Представлен порт systemd для систем на базе библиотеки Musl

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|2.5, beck (??), 08:31, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И glibc с musl тоже нужно переписать на rust.
Ведь у них фатальный недостаток.
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|1.3, Жироватт (ok), 08:23, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хм... А когда перепишут без шимов и прослоек типа minigw для WinAPI/СОМ+?
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|1.6, n00by (ok), 08:32, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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То есть по сути glibc представляет собой вендролок с рядом спорных технических и идеологических решений. Но "хейтеры systemd" и свидетели NIH-синдрома естественно пытаются это заболтать, превратить тему в помойку.
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|2.9, Аноним (9), 08:37, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> То есть по сути glibc представляет собой вендролок с рядом спорных технических
> и идеологических решений. Но "хейтеры systemd" и свидетели NIH-синдрома естественно попытаются
> это заболтать, превратить тему в помойку.
Когда у фанатиков системды нет против грамотных "хейтеров systemd" аргкментов, они начинают кричать про наличие "хейтеров systemd" и про забалтывания, превращая тему в помойку, зачастую заранее, когда никаких хейтеров ещё и нет, упреждающий удар, когда-предстоит-драка-бей-первым-style! xD
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|3.28, n00by (ok), 09:48, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот специально взял "хейтеры systemd" в кавычки, но кому-то когнитивная слепота помешала их разглядеть и заставила выдать машинальную реакцию.
А почему ты не захотел обсудить вендорлок glibc? systemd ведь вендорлок.
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|4.33, Аноним (9), 10:21, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот специально взял "хейтеры systemd" в кавычки, но кому-то когнитивная слепота помешала
> их разглядеть и заставила выдать машинальную реакцию.
> А почему ты не захотел обсудить вендорлок glibc? systemd ведь вендорлок.
Потому что мне нравится когда ты нелепо оправдываешься, а не вестись на поводу того что ты предлагаешь. ;)
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|4.55, Фрол (?), 11:04, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дядька, когда я в шеллскрипт насовал кучу башизмов, это вендорлок баша или мои кривые руки?
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|1.7, Аноним (9), 08:33, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"она уже достаточно стабильна и демонстрирует трёхкратное сокращение времени загрузки, по сравнению с использованием OpenRC"
Эпопея с systemd циклически повторяется. А помните, вот так вот и начинался звездёжь про systemd? ))
К слову, сравнивал системы на systemd где можно было относительно беспроблемно поставить openrc, так вот с openrc загружалось быстрее. ;)
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|2.19, мяв (?), 09:33, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
такой же результат на десктопе был дебиан, поставила альпайн к слову, после об... большой текст свёрнут, показать
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|3.35, ЛщЛ (?), 10:26, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но почему у всех так глазки горят с опенрц слезть ..
Потому что молодняк тупо не умеет не во что, кроме как плакаться и попрошайничать готовые юниты к системде, запуганные мифами про душные длинные инопланетные партянки на баше, которые до седых йаиц никому не разгрести.
Зато теперь ходим строем под песенки краношляпы с подачи засланного из M$ казачка и в освободившееся время льём ушаты гoвeн на тех, кто не такой как мы.
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|4.53, мяв (?), 11:03, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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имхо, не хватает опенрц "маркетинга", адекватных манов и подачи этих фишек.
как минимум, сейчас почти везде используется ini, json и имена в паскальной нотации, в то время, как openrc использует кебабскую и вместо безопасного чтения, делает source на файлы(т.е. исполнение рандомного кода через конфиг без MACa - как здрасьте).
+ после изучения кода, стало как-то грустно, ибо комбинирование С с шеллом приводит к.. к какой-то фигне. например, мы дергаем отдельный бинарь, тратим время на форк (а это реально много, даже в случае с dash и подобными) ради вывода сообщения "то-то - стартует", вместо переписывания небиблиотечной части einfo на шелл и делания этого обернутым printf(который в большинстве случаев встроенный) с ansi-кодами в функцию или лучше, в алиас(ибо функции в шеллах где-то 20% замедления дают).
вообще вот этого не понимаю, как и awk, sed, прочих .. смысл дергать доп. бинарь, заморачиваться с разными его реализациями, когда можно использовать встроенную утилиту, получив тот же эффект?
вещи-то элементарные, а прирост будет разительный.
еще есть косяки и неоптимизированные моменты в самом openrc-run. что как бы тоже критично.
вообще, я это все сделать сама хотела, но на гитхабе зарегаться так и не вышло (после регистрации - аккаунт не доступен), а через багтрекер дебиана особо большие изменения в апстрим не прокинешь.
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|1.8, Ося Бендер (?), 08:34, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ждем теперь системди в ЭлпайнЛинукс.
Все меньше остается девственников СистемФайв.
Разве-что БиЭсДи, на там то-же смотрю присматриваются к огрызкам.
Да и сами огрызающиеся свои щупальца тянут куда не нужно...
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|2.10, Аноним (9), 08:39, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ждем теперь системди в ЭлпайнЛинукс.
> Все меньше остается девственников СистемФайв.
> Разве-что БиЭсДи, на там то-же смотрю присматриваются к огрызкам.
> Да и сами огрызающиеся свои щупальца тянут куда не нужно...
Пичаль для девственников будет, когда в Gentoo вкорячив systemd выкинут openrc на мороз. ))
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|4.38, Аноним (9), 10:32, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для кошкадевок, всегда останится Fedora и Ubuntu
Ни труъ, нидастатачна кpacнoглaзо, да к тому же от клятых кoпpopacтов!
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|3.34, Аноним (34), 10:23, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Системд видимо, не было только в профиле с Мускулом. Теперь может быть будет, но от этого этот профиль не станет более перспективным. Мускул с мультилиб вообще плохо работает и дальше ембедовок не пролезет.
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|4.40, Аноним (9), 10:33, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Системд видимо, не было только в профиле с Мускулом. Теперь может быть
> будет, но от этого этот профиль не станет более перспективным. Мускул
> с мультилиб вообще плохо работает и дальше ембедовок не пролезет.
Мускул это MySQL, а musl это - мюсли! ;)
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|2.23, Минона (ok), 09:42, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве-что БиЭсДи, на там то-же смотрю присматриваются к огрызкам
Идее портировать лаунчд из макоси в фряху уже лет 100500.
А воз и ныне там...
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|2.42, ЛщЛ (?), 10:34, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пора докидывать оперативы в vm-ки с Alpine?
Ага, и резать время лимитов на простой затупляющих сервисов systemd
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|1.15, Я (??), 09:10, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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systemd необходимо в bios, чтобы порадовать ловастиков ржавчины
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|1.17, Catwoolfii (ok), 09:22, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я вот одного понять не могу: что это за повсеместный фетиш такой на скорость загрузки системы? Какая к хренам разница, за 7 секунд загрузится или за 20?
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|2.24, мяв (?), 09:45, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать".
в итоге улучшают так, что все старые проблемы остаются, но сверху присыпаются "сахарком".
самое забавное, что сейчас развивающиеся иниты, вроде openrc и dinit, sd в скорости загрузки как раз обгоняют.
при том, в функционале, как сервисные менеджеры, не уступают(по крайней мере, openrc, про dinit не уверена).
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|3.29, Минона (ok), 09:50, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать".
Как раз понимают что раньше было сделано так потому что не было раста.
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|4.44, ЛщЛ (?), 10:41, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать".
> Как раз понимают что раньше было сделано так потому что не было
> раста.
Не, на самом деле кошка права, однако теперь современные эффективные коддеры пользуются наработками дидов в плане того, что те ужимались по ресурсам и всячески оптимизировали, но нынешнее поколение пользователей привыкшее к жору ресурсов в мобилках и на десктопных виндах от всяких фонариков и калькуляторов привыкнет и к жирнософту на линуксах.
А поэтому можно взять по-старому скроенные экономные софтины и обернуть их в несколько уровней абсракций и затолкать их в жирные рантаймы попутно ещё обновляя атомарно, а то что-то места жрётся мало в системе.
Зато вся эта заботливо созданная дидами экономия даёт возможность современным лоботрясам говнякать на скриптоте и совершенно не разбираться на низком уровне в том как работает железо на котором должно запускаться их поделие, отсюда и мода на отношение к работе software as gas и прочие модные штуки. Диды же десятилетиями экономили, а теперь вон сколько модной новой оперативки, накопителей и процессорного времени зря простаивает, нипарядок! xD
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|4.45, мяв (?), 10:42, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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появился руст - осталось так же.
