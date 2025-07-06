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Выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.0.0

06.07.2025 22:03

Доступен выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 2.0.0. Редактор поддерживает работу с наклейками, рамками и эффектами, сохранение в разные форматы, использование собственных палитр и навигацию по галерее рисунков. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется под лицензией GNU GPLv3. Программа доступна на украинском, русском, английском и хинди. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (пользователи остальных ОС могут запустить при помощи Python).

Новые возможности:

  • Добавлена функция сглаживания кисти с параметрами качества и коэффициентом (вес) сглаживания.
  • Добавлена возможность изменить форму кисти и ластика на круглую или квадратную.
  • Добавлена поддержка RGBA-изображений и утилита для удаления фона.
  • Добавлена функциональность вырезания, копирования и вставки внутри приложения.
  • Добавлена поддержка вставки изображений из буфера обмена.
  • Добавлена возможность использования реального размера наклеек.
  • Добавлены 4 стандартных набора палитр - "По умолчанию", "4бит", "Винтаж" и "Семёрка".
  • Добавлены новые шрифты для вставки текста.
  • Конфигурация теперь сохраняется при следующем открытии.
  • Добавлена поддержка сохранения изменений в существующем рисунке, без создания нового.
  • Добавлена поддержка открытия изображений с помощью Brushshe из контекстного меню файлового менеджера или рабочего стола.
  • Добавлена возможность перемещения холста при удержании средней кнопки мыши.
  • Добавлена кнопка для проверки новых версий.
  • В галерее обеспечено кэширование миниатюр.
  • Эффекты теперь можно применить к скопированной области.
  • Добавлена утилита обрезки - аналог уже существующему окну изменения размера.

Изменения в дизайне:

  • Улучшен интерфейс галереи - миниатюры в ней теперь сохраняют пропорции, стало 3 ряда а не 2, кнопки стали прозрачными. Также в галерее стала применяться сортировка.
  • Новая боковая панель с кнопками инструментов. Старая верхняя панель переосмыслена и стала применяться для настройки выбранного инструмента.
  • Заголовок окна теперь показывает имя файла.
  • Реорганизовано меню.
  • Холст выровнен по центру.

Улучшения:

  • Для наклеек обеспечено сохранение оригинальных пропорций.
  • Реализована возможность настройки текста прямо в верхней панели, без отдельных окон.
  • Обеспечена вставка текста по центру клика.
  • Ореол кисти убирается, если курсор мыши вне холста.
  • Добавлен ореол для наклеек и текста.
  • Горячие клавиши инструментов изменены на такие, которые работают с нелатинской раскладкой клавиатуры.
  • При сохранении добавлена проверка на существование файла c именем, которое ввёл пользователь.
  • Добавлены сообщения при неудачном сохранении.
  • Переписан код диалога выбора цвета.
  • Улучшено качество некоторых наклеек.
  • Технические и минорные улучшения.
  • Немного изменена структура проекта.
  • Выполнен переход на HEX-файлы для хранения палитр.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/limafresh/B...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 1.2.0
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 3.0
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 3.1.2
Автор новости: Sergei Heman
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63533-brushshe
Ключевые слова: brushshe, image
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:10, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поддерживает cmyk? Хотя кого я обманываю это ужасно.
     

  • 1.2, Аноним (1), 22:10, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ещё и на питоне просто комбо, хорошо хоть не электрон.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:34, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >хорошо хоть не электрон

    Но на вырвиглазном Tk.

     
  • 2.10, АнонимусХ (-), 22:55, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:35, 07/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.11, Аноним (-), 23:08, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > проекта написан на Python с использованием
    > графического тулкита CustomTkinter

    В программе все должно быть прекрасно, и код, и внешний вид, и UI/UX, и функциональность. КМК у автора этой программы просто довольно специфичные понятия о прекрасном. Ее не ученик профессора навигатора писал? :)

     
  • 1.12, Аноним (12), 23:09, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Смотрю на эту прогу, смотрю на MyLibrary и думаю что авторам надо объединиться для создания нового GUI-тулкита для конкуренции с совершенно бездушными GTK и Qt.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 04:22, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве основного шрифта должен быть Comic Sans
     

  • 1.13, Фрол (?), 00:11, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 2.0.0
    > Добавлена поддержка вставки изображений из буфера обмена.
    > Заголовок окна теперь показывает имя файла.

    боюсь думать, какие фичи появятся в третьей версии

    "а давайте напишем, что не дурак?"
    "это в шестьдесят лет?!" (С)

     
  • 1.14, Aaaad (-), 00:25, 07/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Мемоним (?), 00:31, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Скачать никому не известную программу, написанную украинцем, и вброшенную анонимом без комментариев? Это ведь безопасно? Да? ДА?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:47, 07/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 01:38, 07/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 02:42, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под кровать посмотрите.
     

  • 1.16, Аноним (17), 00:47, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На редкость гармоничный софт. От выбора технологий и лицензии до эстетики интерфейса. Жаль, местные комментаторы не оценят.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 02:30, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эстетики интерфейса

    Которой нет. Ну серьезно, для 1993 года было бы еще норм. Для 1995 -- уже нет, даже у вантузного паинта тех времен интерфейс был посолиднее.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 05:01, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая есть и не может не быть. Вот чего действительно нет, так это понимания значения слова «эстетика» у тебя. Хоть бы Лосева какого почитал, ей-богу.
     
     
  • 4.24, Аноним (20), 05:11, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, кто такой Лосев, но хорошо, что его не читали ни в майкрософте, ни в эпле, ни в гном фандейшн. А то ща бы все интерфейсы такими были. Давай начнем с иконок: они слишком толстые, а еще не вписаны в пиксельную сетку, из-за чего они блюрятся на типичных мониках с PPI~90, full hd. Можешь сравнить с нормальными иконками из /usr/share/icons и тем, как границы пикселей одновременно являются четкими границами линий.
     

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