Выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 1.2.0

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|2.16, 12yoexpert (ok), 11:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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чтобы достичь качества кода и чувства стиля mylibrary, автору нужно лет 50 проработать на российском заводе
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|2.19, Аноним (19), 13:01, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажите, а это библиотека какая та, или это название программы такой? И можно ссылку пожалуйста?
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|2.40, mos87 (ok), 16:05, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вперди майлайбрари. то по сравнению с этим апогей нужности.
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|1.2, Аноним (2), 09:44, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter
а что, очень даже неплохо - симпатично и легковесно
самое оно для небольшого приложения с окошком что бы быстро его написать
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|2.3, Аноним (3), 09:46, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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19 МБ экзешник с функциями недопайнта — очень легковесно.
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|3.27, Аноним (27), 14:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 19 МБ экзешник с функциями недопайнта — очень легковесно.
Кексперт покажет нам сейчас "как надо" (кроссплатформенно, разумеется)?
Только учти, 30KB экзешник с зависимостями от сотни-другой МБ культей или гнома (или жирно-хрома, потому что "веб-аппа") - "немного не то".
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|4.28, Аноним (3), 15:21, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не знаю, как. Поэтому напишу с зависимостями. И не буду врать, что это «легковесно».
Впрочем, в линуксе легковесно не получится априори — либо KDE тянуть придётся, либо гном.
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|5.34, Аноним (3), 15:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя вот Photoflare — аж целых 20(!) мегабайт кутей тянет, так по возможностям на два порядка опережает сабж.
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|6.44, Аноним (27), 16:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Photoflare только GraphicsMagick на 18 MB тянет, ну и насчет кутей - qt-gui, qt-... большой текст свёрнут, показать
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|1.7, Аноним (7), 10:30, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если есть возможность блюра, то может пригодиться для правки скриншотов.
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|1.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:44, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> легковесного
> написан на Python
Надо ещё чтобы интерпретатор питона был написан на ЖС и крутился в электроне, для пущей легковесности.
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|2.13, u235 (ok), 11:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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— Что, джун, опять на JS?
— Так точно, JS!
— Это, джун, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все пишут на JS. Я пишу на JS. Даже сеньёр пишет на JS, бывает. Но по ситуации.
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|3.26, Аноним (25), 14:24, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно всё же экономическая обстановка. На других языках писать дорого.
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|1.9, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:50, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Походит на пет проект вкатывающегося в программирование. ЦА непонятна, скудный набор для рисования, палитра ужасная. Остальное даже комментировать неудобно.
ЗЫ: Автор заслуживает похвалы за своё целеустремление и желание быть программистом.
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|1.11, Аноним (1), 11:06, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Парни, это даже не программа, это скрипт на пистоне с рисовалкой виджетов. Там реально простыня с вызовом формочек врукопашную.
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|2.14, Аноним (14), 11:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В новости и написано что сабж сделан на каком-то форке TKinter'а, а в нем по другому нельзя.
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|1.18, Аноним (12), 12:41, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вижу что что бы не вышло, везде диванные критики пишут негативные комментарии
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|2.36, Аноним (36), 15:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может иногда стоит прислушиваться к критике?
90% анонимов и такое не написать,
но глядь, должно же быть у программиста чувство стиля, ощущение прекрасного.
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|2.45, Уникум (?), 16:26, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы все писали такие велосипеды, но не выкладывали их на слешдоте или бетаньюс
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|1.41, mos87 (ok), 16:22, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Maksim limafresh · he/him
Here I share my projects. I know Scratch, Python (and its GUI: Tkinter, CustomTkinter and PyQt6). I create useful and convenient applications.
РикРолл удался.
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|2.50, Аноним (1), 17:18, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да норм, чё. Прошел какой-нибудь Яндекс практикум "супер питон самый сильный разработчик батя грит малаца", но мозгов вкатиться в ML не хватает. А джуном клепать формочки на всяких b2b порталах самое то. Не всем нужно быть богатыми.
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