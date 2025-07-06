Выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.0.0

Доступен выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 2.0.0. Редактор поддерживает работу с наклейками, рамками и эффектами, сохранение в разные форматы, использование собственных палитр и навигацию по галерее рисунков. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется под лицензией GNU GPLv3. Программа доступна на украинском, русском, английском и хинди. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (пользователи остальных ОС могут запустить при помощи Python). Новые возможности: Добавлена функция сглаживания кисти с параметрами качества и коэффициентом (вес) сглаживания.

Добавлена возможность изменить форму кисти и ластика на круглую или квадратную.

Добавлена поддержка RGBA-изображений и утилита для удаления фона.

Добавлена функциональность вырезания, копирования и вставки внутри приложения.

Добавлена поддержка вставки изображений из буфера обмена.

Добавлена возможность использования реального размера наклеек.

Добавлены 4 стандартных набора палитр - "По умолчанию", "4бит", "Винтаж" и "Семёрка".

Добавлены новые шрифты для вставки текста.

Конфигурация теперь сохраняется при следующем открытии.

Добавлена поддержка сохранения изменений в существующем рисунке, без создания нового.

Добавлена поддержка открытия изображений с помощью Brushshe из контекстного меню файлового менеджера или рабочего стола.

Добавлена возможность перемещения холста при удержании средней кнопки мыши.

Добавлена кнопка для проверки новых версий.

В галерее обеспечено кэширование миниатюр.

Эффекты теперь можно применить к скопированной области.

Добавлена утилита обрезки - аналог уже существующему окну изменения размера. Изменения в дизайне: Улучшен интерфейс галереи - миниатюры в ней теперь сохраняют пропорции, стало 3 ряда а не 2, кнопки стали прозрачными. Также в галерее стала применяться сортировка.

Новая боковая панель с кнопками инструментов. Старая верхняя панель переосмыслена и стала применяться для настройки выбранного инструмента.

Заголовок окна теперь показывает имя файла.

Реорганизовано меню.

Холст выровнен по центру. Улучшения: Для наклеек обеспечено сохранение оригинальных пропорций.

Реализована возможность настройки текста прямо в верхней панели, без отдельных окон.

Обеспечена вставка текста по центру клика.

Ореол кисти убирается, если курсор мыши вне холста.

Добавлен ореол для наклеек и текста.

Горячие клавиши инструментов изменены на такие, которые работают с нелатинской раскладкой клавиатуры.

При сохранении добавлена проверка на существование файла c именем, которое ввёл пользователь.

Добавлены сообщения при неудачном сохранении.

Переписан код диалога выбора цвета.

Улучшено качество некоторых наклеек.

Технические и минорные улучшения.

Немного изменена структура проекта.

Выполнен переход на HEX-файлы для хранения палитр.



