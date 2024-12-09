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Опубликован системный менеджер GNU Shepherd 1.0.0

09.12.2024 23:15

Представлен системный менеджер GNU Shepherd 1.0.0 (бывший dmd), сочетающий возможности системы инициализации и инструментария для управления системными сервисами. Отмечается, что присвоение номера 1.0 после 21 года разработки ознаменовало признание готовности проекта и его соответствия требованиям к функциональности современных систем инициализации и сервисных менеджеров.

Проект развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве альтернативы системе инициализации SysV-init, поддерживающей зависимости. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GNU Guix System и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Проект может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей.

Основные новшества в GNU Shepherd 1.0.0:

  • Добавлена поддержка сервисов, периодически запускающих команды или код на языке Scheme по указанному расписанию.
  • В команде "herd status SERVICE" реализован показ высокоуровневой информации о сервисах, такой как PID, команда и адреса на которых принимаются сетевые запросы, а также сводки недавно добавленных в лог сообщений. Кроме того, данная команда теперь показывает применимые к сервису пользовательские действия и информирует о наличии заменяющего сервиса, который будет применён после перезапуска текущего сервиса.
  • Команда "herd status root" теперь не является синонимом "herd status" и отображает сведения о корневом процессе shepherd.
  • Для платформы Linux предоставлена возможность перезапуска с использованием механизма kexec ("reboot --kexec") для замены ядра Linux без физической перезагрузки.
  • Добавлен сервис log-rotation, отвечающий за периодическую ротацию логов и удаление устаревших логов.
  • Добавлен сервис system-log, который можно использовать в качестве замены традиционной системы syslogd.
  • Добавлен сервис timer для запуска команд в указанное время, по аналогии с утилитой "at". Например, "herd schedule timer at 07:00 -- mpg123 alarm.mp3".
  • Добавлен сервис transient для запуска команд в фоне, по аналогии с утилитой systemd-run. Например, "herd spawn transient -d $PWD -- make -j4".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера GNU Shepherd 0.10
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.11
  4. OpenNews: Представлен многоплатформенный системный менеджер System XVI, частично совместимый с systemd
  5. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  6. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62376-shepherd
Ключевые слова: shepherd, boot, init
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поздно. Для systemd это не конкурент, поскольку за 21 год появились пространства имён и кое-что ещё, что полезно использовать и учитывать, чтобы потом не обвешиваться костылями.
     
     
  • 2.2, дАнон (?), 00:06, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А может и вовремя, учитывая насколько разросся системд, при том что и не так лёгок был. Нужно что-то помимо OpenRC
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 00:16, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего к следующему сервис паку шепард будет готов, можно будет ставить в прод.
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:22, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > насколько разросся

    Вам это мешать жить? Спать?

     
  • 3.10, freehck (ok), 00:56, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А может и вовремя, учитывая насколько разросся системд, при том что и не так лёгок был

    Да теперь уже не особо важно, что за инит в системе стоит. Даже если вообразить, что RH вежливо уступит дорогу, роль инита нынче в подавляющем большинстве случаев нивелирована до банального запуска контейнеров. Это прямое следствие фрагментаци дистрибутивов: контейнеры же потому и появились, что распространять приложения вместе с окружением, в котором они могут работать -- гораздо проще для всех, кто строит промышленные решения на основе GNU/Linux.

    А по существу... Ну подумаешь systemd разросся. Он уже в 2014м году был неприлично разросшимся, но ему это не помешало стать фактическим стандартом: у него есть отличные лоббисты. В общем, не заморачивайтесь особо, у systemd всё было и будет зашибись.

     

  • 1.4, Аноним (3), 00:17, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С языком конечно ещё надо поработать, возможно переписать на Раст. А так годно, нужно.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:30, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это сейчас шутка такая была? Функциональщину на раст менять.
    А так, ребята молодцы - в GNU guix всё можно настроить на одном языке программирования.
     

  • 1.7, Krtek (?), 00:40, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >присвоение номера 1.0 после 21 года разработки ознаменовало признание готовности проекта и его соответствия требованиям к функциональности современных систем инициализации и сервисных менеджеров

    Вот это скорость! Двадцать лет писать запускалку сервисов - это успех!

     
     
  • 2.8, freehck (ok), 00:45, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>присвоение номера 1.0 после 21 года разработки ознаменовало признание готовности проекта и его соответствия требованиям к функциональности современных систем инициализации и сервисных менеджеров
    > Вот это скорость! Двадцать лет писать запускалку сервисов - это успех!

    Там было 10 лет простоя. Один хакер начал, что-то выплюнул, и забил. Ну собственно, как оно обычно у хакеров и бывает. Через 10 лет другой хакер подобрал. Так что на самом деле 11 лет. Что, впрочем, тоже немало.

     
     
  • 3.9, chdlb (?), 00:51, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вокруг одни кул хакеры даже плюнуть негде
     

  • 1.11, Аноним (-), 01:01, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > присвоение номера 1.0 после 21 года разработки
    > ознаменовало признание готовности проекта

    Достойнейшие из достойнейших вновь одарили нас всех своим очередным творением!
    Оно займет свое заслуженное место рядом с Hurd и Guix!
    Восславим же гордых какиров из ГНУ!

     
  • 1.12, Аноним (12), 01:04, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дочитал до места где написано guile. Все понятно, закапывайте. Когда найдется очередной студент или кульхацкер можно выкопать.
     
     
  • 2.15, АнонимичныйАноним (?), 01:23, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже было дело, закапывали, потом пришли Guix-еры, и выкопали, нужен же был свой init! А что с Guile не так? Как по мне - неплохой Scheme, хоть и не самый быстрый.
     

  • 1.13, Аноним (13), 01:07, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Systemd есть и больше ничего не надо имхо
     
  • 1.14, АнонимичныйАноним (?), 01:20, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный init, и, что меня поразило, не самый медленный. С тех пор, как перешел на GNU Guix System написал себе пару сервисов, в целом не сильно сложнее, чем с systemd. Но попривыкать к скобочкам надо, плюс осознать в мозге концепцию G-expressions, которую гиксеры создали(хотя, признаюсь честно, если её понять, то она намного удобнее и лаконичнее, чем то, что было до нее).

    Плюс неплохая документация, что у GNU Guix, что у shepherd, а то в последний раз, когда писал quadlets в systemd(новомодные контейнеры, удобная темка, НО!), нормальной документации не нашел, читал с десятка левых сайтов, где информация противоречила что друг-другу, что итоговому поведению на системе.

    Успехов хорошему проекту!

     
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