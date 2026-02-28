В Калифорнии утверждён законопроект об интеграции в ОС API для проверки возраста

|
|1.2, алек емпире (?), 14:08, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
и зачем это в операционку пихать? чем соответствующий софт недостаточен? всё равно апи стандартизированный не получится, да и он не нужен в ядре системы
|
|1.3, Аноним (3), 14:09, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Под видом заботы о детях идёт полная идентификация всех пользователей с привязкой гкографических и персональных данных
|
|
|
|2.28, Bob (??), 14:43, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
EULA Win10 забыли? Сноудена? Facebook и vKontakte на момент запуска? Особенности работы SIM? - Просто до хомячков только сейчас допёрло.
|
|1.4, Аноним (4), 14:10, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Ну палка о двух концах. Нам дидам волноваться конечно уже не о чем. Нам уже не рано. Нам уже поздно. Но с другой стороны все это, очевидно, ведет к проталкиванию онлайн учетных записей, которые нам не нужны, тем более в Linux, последнем оплоте свободы, так сказать. Ибо все эти онлайн учетки - они про цифровое рабство. Просто у нас и на западе это подается немного по разному. Там вам это все навязывается мягко, в основном мишурой о том, как это все мегаудобно и полезно, а у кто не пользуется, тот лох. Вроде как есть хотя бы иллюзия выбора. У нас же все по принципу не будешь пользоваться, отключим газ.
|
|
|
|2.32, Bob (??), 14:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
У "вас" это в чебурнете? Ибо фишка с подтвержением "18+" в ЕС максимально простая и без идентификации.
|
|1.5, Аноним (5), 14:10, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Это уже какая-то борьба с правом исполнять произвольный код (general computing) под предлогом защиты детей. Дальше видимо стоит ожидать законопроект о запрете запуска ПО не из репозитория, проверяющего возраст пользователя по ID.
|
|
|
|2.31, Аноним (43), 14:46, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Дальше видимо стоит ожидать законопроект о запрете запуска ПО не из репозитория
И здесь мы наступим на горло ненавистным аппимаджам со снапами. Придушим гадин одним ударом !
|
|2.33, Bob (??), 14:49, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это для Винды и Яблока, Linux ~ 18+, как написали в новости)
|
|2.66, Аноним (66), 15:54, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это уже какая-то борьба с правом исполнять произвольный код (general computing)
А у вас есть это право?
Чего оно у вас вообще должно быть?
> под предлогом защиты детей.
Почему только детей?
В некоторых странах дидам запрещают водить машину.
К сожалению в других диды с деменцией могут даже стать президетом.
> Дальше видимо стоит ожидать законопроект о запрете запуска ПО не из репозитория, проверяющего возраст пользователя по ID.
Интересное предложение, мы его рассмотрим.
Спасибо за сотрудничество!
|
|
|
|3.74, JordanCCCP (?), 16:18, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>диды с деменцией могут даже стать президетом.
Всё верно. Надо становится заблаговременно, а потом обнуляйся сколько хочешь
|
|1.6, q (ok), 14:12, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, как это будет реализовано в линуксе. То есть вызывает допустим процесс open(). Ну, файл открыть. А этот сисколл ему возвращает код ошибки E18PLUS.
$ mpv Videos/xxx.mp4
Failed to open "Videos/xxx.mp4": Age not confirmed
|
|
|
|2.23, жыжа (?), 14:34, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это нюансы, главное, что в конце-концов после всех законов, регуляций и правил, по-умолчанию ОС будет стартовать в детском режиме с одобренными сертифицированными компонентами "Paint", "VideoPlayer", "KidsBrowser", где пользователь, не прошедший проверку, вообще не будет иметь никаких прав, в т.ч. на установку стороннего ПО.
|
|
|
|3.86, Аноним (84), 16:45, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>где пользователь, не прошедший проверку, вообще не будет иметь никаких прав
У тех, кто сам собственность, никаких прав никогда и не было.
