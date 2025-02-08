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Выпуск системы инициализации SysVinit 3.14

08.02.2025 23:46

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.14, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Slackware, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новой версии SysVinit возобновлена поддержка в src/Makefile переменной DESTDIR, необходимой для сборки в Arch Linux. Максимальный размер строки в файле конфигурации /etc/inittab увеличен со 127 до 253 символов.

Изменена логика обработки записей в /etc/inittab, превышающих лимит на размер строки. Для подобных строк теперь выводится сообщение в лог, а сама строка игнорируется. Раньше длинные строки обрезались по границе допустимого размера и выполнялись, что могло привести к неприятным сбоям. Например, если в конце длинной строки присутствовала команда "rm -rf /var/1234", то фактически могла выполниться команда "rm -rf /var", если часть "/1234" оказалась за границей обрезки.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.12
  3. OpenNews: Опубликован системный менеджер GNU Shepherd 1.0.0
  4. OpenNews: Началось общее голосование о системах инициализации в Debian
  5. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62695-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, CharaDemon (ok), 23:52, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Раньше длинные строки обрезались по границе допустимого размера и выполнялись, что могло привести к неприятным сбоям. Например, вместо "rm -rf /var/1234" могла выполниться команда "rm -rf /var", если часть команды "/1234" оказалась за границей обрезки.

    Ой, неприятненько вышло)

     
     
  • 2.10, trolleybus (?), 00:35, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сишка такая сишка...
     
  • 2.12, xsignal (ok), 00:42, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вышло?) Кто-то умудрился родить команду с rm длиной больше 127 символов в inittab, она обрезалась и удалилось что-то не то?)
     

  • 1.3, Аноним (-), 23:57, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Например, вместо "rm -rf /var/1234" могла выполниться
    > команда "rm -rf /var", если часть команды "/1234" оказалась
    > за границей обрезки.

    "А что, так можно было???" (с)

    Ахаха, проверенный инит, написаный дидами, а не вот этими вашими смузехлебами! Сразу видно, что писали проффесианалы!

     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 00:18, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не удивительно, что все ломанулись на системду практически сразу, как она появилась.
     
     
  • 3.5, xsignal (ok), 00:21, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто не ломанулся - в Slackware как не было systemd так и нет.
     
     
  • 4.15, Аноним Анонимович Анонимов (?), 01:02, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проде как не было Slackware так и нет.
     
     
  • 5.17, xsignal (ok), 01:26, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. У русских физиков, например.
     
  • 2.7, xsignal (ok), 00:25, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример надуманный. Посмотри, какой там лимит длины строки был, при такой длине ничего подобного произойти не могло.
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:38, 09/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 01:00, 09/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (7)

  • 1.9, Аноним (9), 00:30, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странно что не написали: применялась давным-давно в далёкой-далёкой галактике.
     
  • 1.18, Аноним (18), 01:34, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафиг это нужно когда есть systemd
     

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