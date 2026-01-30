The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Debian 14 намерены удалить слой для совместимости systemd со скриптами sysv-init

30.01.2026 09:30 (MSK)

Команда сопровождающих Debian изначально планировала удалить слой совместимости systemd-sysv-generator в Debian 13 (Trixie), но решение было отложено на следующий релиз (Debian 14). Прошло два года, и полный переход на юнит-службы systemd планируется к концу февраля 2026 года. Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd, а также более надёжным контролем над запуском и циклом работы службы. Кроме того, проект systemd ранее объявил о решении удалить в выпуске systemd 260 поддержку скриптов служб в формате System V и прекратить поставку компонентов systemd-sysv-install, systemd-rc-local-generator и systemd-sysv-generator.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugs.debian.org/cgi-bi...)
  2. OpenNews: Технический комитет утвердил изменение поведения systemd в Debian
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 6.1, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Обновление сборки Debian Libre 13.3, поставляемой без несвободных компонентов
  5. OpenNews: В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.15. Переход проекта с GitHub на CodeBerg
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64706-sysv
Ключевые слова: sysv, init, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (137) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:59, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ну вот, а говорили, что devuan не нужен.
     
     
  • 2.3, Нонон (?), 10:07, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Споры про нужность systemd вечны)
    Даже когда systemd уже стандарт у всех настольных дистров
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:16, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –22 +/
    Чушь не мели! сустемды не стандарт и более того - большинством сообщества воспринимается в штыки. И только бараны + корпорасты продвигают это 4у4ело.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > большинством сообщества воспринимается в штыки

    откуда инфа? давай прув или gtfo

     
     
  • 5.72, Аноним (72), 12:21, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А давай пруф на стандарт. Разумеется, от уважаемых институтов международной стандартизации.
     
  • 4.11, Eneeld (?), 10:20, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >большинством сообщества воспринимается в штыки

    А кроме nixOs и ответвлений от debian и arch? (Ну и slackware)

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 11:44, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В NixOS как раз systemd уже давно единственным вариантом.
     
  • 5.43, Анонисссм (?), 11:47, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А кроме nixOs и ответвлений от debian и arch

    лолушки, арчи одними из первых скушали это.
    alpine и void из хорошего, хотя лично мне пакетная политика void бы и с systemd подошла

     
     
  • 6.55, Аноним (55), 12:07, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что у них такое с пакетной политикой хорошее?
     
     
  • 7.149, Анонисссм (?), 15:19, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что у них такое с пакетной политикой хорошее?

    ядер сколько на /boot влезет, а не одно. пакеты - роллинг, всегда умеренно свежее. короче, арч некурильщика.

     
  • 5.84, morphe (?), 12:39, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > nixOs

    В NixOS наоборот на системду стараются завязать как можно больше всего, потому что кроме systemd в NixOS есть только одна единственная автогенерируемая баш портянка под названием activation script

     
  • 4.20, freehck (ok), 11:16, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Чушь не мели! сустемды не стандарт и более того - большинством сообщества воспринимается в штыки.

    Честно говоря, здраво оценивая ситуацию, большинству просто плевать.

     
  • 4.25, Аноним (25), 11:19, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что есть стандарт? Кто его определяет?
     
     
  • 5.81, Аноним (72), 12:34, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_организация_по_стандартизации
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_инженеров_электротехники_и_электроники
    https://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
     
     
  • 6.96, Аноним (96), 13:03, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какая из этих организаций утвердила systemd в качестве стандарта?
     
     
  • 7.99, Аноним (72), 13:06, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никая. Значит, этот, так называемый "стандарт", васянский.
     
  • 5.100, gr (??), 13:06, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ibm hat
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:30, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:03, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже стандарт

    Когда-то стандарт был симбиан, причём единственный на смартах. Когда-то - autoexec.bat. Ещё было 640 кБ.

     
     
  • 4.39, kusb (?), 11:42, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен /AUTOEXEC.SH
     
     
  • 5.83, Аноним (72), 12:37, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И CONFIG.CFG
     
  • 3.91, Аноним (91), 12:53, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никаких споров. Народ просто плюется.
    Системд - это как мессенджер максут, только вместо минцифры ИБМ, а вместо ВК - редхат )))
     
     
  • 4.142, Djon (??), 14:48, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, gumanzoy (ok), 10:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так systemd-sysv-generator не нужен если используется SysVinit

    Если же используется systemd то логично что запуск всех сервисов должен быть через юниты.

    Проблема для пользователей SysVinit будет если в Debian начнут более активно удалять из пакетов скрипты запуска /etc/init.d/

     
  • 2.19, Аноним (25), 11:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот реально, чем systemd не угодил? Ну удобная же вещь.
     
     
  • 3.22, freehck (ok), 11:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот реально, чем systemd не угодил? Ну удобная же вещь.

    В каждой новости есть аноним, который якобы впервые с этим вопросом столкнулся и не в курсе ситуации.
    У тебя есть гегль/яндекс. Иди и сам почитай, нефиг время людей тратить.

     
     
  • 4.29, Bottle (?), 11:27, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что он там найдёт? Очередной визг про философию мёртвой операционки?
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 11:36, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мертвой?
    Линукс номер один в мире. Серверы, встройка + андрогин.
     
     
  • 6.38, Fyjy (?), 11:42, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мертвой?
    > Линукс номер один в мире. Серверы, встройка + андрогин.

    Речь же про юникс разумеется. Который сдох давно и почти не воняет.
    На unix way которого невероятно наяривают системд-хейтеры.
    Хотя забывают, что по тому самому way нужно "пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо", а окаменелые иниты уже не делают это хорошо - они застряли где-то во времена юниксов))

     
     
  • 7.49, Аноним (49), 11:56, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока я вижу, что люди, которые собрались и пилят что-то для себя, вызывают у тебя негативные реакции. Ты точно на тот сайт пришёл?
     
  • 7.71, Аноним (35), 12:19, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс может быть сертифицирован как юникс. Юникс тоже не мертв.
     
  • 7.80, Аноним (80), 12:29, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего, что macOS - это сертифицированный unix?
     
     
  • 8.122, пэпэ (?), 14:13, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего Это прикол для своих , на который подкроватники десятки лет смешно веду... текст свёрнут, показать
     
  • 8.125, Аноним (125), 14:16, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего что инит в макоси это launchd Попробуй пошевелить извилиной и догадать... текст свёрнут, показать
     
  • 7.89, Аноним (72), 12:50, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забываем, MacOS - это UNIX (TM). И у неё >9% десктопов.
     
     
  • 8.123, Аноним (125), 14:14, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Макос это такой же юникс, как андроид линукс Но даже если так - расскажи мне пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.140, Аноним (72), 14:46, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им выдали официальный сертификат Так что, такова се ля ви ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.37, Fyjy (?), 11:39, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да понимаешь, тут просто слишком много разных хейтеров.

    Часть просто неосиляторы, которые только могут ныть про то, как "плахая системДА паламала им процессы". Это в общем-то неудивительно - тело привыкло обмазываться башпортянками, мозги закостенели и выучить новое уже не в состоянии.

    Часть - одмины старой закАлки, которым нужен зоопарк. Пусть кривой и уродливый, но позволяющий выбирать любимый инит, которым пользуются последние 20+ лет. Это обеспечивает им некую незаменимость на рабочем месте, потому что в их древней башдрисне новый человек разбираться будет долго.

    Часть - "копротивленцы", которые видят слово RedHat и их глаза наливаются кровью, а моск перестает работать. Остается чистая ненависть. Еще они любят позатирать про какое-то сообщество, свободу и прочее.

     
     
  • 4.44, Аноним (49), 11:47, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >много разных хейтеров

    Я тебя может удивлю, но у девуана хейтеров тут гораздо больше. Хотя казалось бы...

     
  • 4.52, Аноним (52), 11:58, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Админ старой закалки рапортует внутрь. За последние 10 лет было уже три случая, когда приходилось выезжать на сервер из-за поломанного /etc/fstab. Надо ввести пароль рута и т.д.
    А с sysvinit, s6 и прочими такой фигни не было. Они прекрасно грузятся и с поломанным fstab ;)

    Был правда и случай, когда NetworkManager помог - получил адрес по DHCP. Но пока только один такой случай ;)

     
     
  • 5.61, Аноним (61), 12:12, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >За последние 10 лет было уже три случая, когда приходилось выезжать на сервер из-за поломанного /etc/fstab

    Ну и зачем вы fstab ломаете?
    >А с sysvinit, s6 и прочими такой фигни не было. Они прекрасно грузятся и с поломанным fstab ;)

    Поломайте корень, и покажите, как они загрузятся без проблем.

     
     
  • 6.95, Аноним (52), 13:02, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так fstab не ломается из-за того, что туда usb -диск ДОПИСАЛИ или NFS-шару. В итоге защита, от которой вреда больше чем пользы. И в systemd такого г-на предостаточно.

    > Поломайте корень, и покажите, как они загрузятся без проблем.

    А давай я тебе шаблон сломаю. Информация о rootfs есть в загрузчике... ;) remout rw не сработает, но это ещё не конец.

     
     
  • 7.105, Аноним (61), 13:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так fstab не ломается из-за того, что туда usb -диск ДОПИСАЛИ или NFS-шару.

    То-есть, вы обвиняете systemd в чьих-то чужих кривых руках? Монтирование внешних носителей осуществляется либо через udisks, либо через некий юнит запускающий скрипт, либо через mount юнит. fstab для этого трогать не нужно.
    >Информация о rootfs есть в загрузчике... ;) remout rw не сработает, но это ещё не конец.

    Всегда можно сломать что-то ещё, например удалить бинарник ssh.

     
     
  • 8.111, Аноним (52), 13:36, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много чего можно Например, паниковать ТОЛЬКО если не удалось загрузить информац... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.116, Аноним (61), 13:59, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы что А если etc не смонтирован - паниковать можно или нельзя И как услов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.126, Аноним (52), 14:17, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С etc будем дальше разбираться Может и нельзя, как зависимости лягут Сейчас по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.130, Аноним (61), 14:27, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом Конфиги ssh в initramfs зашьёте Вы так и не ответили, почему не ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.148, Аноним (52), 15:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что такой получается троллейбус, с квадратными колёсами Команду mount ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.103, Аноним (103), 13:08, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /etc/fstab конвертируется в mount-юниты systemd: https://man.archlinux.org/man/systemd.mount.5#FSTAB

    Ждём /etc/fstab deprecated?
    :)

     
     
  • 6.151, Аноним (52), 15:33, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Станет лучше, кстати. С fstab работает mount, а тут всё решит systemd-mountd, которы сам весь /usr соберёт десятком unit'ов.
     
  • 4.54, freehck (ok), 12:06, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Часть просто неосиляторы...
    > Часть - одмины старой закАлки, которым нужен зоопарк...
    > Часть - "копротивленцы"...

    Альтернативный взгляд:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137683.html#54

    Тут правда не про systemd, но суть уловите.

     
     
  • 5.75, Fyjy4 (-), 12:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут правда не про systemd, но в целом суть та же.

    Вообще мимо.
    Лучше бы ты приложил свой коммент как системд тебе все сломала и как ты бессонными подымал сервера. Или страдания с вейландом и иксами.

    И как эти все нехорошие люди заставили тебя перейти с прекрасного линя на отвратительную макось! Было бы также бесполезно, зато душевно))

     
     
  • 6.102, freehck (ok), 13:07, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше бы ты приложил свой коммент как системд тебе все сломала и как ты бессонными подымал сервера. Или страдания с вейландом и иксами.

    В очередной раз повторяю: здорового человека страдания других людей расстраивают, а не радуют. Обратись к специалистам. Тебе нужна помощь.

     
  • 6.121, Аноним (125), 14:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > страдания других людей расстраивают

    Других обычных людей - да.
    А идеологических противников, которые стараются сделать хуже тебе и всей индустрии... это вряд ли :)

     
  • 3.66, Аноним (66), 12:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, случай с XZ ничему не научил (апрель 2025г.).
    Очень удобно - всех хакать через завязку на systemd и dbus.
     
  • 3.69, КО (?), 12:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    До поры до времени. Пока этот мега комбайн не начнет чудить.
    И что делать в случае shell боле-менее понятно.

    Из примеров. Развлекался тут с ollam'ой. Если пускать из под пользователя в shell - видяхи видит. Из под того же пользователя, через unit systemd - нет.
    В логах тишина. Инет знает, как в systemd запретить видеть видяхи, а вот как разрешить - не знает. Вот как после этого верить, что systemd во всем лучше bash-портянок?

     
     
  • 4.73, Аноним (61), 12:23, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Развлекался тут с ollam'ой. Если пускать из под пользователя в shell - видяхи видит. Из под того же пользователя, через unit systemd - нет.

    Вот удивительно - есть у вас глючный софт - ollam-а, которая не видит видеокарту. При чём не просто не видит, а молча не видит, а виноват systemd. Нормальный софт должен написать что-то вроде /dev/dri doesn't exist - и всё, пользователь понимает в чём проблема.

     
     
  • 5.87, Аноним (87), 12:47, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > должен написать что-то вроде /dev/dri doesn't exist - и всё, пользователь понимает в чём проблема.

    да! Пользователь сразу понимает, что права на /dev/dri он получил благодаря метке uaccess, logind и динамическим ACL

     
     
  • 6.92, КО (?), 13:00, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ей не обязательно dri она может и без него работать. А писать в лог, что не нашла всего, чего могла бы найти в принципе, это как-то странно.
     
     
  • 7.107, Аноним (87), 13:24, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А писать в лог, что не нашла всего, чего могла бы найти в принципе, это как-то странно.

    ну если оно пишет условное "нет устройства …" вместо "нет прав на …", то выбор сообщения странный.

    А так не странно — права на /dev у пользователя, запустившего сессию, и пользователя, указанного в юните, могут быть разные.

     
     
  • 8.115, КО (?), 13:56, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом, что это один и тот же пользователь _ollama_ - это несколько странно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.117, Аноним (61), 14:02, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь - это uid Видеокарта может быть недоступна по куче причин - uid, m... текст свёрнут, показать
     
  • 9.124, Аноним (87), 14:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на dev dri card0 стоят права 660 и владелец root video Несмотря на это мой пол... текст свёрнут, показать
     
  • 5.88, КО (?), 12:50, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она то видит, причем не молча. Не видит при запуске из systemctl start ollama.
    Запись от нее в логе, что она искала и не нашла есть.
    Вот если, например, selinux рубит кому-то доступ к чему-то, то в журнале об этом появляется запись в журнале. Systemd-ы выше этого. Что он кому и как отрубил - никому знать не положено.
    Но фанаты будут с пеной у рта кричать что классная штука. Раз в год 2 секунды на старте экономит. И да - есть декларативное описание. А вот у шелла нет.
     
     
  • 6.118, Аноним (61), 14:05, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Systemd-ы выше этого. Что он кому и как отрубил - никому знать не положено.

    Как вы себе это представляете? У любого процесса есть состояние - переменные окружения, пространства имён и так далее. Как systemd должен угадывать, что процессу чего-то не хватает?
    >Она то видит, причем не молча. Не видит при запуске из systemctl start ollama.

    Ну а что пишет?

     
  • 6.119, Аноним (61), 14:09, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не видит при запуске из systemctl start ollama.

    Откуда конфиг брали? Как минимум сюда посмотрите https://github.com/NixOS/nixpkgs/blob/nixos-25.11/nixos/modules/services/misc/ и сравните со своим, у вас может банально устройств нехватать.

     
     
  • 7.120, Аноним (61), 14:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если точнее, то сюда https://github.com/NixOS/nixpkgs/blob/fa83fd837f3098e3e678e6cf017b2b36102c7211
     
  • 3.85, Аноним (72), 12:45, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот реально, чем systemd не угодил? Ну удобная же вещь.

    Кто в Схему сможет, тому Shepherd гораздо удобнее и гибче покажется.

     
  • 2.21, mos87 (ok), 11:17, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    правильно говорили.

    если у вас старые сервера какие-то с древинм sysV init only софтом, то на них и не ставится свежий дистр.

    всё логично.

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 12:16, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем его туда ставить?
     
  • 2.139, Аноним (139), 14:40, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....большая нить свёрнута, показать (70)

  • 1.5, Аноним (80), 10:13, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd

    Осталось только получить аргументы касательно безопасности systemd.

    >также более надёжным контролем над запуском и циклом работы службы

    Т.е. полный контроль над пк пользователя?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:01, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргументов касательно безопасности лапши на баше, конечно, никто приводить не станет.
     
     
  • 3.56, Аноним (67), 12:08, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На баше невозможно выйти за границу буфера. При том что весь системд состоит и сплошных cve.
     
     
  • 4.90, Аноним (-), 12:52, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На баше невозможно выйти за границу буфера.

    Используя баш? Зачем?? Там хватает кривых переменных и экранирования.

    > При том что весь системд состоит и сплошных cve.

    Пф, пруфы в студию.

    Ты слышал про Bashdoor/Shellshock ?
    Это когда в баше нашли тонну CVE живущих с версии 1.13 (1992 год)
    Понятно что баш сам не виноват, что его писали бракоделы на дырявом языке из 70х.

     
  • 3.101, Аноним (101), 13:06, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про runit или dinit вы не слыхали.
     
     
  • 4.128, Аноним (128), 14:23, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про runit или dinit вы не слыхали.

    Слыхали. Очередные васяноподелия, используемые в маргинальных дистрах вроде antiX, Dragora, Void, Chimera, Artix и тд.

    Дальше что? Ты продолжи свою мысль.

     
  • 4.131, Аноним (61), 14:29, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно должны услышать?
     
  • 3.154, Аноним (72), 15:46, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, mos87 (ok), 11:19, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Осталось только получить аргументы касательно безопасности systemd.

    самый безопасный сервер - выключенный.

     
  • 2.33, freehck (ok), 11:33, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd
    > Осталось только получить аргументы касательно безопасности systemd.

    Ага, разбежался. Уже были разговоры на этот счёт неоднократно. Лучшее, что они втирают — про возможность ограничения сисколлов, мол, такая фича у systemd из коробки есть. Однако на поверку оказывается, что почти никто из мейнтейнеров её не использует. И с остальными фичами — та же самая история.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.17, Аноним (15), 11:02, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.78, morphe (?), 12:28, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Однако на поверку оказывается, что почти никто из мейнтейнеров её не использует

    Вбей systemd-analyze security, и увидишь как много сервисов это используют, systemd-analyze security NAME покажет что именно у тебя для конкретного сервиса не выключено

    Большинству сервисов можно поставить DynamicUser=yes и уже защититься от огромного числа проблем, потому что этот флаг сразу запрещает сервису кучу всего делать

     
  • 2.68, Аноним (61), 12:16, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучшее, что они втирают — про возможность ограничения сисколлов, мол, такая фича у systemd из коробки есть. Однако на поверку оказывается, что почти никто из мейнтейнеров её не использует. И с остальными фичами — та же самая история.

    А это тогда что? https://github.com/NixOS/nixpkgs/blob/fa83fd837f3098e3e678e6cf017b2b36102c7211

     
     
  • 3.82, morphe (?), 12:35, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NixOS к сожалению тут не лучший пример, hardening systemd в NixOS до сих пор отстаёт, даже sshd ещё не прикрыт: https://github.com/NixOS/nixpkgs/pull/348701

    Сам поддерживаю большой конфиг для того чтобы всё что можно на DynamicUser и прочее перевести, но в NixOS это сложно просто добавить и никому ничего не сломать

     

  • 1.23, arthi747 (ok), 11:18, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:28, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, а сами скрипты оставят? Для остальных init-ов.
     
     
  • 2.47, Аноним (49), 11:50, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Весьма очевидно, что поддержка systemd усложняет поддержку других инитов. Так что либо поддерживаем systemd, либо другое. Выбор очевиден, и лишней работы делать не надо. Берёшь нужный инит и поддерживаешь его в своём дистрибутиве.
     
  • 2.57, Аноним (67), 12:09, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только переход на девуан.
     

  • 1.45, kusb (?), 11:47, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да блин, что за ужас вы пишете.
     
  • 1.46, Учи слова капитуляция и репарации (?), 11:48, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо понимать, что devuan тоже на помойку отправится? Ведь своё они неспособны замутить из-за явного недостатка человекочасов и как раз полагались на эту прослойку.
     
     
  • 2.48, Аноним (49), 11:52, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего страшного не случится. От дебиана откололось часть человек, отколится ещё, кто каким-то образом умудрялся использовать его без systemd. Так что даже наоборот, число пользователей только возрастёт.
     

  • 1.50, Аноним (50), 11:57, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У меня systemd работает на дешманских ноутбуках Lenovo и на древнем компе с i5 третьего поколения. Кому нужно что то более древнее? Тем, кто сидит на коре дуба? Я конечно долго думал, не поставить ли Linux на мой древний комп 2004 года, на котором стоит еще XP. Но так и не решился. А пока думал, 32бита уже випилили.
     
