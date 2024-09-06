Представлен порт systemd для систем на базе библиотеки Musl

3.29 , Минона ( ok ), 09:50, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать". Как раз понимают что раньше было сделано так потому что не было раста.

4.44 , ЛщЛ ( ? ), 10:41, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> это как с rust и прочими.. мозгов нет, почему что-то было сделано раньше опред. образом - не понимают, зато бегут все "улучшать".

> Как раз понимают что раньше было сделано так потому что не было

> раста. Не, на самом деле кошка права, однако теперь современные эффективные коддеры пользуются наработками дидов в плане того, что те ужимались по ресурсам и всячески оптимизировали, но нынешнее поколение пользователей привыкшее к жору ресурсов в мобилках и на десктопных виндах от всяких фонариков и калькуляторов привыкнет и к жирнософту на линуксах.

А поэтому можно взять по-старому скроенные экономные софтины и обернуть их в несколько уровней абсракций и затолкать их в жирные рантаймы попутно ещё обновляя атомарно, а то что-то места жрётся мало в системе. Зато вся эта заботливо созданная дидами экономия даёт возможность современным лоботрясам говнякать на скриптоте и совершенно не разбираться на низком уровне в том как работает железо на котором должно запускаться их поделие, отсюда и мода на отношение к работе software as gas и прочие модные штуки. Диды же десятилетиями экономили, а теперь вон сколько модной новой оперативки, накопителей и процессорного времени зря простаивает, нипарядок! xD

5.56 , Аноним ( - ), 11:17, 06/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.45 , мяв ( ? ), 10:42, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – появился руст - осталось так же.

"не включая мозги" и не понимая, как работать с памятью, писать по-прежнему нельзя, brck - это Вам не clr и даже не jvm .. раст и течет, и небезопасно работает с памятью, точно так же, как и С.

+ сейчас там процветает ситуация, как в ноде, питоне и подобных: 100500 зависимостей почти у любого приложения и еще сотня у каждой из них(утрирую, конечно, но от правды не далеко), уже даже cargo научился в команду audit.

без unsafe-кода не обходится почти ничего, кроме совсем простых программ.

попробовав руст, а позже перейдя на С, никаких плюсов, кроме удобной системы сборки, более развитых механизмов сокрытия и крейтов/модулей не увидела.

компилится оно раза в 2 медленнее и, судя по словам дебиановских меинтейнеров, пакетить руст-программы сложно.

при том, у С есть довольно большой и по непонятной мне причине, часто игнорируемый плюс: c99 описан в POSIX, как и огромная часть libc. следовательно, компилиться и работать оно будет везде, при правельном подходе.

в случае в рустом - мне пару раз код приходилось переписывать после обновления компилятора.

5.52 , Анонимусс (-), 10:58, 06/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Просто шикарный спич типового хейтерочка Понимая лучше чем дыряшчники Потому ч... 3.46 , Аноним ( - ), 10:43, 06/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –