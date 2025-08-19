Возобновлён судебный процесс о законности применения блокировщиков рекламы

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:07, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну это когда .gif реклама вешает браузер с Системой.

На каком нибудь текстовом сайте. Заметил это случайно.

Когда запускал Live флешку без adblock/ublock.

3.43 , Аноним ( 43 ), 13:52, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Зачем платить за контент сомнительного качества? Если можно заплатить только за интернет.

Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн... Грамотные потребитель не способен осознать всю сложность ситуации, так как максимум у него КПД покупки на распродаже книг сомнительного качества, а нормальный человек не ограничивает себя книгами!

4.47 , Аноним ( - ), 13:57, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –17 + / – > другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента,

> в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений,

> без DRM, оффлайн И нарушают при этом закон. Но вам - ауешникам - не понять, что закон нарушать плохо.

Вы могли бы просто отказаться от плохого DRMнутого контента. Вам же хочется и кинцо посмотреть, и не копейки не заплатить.

5.59 , Аноним ( 43 ), 14:09, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Конечно, вы же "грамотный" потребитель! Призываете к закону, а сами пропагандируете экстремистскую организацию - А*Е.

Также вы судите по себе, если вы нарушаете закон, это не значит что другие так делают. Почему вы опять поигрываете спор? Да потому что максимум КПД у ваших покупок, это книги на распродаже сомнительного качества! А нормальные люди читают в 100 раз больше вас - отсюда и разница в интеллекте.

6.91 , Аноним ( - ), 14:40, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > а сами пропагандируете экстремистскую организацию Я ее не пропагандирую. Я отношу к ней вас на основании ваших систематических призывов нарушать закон, а именно статьи 146 УК РФ, 7.12 КоАП РФ, 1259 ГК РФ. А учитывая, что мы находимся на открытой площадке, ваши систематические комментарии про "домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн" суд может расценить как призывы к нарушению законодательства.

7.96 , Neandertalets ( ok ), 14:47, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если вы тут такой законопослушный, то должны знать, что только суд может признать кого-то виновным.

Т.е. вы сами здесь разбрасываетесь тем, что называется "ложное обвинение". Ибо не знаете, что у человека на домашнем сервере, с какой лицензией и т.п.

8.110 , Аноним ( - ), 15:01, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, не является Потому что является ли это ложным обвинением может определит... 9.127 , Аноним ( 43 ), 15:22, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, вы судите всех по своей глубоко укоренившей испорченности На opennet же ко... 8.113 , Аноним ( 113 ), 15:03, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Не кормите тролля Реально, то что у человека на личном сервере - надо доказать ... 5.220 , анонимаус ( ? ), 18:26, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – [quote]Вам же хочется и кинцо посмотреть, и не копейки не заплатить[/quote]

Да, я такой!

5.224 , Qqq ( ? ), 18:42, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> И нарушают при этом закон *me смотрит на пачку легально купленных (и соответственно лицензионных) игр в GOG, не содержащих DRM*

Я в недоумении

4.203 , Аноним ( 2 ), 17:45, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Зачем платить за контент Нормальные люди создают бизнес, и за счёт подписок монетизируют контент (музыка, фильмы, игры).

А вы просто лицемер, который всё так же хочет это получить, но ищет как бы скомуниздить.

И потом ещё пытаться найти себе оправдание.

2.20 , Аноним ( - ), 13:15, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > НО некоторыми сайтами просто невозможно пользоваться без блокировщиков. А мысль "просто не пользоваться такими сайтам" слишком сложна для осознания? > Мало сайтов, которые умело встраивают рекламу, которая не напрягает и не мешает. Реклама "которая не напрягает" не работает и дает практически нулевой выхлоп.

Поэтому или пользуются такой рекламой, или переходят на другие способы монетизации, напр. подписка. Но тебе ж подписка тоже не нравится)))

3.28 , Аноним ( 2 ), 13:26, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >не работает А реклама, которая напрягает, делает раздражительный эффект и негатив на то, что рекламируют.

>напр. подписка Отличный вариант, как YouTube Premium.

4.45 , Аноним ( - ), 13:54, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – А потом находятся люди которые:

- пытаются обойти подписку и ноют когда их блочат (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60993)

- раздают другим бесплатно

- просто "воруют" (взломы ресурсов компаний и, например, похищение еще не вышедшей игры) Пока плебс покалеченный годами коммуняцких лозунгов (в штатах кстати тоже) не поймет, что труд должен быть оплачен, будет постоянное противостояние.

5.61 , Аноним ( 61 ), 14:10, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Труд уважаемых кабанычей в топ-менеджменте оплачен слихвой при любых обстоятельствах. В том числе и за счет законов, которые приводят к их субсидированию, путём скама населения всякими "Михалковскими сборами"

5.74 , dannyD ( ? ), 14:24, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Пока плебс покалеченный годами коммуняцких лозунгов (в штатах кстати тоже) не поймет, что труд должен быть оплачен, будет постоянное противостояние. пока жмоты не лопнут от своего жмотства - будет постоянное противостояние. продаван всегда будет втюхивать и пытаться нагреть на еще, а покупан - украсть на халяву.

6.92 , Аноним ( - ), 14:42, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > пока жмоты не лопнут от своего жмотства - будет постоянное противостояние. А кто решает "справедливость" цены?

У нас есть рынок - он и решит. > продаван всегда будет втюхивать и пытаться нагреть на еще ... что не является преступлением

Особенно если это касается кода, или какой-то интеллектуальной деятельности - я могу нарисовать картину, поставить ценник 100500 денег и ждать у моря погоды.

Это не хлеб или лекарства, которые регулируются государством. > а покупан - украсть на халяву. А вот это уже является.

Но "украсть" я бы взял в кавычки. Правильно "получил неправомерный доступ".

7.94 , dannyD ( ? ), 14:46, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Особенно если это касается кода, или какой-то интеллектуальной деятельности - я могу нарисовать картину, поставить ценник 100500 денег и ждать у моря погоды. вот ты и попался ))) сравнил картину которая есть материальная и уникальная, с кодом которого можно натиражировать миллион одинаковых копий. иди в школу, учи мат часть )))

8.134 , Аноним ( - ), 15:33, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать вот ты и обс-лся Если бы ты был хоть немного умный, то понял что картина может... 9.144 , dannyD ( ? ), 15:47, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать как там говорил Задорнов ты или из америки приехал ... 5.75 , Андрей ( ?? ), 14:24, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так он и так оплачен - неравное распределение доходов автоматом и обеспечивает появление спонсоров кино, игр и прочего и хотя в некоторых случаях это не так, но в большинстве своём - если потребитель не может себе позволить подписку/игру и пр. контент, то это лишь значит что он уже заплатил за них за годы вперёд, а тот факт, что в неудел могут остаться не связанные с системой независимые разработчики и деятели лишь говорит о том, что изначально ресурсы были несправедливо перераспределены.

6.80 , Аноним ( - ), 14:30, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > если потребитель не может себе позволить подписку/игру и пр. контент ... то это лишь значит что он нищук который не может себе это позволить.

Вы сейчас рассуждаете как несуны из магазов, которые тырят бухло, сырки, колбаску.

А потом оправдываются "у меня маленькая зп, это все из-за депутатов/пу/омерики/придумай_сам. Кино и игры это не то, без чего нельзя прожить. Если нет денег - то просто не покупай. > изначально ресурсы были несправедливо перераспределены. Что-то на комуняцком... не могли бы пояснить?))

7.108 , trolleybus ( ? ), 14:58, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вы сейчас рассуждаете как несуны из магазов, которые тырят бухло, сырки, колбаск... 8.116 , Аноним ( - ), 15:07, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я в отличие от несунов не пирачу То не важно что происходит с магазином Происх... 9.185 , Вася ( ?? ), 17:01, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для истинных имбицилов, пытаюхся надавить авторитетом у к поясню - пиратство ... 10.186 , Аноним ( - ), 17:04, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать таких как ты, поясню, что это был ответ на Если из магазина украли колбасу, т... 11.231 , Qqq ( ? ), 18:52, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Стоит заметить, что упомянутые Лопуховы попали под это не за скачивание и модифи... 5.241 , Аноним ( 241 ), 19:52, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда "покупка" контента перестанит быть односторонним изнасилованием прав потребителя - тогда и поговорим.

6.242 , Аноним ( 242 ), 19:57, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Покажи на этой кукле как тебя заставляли потреблять платный контент.

6.249 , Аноним ( - ), 20:09, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда "покупка" контента перестанит быть односторонним изнасилованием прав потребителя - тогда и поговорим. Столяров, перелогинтесь пожалуйста) Если тебе чегось не нарвится - ты просто можешь не покупать.

Это не хлеб с лекарствами.

4.68 , dannyD ( ? ), 14:18, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >>Отличный вариант, как YouTube Premium. это зачем? на юпубе что реклама есть?

3.112 , waylandbeliver ( ok ), 15:02, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Иногда нет выбора (с чем вы видимо в жизни никогда не сталкивались). И большим плюсом блокировщиков является ещё и то, что они выступают в роли эдаких "антивирусов" и "антишпионов". И просто экономят ресурсы (даже с учётом их собственного потребления). Ради разового просмотра сайта (случайного например) — совсем не хочется инвестировать в него свои персональные данные.

4.137 , Аноним ( - ), 15:36, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Иногда нет выбора (с чем вы видимо в жизни никогда не сталкивались). Ого! А что это за "нет выбора" что приходится блочить рекламу или качать варез? Но оправдание на пятерочку!

В судах такие часто слышал "ну выбора не было! трубы горели!", а потом поциент ухежает топтать зону за грабеж ради 4 бутылок водки. > Ради разового просмотра сайта (случайного например) — совсем не хочется инвестировать в него свои персональные данные. Как реклама связана с персональными данными?

Если нет прямой связи, то аргумент на засчитан.

3.117 , ptr ( ok ), 15:09, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А мысль "просто не пользоваться такими сайтам" слишком сложна для осознания? Каким запросом и к какому поисковику можно исключать такие сайты из выборки?

4.138 , Аноним ( - ), 15:36, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Каким запросом и к какому поисковику можно исключать такие сайты из выборки? А почему поисковик должен их как-то исключать из выборки?

Это не его работа, он вам контент индексирует - если нужный контент есть, то сайт должен быть в выдаче. Да и как это реализовать технические - индексация происходит не ежесекундно, вдруг не было, не было и добавили рекламу.

Если вам что-то не нравится на сайте, то просто закройте его. Но у вас есть прекрасная возможность сделать свой поисковик с галочкой "сайты без рекламы".

Как вы это сможете сделать технически - уже ваши проблемы. И как будете оправдываться перед пользователями когда оно будет работать плохо.

4.139 , Аноним ( - ), 15:38, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гугли "сайты без рекламы".

Если вдруг тебя обманули - подавай в суд. Заходя в магазин или автобус ты тоже не знаешь какой там ассортимент и/или насколько там убрано.

Далее у тебя есть выбор: просто уйти или воспользоваться правами данными ГК.

