Возобновлён судебный процесс о законности применения блокировщиков рекламы

Аноним (11), 13:07, 19/08/2025


Ну это когда .gif реклама вешает браузер с Системой.
На каком нибудь текстовом сайте.
Заметил это случайно.
Когда запускал Live флешку без adblock/ublock.



Аноним (43), 13:52, 19/08/2025


Зачем платить за контент сомнительного качества? Если можно заплатить только за интернет.
Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн... Грамотные потребитель не способен осознать всю сложность ситуации, так как максимум у него КПД покупки на распродаже книг сомнительного качества, а нормальный человек не ограничивает себя книгами!



Аноним (-), 13:57, 19/08/2025


> другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента,
> в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений,
> без DRM, оффлайн
И нарушают при этом закон. Но вам - ауешникам - не понять, что закон нарушать плохо.
Вы могли бы просто отказаться от плохого DRMнутого контента. Вам же хочется и кинцо посмотреть, и не копейки не заплатить.



Аноним (43), 14:09, 19/08/2025


Конечно, вы же "грамотный" потребитель! Призываете к закону, а сами пропагандируете экстремистскую организацию - А*Е.
Также вы судите по себе, если вы нарушаете закон, это не значит что другие так делают.
Почему вы опять поигрываете спор? Да потому что максимум КПД у ваших покупок, это книги на распродаже сомнительного качества! А нормальные люди читают в 100 раз больше вас - отсюда и разница в интеллекте.



Аноним (-), 14:40, 19/08/2025


> а сами пропагандируете экстремистскую организацию
Я ее не пропагандирую. Я отношу к ней вас на основании ваших систематических призывов нарушать закон, а именно статьи 146 УК РФ, 7.12 КоАП РФ, 1259 ГК РФ.
А учитывая, что мы находимся на открытой площадке, ваши систематические комментарии про "домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн" суд может расценить как призывы к нарушению законодательства.



Neandertalets (ok), 14:47, 19/08/2025


Если вы тут такой законопослушный, то должны знать, что только суд может признать кого-то виновным.
Т.е. вы сами здесь разбрасываетесь тем, что называется "ложное обвинение". Ибо не знаете, что у человека на домашнем сервере, с какой лицензией и т.п.



Аноним (113), 15:03, 19/08/2025

Не кормите тролля Реально, то что у человека на личном сервере - надо доказать ... текст свёрнут, показать

анонимаус (?), 18:26, 19/08/2025


[quote]Вам же хочется и кинцо посмотреть, и не копейки не заплатить[/quote]
Да, я такой!

Qqq (?), 18:42, 19/08/2025


>> И нарушают при этом закон
*me смотрит на пачку легально купленных (и соответственно лицензионных) игр в GOG, не содержащих DRM*
Я в недоумении

Аноним (2), 17:45, 19/08/2025


>Зачем платить за контент
Нормальные люди создают бизнес, и за счёт подписок монетизируют контент (музыка, фильмы, игры).
А вы просто лицемер, который всё так же хочет это получить, но ищет как бы скомуниздить.
И потом ещё пытаться найти себе оправдание.

Аноним (-), 13:15, 19/08/2025


> НО некоторыми сайтами просто невозможно пользоваться без блокировщиков.
А мысль "просто не пользоваться такими сайтам" слишком сложна для осознания?
> Мало сайтов, которые умело встраивают рекламу, которая не напрягает и не мешает.
Реклама "которая не напрягает" не работает и дает практически нулевой выхлоп.
Поэтому или пользуются такой рекламой, или переходят на другие способы монетизации, напр. подписка. Но тебе ж подписка тоже не нравится)))



Аноним (2), 13:26, 19/08/2025


>не работает
А реклама, которая напрягает, делает раздражительный эффект и негатив на то, что рекламируют.
>напр. подписка
Отличный вариант, как YouTube Premium.



Аноним (-), 13:54, 19/08/2025


А потом находятся люди которые:
- пытаются обойти подписку и ноют когда их блочат (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60993)
- раздают другим бесплатно
- просто "воруют" (взломы ресурсов компаний и, например, похищение еще не вышедшей игры)
Пока плебс покалеченный годами коммуняцких лозунгов (в штатах кстати тоже) не поймет, что труд должен быть оплачен, будет постоянное противостояние.



Аноним (61), 14:10, 19/08/2025


Труд уважаемых кабанычей в топ-менеджменте оплачен слихвой при любых обстоятельствах. В том числе и за счет законов, которые приводят к их субсидированию, путём скама населения всякими "Михалковскими сборами"

dannyD (?), 14:24, 19/08/2025


>>Пока плебс покалеченный годами коммуняцких лозунгов (в штатах кстати тоже) не поймет, что труд должен быть оплачен, будет постоянное противостояние.
пока жмоты не лопнут от своего жмотства - будет постоянное противостояние.
продаван всегда будет втюхивать и пытаться нагреть на еще, а покупан - украсть на халяву.



Аноним (-), 14:42, 19/08/2025


> пока жмоты не лопнут от своего жмотства - будет постоянное противостояние.
А кто решает "справедливость" цены?
У нас есть рынок - он и решит.
> продаван всегда будет втюхивать и пытаться нагреть на еще
... что не является преступлением
Особенно если это касается кода, или какой-то интеллектуальной деятельности - я могу нарисовать картину, поставить ценник 100500 денег и ждать у моря погоды.
Это не хлеб или лекарства, которые регулируются государством.
> а покупан - украсть на халяву.
А вот это уже является.
Но "украсть" я бы взял в кавычки. Правильно "получил неправомерный доступ".



dannyD (?), 14:46, 19/08/2025


>>Особенно если это касается кода, или какой-то интеллектуальной деятельности - я могу нарисовать картину, поставить ценник 100500 денег и ждать у моря погоды.
вот ты и попался )))
сравнил картину которая есть материальная и уникальная, с кодом которого можно натиражировать миллион одинаковых копий.
иди в школу, учи мат часть )))

Андрей (??), 14:24, 19/08/2025


Так он и так оплачен - неравное распределение доходов автоматом и обеспечивает появление спонсоров кино, игр и прочего и хотя в некоторых случаях это не так, но в большинстве своём - если потребитель не может себе позволить подписку/игру и пр. контент, то это лишь значит что он уже заплатил за них за годы вперёд, а тот факт, что в неудел могут остаться не связанные с системой независимые разработчики и деятели лишь говорит о том, что изначально ресурсы были несправедливо перераспределены.



Аноним (-), 14:30, 19/08/2025


> если потребитель не может себе позволить подписку/игру и пр. контент
... то это лишь значит что он нищук который не может себе это позволить.
Вы сейчас рассуждаете как несуны из магазов, которые тырят бухло, сырки, колбаску.
А потом оправдываются "у меня маленькая зп, это все из-за депутатов/пу/омерики/придумай_сам.
Кино и игры это не то, без чего нельзя прожить. Если нет денег - то просто не покупай.
> изначально ресурсы были несправедливо перераспределены.
Что-то на комуняцком... не могли бы пояснить?))







