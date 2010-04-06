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Уязвимость в системе инициализации finit, позволяющая войти в систему без пароля

01.05.2025 10:31

В системе инициализации finit выявлена уязвимость (CVE-2025-29906), позволяющая войти в систему под любым пользователем без проверки пароля. Эксплуатация уязвимости осуществляется через манипуляцию с приглашением входа (login) и требует наличия доступа к консоли. Уязвимость проявляется начиная с версии 3.0 (октябрь 2017 года) и устранена в выпуске finit 4.11. Следом уже сформирован выпуск 4.12 в котором устранено переполнение буфера в плагине urandom, которое не отмечено как уязвимость.

Уязвимость затрагивает реализацию программы getty, выводящей приглашение входа в терминале и запускающей процесс /bin/login для аутентификации пользователя. Уязвимость вызвана отсутствием разделения аргументов командой строки при запуске /bin/login, что позволяло указать опцию "-f" в имени пользователя, отключающую проверку пароля (например, можно ввести "-f root" вместо "root"). Проблема решена через добавление аргумента "--" перед полем с именем пользователя: 


   - execl(_PATH_LOGIN, _PATH_LOGIN, "-p", name, NULL);
   + execl(_PATH_LOGIN, _PATH_LOGIN, "-p", "--", name, NULL);

В качестве обходного пути для блокирования уязвимости рекомендуется использовать в finit внешнюю реализацию процесса getty, например, аgetty. В дистрибутивах Debian 12, Ubuntu, Parrot, Raspbian и Trisquel пакеты с finit пока остаются без исправления уязвимости.

Cистема инициализации Finit (Fast init), развивается в качестве простой альтернативы SysV init и systemd, и получила распространение на встраиваемых системах. Проект основан на технологиях системы инициализации fastinit, используемой в Linux-прошивке нетбуков EeePC и примечательной очень быстрым процессом загрузки. Finit поддерживает уровни выполнения (runlevel) в стиле SysV init, автоматический перезапуск сервиса в случае сбоя, выполнение одноразовых обработчиков, запуск сервисов с учётом зависимостей и произвольных условий, прикрепление дополнительных обработчиков для запуска до или после выполнения сервиса, расширение функциональности через плагины, настройку ограничений через Cgroups v2.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/troglobit/f...)
  2. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  3. OpenNews: Уязвимость в патчах Red Hat к загрузчику GRUB2, позволяющая обойти проверку пароля
  4. OpenNews: Обход шифрования диска в Linux через непрерывное нажатие клавиши Enter
  5. OpenNews: Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Уязвимость в systemd-coredump, позволяющая определить содержимое памяти suid-программ
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63171-finit
Ключевые слова: finit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Узнал о системе инициализации из новости.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:01, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Уязвимость проявляется начиная с версии 3.0 (октябрь 2017 года) и устранена в выпуске finit 4.11.

    Нужно больше систем инициализации.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это всё из-за того, что авторы этого finit решили изобретать велик, вместо того, чтобы пользоваться продуктом Лёни!
     
     
  • 2.6, МИСАКА (?), 11:11, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без шуток, так и есть
    У челов 8 лет была критическая дыра
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 12:03, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У челов 8 лет была критическая дыра

    В штанах, на пропер*данном диване.

     
  • 2.7, АнонимЯ (?), 11:12, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к тому, до чего людей довели.
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 12:03, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:16, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В продкхте Лёни багов нет - not a bug!
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    finita la comedia
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:26, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А откуда автору было знать об этом косяке функции execl?
    Вот читает человек документацию. Вот он передаёт список аргументов. Каждый аргумент отдельным параметром. Но почему-то аргументы парсятся и разбиваются про пробелу. Передал 3 аргумента, а пришло 4.
    https://ru.manpages.org/execl/3
    Если это деление по пробелу происходит не в самой функции execl а где-то дальше, то эта функция должна была как-то экранировать аргументы, в кавычки там оборачивать или ещё как.
    Это уже не первая такая уязвимость из-за такого поведения execl.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:45, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    execl не должна разбивать аргументы по пробелу, вы придумываете. Это больше похоже косяк самой команды login, которая разбила уже переданный ей argv дополнительно по пробелам.

    В любом случае, экранирование через "--" должно быть дефолтным поведением, поскольку всем нравится поведение getopt когда можно флаги склеивать друг за другом и флаги, принимающие аргументы, можно прописать в одной строчке с самим флагом (слитно или экранировав пробел от шелла, чтобы сам пробел передать как байт аргумента).

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:45, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не баг, а фича!
     
  • 1.11, penetrator (?), 11:52, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    феерично, какой скор? 10 из 10?
     
  • 1.14, Аноним (15), 12:15, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В системе инициализации finit выявлена уязвимость (CVE-2025-29906), позволяющая войти в систему под любым пользователем без проверки пароля.

    "Это всё сишники виноваты, на Rust бы такого не допустили"

     
  • 1.16, Аноним (16), 12:56, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот в моем системд, поддерживаемым великой редхат и сообществом корпораций, таких детских уязвимостей нет!
     

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