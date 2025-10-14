Технический комитет утвердил изменение поведения systemd в Debian

|
3.71, User (??), 19:55, 14/10/2025
> Столько, сколько нужно.
Не. Судя по "принятому" решению - еще пока не достаточно.
Впрочем, основная ИНТРИГА в том, придется ли перед "правильным" голосованием извиняться перед "уважаемыми людьми"(ТМ), или "и так сойдет"?
4.86, Аноним (86), 20:47, 14/10/2025
А зачем вообще нужен какой-то технический комитет дебиана, если за него всё решает редхат, поставляющий эту системДу?
2.57, Аноним (57), 18:29, 14/10/2025
Вот неправильно дебиановцы поступили. Надо было не принимать systemd, и стать никому ненужным дистром, после чего исчезнуть окончательно.
3.70, User (??), 19:53, 14/10/2025
> Вот неправильно дебиановцы поступили. Надо было не принимать systemd, и стать никому
> ненужным дистром, после чего исчезнуть окончательно.
Эээээ... Когнитивное искажение, характерное для постсоветского пространства, да?
Речь не идет о "правильности" или "неправильности" принятого решения - только лишь о механизме его принятия.
4.85, Аноним (57), 20:46, 14/10/2025
>Речь не идет о "правильности" или "неправильности" принятого решения - только лишь о механизме его принятия.
Так я как раз про это и говорю. Надо было первый отказ от systemd сделать бессрочным, уступив место другим дистрам. Врач сказал в морг - значит в морг.
1.3, Аноним (3), 15:05, 14/10/2025
> так как возможность общедоступной записи в каталог /var/lock упоминается в спецификации FHS
systemd клал на эти ваши стандарты.
2.10, Минона (ok), 15:24, 14/10/2025
На этот FHS уже все клали.
/bin /sbin это ссылки на /usr/bin.
/lib* это ссылки на соответствующие каталоги в /usr.
Осталось переименовать /usr в /system.
И оставить только /system и /home реальными каталогами.
А остальное в / засимлинкать в /system/{etc,bin,lib,...}
5.30, freehck (ok), 16:23, 14/10/2025
>> Дак всё перечисленное - это из-за systemd
> Нет, все глубже.
Да оба правы.
Дистрибутивы всегда местами отходили от FHS, но отходили относительно несильно. Сильно отходили -- в RHEL/Fedora. Леннарт писал systemd в первую очередь для RHEL, а потому ложно постулировал, что "FHS уже давно никто не соблюдает", заложившись на то, чтобы сделать стандартом то, что было на тот момент в RHEL. В 2014м, когда systemd протолкнули дефолтом в Debian, это распространилось уже по всем мейнстримным дистрибутивам.
Так что да, дистрибутивы и до systemd отходили от FHS. И да, текущее повальное отхождение от стандарта -- это из-за systemd.
Вполне очевидно, что мы сейчас переживаем момент перехода к новому стандарту. Можете смело считать, что systemd -- это FHS 2.0, а Debian состроил сейчас козью морду и отошёл от него.
PS: хотя не; с учётом того, что последний стандарт FHS был версии 3.0, давайте лучше считать, что systemd -- это FHS 3.14
5.62, Аноним (62), 19:06, 14/10/2025
Куда ещё глубже-то В старые давние времена в lib bin sbin лежала базовая сис... большой текст свёрнут, показать
6.78, Аноним (78), 20:20, 14/10/2025
Вполне очевидно, что мы сейчас переживаем момент перехода к новому стандарту М... большой текст свёрнут, показать
7.80, Минона (ok), 20:30, 14/10/2025
Э…
А сколько скриптов пришлось переписать после внедрения системд?
6.103, Аноним (103), 22:19, 14/10/2025
Жалко что сегодня уже мало кто помнит о смысле этого разделения. Это довольно удобное и полезное разделение.
3.75, Аноним (75), 20:11, 14/10/2025
> На этот FHS уже все клали.
> Осталось переименовать /usr в /system.
> И оставить только /system и /home реальными каталогами.
А home в programm files или в диск D, чтобы был в итоге такой homeD... Oh, sh--!
> А остальное в / засимлинкать в /system/{etc,bin,lib,...}
Круче чем в GoboLinux уже наврятли будет, а так, что Gnome OS, что NixOS яростнее всего бегут по пути извращения FHS. ¯\_(ツ)_/¯
4.84, Минона (ok), 20:42, 14/10/2025
> GoboLinux
О!
А я вспоминал как этот проект назывался.
Они ещё живы?
3.96, Аноним (96), 21:12, 14/10/2025
>И оставить только /system и /home реальными каталогами.
/data же. Только нет, не надо. system дольше набирать.
2.32, User (??), 16:37, 14/10/2025
Ну, ты конечно назовешь еще три-четыре операционные системы, совместимость с которыми необходимо обеспечивать в 2025 году? Ах, да - "обеспечивать" именно на стороне linux'а, а не наоборот...
3.43, Аноним (3), 17:25, 14/10/2025
А причем тут я и почему я должен что-то называть? В новости написано, что в неком FHS написано, что /var/lock может быть доступен на запись для любого. Если не нужно обеспечивать совместимость с этим стандартом в линуксе, то пиши в Дебиан чтоб запретили запись в /var/lock для всех кроме рута, а не меняли поведение systemd.
4.50, User (??), 18:00, 14/10/2025
> А причем тут я и почему я должен что-то называть? В новости
> написано, что в неком FHS написано, что /var/lock может быть доступен
> на запись для любого. Если не нужно обеспечивать совместимость с этим
> стандартом в линуксе, то пиши в Дебиан чтоб запретили запись в
> /var/lock для всех кроме рута, а не меняли поведение systemd.
Ну, ты же пишешь, что "systemd клал"?
Я отвечаю, что "fhs" нужен примерно как "стандарт деревенской кузницы, привязанный к пальцу кузнеца"...
2.52, Аноним (57), 18:16, 14/10/2025
>systemd клал на эти ваши стандарты.
На стандарты, придуманные дидами, у которых ОС на один диск не помещалась. /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin - маленькая часть первородного хаоса.
3.60, Аноним (3), 18:47, 14/10/2025
Да всё может быть. А может быть чтобы разные опции монтирования применять для разных разделов. Но вот в дебиане утверждают, что из-за новой systemd, к-й кладёт на стандарт, может что-то не работать и потому эта новость появилась, разве нет?
4.69, User (??), 19:49, 14/10/2025
Ну, гилафакс - штука прикольная, и я её то ли в 2007 то ли в 2008 даже и настраивал на весь офис - но предполагаю, что лет эдак уже с десяток "отправить факс" кому-то кроме соседки баб Вали, подключенной к той же аналоговой панасовской матс не получится по причинам отличным от "козней редхатбиэма"...
4.72, Аноним (72), 19:56, 14/10/2025
>чтобы разные опции монтирования применять для разных разделов
А кому и где может понадобится подобное? Типа, один каталог как рид онли, а другой... Серьезно, нафига? Не могу придумать адекватного человеческого назначения данной мысли. По моему, это уже притягивание за уши, придумали хрень и теперь думают куда ее применить и как решить придуманные ей же проблемы.
3.26, Аноним (-), 16:03, 14/10/2025
warlock - Уоолок
varlock - варлок
Нет, не занято. По-британски, произносится по разному.
2.54, Аноним (54), 18:28, 14/10/2025
«Варлок» — не просто убийца. Это ещё и туннель, буравящий глубину. — Чтобы вернуться! — кричу я, вталкивая Неудачника в синее пламя,
2.13, Аноним (13), 15:28, 14/10/2025
С него пишу, всё норм. Стабильно. Ощущение довольно чистой от шлака системы. Обновляется чаще Слаки, и то хорошо.
3.38, IdeaFix (ok), 16:56, 14/10/2025
Но есть пакеты в химере, которые не обновлялись с момента релиза. И обновились только по просьбе после EOL 11-го деба. Там не так много пакетов на самом деле пересобрано, но тем не менее.
3.81, DP (?), 20:36, 14/10/2025
> С него пишу, всё норм. Стабильно. Ощущение довольно чистой от шлака системы.
> Обновляется чаще Слаки, и то хорошо.
Более чистая от шлака система, в данном контексте, это antiX, на неё можно спокойно поставить Xfce и никаких ошмётков systemd в системе не будет, в отличии от девана. Меж тем разраб antiX спокойный мужик, который умеет в систему и тихо пилит свой проект, в отличии от крикунов "Veteran Unix Admins", которые в своё время lightdm c sysv у себя в проекте подружить не смогли, так и остался корявый slim, а на вопрос о том, как сделать так, чтобы работало с lightdm, сказали что у них лапки и что им нужен спец, который умеет это делать. Как по мне, это всё что нужно знать об этих "Veteran Unix Admins", которые больше про громко горлопанить против systemd могут со всех утюгов, чем реально пакеты патчить.
А antiX живёт уже который релиз, нигде про борцунство с системдой не жужжит и делает своё дело, как раз избавляя по-настоящему от systemd своих пользователей, хотя это даже целью не ставилось.
Такие дела.
1.12, Аноним (13), 15:27, 14/10/2025
Сами перешли, сами напоролись. Какой-нибудь бэкдор в systemd это вопрос времени. Сам systemd постепенно захватывает систему и не считается ни с какими дистрибутивами.
Из GNU/Linux дистров остались только Gentoo, Void, Slackware, Artix, CRUX, antiX. Остальное это просто ненужные наборы пакетов для systemd/Linux.
2.39, Аноним (-), 17:07, 14/10/2025
> Из GNU/Linux дистров остались только Gentoo, Void, Slackware, Artix, CRUX, antiX.
Гента поддерживает системд. Еще забыл девуан.
А вообще - Прям список 60mжей, дидов, нетакусей и прочих шизей))
И главное - нет ни одного нормального дистра в списке.
2.53, Аноним (53), 18:24, 14/10/2025
Дистрибутивы свободны перейти на одну из доступных альтернатив. Такие даже есть, и ты их сам перечислил. Только они никому не нужны, кроме полутора калек.
3.91, Аноним (91), 20:54, 14/10/2025
Когда команда systemd всё свалит в /usr, что помешает ей сделать это симлинком /systemd
Тогда "форкай-не форкай", а systemd не объедешь. Вендор всё под себя гребёт. Ест слона по частям.
2.55, Аноним (57), 18:28, 14/10/2025
>Какой-нибудь бэкдор в systemd это вопрос времени.
Можно подумать, что вы в состоянии отревьювить хотя-бы один init.
>Из GNU/Linux дистров остались только Gentoo, Void, Slackware, Artix, CRUX, antiX. Остальное это просто ненужные наборы пакетов для systemd/Linux.
О, список дистрибутивов для не0силят0ров. Вот который раз прошу повторить хотя бы малую часть systemd: поместить процесс в отдельное пространство имён, дать ему определённые capabilities, запустить от определённого пользователя, настроить cgroup, и сделать это декларативно, чтобы можно было свободно переопределить на конченой машине, вплоть до команды запуска. И ни разу неосиляторы, столь рьяно ругающие systemd не 0силили написать башпортянку, которая давала бы эквивалентное поведение.
3.79, Аноним (79), 20:22, 14/10/2025
Отревьювить init проще простого, если он init а не системный менеджер systemd с кучей всего остального ненужного. init можно написать довольно простой самому.
>И ни разу неосиляторы, столь рьяно ругающие systemd не 0силили написать башпортянку, которая давала бы эквивалентное поведение.
А потому что не нужно это поведение. Мне вот не нужно, чтобы systemd вмешивался везде, пускал везде свои корни. Мне нужен только init, а не всякие бинарные логи, OOM-killer, таймеры.
4.87, Аноним (75), 20:48, 14/10/2025
За более 15 лет работы с линуксовыми системами, ни с sysvinit голым, ни с openrc... большой текст свёрнут, показать
4.93, Аноним (57), 21:01, 14/10/2025
Вопрос не в том, просто или сложно, а вопрос в том, сколько борцунов против syst... большой текст свёрнут, показать
2.83, Аноним (75), 20:40, 14/10/2025
> Сами перешли, сами напоролись. Какой-нибудь бэкдор в systemd это вопрос времени. Сам
> systemd постепенно захватывает систему и не считается ни с какими дистрибутивами.
> Из GNU/Linux дистров остались только Gentoo, Void, Slackware, Artix, CRUX, antiX. Остальное
> это просто ненужные наборы пакетов для systemd/Linux.
Ещё Guix, занятная система, также без systemd, но и в то же время чистый GNU-дистр, да ещё и FSF Столлманоугодный ))
1.17, gc (?), 15:39, 14/10/2025
я надеюсь systemd-antidosd уже в процессе написания и это только первый шаг? ещё можно какойнито systemd-antispamd, systemd-antivirusd etc
1.19, Аноним (19), 15:40, 14/10/2025
лучше занялись бы переносом настроек кучи и кучи программ в ~/.config
уже 2025 год, прошли уже десятки лет, а большинство все так же хранят настройки не в ~/.config
3.89, Аноним (75), 20:52, 14/10/2025
> Не-не.
> Будет systemd-configd.
Не, они навострили лыжы в сторону uki+systemd+homed, это всё атомарщиной неделимой, всё прибито гвоздями, а ещё осталось до конца договориться с производителями железа, чтобы в EFI secure boot не отключался и принимал только подписанные кого надо uki, вот тогда заживём! [нет]
4.95, Минона (ok), 21:11, 14/10/2025
> uki+systemd+homed
У тебя чуть-чуть ошибка.
UKI это уже kernel+systemd
А homed это кто?
2.56, Аноним (53), 18:29, 14/10/2025
Некоторые из .config устраивают свалку и кладут туда вообще всё, а не только конфиги. Отдельное спасибо тем, кто создаёт подпапку, вместо создания 100500 файлов а-ля kcal, kmocha и т.д.
1.22, Хачикян Рубик (?), 15:43, 14/10/2025
Еще пару таких "изменений" и наконец-то в техническом комитете "сообразят", что лучше совсем этот системный Ди выкинуть за забор. Я так думаю.
2.65, Hare Krishna (-), 19:24, 14/10/2025
Логично, ведь и без системного "ди" всё отлично работало. А сейчас хрен поймешь, 100500 разных путей, чтобы сделать одно и то же. Ни разу не UNIX way.
1.28, Аноним (28), 16:08, 14/10/2025
Надо ещё убрать нехарактерные для инициализатора функции: монтирование без спросу раздела /home, удалить функцию dns-резолвера, dhcp-клиента, ntp-клиента.
Передайте комитету Дебиан о моей инициативе!
systemd не должен заниматься защитой от ddos атак это не её дело. Пусть не суёт свой сопливый нос куда не попадя.
1.33, Аноним (33), 16:37, 14/10/2025
Ох, напугали.
Подумал, было, что решили зафорсить тот функционал для маркировки (блокировки?) софта, разработанного без применения достаточного объёма woke-повесточки.
1.34, Аноним (34), 16:39, 14/10/2025
> Раздел c каталогом /run обычно монтируется отдельно через tmpfs и наличие возможности бесконтрольной записи в него может использоваться для переполнения раздела и блокирования создания новых файлов в иерархии /run.
Сколько ж костылей в этих ваших линуксах. А уж что куда монтируется в андроидах - не помнят и сами разработчики. Только дунешь - все начнет рассыпаться как карточный домик.
1.36, Имя (?), 16:48, 14/10/2025
Этим куколдам думать надо было раньше - когда выбирали систему инициализации. А теперь будут жрать то, что им предлагают RH и Поттеринг, никуда не денутся, спектакль про самостоятельное принятие технических решений - бесполезен.
1.40, Аноним (40), 17:17, 14/10/2025
> DoS
Мы хотим шареную фс, но не шареную фс... Что мешает отдельную аппу загнать вообще в свой собственный mount namespace и примонтировать ей там свой tmpfs? В докере кнопочку не завезли?
А линковать /var к хоть чему-то из /run (т.е. в tmpfs) это ошибка. Есть задачи, которым может понадобиться lock файл даже при умершем процессе и после перезагрузки. Из-за ненадёжности /var приходиться выдумывать свои собственные lock в какой-нибудь /var/lib/*
2.61, нах. (?), 19:02, 14/10/2025
> Мы хотим шареную фс, но не шареную фс... Что мешает отдельную аппу загнать вообще в свой
> собственный mount namespace
например то, что некоторые авторы до сих пор не желают писать lin000ps only поделки.
(Мелким шрифтиком - причем совместимые непременно с вчера вышедшим ведром)
> А линковать /var к хоть чему-то из /run (т.е. в tmpfs) это ошибка.
не ошибка, а системная функция. Как и сам /run в tmpfs вместо /var/run
> Есть задачи, которым может понадобиться lock файл даже при умершем процессе и после
> перезагрузки.
но это не те задачи за которые получает бонусы ныне-сотрудник Microsoft Леня Потный.
3.74, Аноним (72), 20:07, 14/10/2025
Ну и нафига разрабам писать линукс онли поделки?
4 процента, это во первых, которые еще не платят. И во вторых, постоянные изменения в ядре, в драйверах, во всем, вечная драма, нормальному человеку оно надо?
Нафига вечно пэрд0лить софт из за прихотей Торвальдца, когда можно на чиле написать для вендочки и оно все будет просто работать годами.
1.76, Аноним (72), 20:12, 14/10/2025
>требуется получение специального разрешения от технического комитета
А че, чел кто купил себе комп уже не является его хозяином? Странно, это же не андроид, ведь все говорят что линукс это свобода.
2.92, Аноним (86), 20:57, 14/10/2025
Потому андроид - чтобы работало, а не набор сотен служб ради идеи потормозить.
|