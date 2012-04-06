Доступен системный менеджер systemd 258

|
Аноним (1), 23:14, 17/09/2025
> Минимальные требования к версии ядра Linux подняты до выпуска 5.4 (рекомендуется версия 5.7).
Это ведь просто запускалка сервисов, да?
penetrator (?), 23:31, 17/09/2025
|
в пределах физического хоста я бы предпочел systemd для оркестрации а не шляпу к8с
это очень продвинутая запускалка, притом с распределением ресурсом сильно интереснее чем к-ражно
Аноним (-), 23:33, 17/09/2025
|
> Это ведь просто запускалка сервисов, да?
Нет конечно, это system and service manager.
Запуск, перезапуск, квоты, управление ресурсами и много другое.
Все в одном сервисе и с одним стилем управления! Вместо кучи разнородных утилит и скриптов.
Разве это не прекрасно?!
Аноним (-), 00:25, 18/09/2025
> Нет конечно, это system and service manager.
... которому для работы нужен python 3.9.0.
> Разве это не прекрасно?!
Да, без слёз на это смотреть невозможно.
Аноним (25), 00:57, 18/09/2025
> ... которому для работы нужен python 3.9.0.
Говоришь как будто бы что-то плохое. На порядок лучше баш портянок.
СШ (и производные) как средство для написания сценариев надо было похоронить еще лет 25-30 назад. Это же чудовищный крякозябр.
freehck (ok), 01:12, 18/09/2025
>> ... которому для работы нужен python 3.9.0.
> Говоришь как будто бы что-то плохое. На порядок лучше баш портянок.
Хз. Так-то конечно питон -- это отличный язык программирования, причём отличный в каждой минорной версии. Вот то ли дело баш. )
> СШ (и производные) как средство для написания сценариев надо было похоронить еще
> лет 25-30 назад. Это же чудовищный крякозябр.
Решение 90% проблем администрирования системы можно по-быстрому нахакать на шелле, а вот на питоне -- чёрта с два.
Аноним (-), 01:29, 18/09/2025
> Говоришь как будто бы что-то плохое. На порядок лучше баш портянок.
В целом, да. Но он должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему.
morphe (?), 02:40, 18/09/2025
> ... которому для работы нужен python 3.9.0.
Для компиляции же, не работы
Рантайм зависимости от питона в systemd нет
Аноним (38), 02:51, 18/09/2025
> Это ведь просто запускалка сервисов, да?
Не, это огромный комбайн. Кто-то считает, что это плохо (по факту идет против UNIX философии; да, это не один бинарь, но тем не менее, это проект, берущий под себя половину системы), кто-то наоборот, что хорошо (не нужно ставить и выбирать системный логгер, network manager, DNS resolver, ..., что делает Linux более конкурентоспособным за счет избавления сегментации: администрировать это дело становится проще).
Это далеко не простой init и не service manager, это именно "system manager": init + service manager + home directory manager + network manager + DNS resolver + logging + ...
Аноним (-), 23:25, 17/09/2025
systemd - это лучшее что случалось с линем за последние 20 лет!
После вейланда и раста в ядре, разумеется))
> Удалены компоненты управления системой в стиле System V
А вот это было неожиданно...
Почему они вообще тянули этот хлам так долго??
курлык (?), 23:44, 17/09/2025
>После вейланда и раста в ядре, разумеется))
Но ведь системд появился до раста и вяленого. Или нет?
Аноним (38), 03:05, 18/09/2025
> подожди, вайленд пока ещё не в ядре
Так оно же по факту работает за счет KMS, + видеодрайвера, используемые Wayland'ом, размещаются в kernel space. По сути, можно сказать, что в ядре)
Просто конкретной имплементации нет (да и не зачем), потому что их как минимум Gnome Shell, kwin-wayland, wlroots, aquamarine, ...
Плохо ли это? Нууу, за счет размещения API для video I/O в kernel space повышается производительность, но поскольку Linux kernel - монолит, то и в случае падения этого API ядро улетит в panic.
В том же WinNT API для графики тоже в ядре, в XNU вроде в user space.
Аноним (10), 23:35, 17/09/2025
> Удалены компоненты управления системой в стиле System V, такие как утилиты itctl, runlevel и telinit, устройство /dev/initctl, концепция уровней запуска (runlevel), unit-файлы runlevel[0-6].target и возможность управления состоянием через команду init. Удаление поддержки скриптов сервисов System V намечено на следующий выпуск.
Эта древность, оказывается, поддерживалась 0_о
Аноним (38), 03:10, 18/09/2025
> Эта древность, оказывается, поддерживалась 0_о
Сейчас набегут. А вообще Поттеринга в свое время поучил Торвальдс, что user space должен быть стабильным и не ломаться в Long Run.
В общем, Поттеринг что-то усвоил из этого. После того, как это все дело стало deprecated (если не ошибаюсь, то оно было все deprecated вообще с самого начала проекта), оно еще долго поддерживалось.
С другой стороны, можно было поддерживать и дольше. Вон, бинари в формате a.out до сих пор вроде запускаются на последнем stable Linux релизе (а нет, вру, не запускаются: removed in Linux 5.18 / 5.19).
Аноним (17), 00:10, 18/09/2025
> В настройку ExecStart добавлена поддержка префикса '|', определяющего запуск через командный интерпретатор.
Ахахах. Портяночный мир победил, макет оказался прочней.
Аноним (31), 00:26, 18/09/2025
Ядро, systemd и busybox — всё что нужно от современного дистрибутива. Остальное с флатхаба. Норм.
warlock (??), 00:56, 18/09/2025
> Добавлена концепция домашних областей
А я всегда говорил, что авторы systemd не понимают UNIX. И вот это становится очевидным.
(Это ровно то, для чего существует концепция пользователя.)
3draven (ok), 01:36, 18/09/2025
Может они хотят сделать что бы у пользователя были сво настройки, а у сеанса в области свои? Что бы не крутить гайки пять раз.
morphe (?), 02:41, 18/09/2025
> А я всегда говорил, что авторы systemd не понимают UNIX. И вот это становится очевидным.
Это отдельный бинарь
Ну выделили бы его в отдельный пакет - лучше разве стало бы?
Аноним (31), 01:58, 18/09/2025
Всё это делается для энтерпрайзного сектора (и конечно же для саботажа линукса на десктопе). Ядро загружается из well known location по HTTP при включении сервера используя stateless ipv6. Дальше systemd стартует весь остальной мир из контейнеров минуя докеры. Все дистрибутивы сжимаются до предоставления базы: ядро, сабж и инструкции по бутстрапу датацентра при помощи caddy запущенного на лаптопе директора. 4% переходят на DragonflyBSD.
Аноним (38), 02:41, 18/09/2025
> Минимальные требования к версии ядра Linux подняты до выпуска 5.4 (рекомендуется версия 5.7).
Большое им спасибо, что сохранили поддержку последнего LTS ядра. Если бы его поддержку дропнули, то было бы неловко.
|