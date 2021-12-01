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Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

07.11.2024 12:38

Представлен кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0. Дата финального релиза пока не определена и будет зависеть от активности тестирования пользователями и выявленных проблем. Наиболее вероятно, что перед финальным релизом будет сформирован второй кандидат в релизы. Готовые сборки GIMP 3.0-RC1 сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Ветка 3.0 достигла готовности спустя шесть с половиной лет после формирования прошлой стабильной ветки 2.10, поэтому разработчики решили реформировать процесс подготовки релизов и перейти на более предсказуемый и частый график публикации новых стабильный веток. При подготовке следующих значительных релизов разработчики не будут пытаться разом продвигать множество существенных изменений, а постараются уделить внимание оттачиванию отдельных новых возможностей. Следующую значительную ветку GIMP 3.2 планируют опубликовать примерно через год после релиза GIMP 3.0. В промежутке между значительными выпусками будут выпускаться корректирующие обновления с исправлением ошибок.

Из ключевых улучшений в GIMP 3.0 можно отметить переход на библиотеку GTK3 и CSS-подобную систему определения стилей, штатную поддержку Wayland и HiDPI, новую тему оформления, существенную модернизацию интерфейса, базовую поддержку цветовой модели CMYK (позднее связывание), значительную чистку кодовой базы, новый API для разработки плагинов, кэширование отрисовки, поддержку выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection), возможность редактирования в исходном цветовом пространстве, инструмент для выделения мазками кисти, встроенный менеджер расширений, режим автоматического расширения слоёв, редактирование за пределами холста, улучшенный импорт и экспорт в формате PSD (Adobe Photoshop), поддержку формата JPEG-XL, недеструктивный режим редактирования, существенную модернизацию кода управления цветом, улучшение поддержки графических планшетов и световых перьев.

Среди изменений по сравнению с прошлым тестовым выпуском GIMP 2.99.18:

  • Обновлён логотип проекта.
  • Добавлена новая заставка, показываемая во время загрузки графического редактора. Отныне заставки планируется менять более часто и использовать их как демонстрацию возможностей обработки контента в GIMP. Отдельно подготовлена страница с архивом старых заставок, позволяющая прочувствовать историю развития проекта.
  • Представлены результаты работы по переводу старых растровых пиктограмм, используемых в интерфейсе GIMP до перехода на GTK3, в векторную форму. Данные пиктограммы, которые теперь корректно масштабируются в соответствии с выбранными настройками, намерены вынести в отдельную тему Classic.
  • Внесены исправления и доработки, связанные с интеграцией наработок проекта "Space Invasion", нацеленного на повышение корректности цветопередачи и улучшение управления цветом в GIMP. Повышена точность отображения в GIMP цветовых значений. Выполнена проверка регрессий при отрисовке в GIMP 3.0 XCF-файлов, созданных в прошлых ветках GIMP. Протестирована совместимость различных режимов работы со слоями.
  • Стабилизированы изменения в публичном API, применяемом при разработке плагинов и подключаемых скриптов. Все внесённые в процессе разработки GIMP 3.0 изменения зафиксированы и теперь могут использоваться для портирования старых скриптов. В новом API, помимо добавления новых функций, структуры с внутренним представлением цвета (GimpRGB, GimpCMYK, GimpHSV) переведены на использование универсального объекта GeglColor, который может хранить цветовые данные без привязки к цветовой модели, цветовому пространству и глубине цвета.
  • Продолжено развитие недеструктивного режима редактирования изображений, позволяющего манипулировать фильтрами не теряя исходного изображения (результат применения фильтра теперь не объединяется с исходным слоем, а накладывается поверх него). По запросам пользователей реализована настройка "Merge Filters", возвращающая старое поведение, при котором применение фильтра меняет пиксели исходного слоя.
  • В формат файлов XCF добавлена возможность сохранения версии фильтров, что в будущем позволит обновлять фильтры, сохраняя прежнее поведение в старых проектах.
  • В интерфейсе пользователя расширено применение возможности выделения нескольких слоёв и добавлена поддержка переключения между вкладками колесом мыши.
  • Добавлена поддержка импорта файлов в формате BMP с 64-битным представлением цвета на каждый пиксель.
  • Добавлена поддержка импорта TIFF-изображений, в которых используется формат слоёв Autodesk Sketchbook.
  • Движок обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library) обновлён до версии 0.4.50, в которой предложены новые фильтры Inner Glow, Bevel и GEGL Styles. Библиотека babl обновлена до версии 0.1.110.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2024...)
  2. OpenNews: GIMP 3 переведён на стадию заморозки строковых данных
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.16
  5. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62192-gimp
Ключевые слова: gimp, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:06, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда, долго они запрягали... Ну хоть до eol gtk3 успели, уже хорошо.
    К слову, если у кого-то не собирается gimp-devel из AUR. Удалите установленный gimp.
     
     
  • 2.9, Шарп (ok), 13:28, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В случае gtk, чем больше цифра, тем хуже. Так что хорошо, что на gtk3.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:30, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это правило применимо к 80% приложений.
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:00, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только с 3 днищем, 2 и 4 норм.
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:25, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дай угадаю - будешь говорить про заголовки окон и прочую вкусовщину, а не предметные претензии по ТТХ библиотеки?
     
     
  • 4.68, Bottle (?), 17:01, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как бы это факт, если авторы библиотеки породили гомогном, вряд ли что-то хорошее получится.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:24, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну хоть до eol gtk3 успели

    Погоди, это же еще не финальный релиз.

     

  • 1.2, Илья (??), 13:07, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Только гимпом и редактирую. Для непрофессионала это идеальный инструмент
     
     
  • 2.12, нитгитлистер (?), 13:31, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а из линуксовых альтернатив самая мощная это пожалуй всё таки крита
     
     
  • 3.27, Аноним (29), 14:22, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крита уже давно не альтернатива, а де-факто основной редактор.
     
     
  • 4.31, Аноним (30), 14:27, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в какой реальности? Крита вообще не пересекается с гимпом, оно для другого.
     
     
  • 5.42, Аноним (29), 14:50, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крита по функциям вполне покрывает большинство потребностей пользователей гимпа.
     
  • 3.43, kawaii_boy (?), 14:56, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Firefox хорош, но qBittorrent лучше!  
     
     
  • 4.59, dd (??), 16:16, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы он еще умел HTTP, JavaScript и ublock, то да.
     
  • 3.52, аноним654 (?), 15:26, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Крите Clone tool какой-то инопланетянский, я так и не смог им нормально пользоваться. В Гимпе он боле-мене.
     

  • 1.3, Аноним (11), 13:10, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то уже собрал? Как быстродействие интерфейса по сравнению с gtk2?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 13:16, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я особой разницы не заметил, кроме каких-то визуальных изменений.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:10, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как можно было таааааак долго его разрабатывать? Гтк 3 уже депрекейтед по самые помидоры. Я уже давно на криту перешел, отчаявшись. Возвращаться на гимп не спешу (держу в курсе).
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 17:48, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возвращаться на гимп не спешу (держу в курсе).

    Держи минусы ❤️

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:25, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно добавить, что в fedora в репозитории gtk3-версия gimp
     
  • 1.13, Spm (ok), 13:36, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный тулз таки, чтобы редактировать нескучные обои, например.

    Фотожабой уже лет 10+ наверное не пользуюсь, вполне Гимп. И чем далее тем удобнее и функциональнее.
    Может для каких проф заказов связанных с фотообработкой и т.д. нужны там фотожабы и/или лайтрумы - может быть, не проверял.


    P.S.
    Погуглил так и не нашел где (в чьем правовом поле) и есть ли вообще gimp foundation.

    И каков шанс что там (не) начнут изгонять не финннских мейнтейнеров, контрибьюторов,  например.

     
     
  • 2.38, prokoudine (ok), 14:44, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Погуглил так и не нашел где (в чьем правовом поле) и есть ли вообще gimp foundation.

    Был в Швейцарии, зареганный скамерами. А официального нет нигде.

     
     
  • 3.39, Spm (ok), 14:47, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо за ответ.

    Получается проект можно вести и без foundation, который в (не)нужный момент начнет изгонять всех не финннских разрабов. Или (не) верующих в плоскую землю и т.д.

     
     
  • 4.48, prokoudine (ok), 15:12, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если один мажорный релиз в шесть лет силами полутора землекопов устраивает, то, конечно, можно. Но нужно ли?
     
     
  • 5.50, Spm (ok), 15:16, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну если один мажорный релиз в шесть лет силами полутора землекопов устраивает,
    > то, конечно, можно. Но нужно ли?

    Ни в коем случае.
    Нужно измерять по мажорности релизов. А не по рабочим критериям.

     
     
  • 6.91, Аноним (-), 17:53, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни в коем случае.
    > Нужно измерять по мажорности релизов. А не по рабочим критериям.

    CMYK уже в этом поделии заработало?
    А CIELAB в полной мере?
    А actions из фотошопа можно использовать без подбрасывания монетки 50% заработает - 50% нет..

    Конечно
    > Нужно измерять по мажорности релизов.

    Т.к по рабочим критериям оно не выдерживает никакой критики (кроме ʼего делали полтора землекопа, отнеситесь с пониманиемʼ)

     
  • 2.51, Kerr (ok), 15:20, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GIMP - это часть GNOME. Внимательно прочитайте адрес этой ссылки:
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp
     
     
  • 3.65, Spm (ok), 16:35, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо.
    "GNOME Foundation is a non-profit organization based in Orinda, California, United States,"

    Значится если вдруг, что-то произойдет по типу финннского перевозбуждения Линуса Трололовальдса, то всех кто исповедует не тот паспорт могут отлучить от данного прихода.
    Аминь.

     
     
  • 4.73, 12yoexpert (ok), 17:26, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё же речь шла не о паспорте, а о работе на террористические организации, на них можно хоть с паспортом северной кореи в США работать
     
  • 2.64, Аноним (64), 16:21, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лет 10+ наверное не пользуюсь

    Photoshop десять лет назад и сейчас, ооочень отличаются:
    https://www.adobe.com/products/photoshop.html

     
     
  • 3.66, Spm (ok), 16:38, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и тем показательнее, что для обычных нужд НЕ нужен и тот который 10+ лет назад был и тем более тот, который самый современный.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:36, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слоупоки. Нет бы сразу перевести на Gtk4.
     
     
  • 2.16, Spm (ok), 13:38, 07/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (11), 13:38, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    gtk4 это тупик, лучше пусть на qt перепишут или опять свой сделают.
     
     
  • 3.70, nonamenonumber (?), 17:13, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше на тулките (ну типа) блендера — в Qt они тоже упрутся в ограничения его канваса и модели работы.
     

  • 1.15, Аноним (11), 13:36, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже логотип плоский. Что за мода пошла, поколение 2D-тян?
     
     
  • 2.18, Spm (ok), 13:39, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже логотип плоский. Что за мода пошла, поколение 2D-тян?

    Всех не-плоскоземельщиков выгоняет лично линус, который знает историю.

     
  • 2.20, Аноним (4), 13:43, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логотипы мимикрируют под технические устройства. Раньше были ЭЛТ-мониторы, жирные клавиатуры с остатками еды, а еще кнопочные телефоны с объемными кнопками. Все было объемное, с тенями, поэтому и логотипы были такие. А сейчас все плоское: мониторы, кнопки на микроволновке, смартфоны, телевизоры. Логотипы вторят реальному миру, поэтому они тоже стали плоскими. В 2100 микроволновки будут прозрачными и парить в воздухе, -- логотипы станут такими же.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 14:30, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот плюсусю адово. Сами голосуют рублем за плоские мониторы и смартфоны в виде мыльниц, а потом удивляются - а чего это всё такое плоское? А кто это сделал? Вот незадача! Да вы это сделали, господа, лично вы.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:36, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что, где-то можно было проголосовать?
     
     
  • 5.71, Аноним (71), 17:14, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рублём - в ближайшем магазине.
     
  • 3.35, Аноним (11), 14:39, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микроволновки уже парят в воздухе, СВЧ 5го поколения.
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:47, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЭЛТ до своего заката лет десять как минимум были плоскими.
    Клавиатуры с тех пор и вовсе не менялись.
     
  • 2.21, Аноним (14), 13:48, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кисточка не оттуда торчит.
     
  • 2.33, Аноним (34), 14:33, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Даже логотип плоский.

    Скажи спасибо, что глаза и кисточка на месте. Вот, например, лисе конкретно так поплохело.

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:41, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gtk3 уже не ломают каждый релиз, значит можно на него переходить
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:51, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши бы слова да Double Commander в уши
     
     
  • 3.46, DEF (?), 15:05, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут DC? Все вопросы к Lazarus IDE.
     
     
  • 4.47, Аноним (23), 15:11, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там фишка в тактильной быстрой отзывчивости, по этому и на дельфе в свое время писалось
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:00, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Сборище нытиков и троллей... хоть бы кто порадовался за достижение.

    Успехов проекту!!

     
     
  • 2.37, Аноним (11), 14:44, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Достижение мягко говоря сомнительное - обновление ненужно на совсем ненужно. Лучше бы потратили это время на функционал.
     
  • 2.74, anonymous (??), 17:27, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    посл лет 4-5 постоянно встречаю такую фразу буквально во всех пабликах. Это какая то хитрая разработка мозгорвывернутых психоведов ЦРУ, которую на вооружение и наши взяли? Так можно буквально всё оправдать. Ограбил избил до полусмерти прохожего студента и пишешь "а вот щас нытики набегут тролить будут страдальцев из себя изображать ...вот смотрите набежали буквально под моим постом. Как же их корёжит ахахах. Значит всё правильно джелаем (избваем и грабим) ". Берешь кредит на миллиард воруешь и пишешь в паблике местном - "А вот щас как всегда набегут ЭТИ нытики всепропальщики всё им не то любую радость вывернут наоборот платные толли". И всё. Хорошо устроились.
     
     
  • 3.90, Аноним (82), 17:53, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ограбил избил до полусмерти прохожего
    > миллиард воруешь

    Опять прием таблеток пропустил...

     

  • 1.26, Abyss777 (?), 14:19, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати частотное разложение в GIMP делается проще чем в Photoshop. Прыщи норм замазывать.
     
     
  • 2.61, ijuij (?), 16:18, 07/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.67, eugener (ok), 16:51, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и не понял что оно даёт (может просто не разобрался), пользуюсь лечащей кистью. Для особо запущенных случаев в gimp-gmic есть "smooth skin".
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:23, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обновлён логотип проекта.

    Модифицированный в гимпе Java-карандаш?

     
  • 1.41, Spm (ok), 14:48, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ваще нужно запилить самостоятельный дистрибутив на основе GIMP.
    Не спрашивайте "зачем" и главное "как".
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:56, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Появилась ли возможность переназначить хоткей Color Picker с дефолтного Ctrl на что-то другое?
    Это прямо боль, когда жмакаешь Ctrl+z, а стилус задевает холст и выбирает новый цвет.
     
     
  • 2.53, Kerr (ok), 15:31, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вы действительно хотите добиться исправлений и улучшений, то напишите об этом сюда:
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/issues
     
     
  • 3.63, Аноним (44), 16:20, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел - там оказывается такие тикеты уже есть, я не одинок. Только вот еще не решено. Запретить Ctrl+z не вариант.
    У меня такое чувство, что те самые 1.5 разработчика которые пилят Гимп, сами им не пользуются.
     

  • 1.45, Аноним (45), 15:01, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Используют мировые дизайнерские корпорации?
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 16:18, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это кто такие? Артёмкина студия что-ли?
     

  • 1.54, Аноним (54), 15:36, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну я так понял, это не фотошоп а пародия на него. Более того, gtk3 - путь в никуда. Лучше бы на qt переписали.
     
     
  • 2.55, Аноним (54), 15:38, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем руководствуются разработчики этого опуса (gimp)? Неужели им кто-то донатит? Или это только хобби для них?
     
  • 2.92, Аноним (82), 17:55, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы на qt переписали.

    "Сам я, конечно же, заниматься этим не буду."

     

  • 1.62, iPony129412 (?), 16:20, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отдельно подготовлена страница с архивом старых заставок, позволяющая прочувствовать историю развития проекта.
    > GIMP 2.7.2 by Alexia Death.

    Наверно самая «чувственная» заставка.

     
     
  • 2.76, Аноним (25), 17:36, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это которая с латексной овцой и клеткой?
     

  • 1.69, Аноним (69), 17:07, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Отдельно подготовлена страница с архивом старых заставок, позволяющая прочувствовать историю развития проекта

    А можно их менять как-то? Вот не нравится мне текущая, к примеру, либо вообще хочу свою туда засунуть. Так можно?

     
  • 1.72, Маняним (?), 17:20, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выргвиглазный UI/UX. Впечатление, будто про отступы в оупенсорце вообще никто ничего не слышал. Ну и вишенка на торте - тёмно-серое на чёрном.
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 17:37, 07/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.78, Аноним (4), 17:37, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UI без отступов -- что книжные страницы без полей. А там, где они отступы все же впендюривают -- они делают их каждый раз разными.
     
  • 2.89, Аноним (89), 17:52, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce вообще пошли дальше всех и помимо выпадающих списков во всю ширину окна, сделали нижние кнопки вплотную прилегающими к краю! :D
     

  • 1.75, Маняним (?), 17:28, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще, GIMP - это как квинтэссенция всего "десктопного линукса", когда всю суть (когда фич 100500, но знают о них только их создатели) и всю вырвиглазность интерфейсов можно увидеть в одной программе. Не говоря про отсутствие хотя бы отделённой претензии на интуитивность (когда без мануала можно разобраться тыканьем мыши, как в божественной макоси).
     
  • 1.79, Аноним (77), 17:42, 07/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.80, Анонимусс (-), 17:45, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям все как-то оживились.
    Гимп решил выпустить 3.0.
    Фрикад аж до первой мажорной 1.0 обновляется, как и у гимпа RC пока еще.

    Что с ними случилось?

     
     
  • 2.83, prokoudine (ok), 17:48, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У фрикада каждый год релиз.
     
     
  • 3.94, Анонимусс (-), 17:56, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы да...
    Но на мажорную версию они прыгают впервые)) И изменений там реально на 1.0. (да, я в курсе про ondsel)

    Ну и гимп тоже релизится каждый год по нескольку раз
    2.10.22 2020-10-07
    2.10.30 2021-12-21
    2.10.32 2022-06-14
    2.10.36 2023-11-05
    2.10.38 2024-05-05

     

  • 1.84, Аноним (84), 17:48, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тройка имеет растовый rsvg в зависимостях, утомили, лучше на двойке посижу.
     
  • 1.86, Аноним (89), 17:49, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гимп вроде может много чего, но заставить себя работать с этим безобразным интерфейсом может не каждый, так как делался людьми, вообще ничего не понимающими в интерфейсах, эргономике и здравом смысле.
     
     
  • 2.93, Аноним (77), 17:56, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > делался людьми, вообще ничего не понимающими в интерфейсах, эргономике и здравом смысле

    Так вообще можно сказать о всём нынешнем гноме и его тулкитах. И ведь кто-то даже называет это хорошим дизайном 😁

     

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