     
  • 2.59, Аноним (67), 12:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь туда 32 бита без системд.
     
  • 2.104, Аноним (72), 13:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на древнем компе с i5 третьего поколения

    Ну ты зажрался.

     
     
  • 3.109, Аноним (50), 13:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот так время летит. То, что было в 2011-2012 году - уже древнее. Мой P4 уж подавно древний. Так совпало, что он был неплохой, ибо уже прошло время 478 сокетов и памяти на 133МГц. Там все таки было 2 гига DDR2 на 400МГц и это было уже круть. Виста даже шла без тормозов.
     

  • 1.51, Fyjy4 (?), 11:57, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то дебианцы разбушевались в последнее время!
    То armel и mips64el выкидывают, то конвертор в занюханные башпортянки.
    Что дальше? Будут обновлять версии софта на менее копролитные?
    Неужели деб превращается в нормальных дистр?!
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 12:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери лучше сразу Редхет или Федору, там за тебя всё корпорации порешают.
     

  • 1.58, Аноним (61), 12:10, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В каждой теме, где возникают хейтеры systemd, я задаю им простую задачу: напишите на башпортянке полноценный аналог юнита. С лимитами, изоляцией, понижением прав, шаблонностью, статусом, зависимостями, декларативным переопределением и прочими фичами. Задача со звёздочкой: реализовать это без внешних зависимостей. И каждый раз в ответ красноречивая тишина. Вот и ответ на вопрос, почему systemd безальтернативен - никто из башпортянщиков не может создать ничего стоящего.
     
     
  • 2.62, Аноним (67), 12:12, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты так и не понял что ты хочешь ненужного? Это как четвертая камера в телефоне или новая блестящая упаковка. Ты просто хочешь маркетинг ради маркетинга.
     
     
  • 3.86, freehck (ok), 12:47, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты просто хочешь маркетинг ради маркетинга.

    Нет, всё проще. Он хочет потратить наше время впустую.

     
  • 2.63, Аноним (35), 12:14, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Такое никому не нужно. Системда-2.
     
     
  • 3.77, Fyjy4 (-), 12:27, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такое никому не нужно.

    Такое не нужно локалхостникам. И может домохозяйкам.
    А всем остальным нужно и очень даже полезно.


     
     
  • 4.98, Аноним (61), 13:06, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такое не нужно локалхостникам. И может домохозяйкам.

    Ещё как нужно. getty@.service.d не даст соврать - даже обычный tty - шаблонный юнит.

     
  • 2.70, Аноним (65), 12:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это кому-то нужно: " С лимитами, ... понижением прав, шаблонностью, статусом, зависимостями, декларативным переопределением и прочими фичами." ?
     
     
  • 3.79, freehck (ok), 12:29, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А это кому-то нужно: " С лимитами, ... понижением прав, шаблонностью, статусом,
    > зависимостями, декларативным переопределением и прочими фичами." ?

    Да нет, конечно. Вот вам навскидку замеры, сделанные в 2019м:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116899.html#101

    Последний раз я делал замеры в 2025м, в том числе и по иным фичам. Где-то публиковал цифры, но не помню, где именно, однако прямо скажу, что ситуация в целом не изменилась: там какой-то ничтожный процент использования.

    Если вам не влома, то сделайте актуальные замеры.

     
  • 3.93, Аноним (61), 13:01, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ложь, наглая ложь, и статистика Итак ls 124 grep -P service 1... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.112, freehck (ok), 13:41, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ололо, сколько же тут ошибок и подтасовок. Чуть позже отпишу. )
     
  • 4.146, freehck (ok), 15:09, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё есть подтасовки от анонимов на OpenNet У меня на руках совершенно случайн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.152, Анонимусс (-), 15:38, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из этих 18 штук: fwupd, fwupd-refresh, polkit — разработки Red Hat

    И вполне логично, что создатель системд использует ее фичи в своих продуктах.
    Подозреваю, что они писались как раз по из запросу.

    > большинство фичей systemd мейнтейнерами оказались не востребованы...

    ... в Ubuntu LTS 24.04.
    Возможно в RHEL или SLES все обстоит совсем иначе.

    Справедливости ради, наличие security-фичи может быть оправдано если используется даже одним единственным сервисом, напр. nftables или polkit.

