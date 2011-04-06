The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск системы инициализации SysVinit 3.15. Переход проекта с GitHub на CodeBerg

09.09.2025 09:54

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.15, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Slackware, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новой версии SysVinit произведено только изменение man-руководств и добавлена оптимизация, ускоряющая проверку длины строк в циклах. Дополнительно отмечен перевод проекта с использования сервиса GitHub в пользу хостинга кода CodeBerg, построенного на открытой платформе совместной разработки Forgejo.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Первый выпуск минималистичной системы инициализации Nitro
  3. OpenNews: Новые версии сервисного менеджера s6-rc и системы инициализации s6-linux-init
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.14
  5. OpenNews: Уязвимость в системе инициализации finit, позволяющая войти в систему без пароля
  6. OpenNews: Опубликован системный менеджер GNU Shepherd 1.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63846-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 09/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Давно пора было уйти с майкрософтовской поделки гатхаба на что-то другое. Майк прямой враг сабжа.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:30, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майки враг сисянита? Какие новости дальше придумаете? Оракл против емакса, IBM ненавидит bash?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 09/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы. И развиваются и з хреньхаба ушли. Но могли бы и на гитлаб, честно говоря.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:05, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитлаб это украинцы к ним не надо.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 10:15, 09/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:30, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бгг. А как же "один народ"?
     

  • 1.3, Аноним (1), 10:04, 09/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Инит вечен, системд конечен!
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:10, 09/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:15, 09/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    SysVinit сила! systemd могила!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру