Выпуск дистрибутива GoboLinux 017.01 с собственной иерархией файловой системы

Представлен релиз дистрибутива GoboLinux 017.01, в котором вместо традиционной для Unix-систем иерархии файлов используется стековая организация дерева каталогов, при которой каждая программа устанавливается в отдельный каталог. Размер установочного образа с поддержкой загрузки в Live-режиме - 2.3 ГБ (x86_64).

Корень файловой системы в GoboLinux содержит каталоги "/Programs", "/Users", "/System", "/Files", "/Mount" и "/Depot". Каталог каждого приложения включает все компоненты необходимые для его работы, без разделения настроек, данных, библиотек и исполняемых файлов, Минус подобного подхода - необходимость хранить данные (например, логи, файлы конфигурации) рядом с системными файлами. Плюсом является возможность параллельной установки разных версий одного приложения (например, /Programs/LibreOffice/25.2 и /Programs/LibreOffice/24.8) и упрощение поддержания системы (например, для удаления программы достаточно удалить связанный с ней каталог и почистить символические ссылки в /System/Index).

Для совместимости со стандартом FHS (Filesystem Hierarchy Standard) исполняемые файлы, библиотеки, логи и файлы конфигурации дополнительно распределены по каталогам "/bin", "/lib", "/var/log" и "/etc" через символические ссылки. При этом, указанные каталоги по умолчанию не видны пользователю, благодаря применению модуля ядра GoboHide. Указанный модуль скрывает некоторые каталоги при переборе содержимого, но допускает прямое обращение к файлам.

Для упрощения навигации по типам файлов в дистрибутиве присутствует каталог "/System/Index", в котором символическими ссылками отмечены различные типы содержимого, например, список доступных исполняемых файлов представлен в подкаталоге "/System/Index/bin", совместно используемых данных в "/System/Index/share", а библиотек в "/System/Index/lib" (например, /System/Index/lib/libgtk.so ссылается на /Programs/GTK/4.18/lib/libgtk-4.18.so).

Для сборки пакетов используются наработки проекта ALFS (Automated Linux from Scratch). Сценарии сборки оформляются в форме "рецептов", при запуске которых автоматически загружается код программы и требуемые зависимости. Для быстрой установки программ без пересборки предлагается два репозитория с уже собранными бинарными пакетами - официальный, поддерживаемый командой разработчиков дистрибутива, и неофициальный, формируемый сообществом пользователей. Установка дистрибутива производится с использованием инсталлятора, поддерживающего работу как в графическом, так и текстовом режиме.

Выпуск GoboLinux 017.01 ознаменовал возрождение проекта (прошлый выпуск был опубликован пять лет назад). Релиз также приурочен к 1 апреля, так как, вероятно, многие уже забыли о существовании данного проекта и шуткой стало то, что это не шутка и дистрибутив с собственной моделью разбивки каталогов действительно существует. Создатель GoboLinux и его основной разработчик передал управление новому сопровождающему, который продолжит развитие дистрибутива. Изменения в новой версии: