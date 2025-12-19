Доступен системный менеджер systemd 259

|
Аноним (25), 16:34, 19/12/2025
>Решено удалить в следующем выпуске поддержку скриптов сервисов в формате System V. К >удалению намечены компоненты systemd-sysv-install, systemd-rc-local-generator и systemd->sysv-generator. В следующем релизе также намечено повышение требований к минимальным >версиям: ядро Linux 5.10, glibc 2.34, openssl 3.0.0, python 3.9.0, libxcrypt 4.4.0, util->linux 2.37, elfutils 0.177, cryptsetup 2.4.0, libseccomp 2.4.0.
В целях экономии ресурсов, и прекращения поддержки копролитов, предлагаю увеличить минимально поддерживаемую версию ядра до +1 от текущей. ;)
Аноним (-), 17:06, 19/12/2025
> поддерживаемую версию ядра до +1 от текущей. ;)
Оставь, это на новый год! (с)
Правда на следующий, когда у Linux 5.10 LTS будет EOL.
Вот тогда можно смело выкидывать поддержку и переходить на 6.1 LTS.
Аноним (8), 15:52, 19/12/2025
1. Глагне разработчик работает в Microsoft
2. Хостится на github, которым владеет Microsoft
3. Дизайн +/- повторяет ОС от Microsoft
4. Нафиг оно вообще в линуксе нужно?
Аноним (-), 17:08, 19/12/2025
> По мнению Поттеринга и его компании?
По мнению всех адекватных дистростроителей.
А по мнению нетакусь и локалхостников - нет.
Но кому есть дело до их мнения?
Аноним (59), 17:28, 19/12/2025
А может просто начать разделять опенетчиков и остальных пользователей линукс? Предлагаю в качестве размышления.
Аноним (24), 17:34, 19/12/2025
Это что за сегрегация? Хотите сказать, что опеннетчики хуже остальных пользователей линукс?
Аноним (75), 17:49, 19/12/2025
> Это что за сегрегация?
Обычная.
В любом маргинальном меньшинстве (например пользователи дестопного линукса) из сообщества выделяются еще более маргинализованные подгруппы.
Типа как местах не столь отдаленных: вроде все сидят, а кто-то спит у туалета.
> Хотите сказать, что опеннетчики хуже остальных пользователей линукс?
Думаю лучше.
Возьмем какого-то корпоративного работника, который пользуется линуксом по подписке на рабочем месте. И сравним с опеннетчиком.
Опеннетчик не только не приносит пользы, но еще ноет и чего-то требует.
Т.е его возможности гораздо больше!
Аноним (75), 18:11, 19/12/2025
Но вы тоже аноним Это самый очевидный пример, который в нашей стране поймет даж...
Аноним (24), 18:25, 19/12/2025
Из под одной плоскости вещаем, коллега Раньше да, а сейчас - не знаю Скорее вс...
dannyD (?), 18:46, 19/12/2025
>>По мнению Поттеринга и его компании?
как можо в слове Петтинг сделать столько ошибок?
Аноним (23), 16:21, 19/12/2025
Понял. Давайте тогда повторять дизайн другой операционки. Как насчет платной проприетарной мертвой UNIX? С башпортянками и всем таким.
Аноним (30), 16:44, 19/12/2025
Это вы про МакОС или Солярис? Ни там, ни там баш портянок нет.
Аноним (-), 16:49, 19/12/2025
А с какого перепугу ты вспомнил UNIX? GNU bash является органической частью GNU/Linux.
Аноним (-), 17:03, 19/12/2025
> А с какого перепугу ты вспомнил UNIX? GNU bash является органической частью GNU/Linux.
А откуда гнутики все тырили?
Bash это как бы "Bourne Again SHell" - просто клон оригинальной Bourne shell, с которой скопировали синтаксис и базовые фичи. Что-то стырили из csh, что-то из ksh.
Но все они - sh, csh, ksh - были для UNIX.
Аноним (8), 17:01, 19/12/2025
Платной проприетарной мертвой UNIX и башпортянками? Ты что куришь? В платной проприетарной мертвой UNIX никогда bash'а не было.
12yoexpert (ok), 18:41, 19/12/2025
> 4. Нафиг оно вообще в линуксе нужно?
а вот это очень глупый вопрос или очень риторический?
Аноним (11), 15:59, 19/12/2025
Несмотря на тонны насмешек и неодобрительных возгласов, systemd идёт в гору! Вот что значит, грамотная архитектура системного менеджера. И неудивительно, ведь systemd создал гений современности, сам Лёня.
Аномалии (?), 16:17, 19/12/2025
> грамотная архитектура системного менеджера
Скажу тебе по секрету, Леня всю эту архитектуру подсмотрел в launched из macOS
Аноним (59), 18:08, 19/12/2025
Так это же хорошо. Грамотную вещь скопировал, а не гумно какое-нибудь.
Аноним (25), 16:40, 19/12/2025
>Вот что значит, грамотная архитектура системного менеджера
Эта грамотная архитектура, по какой то причине, приводит к тому, что система загружается полторы минуты на том же ноутбуке, где openrc грузит систему за 3 секунды. Не, ну я понимаю, вам спешить некуда...
Аноним (25), 16:42, 19/12/2025
Отвечаю сам себе - для того чтобы насладиться грамотной архитектурой, нужно время 8)
Аноним (24), 16:49, 19/12/2025
Так оно основательно подходит к делу, загружает всё что нужно, подготавливает систему к использованию конечным пользователем.
А опенрц что? Берёт и загружает, бездушно и грубо. Никакой романтики лицезрения логирования процесса загрузки.
А на чём у тебя система, на HDD?
Аноним (-), 16:46, 19/12/2025
> доступен релиз системного менеджера systemd
Отличные новости!
systemd это лучшее что случалось с линуксом, после внедрения вейланда и добавления раста, разумеется.
Аноним (-), 16:58, 19/12/2025
> именно в таком порядке? я бы поставил на первое место.
Ну, порядок обсуждаем.
Но все три проекта внесли прям неимоверный вклад в глобальное потепление :)
Аноним (-), 17:06, 19/12/2025
> вы о прямом выделении метана человечеством?
Да-да, именно о нем!
Говорят человек его особо много выделяют "в час душевного волнения".
Но еще температуру могут подымать разогреты, иногда до тления, стулья.
Аноним (42), 16:53, 19/12/2025
переписать бы его на раст и интегрировать crate.io,чтобы при загрузке системы сразу подгружались самые безопасные или хотя бы помеченные как unsafe пакеты и добавить ИИ.
Аноним (-), 16:54, 19/12/2025
Ты путаешь берега. systemd - это зло. Wayland - добро. Rust - не нужно.
Аноним (24), 18:10, 19/12/2025
<s>Что-то про него больше ничего не слышно...</s>
Спасибо pipewire.
dannyD (?), 18:52, 19/12/2025
>>Что-то про него больше ничего не слышно...
не поверите, сейчас идет обсуждение о включении этого в профили desktop gentoo %(
я им написал - руки прочь от openrc! а они: ну как это? если в с ненужноГэ добавлять то и туда тоже нагадить (((
[рука/лицо]
Аноним (44), 16:54, 19/12/2025
В утилиту run0 ... добавлена опция "--empower" ...
С --empower безопаснее, чем без --empower или наоборот? Как лучше? Не очень понятно.
Аноним (54), 17:07, 19/12/2025
"Easy Linux для ленивых" нашёл свою нишу, поэтому sd так распространился. Но хорошо, что остались тру-дистрибутивы, чтущие традиции UNIX, такие как Slackware, где этого безобразия нет.
Аноним (70), 17:45, 19/12/2025
>чтущие традиции UNIX
Традиции unix нужно искоренять. Этож надо было додуматься сделать bash настолько отвратительным, когда уже был lisp. Банально данные от одной программы другой передать - целое дело.
Аноним (24), 18:45, 19/12/2025
Искоренять традиции unix это тоже свогое рода традиция в unix...
Аноним (8), 17:26, 19/12/2025
> Решено удалить в следующем выпуске поддержку скриптов сервисов в формате System V. К удалению намечены компоненты systemd-sysv-install, systemd-rc-local-generator и systemd-sysv-generator.
Ну т.е. половина сервисов у защитников systemd перестанет работать. Ахахах.
