Пользователи systemd столкнулись с проблемой, приводившей к удалению домашних каталогов

Опубликован корректирующий выпуск системного менеджера systemd 256.1, в котором устранена проблема, приводившая к удалению содержимого раздела /home при выполнении команды "systemd-tmpfiles --purge", добавленной в systemd 256 для удаления всех файлов и каталогов, созданных через настройки в tmpfiles.d.

В примечании к выпуску systemd 256 и в man-руководстве systemd-tmpfiles было указано, что опция "--purge" удаляет все файлы и каталогов, созданные через настройки tmpfiles.d, но название "tmpfiles" в названии утилиты вводило в заблуждение и создавало впечатление, что удаление касается только временных файлов. При этом настройки tmpfiles.d не ограничиваются временными файлами и также используются для автоматического создания несуществующих каталогов с данными. В частности, удаление содержимого домашних каталогов объясняется тем, что при помощи файла "/usr/lib/tmpfiles.d/home.conf" создавался раздел "/home" и, соответственно, команда "systemd-tmpfiles --purge" приводила к его удалению.

Вначале для исключения ошибочного удаления домашних каталогов разработчики systemd намеревались удалить опцию "--purge", но затем приняли изменение, ограничивающее область действия команды "systemd-tmpfiles --purge" - данная команда теперь может быть выполнена только при явном указании в командной строке конкретного файла конфигурации из tmpfiles.d/ и приведёт к удалению лишь связанных с ним файлов и каталогов. Кроме того, в man-руководство systemd-tmpfiles добавлено более подробное описание опции и предупреждение о возможных последствиях.