     
  • 4.153, Аноним (61), 15:45, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы провели тест адекватности убунты У них и файрвол по умолчанию не настроен И... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.74, Аноним (74), 12:25, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел тут перейти на Линуху !  С поставил дистр на systemd . И поставил только vmware и  что-то из снап-пакетов. Так оно стало завершать работу по 2 минуты и более ...  

      

     
  • 2.76, Аноним (61), 12:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сколько анонимов понабежало. Конечно не нужно: давайте всё запускать от рута и выставлять голыми портами в интернет. Желательно ещё и на дыряшечке всё это делать, а то бедные ботнеты расти не будут.
     
  • 2.97, Аноним (72), 13:04, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Баше через работу с /sys любой каприз.
     
     
  • 3.106, Аноним (61), 13:19, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Болтовня ничего не стоит. Покажите мне код" - как говорил самый первый линуксоид.
     
     
  • 4.110, Аноним (72), 13:27, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретное ТЗ ?
     
     
  • 5.113, Аноним (61), 13:45, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ТЗ - простое: воссоздайте функционал unit на bash-е настолько, насколько это возможно.
     
     
  • 6.114, Аноним (72), 13:55, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это абстрактное абстрактно.
    "Сколько вешать в граммах?" Что конкретно надо запустить?
     
     
  • 7.129, Аноним (61), 14:24, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница Речь не о программе, речь об опциях запуска Вот допустим, нужно ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.132, Аноним (61), 14:30, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, пока не забыл - покажите ещё как вы в баше в tmux будете пути передавать, ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.135, Аноним (72), 14:36, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Баше нет некаких юнитов За кем следить, за процессом А что, запускает процес... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.141, Аноним (61), 14:46, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процесс ничего не значит - условный php-fpm состоят из нескольких процессов Вы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.150, Аноним (72), 15:31, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LXC Зависимости тоже в контейнер ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.94, Аноним (94), 13:02, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тяжело жить в мире, где не изобрели bsd init.
     
     
  • 2.136, Аноним (-), 14:38, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас все тупо используют пакет sysVinit. И никто не размещает скрипты в чистом виде именно, как SysV init и BSD-init. Чувак твоё убогое сознание затряло в 1980-х гг.
     

  • 1.127, Аноним (127), 14:17, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd, а также более надёжным контролем над запуском и циклом работы службы

    Под этим предлогм можно и UKI, lockdown, SecureBoot (залоченный на кого надо), TEE, DRM и FIDO2 требовать. Вангую, что и до этого дойдёт. Не секрет, что это основной драйвер изменений в ядро Linux в последнее время. Как только ядро потребует - так и остальные проекты-содержанки тоже. Не форкать ядро ведь?! Ведь не потянут.

     
     
  • 2.137, Аноним (137), 14:38, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что в вышеперечисленных вещах плохого Логично Раньше многим было плевать на ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.138, Аноним (137), 14:39, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в вышеперечисленных вещах плохого Логично Раньше многим было плевать на ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.133, Фнон (?), 14:31, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавная тема.
    Самое смешное что больше всех против системд топит freehck.
    Которого, тем не менее, совершенно не парит launchd на его макбуке.

    Я понимаю что уровень "вы не понимаете это другое!" на сайте уже зашкаливает, но такого маневрирования я давненько не встречал.

     
     
  • 2.143, mos (??), 14:59, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.144, Фнон (-), 15:04, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.145, Аноним (61), 15:05, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Которого, тем не менее, совершенно не парит launchd на его макбуке.

    Вначале продал душу Дьяволу, а теперь Дьявол требует отработки.

     
     
  • 3.147, Fyjy5 (-), 15:12, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Которого, тем не менее, совершенно не парит launchd на его макбуке.
    > Вначале продал душу Дьяволу, а теперь Дьявол требует отработки.

    Сейчас он расскажет, что он просто "предатель рокнрола" и вообще невинная жертва.
    Потому что его ВЫНУДИЛИ перейти на macos (плак, плак, какая грустная история).


     

  • 1.134, Аноним (-), 14:35, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Переход аргументируется повышением уровня безопасности запускаемых служб systemd, а также более надёжным контролем над запуском и циклом работы службы.

    Жалкий аргумент. Жалкий проект.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру