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Представлен порт systemd для систем на базе библиотеки Musl

06.09.2024 07:52

Создатель самобытного дистрибутива Adelie Linux, использующего стандартную Си-библиотеку Musl, систему инициализации OpenRC и пакетный менеджер APK, объявил об успешном портировании системного менеджера systemd для работы с библиотекой Musl. Несмотря на то, что реализация имеет статус начальной, она уже достаточно стабильна и демонстрирует трёхкратное сокращение времени загрузки, по сравнению с использованием OpenRC.

Изначально systemd поддерживает работу только с Си-библиотекой Glibc, но отдельно проектом OpenEmbedded разработан набор патчей, позволяющий использовать systemd в окружениях на базе Musl. Новый порт нацелен на создание полностью обновлённой серии патчей, которая обеспечивает работу со свежими версиями systemd и musl, и задействует новые возможности systemd и musl. Представленный порт написан с нуля и за исключением изменений, связанных с поддержкой GLOB_BRACE, malloc_info и malloc_trim, не пересекается с портом от OpenEmbedded.

Отмечается, что проект Adelie Linux вынашивал идею обеспечения работы systemd в окружении на базе Musl с 2015 года, но всегда находились более приоритетные задачи, пока одна из компаний не выразила готовность профинансировать завершение работы над портом. Новый набор патчей изначально развивается с оглядкой на продвижение изменений в основной состав systemd (в основной проект уже переданы выявленные в процессе портирования недоработки в systemd).

Из известных проблем, которые наблюдаются в первом варианте порта, упоминается проблема с PolicyKit, приводящая к зависанию сеанса KDE при попытке перезапуска систем через виджет. Среди ещё не решённых задач также называется создание unit-файлов для openrc-скриптов инициализации, используемых в дистрибутиве Adelie Linux (планируется в качестве основы использовать unit-файлы из Gentoo и Fedora).



  1. Главная ссылка к новости (https://catfox.life/2024/09/05...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.5
  3. OpenNews: Архитектурные проблемы systemd, негативно влияющие на стабильность и безопасность
  4. OpenNews: Представлен uselessd, минималистичный вариант systemd
  5. OpenNews: Представлен многоплатформенный системный менеджер System XVI, частично совместимый с systemd
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 256 с утилитой run0 для замены sudo
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61818-systemd
Ключевые слова: systemd, musl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:13, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришло время переписать системду на ржавчину.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:20, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пришло время переписать системду на ржавчину.

    С 2021 года уже работа идёт https://github.com/systemd/systemd/pull/19598

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:30, 06/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.5, beck (??), 08:31, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И glibc с musl тоже нужно переписать на rust.

    Ведь у них фатальный недостаток.

     
     
  • 3.37, НяшМяш (ok), 10:30, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переписывать не надо )
    https://github.com/redox-os/relibc
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 08:23, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм... А когда перепишут без шимов и прослоек типа minigw для WinAPI/СОМ+?
     
  • 1.6, n00by (ok), 08:32, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    То есть по сути glibc представляет собой вендролок с рядом спорных технических и идеологических решений. Но "хейтеры systemd" и свидетели NIH-синдрома естественно пытаются это заболтать, превратить тему в помойку.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:37, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > То есть по сути glibc представляет собой вендролок с рядом спорных технических
    > и идеологических решений. Но "хейтеры systemd" и свидетели NIH-синдрома естественно попытаются
    > это заболтать, превратить тему в помойку.

    Когда у фанатиков системды нет против грамотных "хейтеров systemd" аргкментов, они начинают кричать про наличие "хейтеров systemd" и про забалтывания, превращая тему в помойку, зачастую заранее, когда никаких хейтеров ещё и нет, упреждающий удар, когда-предстоит-драка-бей-первым-style! xD

     
     
  • 3.28, n00by (ok), 09:48, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот специально взял "хейтеры systemd" в кавычки, но кому-то когнитивная слепота помешала их разглядеть и заставила выдать машинальную реакцию.

    А почему ты не захотел обсудить вендорлок glibc? systemd ведь вендорлок.

     
     
  • 4.33, Аноним (9), 10:21, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот специально взял "хейтеры systemd" в кавычки, но кому-то когнитивная слепота помешала
    > их разглядеть и заставила выдать машинальную реакцию.
    > А почему ты не захотел обсудить вендорлок glibc? systemd ведь вендорлок.

    Потому что мне нравится когда ты нелепо оправдываешься, а не вестись на поводу того что ты предлагаешь. ;)

     
  • 4.55, Фрол (?), 11:04, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дядька, когда я в шеллскрипт насовал кучу башизмов, это вендорлок баша или мои кривые руки?
     

  • 1.7, Аноним (9), 08:33, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "она уже достаточно стабильна и демонстрирует трёхкратное сокращение времени загрузки, по сравнению с использованием OpenRC"

    Эпопея с systemd циклически повторяется. А помните, вот так вот и начинался звездёжь про systemd? ))

    К слову, сравнивал системы на systemd где можно было относительно беспроблемно поставить openrc, так вот с openrc загружалось быстрее. ;)

     
     
  • 2.19, мяв (?), 09:33, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такой же результат на десктопе был дебиан, поставила альпайн к слову, после об... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.35, ЛщЛ (?), 10:26, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но почему у всех так глазки горят с опенрц слезть ..

    Потому что молодняк тупо не умеет не во что, кроме как плакаться и попрошайничать готовые юниты к системде, запуганные мифами про душные длинные инопланетные партянки на баше, которые до седых йаиц  никому не разгрести.

    Зато теперь ходим строем под песенки краношляпы с подачи засланного из M$ казачка и в освободившееся время льём ушаты гoвeн на тех, кто не такой как мы.

     
     
  • 4.53, мяв (?), 11:03, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имхо, не хватает опенрц "маркетинга", адекватных манов и подачи этих фишек.
    как минимум, сейчас почти везде используется ini, json и имена в паскальной нотации, в то время, как openrc использует кебабскую и вместо безопасного чтения, делает source на файлы(т.е. исполнение рандомного кода через конфиг без MACa - как здрасьте).
    + после изучения кода, стало как-то грустно, ибо комбинирование С с шеллом приводит к.. к какой-то фигне. например, мы дергаем отдельный бинарь, тратим время на форк (а это реально много, даже в случае с dash и подобными) ради вывода сообщения "то-то - стартует", вместо переписывания небиблиотечной части einfo на шелл и делания этого обернутым printf(который в большинстве случаев встроенный) с ansi-кодами в функцию или лучше, в алиас(ибо функции в шеллах где-то 20% замедления дают).
    вообще вот этого не понимаю, как и awk, sed, прочих .. смысл дергать доп. бинарь, заморачиваться с разными его реализациями, когда можно использовать встроенную утилиту, получив тот же эффект?
    вещи-то элементарные, а прирост будет разительный.
    еще есть косяки и неоптимизированные моменты в самом openrc-run. что как бы тоже критично.
    вообще, я это все сделать сама хотела, но на гитхабе зарегаться так и не вышло (после регистрации - аккаунт не доступен), а через багтрекер дебиана особо  большие изменения в апстрим не прокинешь.
     
     
  • 5.58, Жироватт (ok), 11:20, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    T-O-G
     
  • 5.61, Аноним (61), 11:31, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чую трапа...
     

  • 1.8, Ося Бендер (?), 08:34, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждем теперь системди в ЭлпайнЛинукс.
    Все меньше остается девственников СистемФайв.
    Разве-что БиЭсДи, на там то-же смотрю присматриваются к огрызкам.
    Да и сами огрызающиеся свои щупальца тянут куда не нужно...
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 08:39, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждем теперь системди в ЭлпайнЛинукс.
    > Все меньше остается девственников СистемФайв.
    > Разве-что БиЭсДи, на там то-же смотрю присматриваются к огрызкам.
    > Да и сами огрызающиеся свои щупальца тянут куда не нужно...

    Пичаль для девственников будет, когда в Gentoo вкорячив systemd выкинут openrc на мороз. ))

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 08:51, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для кошкадевок, всегда останится Fedora и Ubuntu
     
     
  • 4.38, Аноним (9), 10:32, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для кошкадевок, всегда останится Fedora и Ubuntu

    Ни труъ, нидастатачна кpacнoглaзо, да к тому же от клятых кoпpopacтов!

     
  • 3.34, Аноним (34), 10:23, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системд видимо, не было только в профиле с Мускулом. Теперь может быть будет, но от этого этот профиль не станет более перспективным. Мускул с мультилиб вообще плохо работает  и дальше ембедовок не пролезет.
     
     
  • 4.40, Аноним (9), 10:33, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Системд видимо, не было только в профиле с Мускулом. Теперь может быть
    > будет, но от этого этот профиль не станет более перспективным. Мускул
    > с мультилиб вообще плохо работает  и дальше ембедовок не пролезет.

    Мускул это MySQL, а musl это - мюсли! ;)

     
     
  • 5.60, Аноним (34), 11:26, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за ликбез,а то я тут решил поумничать.)
     
  • 2.23, Минона (ok), 09:42, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве-что БиЭсДи, на там то-же смотрю присматриваются к огрызкам

    Идее портировать лаунчд из макоси в фряху уже лет 100500.
    А воз и ныне там...

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 10:28, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, Фряшный инит не хуже Эппеловского.
     

  • 1.11, Аноним (12), 08:49, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная истеричка, fork-нувшая Alpine.
     
  • 1.13, Аноним (13), 08:53, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём порт на FreeBSD Libc.
     
  • 1.14, Аноним (14), 08:58, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора докидывать оперативы в vm-ки с Alpine?
     
     
  • 2.42, ЛщЛ (?), 10:34, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пора докидывать оперативы в vm-ки с Alpine?

    Ага, и резать время лимитов на простой затупляющих сервисов systemd

     

  • 1.15, Я (??), 09:10, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    systemd необходимо в bios, чтобы порадовать ловастиков ржавчины
     
     
  • 2.39, НяшМяш (ok), 10:32, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К моменту создания systemd UEFI уже давно был )
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:14, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эпический д...
     
  • 1.17, Catwoolfii (ok), 09:22, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я вот одного понять не могу: что это за повсеместный фетиш такой на скорость загрузки системы? Какая к хренам разница, за 7 секунд загрузится или за 20?
     
     
  • 2.21, Аноним (16), 09:42, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не меряться длиной пипки, то не растёт чсв.
     
  • 2.24, мяв (?), 09:45, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать".
    в итоге улучшают так, что все старые проблемы остаются, но сверху присыпаются "сахарком".
    самое забавное, что сейчас развивающиеся иниты, вроде openrc и dinit, sd в скорости загрузки как раз обгоняют.
    при том, в функционале, как сервисные менеджеры, не уступают(по крайней мере, openrc, про dinit не уверена).
     
     
  • 3.29, Минона (ok), 09:50, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать".

    Как раз понимают что раньше было сделано так потому что не было раста.

     
     
  • 4.44, ЛщЛ (?), 10:41, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать".
    > Как раз понимают что раньше было сделано так потому что не было
    > раста.

    Не, на самом деле кошка права, однако теперь современные эффективные коддеры пользуются наработками дидов в плане того, что те ужимались по ресурсам и всячески оптимизировали, но нынешнее поколение пользователей привыкшее к жору ресурсов в мобилках и на десктопных виндах от всяких фонариков и калькуляторов привыкнет и к жирнософту на линуксах.
    А поэтому можно взять по-старому скроенные экономные софтины и обернуть их в несколько уровней абсракций и затолкать их в жирные рантаймы попутно ещё обновляя атомарно, а то что-то места жрётся мало в системе.

    Зато вся эта заботливо созданная дидами экономия даёт возможность современным лоботрясам говнякать на скриптоте и совершенно не разбираться на низком уровне в том как работает железо на котором должно запускаться их поделие, отсюда и мода на отношение к работе software as gas и прочие модные штуки. Диды же десятилетиями экономили, а теперь вон сколько модной новой оперативки, накопителей и процессорного времени зря простаивает, нипарядок! xD

     
     
  • 5.56, Аноним (-), 11:17, 06/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.45, мяв (?), 10:42, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    появился руст - осталось так же.
    "не включая мозги" и не понимая, как работать с памятью, писать по-прежнему нельзя, brck - это Вам не clr и даже не jvm .. раст и течет, и небезопасно работает с памятью, точно так же, как и С.
    + сейчас там процветает ситуация, как в ноде, питоне и подобных: 100500 зависимостей почти у любого приложения и еще сотня у каждой из них(утрирую, конечно, но от правды не далеко), уже даже cargo научился в команду audit.
    без unsafe-кода не обходится почти ничего, кроме совсем простых программ.
    попробовав руст, а позже перейдя на С, никаких плюсов, кроме удобной системы сборки, более развитых механизмов сокрытия и крейтов/модулей не увидела.
    компилится оно раза в 2 медленнее и, судя по словам дебиановских меинтейнеров, пакетить руст-программы сложно.
    при том, у С есть довольно большой и по непонятной мне причине, часто игнорируемый плюс: c99 описан в POSIX, как и огромная часть libc. следовательно, компилиться и работать оно будет везде, при правельном подходе.
    в случае в рустом - мне пару раз код приходилось переписывать после обновления компилятора.
     
     
  • 5.52, Анонимусс (-), 10:58, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто шикарный спич типового хейтерочка Понимая лучше чем дыряшчники Потому ч... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.46, Аноним (-), 10:43, 06/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (-), 09:46, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это адепты systemD рапространяли около 15-ти лет назад. Якобы systemD быстрее загружается чем SysV init. Как всегда врали. Подозреваю, что и до моего рождения деды измеряли скорость загрузки ОС.

    Да впрочем с появлением твердотельных дисков такой параметр, как скорость загрузки стал некритичен.

     
  • 2.26, чатжпт (?), 09:47, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    СДВГ. Пока 20 секунд будет грузиться средний пользователь устанет и забудет зачем он загружает ноутбук или пк
     
  • 2.27, Минона (ok), 09:48, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какая к хренам разница, за 7 секунд загрузится или за 20?

    Особенно по сравнению с временем инициализации фирмвари.
    Я рабочий комп вообще не выключаю.
    Ребут раз в месяц после апдейта.

     
  • 2.30, Someone (??), 09:57, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически разницы нет, но маркетолухи скажут что скорость загрузки уменьшилась на 185%.
     
  • 2.32, ИмяХ (ok), 10:20, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем, у кого одна ОС на все случаи жизни, конечно без разницы, включил один раз и на несколько лет забыл про то, что такое загрузка системы.
    А если нужно запускать по тысяче виртуалок в день, то даже экономия в долю секунды загрузки сильно облегчает жизнь.
     
     
  • 3.59, Фрол (?), 11:24, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол

    как сказать, что в день запускаешь не больше десятка виртуалок, не говоря, что в день запускаешь не больше десятка виртуалок.

    при тысяче разделов в день ты для начала в ио рогом упрешься, а не в мифические преимущества системди.

     
  • 2.57, Василий Пупов (?), 11:19, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любые оптимизации - это хорошо для пользователей.
     

  • 1.20, Аноним (-), 09:40, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те, кто сношается с Musl являются бздунами, либо они отстаивают позиции лицензий "Обществееного достояния". Они слабовольные, без сильного копилефт.
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 10:35, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Они слабовольные, без сильного копилефт.

    Они по настоящему свободные.
    В отличие от комми-куколдов из секты мозолееда.

     
     
  • 3.49, Зыряне (?), 10:48, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Они слабовольные, без сильного копилефт.
    > Они по настоящему свободные.

    Поэтому они свободно пользуются наработками от MacOS, PlayStation и пейсбучными, ага! ;)
    > В отличие от комми-куколдов из секты мозолееда.

    Зато "комми-куколды" каждый раз кекают с того как у копрокопротивленцев горит дупло от того что человеку пофиг на общественное мнение и он делает что хочет и когда хочет, тогда как остальные ходят строем под дуду копрорастов.

     
  • 2.47, Ося Бендер (?), 10:45, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, они последний бастион от окончательного превращения в неудачные аналоги Виндуз и МакОС.
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:42, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот сейчас не понял, Адели был один из нескольких свободных от системд и его компонентов дистром, и тут такое. Видимо Адели в скором будущем можно вычеркнуть из systemd free list. Жаль.
     
     
  • 2.50, АнонимКо (?), 10:50, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот сейчас не понял, Адели был один из нескольких свободных от системд
    > и его компонентов дистром, и тут такое. Видимо Адели в скором
    > будущем можно вычеркнуть из systemd free list. Жаль.

    Вот только сейчас понял что узнал о дистре из самой новости.

     

  • 1.31, Аноним (31), 09:59, 06/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.41, Аноним (41), 10:33, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришло время написать радикально упрощенный аналог system и везде заменить systemd на него
     

  • 1.48, Аноним (48), 10:45, 06/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравое решение. Пора уходить от луддизма.
     
     
  • 2.51, Your guide to eliminating illiteracy (?), 10:55, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здравое решение. Пора уходить от луддизма.

    Пора просвещаться по поводу терминов которые употребляешь https://habr.com/ru/companies/alfa/articles/810483/ прежде чем их использовать!

     

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