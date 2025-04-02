The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива GoboLinux 017.01 с собственной иерархией файловой системы

02.04.2025 08:31

Представлен релиз дистрибутива GoboLinux 017.01, в котором вместо традиционной для Unix-систем иерархии файлов используется стековая организация дерева каталогов, при которой каждая программа устанавливается в отдельный каталог. Размер установочного образа с поддержкой загрузки в Live-режиме - 2.3 ГБ (x86_64).

Корень файловой системы в GoboLinux содержит каталоги "/Programs", "/Users", "/System", "/Files", "/Mount" и "/Depot". Каталог каждого приложения включает все компоненты необходимые для его работы, без разделения настроек, данных, библиотек и исполняемых файлов, Минус подобного подхода - необходимость хранить данные (например, логи, файлы конфигурации) рядом с системными файлами. Плюсом является возможность параллельной установки разных версий одного приложения (например, /Programs/LibreOffice/25.2 и /Programs/LibreOffice/24.8) и упрощение поддержания системы (например, для удаления программы достаточно удалить связанный с ней каталог и почистить символические ссылки в /System/Index).

Для совместимости со стандартом FHS (Filesystem Hierarchy Standard) исполняемые файлы, библиотеки, логи и файлы конфигурации дополнительно распределены по каталогам "/bin", "/lib", "/var/log" и "/etc" через символические ссылки. При этом, указанные каталоги по умолчанию не видны пользователю, благодаря применению модуля ядра GoboHide. Указанный модуль скрывает некоторые каталоги при переборе содержимого, но допускает прямое обращение к файлам.

Для упрощения навигации по типам файлов в дистрибутиве присутствует каталог "/System/Index", в котором символическими ссылками отмечены различные типы содержимого, например, список доступных исполняемых файлов представлен в подкаталоге "/System/Index/bin", совместно используемых данных в "/System/Index/share", а библиотек в "/System/Index/lib" (например, /System/Index/lib/libgtk.so ссылается на /Programs/GTK/4.18/lib/libgtk-4.18.so).

Для сборки пакетов используются наработки проекта ALFS (Automated Linux from Scratch). Сценарии сборки оформляются в форме "рецептов", при запуске которых автоматически загружается код программы и требуемые зависимости. Для быстрой установки программ без пересборки предлагается два репозитория с уже собранными бинарными пакетами - официальный, поддерживаемый командой разработчиков дистрибутива, и неофициальный, формируемый сообществом пользователей. Установка дистрибутива производится с использованием инсталлятора, поддерживающего работу как в графическом, так и текстовом режиме.

Выпуск GoboLinux 017.01 ознаменовал возрождение проекта (прошлый выпуск был опубликован пять лет назад). Релиз также приурочен к 1 апреля, так как, вероятно, многие уже забыли о существовании данного проекта и шуткой стало то, что это не шутка и дистрибутив с собственной моделью разбивки каталогов действительно существует. Создатель GoboLinux и его основной разработчик передал управление новому сопровождающему, который продолжит развитие дистрибутива. Изменения в новой версии:

  • В Live-окружении задействован модуль UnionFS-Fuse.
  • Библиотека Ncurses заменена на NcursesW.
  • Добавлена поддержка карт памяти eMMC.
  • Программа Freshen, применяемая для проверки наличия обновлений, портирована на Python 3.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12.16 (ранее использовалась ветка 5.6). Для сжатия ядра, прошивок initramfs и образа squashfs задействован алгоритм zstd.
  • Обновлены версии пакетов Dracut 103, E2FSProgs 1.47.1, Fuse 3.16.2, GCC 14.2.0 (был 9.2.0), GRUB 2.12, SQlite 3.36.0 SquashFS-Tools4.6.1 Util-Linux 2.40.2.
  • Обновлены загрузочные скрипты и компоненты собственной разработки ( Compile, ConfigTools, Dit, EnhancedSkel, GoboNet, Scripts). Добавлены компоненты BuildLiveCD и Freshen.
  • Решены многие проблемы, отмеченные пользователями в прошлом выпуске.


  1. Главная ссылка к новости (https://gobolinux.org//news/11...)
  2. OpenNews: Доступны Linux Standard Base 5.0 и стандарт иерархии файловой системы FHS 3.0
  3. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск Bedrock Linux 0.7.3, сочетающего компоненты различных дистрибутивов
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз децентрализованной системы установки приложений Zero Install
  6. OpenNews: Возрождение системы управления пакетами GNU Stow
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63000-gobolinux
Ключевые слова: gobolinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Daniel Vasilev (?), 08:44, 02/04/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну и нафига оно, такое красивое?
     
  • 1.2, chestersh (ok), 08:47, 02/04/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    давно пора порядок навести
     
  • 1.3, du (?), 08:49, 02/04/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    А что уж не всем привычную то:
    \PerfLogs
    \Program Files
    \ProgramData
    \Users
    \Linux
        \System
        \System32
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:50, 02/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 08:58, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /
    C:/
       /System Volume Information/
       /$RECYCLE.BIN/
       ...
    D:/
       /System Volume Information/
       /$RECYCLE.BIN/
       ...
      
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:50, 02/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Давно пора сделать иерархию как в Windows! Даешь диск C:\!
     
  • 1.6, Анонем (?), 08:54, 02/04/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ого, оно еще живое. Вроде как один из источников вдохновения для Nix.
     
  • 1.7, Жироватт (ok), 08:55, 02/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Хы. Вот смотрю я вот на вот этих вот "нитаких как фсе", спрашиваю постоянно - почему бы не сделать виртуальную ФС с "попапочкам" НАД стандартной, проверенной временем иерархией - внятно ничего ответить не могут. Даже ответить на "зачем городить огород, каккие киллерные фишки у такой иерархии?" внятно - тоже.

    > Разные версии софта + проприентарь

    1) Контейнеры, если надо не просто разложить по каталогам, но и дать минимальную защиту программе и от программы
    2) Схема с /opt/LipreOffice_14.99/ и /opt/LipreOffice_13.88/ уже существуют с незапамятных времен. Заодно понятно, что если что-то лежит в опте, то следует на это обратить повышенное внимание.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:15, 02/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    >При этом, указанные каталоги по умолчанию не видны пользователю, благодаря применению модуля ядра GoboHide. Указанный модуль скрывает некоторые каталоги при переборе содержимого, но допускает прямое обращение к файлам.

    Руткитам и вирусам это должно понравится.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру