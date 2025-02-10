Третий кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

Меня волнует вот что: неужели нельзя посмотреть как делают интерфейсы другие, и тупо скопировать?

Что в гимпе, что во фрикаде, меня в первую очередь отталкивает интерфейс. Ну полно же в 2025 году бесплатных ресурсов по дизайну, полно примеров, списывай не хочу.

А тем кто хочет вставить свое "ну этож опенсорс, бери и форкай, исправляй как тебе нравится" - мой вопрос не в этом, а в том почему огромное число опенсорс софта выглядит некрасиво. Показательный пример с блендером. Сам я познакомился с ним во времена 2.7 версии, и хорошо помню когда они наконец перешли к 2.8, какой успех их ждал только потому, что сделали привлекательный и красивый интерфейс. Я могу принять аргумент про нехватку денег на дизайнера интерфейсов, но только лишь если речь о каком нибудь пет проекте на гитхабе. И то - если разработчикам не пофиг, на свое же поделие, то будут стараться "навести марафет", своими силами. Нет денег нанять дизайнера - пусть в гугле гуглят как рисовать интерфейсы красиво. Неужели так сложно понять, что это не консольная прога, здесь по лицу встречают, и по нему же и провожают.