Вася (??), 17:01, 19/08/2025

Для истинных имбицилов, пытаюхся надавить авторитетом у к поясню - пиратство ... текст свёрнут, показать





Qqq (?), 18:52, 19/08/2025

Стоит заметить, что упомянутые Лопуховы попали под это не за скачивание и модифи... текст свёрнут, показать

Аноним (241), 19:52, 19/08/2025


Когда "покупка" контента перестанит быть односторонним изнасилованием прав потребителя - тогда и поговорим.



Аноним (242), 19:57, 19/08/2025


Покажи на этой кукле как тебя заставляли потреблять платный контент.

Аноним (-), 20:09, 19/08/2025


> Когда "покупка" контента перестанит быть односторонним изнасилованием прав потребителя - тогда и поговорим.
Столяров, перелогинтесь пожалуйста)
Если тебе чегось не нарвится - ты просто можешь не покупать.
Это не хлеб с лекарствами.

dannyD (?), 14:18, 19/08/2025


>>Отличный вариант, как YouTube Premium.
это зачем? на юпубе что реклама есть?

waylandbeliver (ok), 15:02, 19/08/2025


Иногда нет выбора (с чем вы видимо в жизни никогда не сталкивались).
И большим плюсом блокировщиков является ещё и то, что они выступают в роли эдаких "антивирусов" и "антишпионов".
И просто экономят ресурсы (даже с учётом их собственного потребления).
Ради разового просмотра сайта (случайного например) — совсем не хочется инвестировать в него свои персональные данные.



Аноним (-), 15:36, 19/08/2025


> Иногда нет выбора (с чем вы видимо в жизни никогда не сталкивались).
Ого! А что это за "нет выбора" что приходится блочить рекламу или качать варез?
Но оправдание на пятерочку!
В судах такие часто слышал "ну выбора не было! трубы горели!", а потом поциент ухежает топтать зону за грабеж ради 4 бутылок водки.
> Ради разового просмотра сайта (случайного например) — совсем не хочется инвестировать в него свои персональные данные.
Как реклама связана с персональными данными?
Если нет прямой связи, то аргумент на засчитан.

ptr (ok), 15:09, 19/08/2025


> А мысль "просто не пользоваться такими сайтам" слишком сложна для осознания?
Каким запросом и к какому поисковику можно исключать такие сайты из выборки?



Аноним (-), 15:36, 19/08/2025


> Каким запросом и к какому поисковику можно исключать такие сайты из выборки?
А почему поисковик должен их как-то исключать из выборки?
Это не его работа, он вам контент индексирует - если нужный контент есть, то сайт должен быть в выдаче. Да и как это реализовать технические - индексация происходит не ежесекундно, вдруг не было, не было и добавили рекламу.
Если вам что-то не нравится на сайте, то просто закройте его.
Но у вас есть прекрасная возможность сделать свой поисковик с галочкой "сайты без рекламы".
Как вы это сможете сделать технически - уже ваши проблемы. И как будете оправдываться перед пользователями когда оно будет работать плохо.

Аноним (-), 15:38, 19/08/2025


Гугли "сайты без рекламы".
Если вдруг тебя обманули - подавай в суд.
Заходя в магазин или автобус ты тоже не знаешь какой там ассортимент и/или насколько там убрано.
Далее у тебя есть выбор: просто уйти или воспользоваться правами данными ГК.

Аноним (3), 13:02, 19/08/2025


> подобные браузерные дополнения изменяют выдаваемый сайтами контент, что преподносится как нарушение авторских прав
Ну, удачи ребятам в суде 😂
Возможно, они просто хотят финансово измотать Eyeo судебными тяжбами - это реально работающая практика при размерах и ресурсах Axel Springer.



тоже Аноним (ok), 13:47, 19/08/2025


Думаю, цели прибить именно Eyeo никто не ставит - свято место пусто не будет, всех не пересудишь.
Задача этих судебных кампаний - донести до всех айтишников, что делать пользователю готовую сборку с блокировщиком может быть чревато. И только.
Чтобы блокировщики не стали обычным делом и оставались спасением от рекламы только для грамотной аудитории. А пипл - хавал.
Потому что доход с людей, умеющих поставить блокировщик самостоятельно, все равно нулевой, это в принципе не целевая аудитория для интернет-рекламы.



Аноним (-), 14:46, 19/08/2025


> всех не пересудишь.
Так пересудить всех невозможно.
Даже тех кто шоплифтят сладкий сырок из магаза.
Тут цель создать прецедент.
Чтобы каждому, кому придет в голову гениальная идея "а запилю свой блокировщик", сразу предоставлять список:
- долгие суды с издержками на адвокатов
- штраф
- административка (с перспективами поиметь проблем при трудоустройстве)
- уголовка (сомневаюсь, но а вдруг)
и тд



тоже Аноним (ok), 16:30, 19/08/2025


Ну, чтобы все боялись - это программа-максимум, вряд ли они так уж всерьез на это рассчитывают ;)

AleksK (ok), 13:05, 19/08/2025


Да что они переживают. Гугл уже работает над тем как вырезать из хрома возможность блокировки рекламы. В мобильном хроме изначально такой возможности не было, скоро и в десктопном не будет.





Аноним (5), 13:11, 19/08/2025


Конечно, вам бы рекламу блокировать! А о разработчиках вы подумали? Им тоже нужно питаться!
А Firefox это расадник пиратства, которые заходят на сайт и не смотрят рекламу! Вот по этому и он скатился до жалких 4% рынка - ибо чужой труд не уважают!

AleksK (ok), 13:12, 19/08/2025


Я поэтому и на телефоне пользуюсь FF. Иначе вместо большинства новостных сайтов тупо баннеры не весь экран телефона, а между ними пару строчек текста.

Аноним (97), 14:47, 19/08/2025


Вы заманали тыкать этим в нос. Думаешь, Мозилка твоя любимая не выпилит эту возможность? Смешно. Дело времени всего лишь.



Аноним (-), 16:08, 19/08/2025


> Думаешь, Мозилка твоя любимая не выпилит эту возможность?
Может и не выпилит.
Значит все больше сайтов перестанут работать в мозилле. Сейчас и так не все хорошо с этим, все чаще открываешь сайт, а там "воспользуйтесь нормальным браузером".



AleksK (ok), 16:11, 19/08/2025


> Значит все больше сайтов перестанут работать в мозилле. Сейчас и так не
> все хорошо с этим, все чаще открываешь сайт, а там "воспользуйтесь
> нормальным браузером".
Можно списочек этих сайтов. Что-то мне ни разу не попадалось ничего такого.

GhostX (?), 14:32, 19/08/2025


Никто не заставляет людей пользоваться гуглохромом. Пусть гугл катится колбаской со своими заморочками.



Аноним (114), 15:06, 19/08/2025


Здесь появятся заблокированные сайты.
В нем самом есть такая же функция блокировки именно рекламы!

Аноним (-), 13:09, 19/08/2025


> изменяют выдаваемый сайтами контент,
> что преподносится как нарушение авторских прав.
Вот это оборот. А что, авторские права на рекламу принадлежат создателю страницы?





Qqq (?), 16:20, 19/08/2025


Расшифруйте что значит «вы входите на сайт пиратским методом»?