> В следующем релизе также намечено повышение требований к минимальным версиям: ядро Linux 5.10, glibc 2.34, openssl 3.0.0, python 3.9.0, libxcrypt 4.4.0, util-linux 2.37, elfutils 0.177, cryptsetup 2.4.0, libseccomp 2.4.0.
Я конечно понимаю что systemd напрямую зависит от версии ядра, поскольку всякие capabilities, namespaces и тд используются напрямую. Но вот в обычном советском /sbin/init ваще пофиг какое ядро - ядро просто запускает init и дальше он делает всё сам.
> python 3.9.0
Это ваще нафига в systemd?
Аноним (-), 17:32, 19/12/2025
> Ну т.е. половина сервисов у защитников systemd перестанет работать.
Это не поддержка скриптов сервисов, а конвертеры старых сервисов в системдешные.
Если за все эти годы где-то нет поддержки системд - то это копролит и никому не нужен. Пусть сами пишут.
> Но вот в обычном советском /sbin/init ваще пофиг какое ядро
Ну так он ничего не умеет, кроме как запускать ядро. А все остальное приходится лепить самом и г... из чего придется.
Системд же - системный менеджер, а не какой-то отсталый инит.
Поэтому оно и должно быть завязано на ядро.
> Это ваще нафига в systemd?
Для сборки
Аноним (70), 17:35, 19/12/2025
>Ну т.е. половина сервисов у защитников systemd перестанет работать
Я пишу только systemd unit-ы, башпортянки не пишу.
>Но вот в обычном советском
С какой такой радости "советском"?
>ваще пофиг какое ядро - ядро просто запускает init и дальше он делает всё сам.
Что сам? Инит, который одинаково работает хоть на 2 версии ядра, хоть на шестой в современном мире попросту ненужен, так как ничего не может сделать.
>> python 3.9.0
>Это ваще нафига в systemd?
Пока опеннет-эксперты обеспокоены внедрением раста, питон уже успел перезаражать кучу проектов. Даже если питон не нужн для запуска проекта он всё равно пролезет как сборочная зависимость.
Аноним (70), 17:28, 19/12/2025
Вопрос к ненавистникам systemd: как вы планируете справляться с двойным форком, ограничением ресурсов, изоляцией системы, возможности прозрачного переопределения части юнита? Или по вашему всё это не нужно и всё должно работать от рута и вешать систему?
Аноним (8), 17:46, 19/12/2025
Я тебе и тупому User294 еще в прошлый раз в новости про FreeBSD ответил. У тебя амнезия?
Аноним (70), 18:32, 19/12/2025
>в новости про FreeBSD ответил
Я что-то не вижу ответа. Запуск сервиса от рута и изобретение велосипеда с гипервизорами - это не решение, это костыль.
Аноним (-), 17:59, 19/12/2025
> Ну вот в FreeBSD как-то справляются без systemd?
Именно что "как-то" :)
Смотрим на востребованность линя с системд, смотрим на востребованность FreeBSD.
Еще раз на линь, еще раз на FreeBSD.
Заодно можно глянуть на востребованность с системд и без системд, так просто посмеяться.
Выводы нужны?))
0xdeadbee (-), 18:53, 19/12/2025
> Смотрим на востребованность линя с системд, смотрим на востребованность FreeBSD.
вы смотрите не туда.
смотрим на востребованность компьютерных идиотов в РФ,
смотрим на сокращения ИТ штатов в РФ.
systemd, freebsd - все вторично и малосущественно.
Аноним (70), 18:37, 19/12/2025
Ну так в freebsd до самого последнего времени требовался рут для сборки системы, и если бы не новость о том, что это поправили, то так бы и требовался дальше, а большинство(тех кто freebsd не использует) об этом бы и не догадывалось. Так и здесь.
Аноним (82), 17:52, 19/12/2025
> повышение требований к минимальным версиям: ядро Linux 5.10, glibc 2.34, openssl 3.0.0, python 3.9.0, libxcrypt 4.4.0, util-linux 2.37, elfutils 0.177, cryptsetup 2.4.0, libseccomp 2.4.0
python 3.9?! Это что за питон-портянки в системде?
|