|
|2.35, Bob (??), 14:50, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так новость прочитай, персонаж)
Linux 18+ при скачке будет)
|
|2.47, ilyafedin (ok), 15:28, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня на такое воображения хватает: сделают портал AgeCheck (или просто Age), который будет брать информацию из AccountsService (в который предварительно тоже добавят поле в API и соответствующий конфиг на диске), электрон тоже абстрагирует это. В итоге кроссплатформенный софт вместо того, чтобы спрашивать тебя о возрасте своим диалогом, будет тихо брать эту информацию из системы. Со временем возможно и нативные приложения подтянутся, первыми наверняка магазины приложений (GNOME Software, Discover) как указано в статье.
|
|2.49, Аноним (49), 15:30, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То есть вызывает допустим процесс open(). Ну, файл открыть.
Почему не браузер? У гугла уже был в планах Web Environment Integrity, а здесь постепенно к нему подталкивают со стороны государства. Всего лишь убедятся, что ядро правильное, что secure boot на месте, что браузер собран правильно. Разработке линукса не навредит - разрабатывайте неподписанное сколько угодно, но зачем по интернету-то разгуливать, выделите тестовую инфраструктуру. По старым меркам неудобно, конечно, но теперь есть ИИ-помощники.
|
|
|
|3.87, Аноним (84), 16:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
WEI убрали потому, что Apple предложила более удобный интерфейс, да под нейтральным именем, но с той же сутью. Вот на него и перешли.
|
|2.89, тоже Аноним (ok), 16:51, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Реализовано это везде будет как сискол getAge. Если приложению надо проверить возраст - система его ему сообщает. И никаких оберток вокруг open никакой идиот делать не будет.
Насчет тех участников сообщества, которые еще находятся на стадии отрицания - см. уже достаточно долгую историю пропихивания DRM. Примерно с той же заботой о пользователях.
|
|1.7, Аноним (7), 14:13, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Добавить ключ --user-age, который в отдельное поле значение добавляет в команде useradd, и дело с концом.
|
|
|
|
|
|3.52, небесный ученый (?), 15:31, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
проверка очень простая, будет вылетать дрон по вашему адресу, достаточно будет посмотреть в окно и вскинуть руку в приветственном жесте.
|
|3.64, Аноним (64), 15:53, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как только это распространится по всему миру, то в некоторых странах, как обычно - через госуслуги.
|
|1.12, Аноним (12), 14:16, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Слов нет, одни эмоции. Любой человек выше эникейщика мог бы объяснить бредовость этой затеи, но там даже таких не нашлось.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 14:27, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё нашлось, не дурнее вас - где-то там за словоблудием и прочим пафосом наверняка найдётся звонкая монета.
|
|2.42, Аноним (49), 15:13, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Любой человек выше эникейщика мог бы объяснить бредовость этой затеи, но там даже таких не нашлось
Очень досадное недоразумение. Совершенно нелепая случайность. Всех граждан - по субботам, такая глупость, слов нет. Надо просто объяснить и всё уладится. Нет, мы в пятницу конечно займём, но право слово, наверху не дураки сидят, они всё поймут и передумают.
|
|2.70, Аноним (66), 16:02, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Слов нет, одни эмоции.
Ты что хрупкая снежинка, что не можешь словами выразить?
> Любой человек выше эникейщика мог бы объяснить бредовость этой затеи,
Ну-ка удиви и объясни!
Например почему бухло разрешено с некого возраста, покупка прона в магазине дисков и касет с другого, а вождение автомобиля с третьего.
> но там даже таких не нашлось.
Это их право.
У себя дома могут делать то что пожелают.
|
|
|
|3.85, Аноним (85), 16:43, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ну-ка удиви и объясни!
Вроде бы сайт связан с IT, так что оставлю это тебе на размышление.
>Это их право.
А "их" это кто?
>У себя дома могут делать то что пожелают.
Согласен, пускай у себя дома авторы таких инициатив делают что пожелают, но зачем лезть ко всему штату?
|
|2.77, Аноним (84), 16:25, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В чём бредовость идеи, если используется биометрия и TEE-аттестация? Можно ещё закон принять о том, что оператором TEE-чипа считается его производитель, и тогда за взлом TEE быдлу будет уголовка светить. А АНБшникам за взлом систем, оператором которых являются другие люди, уголовка светить не будет, они же всего лишь государевы руки, а закон - это воля государева, King can do no wrong!
|
|1.19, анондирован (?), 14:29, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Силиконовая т.е. Кремниевая долина фсё (или пока нет)? O_o В Китай нужно переносить разработки ;D
|
|
|
|2.34, Аноним (43), 14:49, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Таки после всей политики, рыночек порешает. Жди анансов. Папуасия в этом соревновании всё равно никогда не участвовала и не будет.
|
|1.29, Грустный (?), 14:43, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Навайбкодят новый спагетти код для проверки возраста, потом сиди и подчищай за ними… 🤦♂️
|
|1.39, User (??), 15:05, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чот фигня какая-то. Что, не могли ИИ встроить, чтоб сам определял?
Луддиты какие-то.
|
|
|
|2.79, Аноним (84), 16:28, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да вообще по камере в каждой комнате повесить, прям как в новостройках в самом технически прогрессивном государстве мира - КНР.
|
|1.44, anonymous (??), 15:25, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Теоретическая возможность подобного в линуксе есть.
В pam чисто по приколу разные модули написаны. Можно заставить детей решать математические задачи вместо доступа по паролю. Можно ограничить длительность сессии одним часом и запретить после этого заходить в систему в течении ещё одного часа.
Для серьёзных дядь есть kerberos с его токенами. Там правда не на возвраст заточено, а на права в корпоративной системе. На этот сайт ходят сотрудник, этот только для руководителей, разделение по отделам и прочее.
Ну это в теории. Так-то я ни разу не встрчался в реальной жизни ни с первым, ни со вторым.
А детям калифорнии придётся осваивать установку gentoo по handbook, как деды делали. Хоть где-то будет приемственность.
|
|
|
|2.53, Аноним (43), 15:33, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно заставить детей решать математические задачи вместо доступа по паролю к порнухе. Ты представляешь себе, какое поколение шизофазиков ты вырастишь? Тут и ИИ цветочками покажется.
|
|1.54, 12yoexpert (ok), 15:34, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> находится на стадии обсуждения.
два форума-помойки для домохозяек что-то обсуждают на тему ОС, ну ок
|
|1.58, Аркагоблин (?), 15:37, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это отвратительно, когда законы про технику или интернет принимают старые деды в парламенте которые вообще не разбираются в этом. Будто существует только коммерческий софт который продается в магазинах. Клоуны
|
|
|
|2.59, Аноним (49), 15:41, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не более отвратительно, чем когда планомерное закручивание гаек списывают на "старые" и "не разбираются".
|
|1.61, Аркагоблин (?), 15:49, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ждём закон когда в каждый одиночный script.sh на файлопомойке будут заставлять включать логику проверки чтобы им не воспользовались дети или им не воспользовались для пиратства
|
|
|
|2.62, name (??), 15:53, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто разрешат запускать только подписанные бинарники и всё. А подписанные бинарники будут требовать подпись и при открытии обычных файлов, медиа и т.д.
|
|
|
|2.76, Аноним (84), 16:21, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не вижу ничего "педо" в трахах с ядерными физиками и профессиональными игроками в бридж.
|
|
|
|3.81, Аноним (84), 16:31, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И не особо понимаю, зачем Биллу по работе было нужно общаться с ядерными физиками. Он что в какой-то из стартапов по портативному ядерному реактору инвестировал?
|
|1.73, Аноним (84), 16:15, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А ведь прогнутся. API будет внедрено прямо в ядро. Если Линус сам не проявит инициативу, то ему опять позвонят из Департамента Коммерции и намекнут, что если он хочет задержаться в элите - то во-первых нужна помощь родимому (в прямом смысле) классу, вот прямо сейчас, а во-вторых что такое неучастие в общем классовом деле "не должно повториться".
|