нужный инит и поддерживаешь его в своём дистрибутиве.
|
|
|
2.48, Аноним (49), 11:52, 30/01/2026
+1
|
Ничего страшного не случится. От дебиана откололось часть человек, отколится ещё, кто каким-то образом умудрялся использовать его без systemd. Так что даже наоборот, число пользователей только возрастёт.
|
1.50, Аноним (50), 11:57, 30/01/2026
–2
|
У меня systemd работает на дешманских ноутбуках Lenovo и на древнем компе с i5 третьего поколения. Кому нужно что то более древнее? Тем, кто сидит на коре дуба? Я конечно долго думал, не поставить ли Linux на мой древний комп 2004 года, на котором стоит еще XP. Но так и не решился. А пока думал, 32бита уже випилили.
|
|
|
|
|
3.109, Аноним (50), 13:26, 30/01/2026
|+/–
|
Да вот так время летит. То, что было в 2011-2012 году - уже древнее. Мой P4 уж подавно древний. Так совпало, что он был неплохой, ибо уже прошло время 478 сокетов и памяти на 133МГц. Там все таки было 2 гига DDR2 на 400МГц и это было уже круть. Виста даже шла без тормозов.
|
1.51, Fyjy4 (?), 11:57, 30/01/2026
|+/–
|
Как-то дебианцы разбушевались в последнее время!
То armel и mips64el выкидывают, то конвертор в занюханные башпортянки.
Что дальше? Будут обновлять версии софта на менее копролитные?
Неужели деб превращается в нормальных дистр?!
|
|
|
2.65, Аноним (65), 12:15, 30/01/2026
|+/–
|
Бери лучше сразу Редхет или Федору, там за тебя всё корпорации порешают.
|
1.58, Аноним (61), 12:10, 30/01/2026
–1
|
В каждой теме, где возникают хейтеры systemd, я задаю им простую задачу: напишите на башпортянке полноценный аналог юнита. С лимитами, изоляцией, понижением прав, шаблонностью, статусом, зависимостями, декларативным переопределением и прочими фичами. Задача со звёздочкой: реализовать это без внешних зависимостей. И каждый раз в ответ красноречивая тишина. Вот и ответ на вопрос, почему systemd безальтернативен - никто из башпортянщиков не может создать ничего стоящего.
|
|
|
2.62, Аноним (67), 12:12, 30/01/2026
+3
|
Ты так и не понял что ты хочешь ненужного? Это как четвертая камера в телефоне или новая блестящая упаковка. Ты просто хочешь маркетинг ради маркетинга.
|
|
|
3.86, freehck (ok), 12:47, 30/01/2026
|+/–
|
> Ты просто хочешь маркетинг ради маркетинга.
Нет, всё проще. Он хочет потратить наше время впустую.
|
|
|
3.77, Fyjy4 (-), 12:27, 30/01/2026
|+/–
|
> Такое никому не нужно.
Такое не нужно локалхостникам. И может домохозяйкам.
А всем остальным нужно и очень даже полезно.
|
|
|
4.98, Аноним (61), 13:06, 30/01/2026
|+/–
|
>Такое не нужно локалхостникам. И может домохозяйкам.
Ещё как нужно. getty@.service.d не даст соврать - даже обычный tty - шаблонный юнит.
|
2.70, Аноним (65), 12:18, 30/01/2026
–1
|
А это кому-то нужно: " С лимитами, ... понижением прав, шаблонностью, статусом, зависимостями, декларативным переопределением и прочими фичами." ?
|
|
|
3.79, freehck (ok), 12:29, 30/01/2026
+1
|
> А это кому-то нужно: " С лимитами, ... понижением прав, шаблонностью, статусом,
> зависимостями, декларативным переопределением и прочими фичами." ?
Да нет, конечно. Вот вам навскидку замеры, сделанные в 2019м:
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116899.html#101
Последний раз я делал замеры в 2025м, в том числе и по иным фичам. Где-то публиковал цифры, но не помню, где именно, однако прямо скажу, что ситуация в целом не изменилась: там какой-то ничтожный процент использования.
Если вам не влома, то сделайте актуальные замеры.
|
|
|
4.146, freehck (ok), 15:09, 30/01/2026
+1
А ещё есть подтасовки от анонимов на OpenNet У меня на руках совершенно случайн... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
5.152, Анонимусс (-), 15:38, 30/01/2026
|+/–
|
> Из этих 18 штук: fwupd, fwupd-refresh, polkit — разработки Red Hat
И вполне логично, что создатель системд использует ее фичи в своих продуктах.
Подозреваю, что они писались как раз по из запросу.
> большинство фичей systemd мейнтейнерами оказались не востребованы...
... в Ubuntu LTS 24.04.
Возможно в RHEL или SLES все обстоит совсем иначе.
Справедливости ради, наличие security-фичи может быть оправдано если используется даже одним единственным сервисом, напр. nftables или polkit.
|
4.153, Аноним (61), 15:45, 30/01/2026
|+/–
Вы провели тест адекватности убунты У них и файрвол по умолчанию не настроен И... большой текст свёрнут, показать
|
2.74, Аноним (74), 12:25, 30/01/2026
+1
|
Хотел тут перейти на Линуху ! С поставил дистр на systemd . И поставил только vmware и что-то из снап-пакетов. Так оно стало завершать работу по 2 минуты и более ...
|
2.76, Аноним (61), 12:26, 30/01/2026
–2
|
Сколько анонимов понабежало. Конечно не нужно: давайте всё запускать от рута и выставлять голыми портами в интернет. Желательно ещё и на дыряшечке всё это делать, а то бедные ботнеты расти не будут.
|
|
|
3.106, Аноним (61), 13:19, 30/01/2026
|+/–
|
"Болтовня ничего не стоит. Покажите мне код" - как говорил самый первый линуксоид.
|
|
|
|
|
5.113, Аноним (61), 13:45, 30/01/2026
|+/–
|
ТЗ - простое: воссоздайте функционал unit на bash-е настолько, насколько это возможно.
|
|
|
6.114, Аноним (72), 13:55, 30/01/2026
|+/–
|
Это абстрактное абстрактно.
"Сколько вешать в граммах?" Что конкретно надо запустить?
|
|
|
7.129, Аноним (61), 14:24, 30/01/2026
|+/–
Какая разница Речь не о программе, речь об опциях запуска Вот допустим, нужно ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
2.136, Аноним (-), 14:38, 30/01/2026
|+/–
|
Сейчас все тупо используют пакет sysVinit. И никто не размещает скрипты в чистом виде именно, как SysV init и BSD-init. Чувак твоё убогое сознание затряло в 1980-х гг.
|
1.127, Аноним (127), 14:17, 30/01/2026
|+/–
|
>Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd, а также более надёжным контролем над запуском и циклом работы службы
Под этим предлогм можно и UKI, lockdown, SecureBoot (залоченный на кого надо), TEE, DRM и FIDO2 требовать. Вангую, что и до этого дойдёт. Не секрет, что это основной драйвер изменений в ядро Linux в последнее время. Как только ядро потребует - так и остальные проекты-содержанки тоже. Не форкать ядро ведь?! Ведь не потянут.
|
|
|
2.137, Аноним (137), 14:38, 30/01/2026
–1
А что в вышеперечисленных вещах плохого Логично Раньше многим было плевать на ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
3.138, Аноним (137), 14:39, 30/01/2026
|+/–
А что в вышеперечисленных вещах плохого Логично Раньше многим было плевать на ... большой текст свёрнут, показать
|
1.133, Фнон (?), 14:31, 30/01/2026
|+/–
|
Забавная тема.
Самое смешное что больше всех против системд топит freehck.
Которого, тем не менее, совершенно не парит launchd на его макбуке.
Я понимаю что уровень "вы не понимаете это другое!" на сайте уже зашкаливает, но такого маневрирования я давненько не встречал.
|
|
|
2.145, Аноним (61), 15:05, 30/01/2026
|+/–
|
>Которого, тем не менее, совершенно не парит launchd на его макбуке.
Вначале продал душу Дьяволу, а теперь Дьявол требует отработки.
|
|
|
3.147, Fyjy5 (-), 15:12, 30/01/2026
|+/–
|
>>Которого, тем не менее, совершенно не парит launchd на его макбуке.
> Вначале продал душу Дьяволу, а теперь Дьявол требует отработки.
Сейчас он расскажет, что он просто "предатель рокнрола" и вообще невинная жертва.
Потому что его ВЫНУДИЛИ перейти на macos (плак, плак, какая грустная история).
|
1.134, Аноним (-), 14:35, 30/01/2026
|+/–
|
>Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd, а также более надёжным контролем над запуском и циклом работы службы.
Жалкий аргумент. Жалкий проект.
|