"не включая мозги" и не понимая, как работать с памятью, писать по-прежнему нельзя, brck - это Вам не clr и даже не jvm .. раст и течет, и небезопасно работает с памятью, точно так же, как и С.
+ сейчас там процветает ситуация, как в ноде, питоне и подобных: 100500 зависимостей почти у любого приложения и еще сотня у каждой из них(утрирую, конечно, но от правды не далеко), уже даже cargo научился в команду audit.
без unsafe-кода не обходится почти ничего, кроме совсем простых программ.
попробовав руст, а позже перейдя на С, никаких плюсов, кроме удобной системы сборки, более развитых механизмов сокрытия и крейтов/модулей не увидела.
компилится оно раза в 2 медленнее и, судя по словам дебиановских меинтейнеров, пакетить руст-программы сложно.
при том, у С есть довольно большой и по непонятной мне причине, часто игнорируемый плюс: c99 описан в POSIX, как и огромная часть libc. следовательно, компилиться и работать оно будет везде, при правельном подходе.
в случае в рустом - мне пару раз код приходилось переписывать после обновления компилятора.
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|2.25, Аноним (-), 09:46, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да это адепты systemD рапространяли около 15-ти лет назад. Якобы systemD быстрее загружается чем SysV init. Как всегда врали. Подозреваю, что и до моего рождения деды измеряли скорость загрузки ОС.
Да впрочем с появлением твердотельных дисков такой параметр, как скорость загрузки стал некритичен.
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|2.26, чатжпт (?), 09:47, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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СДВГ. Пока 20 секунд будет грузиться средний пользователь устанет и забудет зачем он загружает ноутбук или пк
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|2.27, Минона (ok), 09:48, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какая к хренам разница, за 7 секунд загрузится или за 20?
Особенно по сравнению с временем инициализации фирмвари.
Я рабочий комп вообще не выключаю.
Ребут раз в месяц после апдейта.
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|2.30, Someone (??), 09:57, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практически разницы нет, но маркетолухи скажут что скорость загрузки уменьшилась на 185%.
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|2.32, ИмяХ (ok), 10:20, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем, у кого одна ОС на все случаи жизни, конечно без разницы, включил один раз и на несколько лет забыл про то, что такое загрузка системы.
А если нужно запускать по тысяче виртуалок в день, то даже экономия в долю секунды загрузки сильно облегчает жизнь.
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|3.59, Фрол (?), 11:24, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лол
как сказать, что в день запускаешь не больше десятка виртуалок, не говоря, что в день запускаешь не больше десятка виртуалок.
при тысяче разделов в день ты для начала в ио рогом упрешься, а не в мифические преимущества системди.
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|1.20, Аноним (-), 09:40, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Те, кто сношается с Musl являются бздунами, либо они отстаивают позиции лицензий "Обществееного достояния". Они слабовольные, без сильного копилефт.
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|2.43, Аноним (-), 10:35, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Они слабовольные, без сильного копилефт.
Они по настоящему свободные.
В отличие от комми-куколдов из секты мозолееда.
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|3.49, Зыряне (?), 10:48, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Они слабовольные, без сильного копилефт.
> Они по настоящему свободные.
Поэтому они свободно пользуются наработками от MacOS, PlayStation и пейсбучными, ага! ;)
> В отличие от комми-куколдов из секты мозолееда.
Зато "комми-куколды" каждый раз кекают с того как у копрокопротивленцев горит дупло от того что человеку пофиг на общественное мнение и он делает что хочет и когда хочет, тогда как остальные ходят строем под дуду копрорастов.
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|2.47, Ося Бендер (?), 10:45, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, они последний бастион от окончательного превращения в неудачные аналоги Виндуз и МакОС.
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|1.22, Аноним (22), 09:42, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот сейчас не понял, Адели был один из нескольких свободных от системд и его компонентов дистром, и тут такое. Видимо Адели в скором будущем можно вычеркнуть из systemd free list. Жаль.
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|2.50, АнонимКо (?), 10:50, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот сейчас не понял, Адели был один из нескольких свободных от системд
> и его компонентов дистром, и тут такое. Видимо Адели в скором
> будущем можно вычеркнуть из systemd free list. Жаль.
Вот только сейчас понял что узнал о дистре из самой новости.
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|1.41, Аноним (41), 10:33, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пришло время написать радикально упрощенный аналог system и везде заменить systemd на него
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