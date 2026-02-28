The OpenNET Project / Index page

В Калифорнии утверждён законопроект об интеграции в ОС API для проверки возраста

28.02.2026 13:58 (MSK)

В штате Калифорния одобрен сенатом и подписан губернатором законопроект, предписывающий добавление в операционные системы возможности для указания возраста пользователя на этапе регистрации учётной записи и предоставления приложениям программного интерфейса для определения возраста текущего пользователя. Законопроект вступит в силу 1 января 2027 года. Предполагается, что родители будут указывать возраст детей при регистрации их учётных записей, а приложения учитывать эту информацию при предоставлении доступа к контенту для взрослых. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в штате Колорадо.

В законопроекте указано, что ответственные за разработку, лицензирование или установку операционной системы на компьютеры, мобильную технику и прочие устройства должны предоставить при создании учётной записи интерфейс для ввода данных о дате рождения и возрасте регистрируемого пользователя с целью передачи информации о категории возраста приложениям, получаемым через каталоги-магазины приложений. Под каталогом-магазином понимается любой публичный сайт, приложение, online-сервис или платформа для загрузки программ, созданных сторонними разработчиками.

Загруженные и запущенные приложения должны иметь возможность получать от операционной системы информацию о возрасте в 4 градациях: младше 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 18 лет, 18 лет и старше. Разработчик приложения должен использовать полученную информацию о возрасте для соблюдения законодательства о защите детей в интернете. За невыполнение требований предусмотрены штрафы до $2500 за неумышленное и до $7500 за умышленное нарушение в отношении каждого пострадавшего ребёнка.

Судя по всему, дистрибутивы Linux и используемые ими репозитории пакетов подпадают под действие принятого законопроекта. Вопрос обеспечения поддержи законопроекта в дистрибутивах Linux находится на стадии обсуждения. Некоторые участники считают, что будет достаточно написать на сайтах некоммерческих дистрибутивов, что продукт не предназначен для использования в Калифорнии.

Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:06, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Со скольки лет будет положен root доступ на локалхост?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:14, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Создайте чифровой ID чтобы разблокировать root.
     

  • 1.2, алек емпире (?), 14:08, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и зачем это в операционку пихать? чем соответствующий софт недостаточен? всё равно апи стандартизированный не получится, да и он не нужен в ядре системы
     
     
  • 2.55, 12yoexpert (ok), 15:35, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаю, потому что госзаказы
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:09, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Под видом заботы о детях идёт полная идентификация всех пользователей с привязкой гкографических и персональных данных
     
     
  • 2.28, Bob (??), 14:43, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    EULA Win10 забыли? Сноудена? Facebook и vKontakte на момент запуска? Особенности работы SIM? - Просто до хомячков только сейчас допёрло.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:10, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ну палка о двух концах. Нам дидам волноваться конечно уже не о чем. Нам уже не рано. Нам уже поздно. Но с другой стороны все это, очевидно, ведет к проталкиванию онлайн учетных записей, которые нам не нужны, тем более в Linux, последнем оплоте свободы, так сказать. Ибо все эти онлайн учетки - они про цифровое рабство. Просто у нас и на западе это подается немного по разному. Там вам это все навязывается мягко, в основном мишурой о том, как это все мегаудобно и полезно, а у кто не пользуется, тот лох. Вроде как есть хотя бы иллюзия выбора. У нас же все по принципу не будешь пользоваться, отключим газ.
     
     
  • 2.22, Имя (?), 14:34, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 2.32, Bob (??), 14:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У "вас" это в чебурнете? Ибо фишка с подтвержением "18+" в ЕС максимально простая и без идентификации.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:25, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.50, funny.falcon (?), 15:30, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не в GB 🇬🇧
     
  • 3.56, 12yoexpert (ok), 15:37, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фишка с подтвержением "18+"

    впервые слышу вообще о такой "фишке"

     
     
  • 4.65, Аноним (43), 15:54, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.69, 12yoexpert (ok), 16:01, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:10, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это уже какая-то борьба с правом исполнять произвольный код (general computing) под предлогом защиты детей. Дальше видимо стоит ожидать законопроект о запрете запуска ПО не из репозитория, проверяющего возраст пользователя по ID.
     
     
  • 2.31, Аноним (43), 14:46, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Дальше видимо стоит ожидать законопроект о запрете запуска ПО не из репозитория

    И здесь мы наступим на горло ненавистным аппимаджам со снапами. Придушим гадин одним ударом !

     
  • 2.33, Bob (??), 14:49, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для Винды и Яблока, Linux ~ 18+, как написали в новости)
     
  • 2.66, Аноним (66), 15:54, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это уже какая-то борьба с правом исполнять произвольный код (general computing)

    А у вас есть это право?
    Чего оно у вас вообще должно быть?

    > под  предлогом защиты детей.

    Почему только детей?
    В некоторых странах дидам запрещают водить машину.
    К сожалению в других диды с деменцией могут даже стать президетом.

    > Дальше видимо стоит ожидать законопроект о запрете запуска ПО не из репозитория, проверяющего возраст пользователя по ID.

    Интересное предложение, мы его рассмотрим.
    Спасибо за сотрудничество!


     
     
  • 3.74, JordanCCCP (?), 16:18, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >диды с деменцией могут даже стать президетом.

    Всё верно. Надо становится заблаговременно, а потом обнуляйся сколько хочешь

     
  • 3.84, Аноним (84), 16:43, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кёртис Ярвин, залогиньтесь.
     
  • 2.83, Аноним (84), 16:42, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кори Доктороу, залогиньтесь.
    https://en.wikisource.org/wiki/The_Coming_War_on_General_Computation
     

  • 1.6, q (ok), 14:12, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, как это будет реализовано в линуксе. То есть вызывает допустим процесс open(). Ну, файл открыть. А этот сисколл ему возвращает код ошибки E18PLUS.

    $ mpv Videos/xxx.mp4
    Failed to open "Videos/xxx.mp4": Age not confirmed

     
     
  • 2.13, iPony128052 (?), 14:16, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так в линукс таких приложений нет
     
     
  • 3.48, name (??), 15:29, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких?
     
  • 2.23, жыжа (?), 14:34, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нюансы, главное, что в конце-концов после всех законов, регуляций и правил, по-умолчанию ОС будет стартовать в детском режиме с одобренными сертифицированными компонентами "Paint", "VideoPlayer", "KidsBrowser", где пользователь, не прошедший проверку, вообще не будет иметь никаких прав, в т.ч. на установку стороннего ПО.
     
     
  • 3.86, Аноним (84), 16:45, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где пользователь, не прошедший проверку, вообще не будет иметь никаких прав

    У тех, кто сам собственность, никаких прав никогда и не было.

     
  • 2.35, Bob (??), 14:50, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так новость прочитай, персонаж)

    Linux 18+ при скачке будет)

     
  • 2.47, ilyafedin (ok), 15:28, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на такое воображения хватает: сделают портал AgeCheck (или просто Age), который будет брать информацию из AccountsService (в который предварительно тоже добавят поле в API и соответствующий конфиг на диске), электрон тоже абстрагирует это. В итоге кроссплатформенный софт вместо того, чтобы спрашивать тебя о возрасте своим диалогом, будет тихо брать эту информацию из системы. Со временем возможно и нативные приложения подтянутся, первыми наверняка магазины приложений (GNOME Software, Discover) как указано в статье.
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:30, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть вызывает допустим процесс open(). Ну, файл открыть.

    Почему не браузер? У гугла уже был в планах Web Environment Integrity, а здесь постепенно к нему подталкивают со стороны государства. Всего лишь убедятся, что ядро правильное, что secure boot на месте, что браузер собран правильно. Разработке линукса не навредит - разрабатывайте неподписанное сколько угодно, но зачем по интернету-то разгуливать, выделите тестовую инфраструктуру. По старым меркам неудобно, конечно, но теперь есть ИИ-помощники.

     
     
  • 3.87, Аноним (84), 16:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WEI убрали потому, что Apple предложила более удобный интерфейс, да под нейтральным именем, но с той же сутью. Вот на него и перешли.
     
  • 2.89, тоже Аноним (ok), 16:51, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реализовано это везде будет как сискол getAge. Если приложению надо проверить возраст - система его ему сообщает. И никаких оберток вокруг open никакой идиот делать не будет.

    Насчет тех участников сообщества, которые еще находятся на стадии отрицания - см. уже достаточно долгую историю пропихивания DRM. Примерно с той же заботой о пользователях.

     

  • 1.7, Аноним (7), 14:13, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавить ключ --user-age, который в отдельное поле значение добавляет в команде useradd, и дело с концом.
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 14:15, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как проверка?
     
     
  • 3.52, небесный ученый (?), 15:31, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проверка очень простая, будет вылетать дрон по вашему адресу, достаточно будет посмотреть в окно и вскинуть руку в приветственном жесте.
     
  • 3.64, Аноним (64), 15:53, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только это распространится по всему миру, то в некоторых странах, как обычно - через госуслуги.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:16, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слов нет, одни эмоции. Любой человек выше эникейщика мог бы объяснить бредовость этой затеи, но там даже таких не нашлось.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:27, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё нашлось, не дурнее вас - где-то там за словоблудием и прочим пафосом наверняка найдётся звонкая монета.
     
  • 2.42, Аноним (49), 15:13, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Любой человек выше эникейщика мог бы объяснить бредовость этой затеи, но там даже таких не нашлось

    Очень досадное недоразумение. Совершенно нелепая случайность. Всех граждан - по субботам, такая глупость, слов нет. Надо просто объяснить и всё уладится. Нет, мы в пятницу конечно займём, но право слово, наверху не дураки сидят, они всё поймут и передумают.

     
     
  • 3.45, Аноним (43), 15:27, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже давно так.
     
  • 2.70, Аноним (66), 16:02, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слов нет, одни эмоции.

    Ты что хрупкая снежинка, что не можешь словами выразить?

    > Любой человек выше эникейщика мог бы объяснить бредовость этой затеи,

    Ну-ка удиви и объясни!
    Например почему бухло разрешено с некого возраста, покупка прона в магазине дисков и касет с другого, а вождение автомобиля с третьего.

    > но там даже таких не нашлось.

    Это их право.
    У себя дома могут делать то что пожелают.


     
     
  • 3.85, Аноним (85), 16:43, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну-ка удиви и объясни!

    Вроде бы сайт связан с IT, так что оставлю это тебе на размышление.

    >Это их право.

    А "их" это кто?

    >У себя дома могут делать то что пожелают.

    Согласен, пускай у себя дома авторы таких инициатив делают что пожелают, но зачем лезть ко всему штату?

     
     
  • 4.88, Аноним (88), 16:49, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.77, Аноним (84), 16:25, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём бредовость идеи, если используется биометрия и TEE-аттестация? Можно ещё закон принять о том, что оператором TEE-чипа считается его производитель, и тогда за взлом TEE быдлу будет уголовка светить. А АНБшникам за взлом систем, оператором которых являются другие люди, уголовка светить не будет, они же всего лишь государевы руки, а закон - это воля государева, King can do no wrong!
     

  • 1.19, анондирован (?), 14:29, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Силиконовая т.е. Кремниевая долина фсё (или пока нет)? O_o В Китай нужно переносить разработки ;D
     
     
  • 2.34, Аноним (43), 14:49, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки после всей политики, рыночек порешает. Жди анансов. Папуасия в этом соревновании всё равно никогда не участвовала и не будет.
     

  • 1.29, Грустный (?), 14:43, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Навайбкодят новый спагетти код для проверки возраста, потом сиди и подчищай за ними…  🤦‍♂️
     
     
  • 2.36, Аноним (43), 14:51, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня на иксхомяка уже просто так не пускают. Требуют морду.
     
     
  • 3.38, Bob (??), 14:55, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты там забыл? nitter
     
     
  • 4.51, Аноним (43), 15:30, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.78, Аноним (84), 16:27, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.39, User (??), 15:05, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чот фигня какая-то. Что, не могли ИИ встроить, чтоб сам определял?
    Луддиты какие-то.
     
     
  • 2.79, Аноним (84), 16:28, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще по камере в каждой комнате повесить, прям как в новостройках в самом технически прогрессивном государстве мира - КНР.
     

  • 1.44, anonymous (??), 15:25, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теоретическая возможность подобного в линуксе есть.

    В pam чисто по приколу разные модули написаны. Можно заставить детей решать математические задачи вместо доступа по паролю. Можно ограничить длительность сессии одним часом и запретить после этого заходить в систему в течении ещё одного часа.

    Для серьёзных дядь есть kerberos с его токенами. Там правда не на возвраст заточено, а на права в корпоративной системе. На этот сайт ходят сотрудник, этот только для руководителей, разделение по отделам и прочее.

    Ну это в теории. Так-то я ни разу не встрчался в реальной жизни ни с первым, ни со вторым.

    А детям калифорнии придётся осваивать установку gentoo по handbook, как деды делали. Хоть где-то будет приемственность.

     
     
  • 2.53, Аноним (43), 15:33, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно заставить детей решать математические задачи вместо доступа по паролю к порнухе. Ты представляешь себе, какое поколение шизофазиков ты вырастишь? Тут и ИИ цветочками покажется.
     

  • 1.54, 12yoexpert (ok), 15:34, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > находится на стадии обсуждения.

    два форума-помойки для домохозяек что-то обсуждают на тему ОС, ну ок

     
     
  • 2.57, Аноним (43), 15:37, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет три. Участвуешь? Риторический вопрос.
     
  • 2.71, Аноним (71), 16:11, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.58, Аркагоблин (?), 15:37, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это отвратительно, когда законы про технику или интернет принимают старые деды в парламенте которые вообще не разбираются в этом. Будто существует только коммерческий софт который продается в магазинах. Клоуны
     
     
  • 2.59, Аноним (49), 15:41, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не более отвратительно, чем когда планомерное закручивание гаек списывают на "старые" и "не разбираются".
     
     
  • 3.82, Аноним (49), 16:36, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более, что

    it passed unanimously (minus 3 votes not recorded) in the California assembly which has 60 democratic and 20 republican members.
    https://old.reddit.com/r/pop_os/comments/1rfqyf8/is_pop_os_going_to_cave_to_ca

     
  • 2.67, 12yoexpert (ok), 15:59, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.68, 12yoexpert (ok), 16:00, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.60, Аркагоблин (?), 15:41, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.61, Аркагоблин (?), 15:49, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём закон когда в каждый одиночный script.sh на файлопомойке будут заставлять включать логику проверки чтобы им не воспользовались дети или им не воспользовались для пиратства
     
     
  • 2.62, name (??), 15:53, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто разрешат запускать только подписанные бинарники и всё. А подписанные бинарники будут требовать подпись и при открытии обычных файлов, медиа и т.д.
     

  • 1.63, Бес (??), 15:53, 28/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.72, Аноним (72), 16:13, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MC активно удаляет коменты про педоБилла, видать спонсируют активно.
     
     
  • 2.76, Аноним (84), 16:21, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу ничего "педо" в трахах с ядерными физиками и профессиональными игроками в бридж.
     
     
  • 3.81, Аноним (84), 16:31, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не особо понимаю, зачем Биллу по работе было нужно общаться с ядерными физиками. Он что в какой-то из стартапов по портативному ядерному реактору инвестировал?
     
  • 2.80, Аноним (8), 16:30, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где?
     

  • 1.73, Аноним (84), 16:15, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь прогнутся. API будет внедрено прямо в ядро. Если Линус сам не проявит инициативу, то ему опять позвонят из Департамента Коммерции и намекнут, что если он хочет задержаться в элите - то во-первых нужна помощь родимому (в прямом смысле) классу, вот прямо сейчас, а во-вторых что такое неучастие в общем классовом деле "не должно повториться".
     

