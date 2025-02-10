Третий кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

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|1.1, anonymous (??), 23:48, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Разработчики надеются, что GIMP 3.0-RC3 станет последним тестовым выпуском перед релизом.
Ну хоть что то хорошее. Как выйдет - наклюкаюсь, ибо халф лайв 3 получит свой шанс.
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|1.4, SamAltman (?), 00:09, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Даже у таких монстров, как Adobe, сейчас дела не фонтан, буквально с каждой неделей развития AI-сервисов почти весь класс редакторов постепенно превращается в мамонтов, а эти наивные опенсорщики ещё даже не врубились, что эпоха ушла...
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|2.5, Алконим (?), 00:19, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так adobe активно переходит на ИИ. Все будет сводится к двум принципам : у кого круче ИИ и у кого больше прав на исходные материалы для обучения этого ИИ.
Опенсорсники ещё до Photoshop 1990го года не дотянули gimp а ты про ИИ тут говоришь....
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|3.8, name (??), 00:43, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никого не заботят права для материалов обучения. Нейросети обучают на спираченном контенте.
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|2.10, Аноним (10), 00:58, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это временно. Люди наиграются и вернутся к человеческому арту. Все уже устали от Ии картинок, лично я моментально вижу где ии, а где человек нарисовал. Как бы круто не выглядели результаты, наш мозг заточен на выявление паттернов. Такие штуки быстро приедаются и быстро палятся.
У ии есть своя ниша, но чтобы это понять, большинству нужно научится думать ризоматически.
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|2.13, Аноним (13), 01:15, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> опенсорщики ещё даже не врубились, что эпоха ушла...
Ну вот ты врубился, а скиллов чтоб сделать растровый редактор, все равно нету.
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|2.14, Маняним (?), 01:24, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Алё в фотошоп и иллюстратор давно уже интегрированы возможности AI. И всё рано оно бесполезно и нужно руками доводить. Говорю это как человек который занимается профессионально отрисовкой документов для регистрации на криптобиржах.
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|1.7, Аноним (7), 00:27, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А могли бы пилить gimp toolkit и дальше, вместо этого отдали его редхату и скоро придётся переходить на пятую версию сразу, что гимп и погубит.
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|1.9, Аноним (10), 00:51, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Меня волнует вот что: неужели нельзя посмотреть как делают интерфейсы другие, и тупо скопировать?
Что в гимпе, что во фрикаде, меня в первую очередь отталкивает интерфейс. Ну полно же в 2025 году бесплатных ресурсов по дизайну, полно примеров, списывай не хочу.
А тем кто хочет вставить свое "ну этож опенсорс, бери и форкай, исправляй как тебе нравится" - мой вопрос не в этом, а в том почему огромное число опенсорс софта выглядит некрасиво.
Показательный пример с блендером. Сам я познакомился с ним во времена 2.7 версии, и хорошо помню когда они наконец перешли к 2.8, какой успех их ждал только потому, что сделали привлекательный и красивый интерфейс.
Я могу принять аргумент про нехватку денег на дизайнера интерфейсов, но только лишь если речь о каком нибудь пет проекте на гитхабе. И то - если разработчикам не пофиг, на свое же поделие, то будут стараться "навести марафет", своими силами. Нет денег нанять дизайнера - пусть в гугле гуглят как рисовать интерфейсы красиво.
Неужели так сложно понять, что это не консольная прога, здесь по лицу встречают, и по нему же и провожают.
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|2.11, Аноним (11), 01:06, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тут троечку накатил, чёт там при первом запуске потыкал и он довольно неплохо смотрится. Не без косяков, но былого отвращения не вызывает.
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|2.12, Аноним (13), 01:10, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А с чего ты взял, что в гимпе неудобно, а в фотошопе удобно? Мне вот интересно почему в миллиардной компании как Адоби, не могут сделать так же удобно как в бесплатном гимпе.
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|3.15, Маняним (?), 01:25, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> так же удобно как в бесплатном гимпе.
Ну и жырнота. В следующий раз попробуй более тонко, ок?
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