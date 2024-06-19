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Пользователи systemd столкнулись с проблемой, приводившей к удалению домашних каталогов

19.06.2024 15:55

Опубликован корректирующий выпуск системного менеджера systemd 256.1, в котором устранена проблема, приводившая к удалению содержимого раздела /home при выполнении команды "systemd-tmpfiles --purge", добавленной в systemd 256 для удаления всех файлов и каталогов, созданных через настройки в tmpfiles.d.

В примечании к выпуску systemd 256 и в man-руководстве systemd-tmpfiles было указано, что опция "--purge" удаляет все файлы и каталогов, созданные через настройки tmpfiles.d, но название "tmpfiles" в названии утилиты вводило в заблуждение и создавало впечатление, что удаление касается только временных файлов. При этом настройки tmpfiles.d не ограничиваются временными файлами и также используются для автоматического создания несуществующих каталогов с данными. В частности, удаление содержимого домашних каталогов объясняется тем, что при помощи файла "/usr/lib/tmpfiles.d/home.conf" создавался раздел "/home" и, соответственно, команда "systemd-tmpfiles --purge" приводила к его удалению.

Вначале для исключения ошибочного удаления домашних каталогов разработчики systemd намеревались удалить опцию "--purge", но затем приняли изменение, ограничивающее область действия команды "systemd-tmpfiles --purge" - данная команда теперь может быть выполнена только при явном указании в командной строке конкретного файла конфигурации из tmpfiles.d/ и приведёт к удалению лишь связанных с ним файлов и каталогов. Кроме того, в man-руководство systemd-tmpfiles добавлено более подробное описание опции и предупреждение о возможных последствиях.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 256 с утилитой run0 для замены sudo
  3. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  4. OpenNews: Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
  5. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  6. OpenNews: Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61403-systemd
Ключевые слова: systemd
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:24, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >приводившей к удалению домашних каталогов

    Ух ты, а что так можно было?

     
  • 1.2, Аноним (2), 16:24, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глобально и надёжно
     
  • 1.3, анон (?), 16:25, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:25, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем она вообще нужна? Rm вручную не достаточно?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:32, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты последние лет 10 на опеннет не читал доводы против системд?
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:26, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (12), 16:26, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха отстрелили себе ногу сразу пушкой. А криков было про хороший магический системд который сам все умеет делать и плюшки сам кушает и ноги отстреливает. Система уникум скоро к системд нейросеть приделают вот поржём.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 16:27, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее откромсали мачете
     
     
  • 3.9, Аноним (12), 16:29, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хотели просто хлебушка нарезать.  
     

  • 1.8, Аноним (-), 16:28, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эм... т.е. дурики не могут понять что написано в мане, поэтому приходится переименовывать команды и все такое?

    Заголовок вообще не в тему!
    "Рукоопые юзеры удаляли не те каталоги".

     

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