Выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.0.0

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|1.11, Аноним (-), 23:08, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> проекта написан на Python с использованием
> графического тулкита CustomTkinter
В программе все должно быть прекрасно, и код, и внешний вид, и UI/UX, и функциональность. КМК у автора этой программы просто довольно специфичные понятия о прекрасном. Ее не ученик профессора навигатора писал? :)
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|1.12, Аноним (12), 23:09, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Смотрю на эту прогу, смотрю на MyLibrary и думаю что авторам надо объединиться для создания нового GUI-тулкита для конкуренции с совершенно бездушными GTK и Qt.
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|1.13, Фрол (?), 00:11, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 2.0.0
> Добавлена поддержка вставки изображений из буфера обмена.
> Заголовок окна теперь показывает имя файла.
боюсь думать, какие фичи появятся в третьей версии
"а давайте напишем, что не дурак?"
"это в шестьдесят лет?!" (С)
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|1.15, Мемоним (?), 00:31, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Скачать никому не известную программу, написанную украинцем, и вброшенную анонимом без комментариев? Это ведь безопасно? Да? ДА?
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|1.16, Аноним (17), 00:47, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На редкость гармоничный софт. От выбора технологий и лицензии до эстетики интерфейса. Жаль, местные комментаторы не оценят.
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|2.20, Аноним (20), 02:30, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эстетики интерфейса
Которой нет. Ну серьезно, для 1993 года было бы еще норм. Для 1995 -- уже нет, даже у вантузного паинта тех времен интерфейс был посолиднее.
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|3.23, Аноним (23), 05:01, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Которая есть и не может не быть. Вот чего действительно нет, так это понимания значения слова «эстетика» у тебя. Хоть бы Лосева какого почитал, ей-богу.
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|4.24, Аноним (20), 05:11, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, кто такой Лосев, но хорошо, что его не читали ни в майкрософте, ни в эпле, ни в гном фандейшн. А то ща бы все интерфейсы такими были. Давай начнем с иконок: они слишком толстые, а еще не вписаны в пиксельную сетку, из-за чего они блюрятся на типичных мониках с PPI~90, full hd. Можешь сравнить с нормальными иконками из /usr/share/icons и тем, как границы пикселей одновременно являются четкими границами линий.
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