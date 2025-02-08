Выпуск системы инициализации SysVinit 3.14

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.14, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Slackware, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новой версии SysVinit возобновлена поддержка в src/Makefile переменной DESTDIR, необходимой для сборки в Arch Linux. Максимальный размер строки в файле конфигурации /etc/inittab увеличен со 127 до 253 символов.

Изменена логика обработки записей в /etc/inittab, превышающих лимит на размер строки. Для подобных строк теперь выводится сообщение в лог, а сама строка игнорируется. Раньше длинные строки обрезались по границе допустимого размера и выполнялись, что могло привести к неприятным сбоям. Например, если в конце длинной строки присутствовала команда "rm -rf /var/1234", то фактически могла выполниться команда "rm -rf /var", если часть "/1234" оказалась за границей обрезки.



