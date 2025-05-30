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Уязвимости в apport и systemd-coredump, позволяющие извлечь хэши паролей пользователей системы

30.05.2025 12:28

Компания Qualys выявила две уязвимости в инструментах apport (CVE-2025-5054) и systemd-coredump (CVE-2025-4598), применяемых для обработки core-файлов, генерируемых после аварийного завершения процессов. Уязвимости позволяют получить доступ к core-файлам, сохранённым после аварийного завершения suid-приложений или некоторых системных фоновых процессов, в памяти которых могут содержаться прокэшированные учётные данные или ключи шифрования. Утилита apport автоматически вызывается для сохранения core-дампов в Ubuntu, а systemd-coredump в Red Hat Enterprise Linux 9+, Fedora и многих других дистрибутивах Linux.

Продемонстрирована техника атаки, в ходе которой создавались условия для аварийного завершения suid-приложения unix_chkpwd и получения доступа к core-файлу с дампом состояния во время краха. В сохранённом core-дампе присутствовали хэши паролей пользователей системы, остававшиеся в памяти аварийно завершившегося процесса после загрузки содержимого /etc/shadow. Возможность эксплуатации уязвимостей продемонстрирована в Ubuntu 24.04 и Fedora 40/41, но предполагается, что и другие дистрибутивы подвержены подобным атакам.

Обе уязвимости вызваны состоянием гонки, позволяющем подменить аварийно завершившийся suid-процесс на другой процесс в момент после начала обработки ядром аварийного завершения, но до проверки обработчиком в пространстве пользователя параметров процесса через /proc/pid/files. Вызов apport и systemd-coredump осуществляется следующим образом: ядро, получив информацию об аварийном завершении процесса, вызывает обработчик, указанный в файле /proc/sys/kernel/core_pattern, после чего передаёт ему содержимое core-дампа через входной поток.

Генерация core-дампа и запуск обработчика происходит не мгновенно и этого времени достаточно, чтобы подменить завершившийся suid-процесс на обычный процесс пользователя. В случае подмены запущенный обработчик core-дампов будет считать, что сбой произошёл не в suid-процессе, а в обычном пользовательском приложении и, соответственно, сохранит core-файл с возможностью доступа обычного пользователя, а не только администратора.

Атака на apport сводится к следующим шагам:

  • Ответвляется новый процесс и вызывается функция execve() для запуска suid-программы, такой как unix_chkpwd.
  • Пропускается время, необходимое для загрузку suid-программой конфиденциальных данных в память (в случае unix_chkpwd ожидается загрузка хэшей паролей всех пользователей системы из файла /etc/shadow).
  • До окончания выполнения команды процессу отправляется сигнал SIGSEGV или SIGSYS для аварийного завершения.
  • В ответ на аварийное завершение ядро формирует core-дамп и запускает процесс apport для обработки core-дампа в пространстве пользователя.
  • После запуска apport, но до начала разбора аварийно завершившемуся процессу отправляется сигнал SIGKILL, а сам процесс заменяется на другой без флага suid. Для обхода проверок в apport новый процесс создаётся внутри отдельных пространств имён (user, pid и mount namespace).
  • apport подключается к unix-сокету /run/apport.socket в созданном для нового процесса пространстве имён точек монтирования и отправляет файловый дескриптор для доступа к core-дампу.

Чтобы получить для нового процесса нужный идентификатор, совпадающий с идентификатором suid-процесса, до отправки сигнала SIGSEGV suid-процесс останавливается сигналом SIGSTOP и во время остановки циклично запускаются новые процессы, пока не будет получен PID с предшествующим номером, близким к подменяемому suid-процессу. После сдвига нумерации PID suid-процессу отправляются сигналы SIGSEGV и SIGCONT, после чего отправляется SIGKILL и циклично запускаются новые процессы для достижения того же PID, что и у suid-процесса.

Что касается systemd-coredump, то с одной стороны проведение атаки на него проще, так как нет необходимости заменять suid-процесс на процесс в отдельном пространстве пользователя и достаточно добиться совпадения AT_UID и AT_EUID. С другой стороны systemd-coredump написан на языке Си и запускается достаточно быстро, что даёт меньше времени для подмены, в отличие от apport, который написан на Python и в процессе инициализации грузит различные pyc-файлы. Подобная проблема решается искусственным замедлением systemd-coredump - при вызове suid-файла передаётся очень большое число аргументов командной строки, что создаёт нужную задержку, возникающую во время разбора /proc/pid/cmdline.

В процессе анализа уязвимостей исследователи также выявили, что systemd-coredump при настройке вызова не указывает в /proc/sys/kernel/core_pattern флаг "%d", что позволяет атакующему вызвать аварийное завершение фоновых процессов, выполняемых с правами root и ответвляющих другие процессы с изменением идентификатора пользователя на непривилегированного пользователя под которым совершается атака. Подобная возможность позволяет совершить атаку не только на setuid-приложения, но и на такие процессы, как sshd-session (OpenSSH), sd-pam (systemd) и cron, для получения осевших в их памяти конфиденциальных данных, таких как закрытые ключи, хэши паролей из /etc/shadow, канареечные метки из стека и данные для обхода рандомизации адресного пространства (ASLR).

Проследить за публикацией обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, openSUSE, Fedora, Gentoo, Arch. В качестве обходного пути блокирования уязвимостей предлагается отключить сохранение core-дампов для suid-программ и сбрасывающих привилегии процессов, выставив параметр /proc/sys/fs/suid_dumpable в значение 0. Для полноценного устранения проблемы требуется внесение изменений в ядро Linux, реализующее возможность передачи информации об аварийно завершившемся процессе через механизм pidfd (pidfd связывается с конкретными процессами и в отличие от pid повторно не назначается).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в systemd-coredump, позволяющая определить содержимое памяти suid-программ
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в обработчике крахов приложений, применяемом в Ubuntu
  4. OpenNews: Уязвимость в CRI-O, позволяющая получить root-доступ к хост-окружению
  5. OpenNews: Уязвимости в утилите needrestart, позволяющие получить root-доступ в Ubuntu Server
  6. OpenNews: Выявлена возможность обхода ограничений доступа к "user namespace" в Ubuntu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63328-qualys
Ключевые слова: qualys, apport, systemd-coredump
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 30/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Представляю сколько сейчас тут комментариев будет ;D
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:56, 30/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:02, 30/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > После сдвига нумерации PID suid-процессу отправляются сигналы SIGSEGV и SIGCONT, после чего отправляется SIGKILL и циклично запускаются новые процессы для достижения того же PID, что и у suid-процесса.

    А какой макс. номер PID?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:05, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В районе 60 тыс на линуксе.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:04, 30/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    >С другой стороны systemd-coredump написан на языке Си и запускается достаточно быстро, что даёт меньше времени для подмены, в отличие от apport, который написан на Python и в процессе инициализации грузит различные pyc-файлы.

    Вот одного не пойму: почему кругом питон? Уже ведь не девяностые, когда можно было просто написать язык с нескучным синтаксисом и выстрелить.

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 13:09, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе правда интересно? Мощный прикладной язык с простым ffi, быстро писать, легко отлаживать. При этом, это строго типизированный язык, а не как баш или жс. Или си, да.
     

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