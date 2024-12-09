Опубликован системный менеджер GNU Shepherd 1.0.0

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|1.1, Аноним (1), 23:52, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Поздно. Для systemd это не конкурент, поскольку за 21 год появились пространства имён и кое-что ещё, что полезно использовать и учитывать, чтобы потом не обвешиваться костылями.
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|2.2, дАнон (?), 00:06, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А может и вовремя, учитывая насколько разросся системд, при том что и не так лёгок был. Нужно что-то помимо OpenRC
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|3.3, Аноним (3), 00:16, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего к следующему сервис паку шепард будет готов, можно будет ставить в прод.
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|3.10, freehck (ok), 00:56, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А может и вовремя, учитывая насколько разросся системд, при том что и не так лёгок был
Да теперь уже не особо важно, что за инит в системе стоит. Даже если вообразить, что RH вежливо уступит дорогу, роль инита нынче в подавляющем большинстве случаев нивелирована до банального запуска контейнеров. Это прямое следствие фрагментаци дистрибутивов: контейнеры же потому и появились, что распространять приложения вместе с окружением, в котором они могут работать -- гораздо проще для всех, кто строит промышленные решения на основе GNU/Linux.
А по существу... Ну подумаешь systemd разросся. Он уже в 2014м году был неприлично разросшимся, но ему это не помешало стать фактическим стандартом: у него есть отличные лоббисты. В общем, не заморачивайтесь особо, у systemd всё было и будет зашибись.
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|1.4, Аноним (3), 00:17, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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С языком конечно ещё надо поработать, возможно переписать на Раст. А так годно, нужно.
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|2.6, Аноним (6), 00:30, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это сейчас шутка такая была? Функциональщину на раст менять.
А так, ребята молодцы - в GNU guix всё можно настроить на одном языке программирования.
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|1.7, Krtek (?), 00:40, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>присвоение номера 1.0 после 21 года разработки ознаменовало признание готовности проекта и его соответствия требованиям к функциональности современных систем инициализации и сервисных менеджеров
Вот это скорость! Двадцать лет писать запускалку сервисов - это успех!
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|2.8, freehck (ok), 00:45, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>присвоение номера 1.0 после 21 года разработки ознаменовало признание готовности проекта и его соответствия требованиям к функциональности современных систем инициализации и сервисных менеджеров
> Вот это скорость! Двадцать лет писать запускалку сервисов - это успех!
Там было 10 лет простоя. Один хакер начал, что-то выплюнул, и забил. Ну собственно, как оно обычно у хакеров и бывает. Через 10 лет другой хакер подобрал. Так что на самом деле 11 лет. Что, впрочем, тоже немало.
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|1.11, Аноним (-), 01:01, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> присвоение номера 1.0 после 21 года разработки
> ознаменовало признание готовности проекта
Достойнейшие из достойнейших вновь одарили нас всех своим очередным творением!
Оно займет свое заслуженное место рядом с Hurd и Guix!
Восславим же гордых какиров из ГНУ!
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|1.12, Аноним (12), 01:04, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дочитал до места где написано guile. Все понятно, закапывайте. Когда найдется очередной студент или кульхацкер можно выкопать.
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|2.15, АнонимичныйАноним (?), 01:23, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже было дело, закапывали, потом пришли Guix-еры, и выкопали, нужен же был свой init! А что с Guile не так? Как по мне - неплохой Scheme, хоть и не самый быстрый.
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|1.14, АнонимичныйАноним (?), 01:20, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный init, и, что меня поразило, не самый медленный. С тех пор, как перешел на GNU Guix System написал себе пару сервисов, в целом не сильно сложнее, чем с systemd. Но попривыкать к скобочкам надо, плюс осознать в мозге концепцию G-expressions, которую гиксеры создали(хотя, признаюсь честно, если её понять, то она намного удобнее и лаконичнее, чем то, что было до нее).
Плюс неплохая документация, что у GNU Guix, что у shepherd, а то в последний раз, когда писал quadlets в systemd(новомодные контейнеры, удобная темка, НО!), нормальной документации не нашел, читал с десятка левых сайтов, где информация противоречила что друг-другу, что итоговому поведению на системе.
Успехов хорошему проекту!
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