The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск системы инициализации SysVinit 3.12

22.12.2024 10:06

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.12, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии SysVinit предложены изменения, добавленные по запросу разработчиков дистрибутива GoboLinux, использующего стековую модель формирования дерева каталогов (каждая программа устанавливается в отдельный каталог). В src/Makefile предоставлена возможность переопределения пути к каталогам /usr и /etc, используя переменные usrdir и sysconfdir. Добавлена проверка включения заголовочных файлов pty.h и sys/sysmacros.h при сборке bootlogd на системах с glibc.

Добавлены проверки размера и типа значений, возвращаемых при вызове функции ctime() в коде программ bootlogd, dowall, last, logsave и shutdown. Ранее коде отмеченных программ не производилась проверка на возврат указателя NULL, а под возвращаемую строку выделялся 16-байтовый фиксированный буфер, в который данные помещались без проверки размера возвращённых данных.

Одновременно до версии 1.26 обновлена утилита insserv, применяемая в связке с sysvinit для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами. В новой версии утилиты insserv 1.26 предложены только исправления в документации. Версия утилиты startpar, используемой для параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы, не изменилась.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/slicer69/sy...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.11
  3. OpenNews: Выпуск UIRD 2.0, унифицированной системы инициализации для модульных Linux-систем
  4. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  5. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  6. OpenNews: Опубликован системный менеджер GNU Shepherd 1.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62453-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    мамонта вытащили
     
  • 1.2, ijuij (?), 10:14, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда же все перестанут вспоминать про SysVinit? Ведь есть же systemd, который тоже написан на Си! 🤔💻 Он предлагает гораздо больше возможностей и удобств для управления системными службами. Пора уже двигаться вперёд и использовать более современные решения! 🚀✨

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:22, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сустемг пытается быть серебряной пулей. Жирнейшей серебряной пулей.
    Интересно, оно уже жирнее ядра?
     
  • 2.6, Константавр (ok), 10:35, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Systemd не делает для меня ничего сверх того что делал бы SysVinit. Если бы не насильное насаждение systemd, я бы так и продолжал пользоваться SysVinit. Кроме того, меня бесит, что под него подминают всё. Мне достаточно fstab, мне не нужен отдельный сервис. Флэшки монтируются и без него. Мне не нужно чтобы systemd управлял моей сетью, я пользуюсь NetworkManager. Я не хочу получать QR коды на ошибки, мне не нужен никакой journald, мне за глаза хватало dmesg.Я не хочу писать "systemctl start ollama.service", мне удобнее "ollama start". Не делает systemd на моём лаптопе и на моём десктопе ни одной полезной вещи всерх того что умел двадцать лет назад SysVinit. Заберите его себе на сервера и отстаньте от нормальных пользователей!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:48, 22/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:55, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd 257 в debian testing не нравится, что есть раздельно /usr/sbin/ /usr/bin/.
    Так и пишет в логе и статусе taited-bin (испорченная bin).
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:50, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы вспомните как проводились голосование по поводу Systemd у Debian... Тосно также как и голосование по праву Столлмана. Как пропихивали Systemd - люди некогда его не примут.
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:00, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В debian testing wtmpdb пытается общаться с dbus до старта dbus.socket и dbus.service. Пишет в лог, что не может открыть dbus.
     
  • 2.13, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно тебе какой ущерб от существования сабжа и от новостей о нём?
     

  • 1.4, Константавр (ok), 10:24, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А сам GoboLinux ещё жив? Что-то на сайте у них двадцатьпервый год.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:32, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О да! Любители антиксов и прочих маргинальнейших диванов неистово аплодируют этому чуду техники!
     
  • 1.11, Шарп (ok), 11:02, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ахах. Зачем?
     
  • 1.12, faa (?), 11:03, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Slackware еще используется, не знаю слышал ли автор новости про такой дистрибутив.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру