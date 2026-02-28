В Калифорнии утверждён законопроект об интеграции в ОС API для проверки возраста

В штате Калифорния одобрен сенатом и подписан губернатором законопроект, предписывающий добавление в операционные системы возможности для указания возраста пользователя на этапе регистрации учётной записи и предоставления приложениям программного интерфейса для определения возраста текущего пользователя. Законопроект вступит в силу 1 января 2027 года. Предполагается, что родители будут указывать возраст детей при регистрации их учётных записей, а приложения учитывать эту информацию при предоставлении доступа к контенту для взрослых. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в штате Колорадо.

В законопроекте указано, что ответственные за разработку, лицензирование или установку операционной системы на компьютеры, мобильную технику и прочие устройства должны предоставить при создании учётной записи интерфейс для ввода данных о дате рождения и возрасте регистрируемого пользователя с целью передачи информации о категории возраста приложениям, получаемым через каталоги-магазины приложений. Под каталогом-магазином понимается любой публичный сайт, приложение, online-сервис или платформа для загрузки программ, созданных сторонними разработчиками.

Загруженные и запущенные приложения должны иметь возможность получать от операционной системы информацию о возрасте в 4 градациях: младше 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 18 лет, 18 лет и старше. Разработчик приложения должен использовать полученную информацию о возрасте для соблюдения законодательства о защите детей в интернете. За невыполнение требований предусмотрены штрафы до $2500 за неумышленное и до $7500 за умышленное нарушение в отношении каждого пострадавшего ребёнка.

Судя по всему, дистрибутивы Linux и используемые ими репозитории пакетов подпадают под действие принятого законопроекта. Вопрос обеспечения поддержи законопроекта в дистрибутивах Linux находится на стадии обсуждения. Некоторые участники считают, что будет достаточно написать на сайтах некоммерческих дистрибутивов, что продукт не предназначен для использования в Калифорнии.



