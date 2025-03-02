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Выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 1.2.0

02.03.2025 09:02

Опубликован выпуск легковесного растрового графического редактора Brushshe 1.2.0, из особенностей которого отмечаются функции наклеек, рамок и эффектов. Программа поддерживает сохранение рисунка в разные форматы и имеет собственную галерею, в которой можно просмотреть сохранённые рисунки. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется по лицензии GNU GPL v3. Программа доступна на английском, украинском и русском языках. Имеется сборка для Windows, проверенная в Windows 11, Windows 10 и Wine (пользователи остальных ОС могут запустить через Python).

В новой версии:

  • Улучшен внешний вид галереи. Рисунки теперь по центру, а не по левой стороне. Если в галерее много рисунков и нужно время для загрузки, то заголовок окна теперь говорит об этом.
  • Добавлено 2 новых эффекта - зеркало и металл.
  • Улучшено оформление окна с эффектами.
  • Обеспечена проверка JSON-файлов локалей при запуске.
  • Добавлены горячие клавиши: для сохранения (Ctrl+S) и для отмены (Ctrl+Z).
  • Переименованы переменные, вводящие в заблуждение.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/limafresh/B...)
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Автор новости: Denis Beliy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62817-brushshe
Ключевые слова: brushshe, image
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    Это должно быть в алее славы после My Library.
     
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 11:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чтобы достичь качества кода и чувства стиля mylibrary, автору нужно лет 50 проработать на российском заводе
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:01, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите, а это библиотека какая та, или это название программы такой? И можно ссылку пожалуйста?
     
     
  • 3.22, анонимоус (?), 13:45, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, та.
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:19, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Картинка Светлаков это шедевр. https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62751
     
  • 2.35, Bottle (?), 15:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На третьем месте должен быть Tux Paint.
     
  • 2.40, mos87 (ok), 16:05, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вперди майлайбрари. то по сравнению с этим апогей нужности.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:44, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter

    а что, очень даже неплохо - симпатично и легковесно
    самое оно для небольшого приложения с окошком что бы быстро его написать

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:46, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    19 МБ экзешник с функциями недопайнта — очень легковесно.
     
     
  • 3.5, n00by (ok), 10:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Явно легче, чем установить KolourPaint в Gnome. ;)
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 19 МБ экзешник с функциями недопайнта — очень легковесно.

    Кексперт покажет нам сейчас "как надо" (кроссплатформенно, разумеется)?
    Только учти, 30KB экзешник с зависимостями от сотни-другой МБ культей или гнома (или жирно-хрома, потому что "веб-аппа") - "немного не то".


     
     
  • 4.28, Аноним (3), 15:21, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю, как. Поэтому напишу с зависимостями. И не буду врать, что это «легковесно».
    Впрочем, в линуксе легковесно не получится априори — либо KDE тянуть придётся, либо гном.
     
     
  • 5.34, Аноним (3), 15:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя вот Photoflare — аж целых 20(!) мегабайт кутей тянет, так по возможностям на два порядка опережает сабж.
     
     
  • 6.44, Аноним (27), 16:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Photoflare только GraphicsMagick на 18 MB тянет, ну и насчет кутей - qt-gui, qt-... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:30, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если есть возможность блюра, то может пригодиться для правки скриншотов.
     
  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:44, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > легковесного
    > написан на Python

    Надо ещё чтобы интерпретатор питона был написан на ЖС и крутился в электроне, для пущей легковесности.

     
     
  • 2.13, u235 (ok), 11:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    — Что, джун, опять на JS?
    — Так точно, JS!
    — Это, джун, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все пишут на JS. Я пишу на JS. Даже сеньёр пишет на JS, бывает. Но по ситуации.
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 14:24, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно всё же экономическая обстановка. На других языках писать дорого.
     
  • 2.32, Bottle (?), 15:40, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чтобы всё это было написано с помощью Godot'а.
     
     
  • 3.49, mos87 (ok), 17:18, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Портированного на Rust и обмазанного нерадужными флажкаме
     

  • 1.9, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:50, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Походит на пет проект вкатывающегося в программирование. ЦА непонятна, скудный набор для рисования, палитра ужасная. Остальное даже комментировать неудобно.

    ЗЫ: Автор заслуживает похвалы за своё целеустремление и желание быть программистом.

     

  • 1.10, anonymous (??), 11:01, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да уж, не щедевр, но для начала не плохо. Make soft not war.
     
  • 1.11, Аноним (1), 11:06, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Парни, это даже не программа, это скрипт на пистоне с рисовалкой виджетов. Там реально простыня с вызовом формочек врукопашную.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:09, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальные программы - это тоже скрипты с рисовалкой виджетов)
     
     
  • 3.39, mos87 (ok), 16:02, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня для тебя плохие новости, афтырь этого чуда.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В новости и написано что сабж сделан на каком-то форке TKinter'а, а в нем по другому нельзя.
     

  • 1.18, Аноним (12), 12:41, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вижу что что бы не вышло, везде диванные критики пишут негативные комментарии
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может иногда стоит прислушиваться к критике?
    90% анонимов и такое не написать,
    но глядь, должно же быть у программиста чувство стиля, ощущение прекрасного.
     
  • 2.45, Уникум (?), 16:26, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы все писали такие велосипеды, но не выкладывали их на слешдоте или бетаньюс
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 16:36, 02/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.23, Аноним (25), 14:16, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда такое надо.
     
  • 1.30, Аноним (30), 15:24, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это читается?
     
     
  • 2.31, Аноним (46), 15:29, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брашше (ударение на а)
     
  • 2.42, Уникум (?), 16:23, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брюсхсхе
     

  • 1.38, mos87 (ok), 16:00, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название топчик.
     
  • 1.41, mos87 (ok), 16:22, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Maksim limafresh · he/him
    Here I share my projects. I know Scratch, Python (and its GUI: Tkinter, CustomTkinter and PyQt6). I create useful and convenient applications.

    РикРолл удался.

     
     
  • 2.50, Аноним (1), 17:18, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да норм, чё. Прошел какой-нибудь Яндекс практикум "супер питон самый сильный разработчик батя грит малаца", но мозгов вкатиться в ML не хватает. А джуном клепать формочки на всяких b2b порталах самое то. Не всем нужно быть богатыми.
     

  • 1.43, mos87 (ok), 16:24, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это у аффтыря посильнее Фауста Гёте!
    https://scratch.mit.edu/projects/871566173/
     
     
  • 2.47, mos87 (ok), 16:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каменты просто войнаимир
     

  • 1.51, Аноним (52), 18:07, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это за дичь?
     

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