Доступен системный менеджер systemd 259

19.12.2025 15:08

После трёх месяцев разработки доступен релиз системного менеджера systemd 259. Ключевые изменения: поддержка стандартной библиотеки Musl, команда "run0 --empower" для выполнения привилегированных действий без смены UID, динамическая загрузка сторонних библиотек, востребованных в libsystemd, игнорирование файлов конфигурации через добавление к имени ".ignore".

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена частичная поддержка стандартной Си-библиотеки Musl, включаемая через выставление значения "musl" в опции "libc" в сборочной системе Meson. Из-за того, что библиотека Musl не предоставляет функциональность NSS, при сборке systemd с Musl недоступны компоненты nss-systemd, nss-resolve, systemd-homed, systemd-nsresourced, systemd-userdbd, а также параметр DynamicUser и возможность непривилегированного запуска systemd-nspawn. Разработчики systemd пока не гарантируют, что поддержка Musl останется в будущих выпусках. Решение будет зависеть от успешности развития прослойки, реализующей дополнительную функциональность поверх Musl, а также востребованности проекта и сообщений о специфичных для Musl ошибках.
  • В утилиту run0, преподносимую как безопасная замена программы sudo, работающая поверх systemd-run, добавлена опция "--empower", позволяющая запустить новый сеанс с повышенными привилегиями, не переключаясь на пользователя root. Выполнение привилегированных действий без смены UID организовано через выставление capabilities-флагов, таких как CAP_SYS_ADMIN, достаточных для обращения к большинству привилегированных системных вызовов. Запускаемые процессы также помещаются в отдельную группу "empower", для которой предоставлен доступ к большинству действий Polkit.
  • Решено удалить в следующем выпуске поддержку скриптов сервисов в формате System V. К удалению намечены компоненты systemd-sysv-install, systemd-rc-local-generator и systemd-sysv-generator. В следующем релизе также намечено повышение требований к минимальным версиям: ядро Linux 5.10, glibc 2.34, openssl 3.0.0, python 3.9.0, libxcrypt 4.4.0, util-linux 2.37, elfutils 0.177, cryptsetup 2.4.0, libseccomp 2.4.0.
  • В рамках инициативы по сокращению зависимостей у libsystemd реализована динамическая загрузка библиотек libacl, libblkid, libseccomp, libselinux, libmount при помощи вызова dlopen() в ситуациях, когда их функции действительно необходимы. Через dlopen() также реализована работа с подсистемой аудита Linux и с PAM. Функциональность, ранее вызываемая через библиотеку-прослойку libcap, встроена в libsystemd.
  • В systemd-resolved добавлена возможность прикрепления локальных обработчиков, вызываемых при каждом запросе резолвинга локальных имён. Обработчики размещаются в каталоге /run/systemd/resolve.hook/.
  • В БД с данными о пользователях добавлено поле UUID, а в утилиту userdbctl добавлена опция "--uuid" для поиска по UUID.
  • Обеспечено игнорирование файлов конфигурации с именами, оканчивающимися на ".ignore".
  • В systemd-importd реализована встроенная логика работы с TAR-архивами, использующая libarchive место вызова утилиты GNU tar. Реализована возможность запуска systemd-machined и systemd-importd в привязке к пользователям, а не на системном уровне, с загрузкой системных образов в ~/.local/state/machines/. Для выбора режима работы в утилиту importctl добавлены опции "--user" и "--system".


  • Режим хранения журнала по умолчанию изменён с 'auto' на 'persistent' (ранее режим зависел от наличия каталога /var/log/journal).
  • В systemd-networkd и systemd-nspawn прекращена поддержка создания правил трансляции адресов (NAT) через iptables/libiptc. Оставлена только поддержка nftables.
  • В systemd-boot и systemd-stub прекращена поддержка TPM 1.2 (оставлена поддержка TPM 2.0).
  • В systemd-machined по умолчанию обеспечено монтирование "скрытых" дисковых образов, имя которых начинается с точки, в режиме только для чтения.
  • Расширен API на базе протокола Varlink, который теперь может применяться для доступа к настройкам сервисов. Реализованы IPC-вызовы Reload() и Reexecute(). Добавлены вызовы для доступа к функциональности и настройкам systemd-repart, systemd-resolved и systemd-networkd.
  • Добавлена настройка ExecReloadPost, позволяющая организовать запуск команд после перезагрузки конфигурации сервиса.
  • Для сервисов реализованы свойства OOMKills и ManagedOOMKills, содержащие число процессов, принудительно завершённых ядром или systemd-oomd из-за нехватки памяти.
  • Для временных сервисов добавлено свойство RootDirectoryFileDescriptor, определяющее файловый дескриптор корневого каталога.
  • Добавлена настройка UserNamespacePath, позволяющая привязать unit к пространству идентификаторов пользователей (user namespace) через указание пути в псевдо-ФС /proc, по аналогии с настройками IPCNamespacePath и NetworkNamespacePath. В systemd-nspawn для указания сетевого пространства имён в секцию [Network] файлов .nspawn добавлена настройка NamespacePath.
  • В systemd-sysext и systemd-confext реализована поддержка отдельных файлов конфигурации /etc/systemd/systemd-sysext.conf и /etc/systemd/systemd-confext.conf. Добавлена возможность использования переменной окружения SYSTEMD_SYSEXT_OVERLAYFS_MOUNT_OPTIONS и $SYSTEMD_CONFEXT_OVERLAYFS_MOUNT_OPTIONS для настройки параметров монтирования Overlayfs.
  • В systemd-udevd добавлена настройка OPTIONS="dump-json" для вывода состояния текущего события в формате JSON. В функции net_id реализована генерация предсказуемых имён беспроводных сетевых интерфейсов на системах с DeviceTree. Обеспечена генерация символических ссылок /dev/gpio/by-id/… для устройств GPIO.
  • В команду "homectl update" добавлена возможность использования опции "--recovery-key" для добавления запасных ключей к существующей учётной записи пользователя (ранее подобные ключи могли добавляться только во время создания пользователя).
  • В systemd-homed добавлены опции "--prompt-shell" и "--prompt-groups" для интерактивного выбора командной оболочки и группы во время первой загрузки с использованием сервиса systemd-homed-firstboot.service. В systemd-firstboot добавлена опция "--prompt-keymap-auto" для запроса раскладки клавиатуры при работе через локальную консоль во время первой загрузки.
  • В systemd-boot добавлена возможность выставления уровня детализации логов через параметр log-level в loader.conf или SMBIOS-поле io.systemd.boot.loglevel.
  • В systemd-networkd для DHCP-сервера добавлены опции EmitDomain и Domain, а также реализован обработчик для определения отдаваемых через DHCP имён хостов через DNS-резолвинг.
  • В systemd-run добавлена опция "--root-directory" для запуска сервиса в указанном корневом каталоге. В systemd-run и run0 добавлена опция "--same-root-dir" ("-R") для запуска сервиса в том же корневом каталоге, что и у запускающего.
  • В systemd-modules-load реализовано распараллеливание загрузки модулей ядра.
  • В systemd-integrity-setup добавлена поддержка алгоритмов HMAC-SHA256, PHMAC-SHA256 и PHMAC-SHA512.


  • 1.1, Не пыхер (?), 15:33, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:36, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая программа, постоянно ею пользуюсь.
     
     
  • 2.9, Аноним (24), 15:54, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мастхев в любом дистре!
     
     
  • 3.35, dannyD (?), 16:47, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему все заканчивется на "отдайте это слабоумным" ?
     
     
  • 4.77, Аноним (77), 17:56, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты просишь, тебе дают
     
     
  • 5.83, Аноним (24), 18:05, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не надо просить тут. Дадите в другом месте.
     
  • 5.95, dannyD (?), 18:44, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ты просишь, тебе дают

    выключи фронтальную камеру.

     
  • 2.25, Аноним (25), 16:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Решено удалить в следующем выпуске поддержку скриптов сервисов в формате System V. К >удалению намечены компоненты systemd-sysv-install, systemd-rc-local-generator и systemd->sysv-generator. В следующем релизе также намечено повышение требований к минимальным >версиям: ядро Linux 5.10, glibc 2.34, openssl 3.0.0, python 3.9.0, libxcrypt 4.4.0, util->linux 2.37, elfutils 0.177, cryptsetup 2.4.0, libseccomp 2.4.0.

    В целях экономии ресурсов, и прекращения поддержки копролитов, предлагаю увеличить минимально поддерживаемую версию ядра до +1 от текущей. ;)

     
     
  • 3.53, Аноним (-), 17:06, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поддерживаемую версию ядра до +1 от текущей. ;)

    Оставь, это на новый год! (с)
    Правда на следующий, когда у Linux 5.10 LTS будет EOL.
    Вот тогда можно смело выкидывать поддержку и переходить на 6.1 LTS.

     
     
  • 4.56, Аноним (25), 17:10, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текущая сейчас 18! - Сразу видно, Бухгалтер ;)
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 17:24, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может даже и гуманитарий!
     
  • 2.90, Ламер (??), 18:11, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    userinit.exe
    Намного лучше)
     

  • 1.6, Фонтимос (?), 15:44, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:52, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    1. Глагне разработчик работает в Microsoft
    2. Хостится на github, которым владеет Microsoft
    3. Дизайн +/- повторяет ОС от Microsoft
    4. Нафиг оно вообще в линуксе нужно?
     
     
  • 2.10, Аноним (24), 15:56, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы из линукса сделать нормальную ОС?
     
     
  • 3.16, Аноним (59), 16:11, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не бывать этому.
     
     
  • 4.21, Аноним (24), 16:19, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Бывать или нет - это уже в майкрософт сами разберутся.
     
  • 3.32, Аноним (-), 16:45, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По мнению Поттеринга и его компании?
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 17:08, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По мнению Поттеринга и его компании?

    По мнению всех адекватных дистростроителей.
    А по мнению нетакусь и локалхостников - нет.
    Но кому есть дело до их мнения?

     
     
  • 5.62, Аноним (59), 17:28, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может просто начать разделять опенетчиков и остальных пользователей линукс? Предлагаю в качестве размышления.
     
     
  • 6.68, Аноним (24), 17:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за сегрегация? Хотите сказать, что опеннетчики хуже остальных пользователей линукс?
     
     
  • 7.75, Аноним (75), 17:49, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это что за сегрегация?

    Обычная.
    В любом маргинальном меньшинстве (например пользователи дестопного линукса) из сообщества выделяются еще более маргинализованные подгруппы.
    Типа как местах не столь отдаленных: вроде все сидят, а кто-то спит у туалета.

    > Хотите сказать, что опеннетчики хуже остальных пользователей линукс?

    Думаю лучше.
    Возьмем какого-то корпоративного работника, который пользуется линуксом по подписке на рабочем месте. И сравним с опеннетчиком.
    Опеннетчик не только не приносит пользы, но еще ноет и чего-то требует.
    Т.е его возможности гораздо больше!


     
     
  • 8.81, Аноним (24), 18:03, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что тут скажешь Вам как анонимному комментатору с опеннета , явно виднее ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.89, Аноним (75), 18:11, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вы тоже аноним Это самый очевидный пример, который в нашей стране поймет даж... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.91, Аноним (24), 18:25, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из под одной плоскости вещаем, коллега Раньше да, а сейчас - не знаю Скорее вс... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.98, Аноним (-), 18:50, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм да разным Мне запомнилось как они приходят в тему про ядро и начинают что... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.101, Аноним (24), 18:57, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в этом же вся соль - в обсуждении Может и не совсем к месту, конечно, но за... текст свёрнут, показать
     
  • 7.78, Аноним (77), 17:58, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто худшие люди эва
     
     
  • 8.85, Аноним (24), 18:07, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.97, dannyD (?), 18:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>По мнению Поттеринга и его компании?

    как можо в слове Петтинг сделать столько ошибок?

     
  • 2.23, Аноним (23), 16:21, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понял. Давайте тогда повторять дизайн другой операционки. Как насчет платной проприетарной мертвой UNIX? С башпортянками и всем таким.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:44, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вы про МакОС или Солярис? Ни там, ни там баш портянок нет.
     
  • 3.31, aname (ok), 16:45, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. А зачем? ©
     
  • 3.37, Аноним (-), 16:49, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с какого перепугу ты вспомнил UNIX? GNU bash является органической частью GNU/Linux.
     
     
  • 4.51, Аноним (-), 17:03, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А с какого перепугу ты вспомнил UNIX? GNU bash является органической частью GNU/Linux.

    А откуда гнутики все тырили?
    Bash это как бы "Bourne Again SHell" - просто клон оригинальной Bourne shell, с которой скопировали синтаксис и базовые фичи. Что-то стырили из csh, что-то из ksh.
    Но все они - sh, csh, ksh - были для UNIX.


     
  • 3.49, Аноним (8), 17:01, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Платной проприетарной мертвой UNIX и башпортянками? Ты что куришь? В платной проприетарной мертвой UNIX никогда bash'а не было.
     
  • 2.94, 12yoexpert (ok), 18:41, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 4. Нафиг оно вообще в линуксе нужно?

    а вот это очень глупый вопрос или очень риторический?

     

  • 1.13, Аноним (11), 15:59, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несмотря на тонны насмешек и неодобрительных возгласов, systemd идёт в гору! Вот что значит, грамотная архитектура системного менеджера. И неудивительно, ведь systemd создал гений современности, сам Лёня.
     
     
  • 2.14, Аноним (24), 16:02, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
     
  • 2.18, Аномалии (?), 16:17, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > грамотная архитектура системного менеджера

    Скажу тебе по секрету, Леня всю эту архитектуру подсмотрел в launched из macOS

     
     
  • 3.40, Аноним (-), 16:52, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для своего systemd Лёня скопировал Cлужбы Виндовс.
     
     
  • 4.86, Аноним (59), 18:08, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это же хорошо. Грамотную вещь скопировал, а не гумно какое-нибудь.
     
  • 2.27, Аноним (25), 16:40, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Вот что значит, грамотная архитектура системного менеджера

    Эта грамотная архитектура, по какой то причине, приводит к тому, что система загружается полторы минуты на том же ноутбуке, где openrc грузит систему за 3 секунды. Не, ну я понимаю, вам спешить некуда...

     
     
  • 3.28, Аноним (25), 16:42, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отвечаю сам себе - для того чтобы насладиться грамотной архитектурой, нужно время 8)
     
     
  • 4.39, Аноним (24), 16:49, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно основательно подходит к делу, загружает всё что нужно, подготавливает систему к использованию конечным пользователем.
    А опенрц что? Берёт и загружает, бездушно и грубо. Никакой романтики лицезрения логирования процесса загрузки.

    А на чём у тебя система, на HDD?

     
  • 3.46, penetrator (?), 16:55, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сомнения в объективности тестов у меня есть
     
     
  • 4.64, Аноним (25), 17:29, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.80, Аноним (77), 18:00, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, dannyD (?), 16:42, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    звезду героя, пятую.
     

  • 1.34, Аноним (-), 16:46, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > доступен релиз системного менеджера systemd

    Отличные новости!
    systemd это лучшее что случалось с линуксом, после внедрения вейланда и добавления раста, разумеется.

     
     
  • 2.36, dannyD (?), 16:48, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно в таком порядке? я бы поставил на первое место.
     
     
  • 3.41, Аноним (24), 16:52, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль системд ещё не на расте.
     
     
  • 4.45, dannyD (?), 16:55, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аххххх.... мосье знает толк )))
     
  • 3.48, Аноним (-), 16:58, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > именно в таком порядке? я бы поставил на первое место.

    Ну, порядок обсуждаем.
    Но все три проекта внесли прям неимоверный вклад в глобальное потепление :)

     
     
  • 4.50, dannyD (?), 17:01, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы о прямом выделении метана человечеством?
     
     
  • 5.52, Аноним (-), 17:06, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы о прямом выделении метана человечеством?

    Да-да, именно о нем!
    Говорят человек его особо много выделяют "в час душевного волнения".

    Но еще температуру могут подымать разогреты, иногда до тления, стулья.

     
  • 2.42, Аноним (42), 16:53, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    переписать бы его на раст и интегрировать crate.io,чтобы при загрузке системы сразу подгружались самые безопасные или хотя бы помеченные как unsafe пакеты и добавить ИИ.
     
  • 2.43, Аноним (-), 16:54, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты путаешь берега. systemd - это зло. Wayland - добро. Rust - не нужно.
     
  • 2.74, Аноним (74), 17:49, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пш-пш-аудио? Оно первое пришло!
     
     
  • 3.87, Аноним (24), 18:10, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <s>Что-то про него больше ничего не слышно...</s>
    Спасибо pipewire.
     
     
  • 4.99, dannyD (?), 18:52, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Что-то про него больше ничего не слышно...

    не поверите, сейчас идет обсуждение о включении этого в профили desktop gentoo %(

    я им написал - руки прочь от openrc! а они: ну как это? если в с ненужноГэ добавлять то и туда тоже нагадить (((

    [рука/лицо]

     

  • 1.44, Аноним (44), 16:54, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В утилиту run0 ... добавлена опция "--empower" ...
    С --empower безопаснее, чем без --empower или наоборот? Как лучше? Не очень понятно.
     
     
  • 2.47, Аноним (24), 16:55, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и так и так.
     

  • 1.54, Аноним (54), 17:07, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Easy Linux для ленивых" нашёл свою нишу, поэтому sd так распространился. Но хорошо, что остались тру-дистрибутивы, чтущие традиции UNIX, такие как Slackware, где этого безобразия нет.
     
     
  • 2.57, Аноним (24), 17:14, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дистрибутивы
    >чтущие традиции UNIX

    А ещё какие остались?

     
  • 2.67, Аноним (-), 17:34, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.70, Аноним (70), 17:45, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чтущие традиции UNIX

    Традиции unix нужно искоренять. Этож надо было додуматься сделать bash настолько отвратительным, когда уже был lisp. Банально данные от одной программы другой передать - целое дело.

     
     
  • 3.96, Аноним (24), 18:45, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Искоренять традиции unix это тоже свогое рода традиция в unix...
     

  • 1.61, Аноним (8), 17:26, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Решено удалить в следующем выпуске поддержку скриптов сервисов в формате System V. К удалению намечены компоненты systemd-sysv-install, systemd-rc-local-generator и systemd-sysv-generator.

    Ну т.е. половина сервисов у защитников systemd перестанет работать. Ахахах.

    > В следующем релизе также намечено повышение требований к минимальным версиям: ядро Linux 5.10, glibc 2.34, openssl 3.0.0, python 3.9.0, libxcrypt 4.4.0, util-linux 2.37, elfutils 0.177, cryptsetup 2.4.0, libseccomp 2.4.0.

    Я конечно понимаю что systemd напрямую зависит от версии ядра, поскольку всякие capabilities, namespaces и тд используются напрямую. Но вот в обычном советском /sbin/init ваще пофиг какое ядро - ядро просто запускает init и дальше он делает всё сам.

    > python 3.9.0

    Это ваще нафига в systemd?

     
     
  • 2.65, Аноним (-), 17:32, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну т.е. половина сервисов у защитников systemd перестанет работать.

    Это не поддержка скриптов сервисов, а конвертеры старых сервисов в системдешные.
    Если за все эти годы где-то нет поддержки системд - то это копролит и никому не нужен. Пусть сами пишут.

    > Но вот в обычном советском /sbin/init ваще пофиг какое ядро

    Ну так он ничего не умеет, кроме как запускать ядро. А все остальное приходится лепить самом и г... из чего придется.
    Системд же - системный менеджер, а не какой-то отсталый инит.
    Поэтому оно и должно быть завязано на ядро.

    > Это ваще нафига в systemd?

    Для сборки

     
     
  • 3.82, Аноним (82), 18:04, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.88, Аноним (-), 18:10, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.69, Аноним (70), 17:35, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну т.е. половина сервисов у защитников systemd перестанет работать

    Я пишу только systemd unit-ы, башпортянки не пишу.
    >Но вот в обычном советском

    С какой такой радости "советском"?
    >ваще пофиг какое ядро - ядро просто запускает init и дальше он делает всё сам.

    Что сам? Инит, который одинаково работает хоть на 2 версии ядра, хоть на шестой в современном мире попросту ненужен, так как ничего не может сделать.
    >> python 3.9.0
    >Это ваще нафига в systemd?

    Пока опеннет-эксперты обеспокоены внедрением раста, питон уже успел перезаражать кучу проектов. Даже если питон не нужн для запуска проекта он всё равно пролезет как сборочная зависимость.

     

  • 1.63, Аноним (70), 17:28, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос к ненавистникам systemd: как вы планируете справляться с двойным форком, ограничением ресурсов, изоляцией системы, возможности прозрачного переопределения части юнита? Или по вашему всё это не нужно и всё должно работать от рута и вешать систему?
     
     
  • 2.66, Аноним (24), 17:33, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.71, Аноним (8), 17:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тебе и тупому User294 еще в прошлый раз в новости про FreeBSD ответил. У тебя амнезия?
     
     
  • 3.92, Аноним (70), 18:32, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в новости про FreeBSD ответил

    Я что-то не вижу ответа. Запуск сервиса от рута и изобретение велосипеда с гипервизорами - это не решение, это костыль.

     
  • 2.72, warlock (??), 17:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот в FreeBSD как-то справляются без systemd?
     
     
  • 3.73, Аноним (24), 17:49, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохо справляются. Тягостное бремя несут.
     
  • 3.79, Аноним (-), 17:59, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот в FreeBSD как-то справляются без systemd?

    Именно что "как-то" :)

    Смотрим на востребованность линя с системд, смотрим на востребованность FreeBSD.
    Еще раз на линь, еще раз на FreeBSD.
    Заодно можно глянуть на востребованность с системд и без системд, так просто посмеяться.

    Выводы нужны?))

     
     
  • 4.100, 0xdeadbee (-), 18:53, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смотрим на востребованность линя с системд, смотрим на востребованность FreeBSD.

    вы смотрите не туда.
    смотрим на востребованность компьютерных идиотов в РФ,
    смотрим на сокращения ИТ штатов в РФ.
    systemd, freebsd - все вторично и малосущественно.

     
  • 3.93, Аноним (70), 18:37, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так в freebsd до самого последнего времени требовался рут для сборки системы, и если бы не новость о том, что это поправили, то так бы и требовался дальше, а большинство(тех кто freebsd не использует) об этом бы и не догадывалось. Так и здесь.
     
     
  • 4.102, Аноним (24), 18:59, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём был смысл наличия рута для сборки системы?
     

  • 1.76, Аноним (82), 17:52, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > повышение требований к минимальным версиям: ядро Linux 5.10, glibc 2.34, openssl 3.0.0, python 3.9.0, libxcrypt 4.4.0, util-linux 2.37, elfutils 0.177, cryptsetup 2.4.0, libseccomp 2.4.0

    python 3.9?! Это что за питон-портянки в системде?

     
     
  • 2.84, Аноним (24), 18:06, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие, годные портянки на питоне. Что не так?
     

