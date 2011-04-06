Выпуск системы инициализации SysVinit 3.15. Переход проекта с GitHub на CodeBerg

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.15, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Slackware, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новой версии SysVinit произведено только изменение man-руководств и добавлена оптимизация, ускоряющая проверку длины строк в циклах. Дополнительно отмечен перевод проекта с использования сервиса GitHub в пользу хостинга кода CodeBerg, построенного на открытой платформе совместной разработки Forgejo.



