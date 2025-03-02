Опубликован выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 1.2.0, из особенностей которого отмечаются функции наклеек, рамок и эффектов. Программа поддерживает сохранение рисунка в разные форматы и имеет собственную галерею, в которой можно просмотреть сохранённые рисунки. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется по лицензии GNU GPL v3. Программа доступна на английском, украинском и русском языках. Имеется сборка для Windows, проверенная в Windows 11, Windows 10 и Wine (пользователи остальных ОС могут запустить через Python). В новой версии: Улучшен внешний вид галереи. Рисунки теперь по центру, а не по левой стороне. Если в галерее много рисунков и нужно время для загрузки, то заголовок окна теперь говорит об этом.

Добавлено 2 новых эффекта - зеркало и металл.

Улучшено оформление окна с эффектами.

Обеспечена проверка JSON-файлов локалей при запуске.

Добавлены горячие клавиши: для сохранения (Ctrl+S) и для отмены (Ctrl+Z).

Переименованы переменные, вводящие в заблуждение.



