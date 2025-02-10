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Третий кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

10.02.2025 23:17

Сформирован третий кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0. В ветке GIMP 3.0 осуществлён переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, реализована возможность экспорта в CMYK, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, появился недеструктивный режим редактирования, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Готовые сборки GIMP 3.0-RC3 опубликованы для Linux (AppImage, flatpak), Windows и macOS. Разработчики надеются, что GIMP 3.0-RC3 станет последним тестовым выпуском перед релизом.

Среди изменений по сравнению с прошлой тестовой версией:

  • Расширены возможности недеструктивного режима редактирования, при котором применение фильтров не меняет пиксели исходного слоя, что позволяет манипулировать фильтрами, не влияя на исходное изображение. В новой версии недеструктивный режим задействован при вложенном применении фильтров, когда один фильтр применяется поверх другого.
  • Улучшена синхронизация многопоточной обработки. Решены проблемы, приводившие к аварийному завершению из-за конфликтов между потоками.
  • Расширены возможности для разработки сценариев Script-fu: Добавлен новый PDB-вызов "gimp-drawable-merge-filter", позволяющий использовать метки для задания свойств фильтров. Предложен новый синтаксис для вызова функций c именованными аргументами.
  • Добавлена поддержка загрузки файлов в формате PSD (Adobe Photoshop) в цветовом пространстве LAB с глубиной 15 бит на канал. Обновлён диалог экспорта PSD.
  • Добавлена поддержка загрузки изображений в формате DDS, в которых используется сжатие BC7.
  • Загрузка изображений из Google Drive и других облачных хранилищ теперь не требует ручного выбора формата файла.
  • Сборкам в формате AppImage присвоен статус официальных.

Отдельно отмечается публикация библиотеки GTK 3.24.48, в которой добавлена поддержка второй версии Wayaland-протокола xdg_foreign, без которого GIMP зависал в некоторых ситуациях при запуске в окружении KDE на базе Wayland. В новой версии GTK также устранено несколько проблем, проявлявшихся в GIMP, например, устранена ошибка из-за которой GIMP аварийно завершался при перемещении слоёв в окружениях на базе Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2025...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0
  3. OpenNews: Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0
  4. OpenNews: GIMP 3 переведён на стадию заморозки строковых данных
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62703-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 23:48, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Разработчики надеются, что GIMP 3.0-RC3 станет последним тестовым выпуском перед релизом.

    Ну хоть что то хорошее. Как выйдет - наклюкаюсь, ибо халф лайв 3 получит свой шанс.

     
  • 1.3, php_не_считаем_за_опыт (ok), 23:59, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там всё ещё 99% коммитов пилит один мужик?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 02:20, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы с Pidgin 3 путаете.
     

  • 1.4, SamAltman (?), 00:09, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Даже у таких монстров, как Adobe, сейчас дела не фонтан, буквально с каждой неделей развития AI-сервисов почти весь класс редакторов постепенно превращается в мамонтов, а эти наивные опенсорщики ещё даже не врубились, что эпоха ушла...
     
     
  • 2.5, Алконим (?), 00:19, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так adobe активно переходит на ИИ. Все будет сводится к двум принципам : у кого круче ИИ и у кого больше прав на исходные материалы для обучения этого ИИ.
    Опенсорсники ещё до Photoshop 1990го года не дотянули gimp а ты про ИИ тут говоришь....
     
     
  • 3.8, name (??), 00:43, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никого не заботят права для материалов обучения. Нейросети обучают на спираченном контенте.
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:58, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это временно. Люди наиграются и вернутся к человеческому арту. Все уже устали от Ии картинок, лично я моментально вижу где ии, а где человек нарисовал. Как бы круто не выглядели результаты, наш мозг заточен на выявление паттернов. Такие штуки быстро приедаются и быстро палятся.

    У ии есть своя ниша, но чтобы это понять, большинству нужно научится думать ризоматически.

     
  • 2.13, Аноним (13), 01:15, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опенсорщики ещё даже не врубились, что эпоха ушла...

    Ну вот ты врубился, а скиллов чтоб сделать растровый редактор, все равно нету.

     
  • 2.14, Маняним (?), 01:24, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алё в фотошоп и иллюстратор давно уже интегрированы возможности AI. И всё рано оно бесполезно и нужно руками доводить. Говорю это как человек который занимается профессионально отрисовкой документов для регистрации на криптобиржах.
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:26, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вроде и неплохой редактор а вроде и перемудренный,неудобный.
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:27, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А могли бы пилить gimp toolkit и дальше, вместо этого отдали его редхату и скоро придётся переходить на пятую версию сразу, что гимп и погубит.
     
  • 1.9, Аноним (10), 00:51, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Меня волнует вот что: неужели нельзя посмотреть как делают интерфейсы другие, и тупо скопировать?
    Что в гимпе, что во фрикаде, меня в первую очередь отталкивает интерфейс. Ну полно же в 2025 году бесплатных ресурсов по дизайну, полно примеров, списывай не хочу.
    А тем кто хочет вставить свое "ну этож опенсорс, бери и форкай, исправляй как тебе нравится" - мой вопрос не в этом, а в том почему огромное число опенсорс софта выглядит некрасиво.

    Показательный пример с блендером. Сам я познакомился с ним во времена 2.7 версии, и хорошо помню когда они наконец перешли к 2.8, какой успех их ждал только потому, что сделали привлекательный и красивый интерфейс.

    Я могу принять аргумент про нехватку денег на дизайнера интерфейсов, но только лишь если речь о каком нибудь пет проекте на гитхабе. И то - если разработчикам не пофиг, на свое же поделие, то будут стараться "навести марафет", своими силами. Нет денег нанять дизайнера - пусть в гугле гуглят как рисовать интерфейсы красиво.

    Неужели так сложно понять, что это не консольная прога, здесь по лицу встречают, и по нему же и провожают.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:06, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут троечку накатил, чёт там при первом запуске потыкал и он довольно неплохо смотрится. Не без косяков, но былого отвращения не вызывает.
     
  • 2.12, Аноним (13), 01:10, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А с чего ты взял, что в гимпе неудобно, а в фотошопе удобно? Мне вот интересно почему в миллиардной компании как Адоби, не могут сделать так же удобно как в бесплатном гимпе.
     
     
  • 3.15, Маняним (?), 01:25, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > так же удобно как в бесплатном гимпе.

    Ну и жырнота. В следующий раз попробуй более тонко, ок?

     

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