Аноним (-), 14:00, 19/08/2025


А при чем тут реклама?
Тебе сайт дали as is, а ты своими грязными ручками полез его править.
А если у него лицензия ND или любая другая запрещающая деривативы или измеенния кода?



Андрей (??), 14:26, 19/08/2025


Что не отменяет того, что ты изменённый сайт не распространяешь, а потребляешь сам, ввиду чего формально ты ничего не нарушаешь, т.к. просто дал процессору и оперативке у себя локально байтики поперекладывать.

Аноним (-), 14:32, 19/08/2025


> А если у него лицензия ND или любая другая запрещающая деривативы или измеенния кода?
Я прям стесняюсь спросить, а канал на телике переключать при показе рекламы законно? Или там картонкой закрыть. Или в другую комнату уйти? А то может надо неудачника приматывать к креслу веревками? И пульт отбирать. Чтоб не смел менять задумку правообладателей.



Аноним (-), 14:37, 19/08/2025


> Я прям стесняюсь спросить, а канал на телике переключать при показе рекламы законно? Или там картонкой закрыть. Или в другую комнату уйти?
Ты всегда можешь отвернуться от сайта, закрыть его или уйти в другую комнату.
> А то может надо неудачника приматывать к креслу веревками? И пульт отбирать.
Почему у защитников пиратства такие еб№№№ аналогии?
Вас там что отпупином кормят?
> Чтоб не смел менять задумку правообладателей.
У тебя есть полное право не ходить на такой сайт или уйти с него, если чего не нравится.



Вася (??), 17:06, 19/08/2025


>У тебя есть полное право не ходить на такой сайт или уйти с него, если чего не нравится.
это у владельца сайта есть право не засорять интерент своим сайтом и свалить куда подальше, если ему не нравятся как его люди смотрят.

Аноним (-), 18:46, 19/08/2025

Да, а вот это - законно Закрытие сайта с рекламой нарушает задумку правообладат... большой текст свёрнут, показать

Аноним (102), 14:56, 19/08/2025


А если я купил журнал и вырвал из него страницы с рекламой, это ок? Или отвернулся в сторону, когда по телеку реклама включилась?



Аноним (114), 15:16, 19/08/2025


> А если я купил
да хоть опу подтирайте, вы же легально приобрели :)



Аноним (-), 18:49, 19/08/2025


>> А если я купил
> да хоть опу подтирайте, вы же легально приобрели :)
А маркером кусок рекламы закрасить - не, никак, в суд потащут? Или если я усы какие-нибудь нарисую допустим. Не, только для себя - зафиг мне это распострянять. Ну как с вебпагой, в общем.

Anon5 (?), 20:11, 19/08/2025


Эуропейский совок. Дальше запрет цветных и затемненных очков для нормисов и выколупывание глаз у близоруких, астигматиков, дальтоников и тетрахроматов. Потому что они видят не так как задумывалось

Аноним (17), 13:12, 19/08/2025


Никто не меняет код и DOM. Он просто подругому интерпретируется блокиратором. Все браузеры посвоемому интерпретируют DOM.



Аноним (61), 14:14, 19/08/2025


А это уже без вас в суде разбирутся, кто там что интерпретирует.
И вообще, браузеры без поддержки рекламы нужно уничтожить, а их разработчиков посадить далеко и надолго. А за неправильные интерпретации шрафовать.



Вася (??), 17:09, 19/08/2025


>А это уже без вас в суде разбирутся, кто там что интерпретирует.
Это без тебя разберутся, сколько к авторитету некоего суда не апеллируй.

nebularia
|+1 +/–
|
> Ответчиком выступает компания Eyeo, разрабатывающая блокировщик рекламы Adblock Plus
Забавно конечно, как они за годы ушли в никуда, погнавшись за бабками.
|
|
|
|2.244, 12yoexpert (ok), 19:58, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
емнип они ещё 10-15 лет назад имели белый список проплаченной рекламы
отчего, собственно, ublock/umatrix и взлетели
|
|1.31, Аноним (102), 13:27, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Дебилы какие-то - html/css/js уже скачался мне на комп, дальше я на своём компе могу с ним делать что захочу и как захочу. Хочу рекламу вырезают, хочу тёмную тему применяю, хочу посещенные ссылки в розовый цвет раскрашиваю.
|
|1.32, Аноним (114), 13:28, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
оууу версталщики ручками посимвольно писали хтмл код, который защищен авторским правом :)
|
|1.36, FSA (ok), 13:36, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А чего, в Германии в законах есть принудительный показ рекламы? Вот я иду на сайт. Мне реклама не нужна. Я её блокирую, чтобы она не мешала. Они говорят, нельзя, я ДОЛЖЕН её смотреть. Есть такие законы, по которым я ДОЛЖЕН смотреть?
|
|
|
|2.49, Аноним (-), 14:01, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
А чего, в Германии в законах есть принудительная плата за проезд? Вот я иду на автобус. Мне билет не нужен. Я еду зайцем, чтобы сэкономить деньги. Они говорят, нельзя, я ДОЛЖЕН платить за белет. Есть такие законы, по которым я ДОЛЖЕН платить?
|
|
|
|3.60, Аноним (60), 14:10, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Обязательность оплаты проезда основана на договоре перевозки, который возникает между пассажиром и транспортной компанией. Этот договор регулируется, в первую очередь, Гражданским кодексом Германии (BGB).
|
|
|
|4.98, Аноним (-), 14:51, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Договор на перевозки возникает в какой момент?
Если я просто зашел в автобус и не подписывали никаких соглашений с транспортной компанией?
А если я просто зашел на сайт?
Или "вы не понимаете это другое"))?
У нас, кстати, сайты тоже регулируются Гражданским кодексом.
Интернет-сайт - составное произведение (п. 2 ст. 1260 ГК РФ).
Предположу что в Германии есть аналогичные законы.
А тут уже вступает в игру авторское право и лицензия, под которой опубликованы исходные тексты и прочие ресурсы.
|
|
|
|
|
|6.130, Аноним (-), 15:25, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> девелоппер тулс ровно тоже самое делает, что и адблок.
Well Yes, But Actually No
1. Если девелопер девелопает свой сайт - то он имеет полное право его ломать как хочет.
2. Не припомню чтобы в девтулсах были базы для блокировки рекламы)
А это уже доказывает злонамерненность блокировщиков.
3. Не припомню чтобы в девтулсах была возможность просто создавать перманентные правила.
4. Адблок создавался, распространялся и рекламировался как "Use AdBlock to stop annoying ads"
Так что различий достаточно.
ps у adblock прям на главной анимировання реклама (ironically (с))
"Block annoying cookie banners"
Напомню, что показ куки-банеры это требование законодательства и GDPR.
Т.е чуваки призывают и реализовывают "препятствование выполнения законодательства создателем сайта".
|
|
|
|7.147, Аноним (114), 15:54, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а каким местом связаны реклама и авторское право это типа Слоган рекламы - за... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|8.151, Аноним (151), 16:03, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сайт тебе предоставили в виде исходных текстов Та самая хтмл, цсс и прочее Оно... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.156, Qqq (-), 16:08, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Та самая хтмл, цсс и прочее Оно защищено авторским правом в комплексе Только ф... текст свёрнут, показать
|
|9.165, Аноним (114), 16:21, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ок, то есть второй случай и с какого бодуна где факт нарушения авторского права... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.173, Аноним (-), 16:33, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Например в коде их блокировщика был использован код из текстов сайта Вы можете ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.184, Qqq (?), 16:57, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Глупости какие, они это никогда не смогут доказать, а с учетом публичной доступн... текст свёрнут, показать
|
|9.200, a2y (?), 17:40, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gt оверквотинг удален При изменении отображаемого в окне браузера, что либо из... текст свёрнут, показать
|
|5.136, Qqq (?), 15:34, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Если я просто зашел в автобус и не подписывали никаких соглашений с транспортной компанией?
Да, возникает, даже когда ты ничего отдельно не подписывал. Естественно если ты не вышел до его отправления, ибо есть де-факто ты совершил акцепт оферты. А дальше в зависимости от местного законодательства ты обязан его оплатить либо до посадки, либо до следующей остановки после посадки, либо до момента выхода из автобуса
|
|
|
|6.140, Аноним (-), 15:40, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отлично.
Возникает ли договор оферты при заходе на сайт?
Пользователь может точно так же покинуть сайт, если ему что-то не понравилось, и не взаимодействовать с ним.
|
|
|
|7.149, Qqq (-), 15:58, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, нет самого договора адресованного неопределенному кругу лиц, да так чтобы с ни можно ознакомится не посещая сайт. Кроме того никто не обязан эту оферту акцептовать, а у вас получается посмотрел на объявление - сразу обязан. Более того, факт посещения сайта наверное нигде не признают акцептом оферты. В отличии от фактического использования транспортных услуг.
|
|
|
|8.161, Аноним (-), 16:14, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Уверен что у владельца сайта он висит в уголке потребителя в распечатанном виде ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.170, Qqq (?), 16:29, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
policies есть на всех более менее не-васянских сайтах Ничего не меняет, посетит... текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.180, Аноним (-), 16:47, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Подмена понятий Посетить - одно, взаимодействовать - другое Вот мы и проверим ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.190, Qqq (?), 17:13, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Выдумай строгое определение, сейчас его нет Собственно ты их и подменяешь Ага, ... текст свёрнут, показать
|
|8.162, Аноним (114), 16:15, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
так никто вас ничем не обязует, там тупо описаны авторского права на контент и о... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.166, Qqq (?), 16:22, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Товарищ выше путает теплоё с мягким и приплёл покупку билетов в общественном тра... текст свёрнут, показать
|
|3.78, Андрей (??), 14:28, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну данная договорённость обычно регламентируется, обязательство просмотра рекламы - нет.
|
|
|
|4.82, Аноним (-), 14:31, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну данная договорённость обычно регламентируется, обязательство просмотра рекламы - нет.
Так тебе не обязательно ее смотреть.
Можешь закрыть глаза.
Или закрыть сайт.
А вот запрет на внесение изменений в код - внезапно регламентируется авторским правом.
И в суде пытается доказать незаконность этих изменений.
|
|
|
|5.99, Аноним (114), 14:52, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И в суде пытается доказать незаконность этих изменений.
кто вносит изменение? - пользователь использующий программу, создатели программы не нарушали ни чьи авторские права. Инструменты разработчика в браузерах также по этой логике должны нарушать авторские права.
|
|
|
|6.107, Аноним (-), 14:58, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кто вносит изменение? - пользователь использующий программу, создатели программы не нарушали ни чьи авторские права.
Создатели программы особзнанно создали ее и рекламируют для единственной цели - нарушения авторских прав.
Примерно так же как изготовление прослушивающих жучков или средств для автоматического взлома или отмычек.
Возможно в исходных кодах будут отдельные куски сайтов, для поиска и удаления, что только докажет злонамеренность.
> Инструменты разработчика в браузерах также по этой логике должны нарушать авторские права.
Возможно.
Если из применять к чужим сайтам.
Если для разработки своего - мы же про "Инструменты *разработчика*" - то нет.
|
|
|
|7.121, Аноним (114), 15:11, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Создатели программы особзнанно создали ее и рекламируют для единственной цели - нарушения авторских прав.
ровно тоже самое делает сам браузер своим встроенным блокировщиком, а дела по авторским правам требуют конкретного факта нарушения. Я же не могу засудить калашникова, за то, что он создал оружие которое меня убьет, то есть калашников покушается на мою жизнь по вашей логике.
> Если из применять к чужим сайтам.
а применяет кто? кто нарушитель? создатель инструмента "для своего" или пользователь сайта?
пс: данный иск должен был быть отвергнут на этапе приема заявки, ибо факта нарушения авторского права нету тут, разработчики инструмента для вырезания нежелательного контента (своего не своего не разработчик решает) не нарушали ни чьих авторских прав по факту.
|
|7.174, Аноним (242), 16:33, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Создатели программы особзнанно создали ее и рекламируют для единственной цели - нарушения авторских прав.
Это производная работа с целью сатиры. Гуляй.
> Примерно так же как изготовление прослушивающих жучков или средств для автоматического взлома или отмычек.
Ничего из этого не является незаконным. Жучки и отмычки вообще вон на амазоне продаются свободно. Карается только несанкционированное использование.
|
|5.101, Аноним (114), 14:55, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И в суде пытается доказать незаконность этих изменений.
вы привлекаете производителя молотка, потому-что с его помощью кому-то череп проломили? Им достаточно в суде сказать, что это софт не для блокировки рекламы, а для вырезания нежелательного контента и все, и эти действия совершает пользователь сам.
|
|
|
|6.131, Аноним (-), 15:28, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мне если честно очень интересно как они будут доказывать что это софт не для бл... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.155, Аноним (114), 16:07, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мне если честно очень интересно как они будут доказывать "что это софт не для блокировки рекламы"
а по какой статье запрещен софт для блокировки рекламы? Пользователь сам решает какую рекламу блокировать, и даже если есть готовый список блокировок созданный авторами адблока, решение об использовании принимает пользователь. Короче, это не по существу дела об авторском праве, и они давно прошли этот этап.
> Короче, запасаюсь попкорном.
а там ничего интересного не произойдет, нету фактов нарушения авторского права.
> Вот тоже не так. Пользователю сразу даются списки и пользователю ничего, кроме установки делать не нужно.
А автомату еще комплект боеприпасов, будем судить калашникова?
> Их пока не трогают, посмотрим что будет после суда.
суда по факту быть и не должно :)
|
|6.142, Аноним (-), 15:44, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вы привлекаете производителя молотка, потому-что с его помощью кому-то череп проломили?
Если у него была реклама "идеальный молоток для проламывания черепов", были обучающие видео и скачивалась база с адресами одиноких людей... то почему бы и нет?
Например чувакам создавших флиппер зеро запретили его продавать в нескольких странах.
Как раз по причине, что они создали инструмент специально для взлома.
|
|
|
|7.159, Аноним (114), 16:12, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> то почему бы и нет?
это вы называете нарушение авторских прав? чье авторское право по "проламыванию черепа" нарушено? вахнера?
> Как раз по причине, что они создали инструмент специально для взлома.
повторяю, они разве нарушили чьи то авторские права? нет - тогда вы говорите не по существу дела. Их обвиняют за нарушение авторских прав, ибо все этапы с попыткой заблокировать их как инструмент блокировщик - провалились, ибо в законодательстве нет такой статьи запрещающей блокировщики рекламы, в самом хроме есть блокировщик рекламы и есть списки заблокированных сайтов, как есть списки вредоносных сайтов, мне, что подать в суд на гугл за блокировку моего сайта? Он нарушил мои авторские вредоносные права?
|
|7.175, Аноним (242), 16:35, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> чувакам создавших флиппер зеро запретили его продавать в нескольких странах
Да? Это в каких же? Может быть покажешь ссылки на официальные документы (а не на заявления политиков в газетах)?
|
|1.38, Compiz Owner (?), 13:41, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Вот интересно: стоит бабулька на обочине и отдаёт сливы БЕСПЛАТНО всем желающим, нужно лишь подойти и забрать. Это её СОБСТВЕННОСТЬ и она может с ней делать что хочет. В тот самый момент, когда я их забираю, собственником становлюсь уже Я! Я могу их съесть, могу выкинуть, могу отдать соседу Пете.
Почему же когда я БЕСПЛАТНО скачиваю страницу с сайта к себе на компьютер, владельцы продолжают считать себя ВЛАДЕЛЬЦАМИ этого содержимого? Мы разве заключали какой-то договор? Страницу запрещено сохранять на компьютер (привет кеш браузеров)? Наконец страница зашифрована, и её декомпиляция запрещена? Нет? Тогда о чём может быть речь?
Пацаны, конечно, вообще ребята, и явно думают шаблонами из 80-90х годов, когда запрещали магнитофоны видители потому, что любой желающий мог с радио записать себе понравившуюся музыку или песню.
|
|
|
|2.44, тоже Аноним (ok), 13:52, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да тут очевидная подмена понятий. Авторское право защищает изменения в разрезе производных продуктов; в случае пользователя, порезавшего скачанную им страницу, эта норма в принципе неприменима.
Для начала придется натянуть предположение, что блокировщик - это посредник, который выдает пользователю не "авторский" оригинал, а производный продукт на его основе. И уже ему непосредственно вменять нарушение. Что, видимо, тут и пытаются наколупать юристы.
|
|
|
|3.81, dannyD (?), 14:30, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
так, подождите, а я могу носить розовые очки? или я буду неправильно бигборды видеть?
виноват производитель очков? ну так топором как известно можно дрова рубить а можно и ...
|
|
|
|4.168, тоже Аноним (ok), 16:29, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще раз, медленно и печально: пользователя вообще никто ни в чем не обвиняет.
Обвиняют владельца блокера за якобы оказание услуги по предоставлению измененного (с нарушением авторского права) контента. Сова, глобус и все-все-все.
Скорее всего, тяжба ради тяжбы, просто чтобы коллегам этого владельца этого блокера неповадно было.
|
|
|
|5.207, dannyD (?), 18:06, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще раз, медленно и печально: давайте засудим всех производителей очков, т.к. любые очки искажают действительность, и надписи на рекламных плакатах могут быть искажены до ..... а это извините искажение всякого копирайта.
|
|2.46, Аноним (-), 13:55, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Это вы думаете шаблонами даже не из 80х, а из времен натурального обмена И прим... большой текст свёрнут, показать
|
|2.124, Аноним (114), 15:18, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мы разве заключали какой-то договор?
на сайтах обычно бывает ссылка на страницу пользовательского соглашения (лигал) и т.д. юридическая ересь, в которой вас предупреждают об авторском праве, об отказе от ответственности какой-то и т.д.
|
|
|
|
|
|4.222, Аноним (114), 18:35, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так это не договор, там описывается предмет авторского права и отказ от ответственности, ничего вам там не навязывается, вам достаточно закрыть сайт после того как вам что-либо не понравилось. Вон даже ейдж верификация на то и сделана, чтобы "родители" которые поймали своих детей за просмотром прона не могли подавать иски против сайтов с контентом для взрослых.
|
|2.148, Аноним (151), 15:56, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему же когда я БЕСПЛАТНО скачиваю страницу с сайта к себе на компьютер, владельцы продолжают считать себя ВЛАДЕЛЬЦАМИ этого содержимого?
Потому что их тексты и изображения защищены авторским правом.
Оно их должно защищать, даже если вы не зашли страничку или скачали.
> Мы разве заключали какой-то договор?
А разве нужен договор?
Заходя в общественный транспорт вы заключаете договор с транспортной компанией.
И если вы без билета - законно получаете штраф.
Это регулируется Гражданским Кодексом.
И законами об авторских правах, в случаи сайта
|
|
|
|3.169, Аноним (114), 16:29, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Заходя в общественный транспорт вы заключаете договор с транспортной компанией.
именно заходя, по факту, а где факт нарушения авторского права? Разве разработчик софта нарушил по факту авторское право, когда пользователь вася, установив себе адблок, порезал рекламу на сайте шпрингера? - НЕТ!!!
|
|3.214, a2y (?), 18:14, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Знаете, уважаемый, когда я захожу на страницу, я желаю ознакомится с контентом, который предоставляет автор. А не с тоннами дерьма, которое обвязано, вокруг контента, у которое автор контента не создавал. Автор контента, быстрее всего и не знает про HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, MongoDB, PostgeSQL, Reac, Angular, Node.js, Express.js, Axios, MUI, TypeScript, и кучу всего другого. Но это никак не мешает создать контент. И когда я вижу страницу от того, что привязалось к контенту автора, то во-первых уважаю его(автора), его труд, желание, во-вторых оставляю только то, что необходимо для корректного отображения содержимого контента, как задумал автор. В-третьих мне все равно, что там думают создатели дерьма.
|
|1.39, Аноним (39), 13:44, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>обладает ли создатель сайта исключительным правом на код, сгенерированный браузером?
Обладает ли здравым смыслом юрист, который сформулировал это?
|
|
|
|2.51, Аноним (-), 14:05, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно.
Если я сделал написал стихи, сочинил код или сделал сайт (вы же не будете отрицать что сайт - это программный код) то у текстов есть лицензия.
Она может запрещать изменения или создание производных.
Если наглый пользователь плюёт на лицензию, то его следует наказать.
Если он просто использует специальный софт, который создан заведомо для нарушения лицензии - то накажем еще и создателей софта.
|
|
|
|3.58, Аноним (58), 14:09, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пока нет распространения и стихи общедоступны пользователь может что угодно делать с твоим стихами, хоть распечатать и задницу подтереть
|
|3.73, Аноним (195), 14:24, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Если наглый пользователь плюёт на лицензию, то его следует наказать.
На каком сайте ты видел форму для принятия пользователем лицензии сайта?
|
|
|
|
|
|5.178, Qqq (?), 16:40, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этого мало, тем более тут иск о копирайте, при чем адресованный к разработчикам другого легального софта, а не к конечным пользователям этого легального софта. Бесперспективное
|
|
|
|6.223, Аноним (114), 18:40, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Бесперспективное
Факта нарушения авторского права - НЕТ! Адблок ничего не нарушает, нарушает - конечный пользователь используя адблок, если только (и изменяет контент он в личных целях). ПО изменяющее DOM браузера - не является запрещенным!
пс: думаю пора засуживать владельцев сайтов с рекламой за трату пользовательского интернет траффика, это же вон сколько лишних байт, промолчу за использованную мою оперативную память.
|
|3.202, Аноним (202), 17:43, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вы же не будете отрицать что сайт - это программный код
Легко. С точки зрения пользователя сайт - это статический текст, который передаётся браузеру. Даже наличие JS в этом тексте ничего не означает, и только пользователю решать что с ним делать.
|
|
|
|4.204, Аноним (-), 17:47, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> вы же не будете отрицать что сайт - это программный код
> Легко. С точки зрения пользователя сайт - это статический текст, который передаётся браузеру.
Но программный код это и есть статический текст)
Так что спасибо за подтверждение.
> и только пользователю решать что с ним делать.
Думал пользователь.
Посмотрим что скажет суд.
|
|
|
|5.226, Аноним (114), 18:43, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но программный код
ток уточните какой код? вы же там <html><head></head><body></body></html> считаете кодом, а вот мне прилетают по сети одни нули и единицы, определитесь там какой у вас код и какой из них я нарушил.
|
|3.237, Аноним (39), 19:36, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>вы же не будете отрицать что сайт - это программный код
Буду!
HTML - это язык разметки, но не программирования. Если кто-то встраивает в сайт javascript - это его личные проблемы, а я имею полное право вырезать этот код, не нарушая ни каких лицензий.
|
|
|
|4.239, Аноним (-), 19:47, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>вы же не будете отрицать что сайт - это программный код
> Буду!
> HTML - это язык разметки, но не программирования.
Теги <button>, <iframe>, <canvas> и прочие с вами не согласны.
А уж мультимедийные так совсем.
Если кто-то встраивает в сайт javascript - это его личные проблемы, а я имею полное право вырезать этот код, не нарушая ни каких лицензий.
А вдруг лицензия гласит "JS непосредственная часть сайта"))
|
|
|
|5.251, Qqq (?), 20:11, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> А вдруг лицензия гласит "JS непосредственная часть сайта"))
То это только его половые трудности, и больше никого на свете они не касаются. Хочет продавать содержимое сайта - пусть выстраивает пэйволл на бэкенде таким образом, чтобы его нельзя было срезать блокировщиком на фронтэнде. А уж блокировка рекламы…
|
|1.42, Аноним (43), 13:48, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Зачем платить? Если можно заплатить только за интернет, а всё остальное с зелёного магазина.
Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн...
|
|
|
|2.52, Аноним (-), 14:05, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты одно и то же копипастишь и темы в тему...
Методичку обнови)
|
|2.66, Аноним (2), 14:17, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Зачем платить?
Потому, что ты даже палец о палец ни разу не ударил, чтобы что-то создать ?
- Доход YouTube от рекламы и подписок за последние четыре квартала превысил $50 млрд.
- Netflix достигла рекордной годовой прибыли в размере $10,4 млрд за 2024.
- По итогам 2024 года чистая прибыль Spotify составила €1,14 млрд.
>всё остальное с зелёного магазина
А этот "зелёный" заработает на таких умных, путём встраивания вирусов, майнеров, яндексбраузеров, и т.д. в репаки.
|
|
|
|3.90, Аноним (43), 14:39, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>"Потому, что ты даже палец о палец ни разу не ударил, чтобы что-то создать ?"
Создавал, по себе не судите.
>"А этот "зелёный" заработает на таких умных, путём встраивания вирусов, майнеров, яндексбраузеров, и т.д. в репаки."
Если человек не в состоянии осилилить ээту деятельность, то конечно пускай становиться "грамотным потребителем" - покупает себе подписки с телеметрией, DRM и т.д.
|
|1.54, Аноним (58), 14:06, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Купил книжку, замазал маркером пару предложений - посадили за нарушение авторских прав.
Вот подобное хочет провернуть издатель
|
|
|
|2.86, Аноним (-), 14:34, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Купил книжку, замазал маркером пару предложений - посадили за нарушение авторских прав.
А ты купил сайт?
Неужели тебе стали принадлежать права на его код, картинки и тексты?
Тебе дали сайт - посмотреть.
Как есть. А ты полез его править.
> Вот подобное хочет провернуть издатель
Аналогия как обычно отвратительная.
Если уже опускаться до нее, то библиотека тебе книжку почитать дала, а ты маркером начал черкать.
|
|
|
|3.103, dannyD (?), 14:56, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Тебе дали сайт - посмотреть.
>>Как есть. А ты полез его править.
тут есть маленькая проблема:
бровзер _всегда_ интерпретирует данный ему код.
сейчас код генерируется в зависимости от размера экрана и много чего спрошенного у бровзера.
вы не сможете доказать что должно быть именно так и ни как иначе,
я вам поставлю три устройства искаропки и они будут показывать поразному.
где правда? в чем копирайт?
|
|3.106, Qqq (?), 14:58, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Тебе дали сайт - посмотреть.
Как есть. А ты полез его править.
А вот и нет, я и получил копию «как есть», то что я на неё посмотрел закрыв часть содержимого, так я не сайт правил, а только локальную копию. Я что, при чтении книги не могу закрыть часть текста бумагой? Чтобы упростить себе процесс чтения? Более того, никто кроме меня не видит что именно там я закрываю, ибо никак и никому не распространяю результат своего взаимодействия с книгой.
|
|
|
|4.109, Аноним (-), 15:00, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> А вот и нет, я и получил копию «как есть», то что я на неё посмотрел закрыв часть содержимого, так я не сайт правил, а только локальную копию.
А у тебя есть права править даже локальную копию?
От копирования на локальную машину никакие лицензии не изменились.
> Более того, никто кроме меня не видит что именно там я закрываю, ибо никак и никому не распространяю результат своего взаимодействия с книгой.
Нарушение авторского права и/или лицензий не исчезнет от того что ты делаешь это в одиночку под одеялом.
|
|
|
|5.125, Аноним (114), 15:20, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нарушение авторского права и/или лицензий не исчезнет от того что ты делаешь это в одиночку под одеялом.
да, но без факта нарушения ваши заявки это клевета.
|
|
|
|6.132, Аноним (-), 15:29, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Нарушение авторского права и/или лицензий не исчезнет от того что ты делаешь это в одиночку под одеялом.
> да, но без факта нарушения ваши заявки это клевета.
Клеветой оно станет если так решит суд.
Мы ж за законность ;)
А пока это рассуждения в интернете)))
|
|
|
|7.172, Аноним (114), 16:30, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мы ж за законность ;)
Я что лишен права ответного иска? Вот за клевету в особом судебном порядке и подам иск :)
|
|5.126, Аноним (102), 15:21, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А у тебя есть права править даже локальную копию?
Конечно - копия страницы была легально скачена мне на комплюхтер, дальше я могу с ней делать что хочу - хоть рекламу вырезать через блокировщика, хоть светлую тему на темную менять через плагины. Я ж это делаю для себя и только для себя, не распространяя измененную копию. Это так же как я купил книгу, у которой есть авторские права, а вместо того чтобычитать ее, просто подпираю дверь этой книгой. Или оригами делаю из ее страниц.
|
|
|
|6.192, Аноним (-), 17:16, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это ты так думаешь Но страница - это код Он либо под лицензией, либо no licenc... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.228, Аноним (114), 18:47, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это ты так думаешь. Но страница - это код
они тоже так думали, что это код, но только DOM это не тот код о котором вы говорите. Вот и более высокая инстанция также думала:
"""
В 2023 году суд более высокой инстанции подтвердил, что изменение отображения сайта в браузере нельзя рассматривать как переработку кода сайта и подобные действия не нарушают законодательство в области авторских прав.
"""
пс: почитайте новость хотя бы.
|
|7.245, Аноним (102), 20:01, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если все-таки повестись на твой бред, то полный запрет JS в браузере это тоже нарушение без наказания? Тут вообще ничего не модифицируется, JS просто не выполняется.
Или ещё дальше пойти - просто сохранить себе х мл-страницу на комп - там браузер обычно добавляет какие-то теги в заголовок. А что если мне в браузер прилетает страница, которая уже была модифицированна каким-нить проси в середине. И как я могу ваще знать как эта страница выглядит у владельца сайта на серваке и что рекламу, которую я вырезаю, не строил какой нить squid в середине и мне неподконтрольнный?
|
|3.115, trolleybus (?), 15:06, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А ты купил сайт?
Неужели тебе стали принадлежать права на его код, картинки и тексты?
На минуточку, если ты купил книгу, то авторские права на ее содержимое тебе тоже не стали принадлежать. Но с законно купленной копией ты имеешь право делать все, что угодно, хоть рисуй там, хоть снежинки вырезай из нее. Точно так же и с законно полученной с сайта копией страницы.
|
|3.179, Аноним (179), 16:46, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Тебе дали сайт - посмотреть.
>Как есть. А ты полез его править.
Э, нет, чувак. Править - это, значит, получить на выходе сохранённый на внутреннем/внешнем носителе файлик с правленным содержимым. А то по-твоему, получается, что JIT, в любом виде, нарушает авторские права.
|
|
|
|4.182, Аноним (-), 16:54, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Э, нет, чувак. Править - это, значит, получить на выходе сохранённый на внутреннем/внешнем носителе файлик с правленным содержимым.
Это что за такое интересное определение?
Сам выдумал.
> А то по-твоему, получается, что JIT, в любом виде, нарушает авторские права.
Если это так, они могут подать в суд.
Но может им просто пофиг или не выгодно.
Тут была новость как автор кода под GPL просил FSF перестать наезжать на нарушителей - тк это вредит его бизнесу.
|
|1.55, Аноним (55), 14:06, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Блокнуть такие сайты целиком в подписках блокировщиков сайтов и рекламы.
Я решил эту проблему заранее.
Никто не имеет право распоряжаться тем, как наши браузеры на наших ОС и на наших девайсах обрабатывают какой-либо код.
Наша техника, наши вычислительные мощности, наше электричество, наш интернет - наши деньги, которые зарабатываем мы.
Мы единственные собственники, здесь нет никакой совместной собственности и тем более ихней, ну и следовательно решать только нам.
Если они дадут нам девайсы бесплатно и будут оплачивать интернет, электричество, ремонты итд, тогда пусть выделываются, а так - нет.
|
|
|
|2.62, Аноним (-), 14:12, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если действительно так сделал - то это заслуживает уважение Какой громкий вckyk... большой текст свёрнут, показать
|
|1.64, Виталий (??), 14:15, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Рекламу исчезает. Хорошему продукту реклама не нужна. И плохому не нужна. Блокировщик рекламы легальный инструмент.
|
|
|
|2.67, Аноним (-), 14:18, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Рекламу исчезает. Хорошему продукту реклама не нужна. И плохому не нужна.
А кто это решил?
Я написал на своем заборе "дрова", а какие нехорошие люди пытаются замазать.
> Блокировщик рекламы легальный инструмент.
Вот суд и разберется)
|
|
|
|3.83, Shantikov (?), 14:31, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А мне суд не нужен, я сам понимаю как МНЕ удобнее смотреть содержимое сайтов, но вы то ждите, вам там разберутся)
|
|3.111, Аноним (114), 15:01, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вот суд и разберется)
нарушение авторского права это конкретное дело с конкретными фактами нарушения. Говорить в суде вот оно нарушает что-то - курам на смех. Я смогу засудить калашникова за создания оружия? Он же покушается на меня создавая оружие.
|
|3.133, Аноним (133), 15:30, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Я написал на своем заборе "дрова", а какие нехорошие люди пытаются замазать.
Твоя аналогия здесь не подходит.
Я на своём железе блокирую загрузку или отображение ненужного контента и работает это локально для меня.
В твоем примере надпись "дрова" исчезает для всех - это как если бы блокировщик работал на стороне сайта.
|
|1.72, Аноним (-), 14:23, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надо ещё Font Contrast запретить. Вот уж самый пиратский аддон, он CSS переписывает, чтобы текст был чёрным по белому, а не серым по серому.
|
|1.87, dannyD (?), 14:35, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
а вот я сейчас с интересом даже глянул в уголок, а адблока то нет... рекламы тоже нет...
правда с адблоком косметика лучше, чем просто топором резать как попало.
|
|1.119, a2y (?), 15:10, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Борьба с рекламой? Запретите магазинам иметь витрины. Или штрафовать прохожего, который не смотрит на витрину, когда проходит мимо. Слабо???
|
|
|
|2.141, нах. (?), 15:41, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не подкидывай им идеи! А то мы денег на штрафы не напасемся!
|
|2.150, Аноним (-), 16:00, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Или штрафовать прохожего, который не смотрит на витрину, когда проходит мимо.
Штрафовать прохожего, который заклеивает витрину.
Хотя подождите... это уже и так есть!
|
|
|
|3.191, a2y (?), 17:16, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кажется, я написал - не смотрит на витрину(отворачивается). Даже можно представить, что прикрывается рукой, потому что не имеет желания смотреть. А тут ко мне подходит человек, и тыкает лицом в витрину. ЧТО БЫ Я БЫЛ ОБЯЗАН СМОТРЕТЬ. А не через чур? Этот человек, что? Покупал мне комп? Оплачивает мой доступ в инет? Или, я его раб???
|
|
|
|4.193, Аноним (-), 17:19, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А тут ко мне подходит человек, и тыкает лицом в витрину. ЧТО БЫ Я БЫЛ ОБЯЗАН СМОТРЕТЬ. А не через чур?
А тебя кто-то заставляет смотреть?
Просто закрываешь сайт и проблема решена.
А вот лезть корявками в чужой код, это уже вопрос авторского права)
|
|
|
|5.225, a2y (?), 18:42, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уважаемый, Вы - юрист?
Если, да, то пожалуйста объясните разницу между "author's rights" и "copyright"
|
|2.209, Аноним (209), 18:09, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Витрина - пассивный источник, хочу - отвернулся, хочу - сфотал. Реклама в видео ПОЛНОСТЬЮ РУШИТ удовольствие от просмотра + засирает мозг.
|
|
|
|3.212, Аноним (-), 18:13, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Витрина - пассивный источник, хочу - отвернулся, хочу - сфотал.
А если на витрине танцуют куклы?
Или ездят машинки лего?
Или стоит телевизор и там показывают котиков?
> Реклама в видео ПОЛНОСТЬЮ РУШИТ удовольствие от просмотра
Ну так закрой такое видео.
Не нужен тебе такой плохой сайт.
> + засирает мозг.
Тем более закрой.
Иди почитай что-нибудь, святое учение например)
|
|1.129, Аноним (-), 15:24, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Прикол в том, что Adblock Plus недобросовестный блокировщик. Некоторую рекламу она пропускает. Видимо у неё есть договорённости с такими компаниями как Google. Пацаны юзайте UBlock Origin, Privacy badger и NoScript.
|
|1.143, Аноним (143), 15:44, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
БольшАя, если не основная часть дохода Axel Springer - это реклама.
Потому бодаться со всем что ей мешает, это чуть ли не условие их выживания. Потому в ход пойдут любые обвинения и неточности в законе, определениях и правах, не смотря на их абсурдность
|
|
|
|2.208, Аноним (209), 18:07, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
До поры до времени и мексиканцы думали, что "нелегал" - ну типа нормуль. Потом пришёл лесник и всех выгнал. :)
Реклама - это тухлый, средневековый метод продавливания товаров - он морально устарел.
|
|
|
|2.194, a2y (?), 17:21, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Черт... А я знаю, что есть virtual-dom. Ппц мне в квадрате больше тебя видеть буду. :-(
|
|2.230, Аноним (114), 18:49, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новость прочтите хотя бы, там как раз и говорится, что изменение DOM не нарушает права на авторский код хтмл.
"""
В 2023 году суд более высокой инстанции подтвердил, что изменение отображения сайта в браузере нельзя рассматривать как переработку кода сайта и подобные действия не нарушают законодательство в области авторских прав.
"""
|
|1.153, Аноним (153), 16:04, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Маразм крепчает, вот совсем недавно приняли законы про 18+ контент, так что я бы не стал думать, что и здесь "пронесет".
|
|
|
|2.167, Аноним (-), 16:25, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что не так с этими законами?
Если человек приходит в бар, магазин журналов или видеоигр - то у него спросят паспорт.
Почему в интернете не должны действовать такие же законы?
Заходя на сайт, человек получает полную или частичную копию на свой компьютер.
Т.е должно работать законодательство страны где находится пользователь.
Если вам что-то не нравится - то туристическая виза вам в помощь, за кексами и красными фонарями в амстердам, за ношеными труселями в японию, за девочками в афганистан.
|
|
|
|3.235, Аноним (133), 19:15, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Если человек приходит в бар, магазин журналов или видеоигр - то у него спросят паспорт.
Человек подтверждает свое совершеннолетие, копию документов он оставлять не обязан.
>Почему в интернете не должны действовать такие же законы?
Потому что вводимые данные оставляют цифровой след. И снижают приватность.
И прошу не писать про то что я и мои данные никому не нужны. Нужны. Как раз всяким рекламодателям, как минимум.
|
|1.205, Аноним (209), 18:05, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Реклама - это полностью неприемлемый маркетинг товаров. Рекламу легко "насадить" в мозг, но невозможно "вынуть"! Именно это качество позволяет нам категорически отказываться от ЛЮБОЙ лишней информации в мозгу. Мы не овцы, чтобы нам программировали пойло или машинки.
|
|
|
|2.213, Аноним (-), 18:14, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мы не овцы
Вы бараны, которые не понимают что "реклама" это абсолютно природное явление!
Ты какой яблоко хочешь: вот то большое и красное, или это мелкое, унылое и невзрачное?
Так и со всем остальным - нектар сладкий чтобы привлекать пчел, цветы и плоды яркие, вкусные, пахнут сильно и приятно чтобы быть съедеными.
Птицы "рекламируют" себя оперением и кто лучше песенку прочирикает, бараны и олени - рогами меряются, слоны - бивнями и так далее. Все пытаются себя прорекламировать!
|
|1.211, Аноним (211), 18:11, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Евробюрократам проверки возраста на сайтах по паспорту явно было мало, надо ещё гаек закрутить
|
|
|
|2.248, Аноним (248), 20:09, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еврогуглаг же, все под колпаком и обязаны делать то, что прикажут.
|
|1.216, Andrey (??), 18:15, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Axel Springer Verlag - эталлон зашкварности, в википедии можно почитать про них, и даже книги с их разоблачениями издавались.
|
|
|
|2.218, Аноним (-), 18:24, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Axel Springer Verlag - эталлон зашкварности
А где можно посмотреть градацию?
Они оправдывали секс с несовершеннолетними?
Если нет, то им далеко до столлмана и его фанатиков.
|
|1.232, Аноним (232), 18:58, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересный феномен, по моему собственному опыту: если ты не видел рекламы, в течении 6-12 месяцев, кроме как на баннерах вдоль автодорог, то отключив адблокер испытваешь явный шок, как будто увидел что-то провокативное. Ощущение того, что тебе лезут в мозг, совершенно чёткое.
|
|1.234, nc (ok), 19:09, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что за авторские права такие? Нет никаких авторских прав.
Все что попало в интернет, принадлежит Интернету.
Все что попало на мой компьютер, принадлежит мне.
Кому на нравится, пускай на локалхосте хостятся.
|
|
|
|2.238, Аноним (-), 19:44, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что за авторские права такие? Нет никаких авторских прав.
Странно, даже коммуняки из FSF так не считают.
Рассказывают что "вы не можете удалить все GPL license из кода и продавать девайсы".
> Все что попало в интернет, принадлежит Интернету.
А потом исчезает вместе с мертвыми сайтами народ.ру))
> Все что попало на мой компьютер, принадлежит мне.
Отличное предположение, когда получишь штраф - не ной.
> Кому на нравится, пускай на локалхосте хостятся.
Или просто попросить государство тебя наказать.
|
|1.240, Фрол (?), 19:51, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
эээ а wget или там curl эти гениусы запретить не хотят?
если германский закон запрещает пользователю изменять текст своей локальной копии программы - это плохой, негодный закон. с тем же успехом можно принять закон, запрещающий пририсовывать усы на картинке в принадлежащей тебе книге.
закон, запрещающий водить в пивбар несовершеннолетних слонов, и то более осмысленный - его исполнение хоть проконтролировать можно.
пс число анацефалов, вообще не отдупляющих, о чем новость, удивляет. чатгопота штоль балуется?
|
|1.246, Аноним (248), 20:03, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ничего удивительного для региона, где нет свобод. Должен смотреть - значит, должен смотреть.
|