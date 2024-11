Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

2.38 , prokoudine ( ok ), 14:44, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Погуглил так и не нашел где (в чьем правовом поле) и есть ли вообще gimp foundation. Был в Швейцарии, зареганный скамерами. А официального нет нигде.

3.39 , Spm ( ok ), 14:47, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Спасибо за ответ. Получается проект можно вести и без foundation, который в (не)нужный момент начнет изгонять всех не финннских разрабов. Или (не) верующих в плоскую землю и т.д.

4.48 , prokoudine ( ok ), 15:12, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если один мажорный релиз в шесть лет силами полутора землекопов устраивает, то, конечно, можно. Но нужно ли?

5.50 , Spm ( ok ), 15:16, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну если один мажорный релиз в шесть лет силами полутора землекопов устраивает,

> то, конечно, можно. Но нужно ли? Ни в коем случае.

Нужно измерять по мажорности релизов. А не по рабочим критериям. 6.91 , Аноним ( - ), 17:53, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ни в коем случае.

> Нужно измерять по мажорности релизов. А не по рабочим критериям. CMYK уже в этом поделии заработало?

А CIELAB в полной мере?

А actions из фотошопа можно использовать без подбрасывания монетки 50% заработает - 50% нет.. Конечно

> Нужно измерять по мажорности релизов. Т.к по рабочим критериям оно не выдерживает никакой критики (кроме ʼего делали полтора землекопа, отнеситесь с пониманиемʼ) 2.51 , Kerr ( ok ), 15:20, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GIMP - это часть GNOME. Внимательно прочитайте адрес этой ссылки:

https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp

3.65 , Spm ( ok ), 16:35, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Спасибо.

"GNOME Foundation is a non-profit organization based in Orinda, California, United States," Значится если вдруг, что-то произойдет по типу финннского перевозбуждения Линуса Трололовальдса, то всех кто исповедует не тот паспорт могут отлучить от данного прихода.

Аминь.

4.73 , 12yoexpert ( ok ), 17:26, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё же речь шла не о паспорте, а о работе на террористические организации, на них можно хоть с паспортом северной кореи в США работать

2.64 , Аноним ( 64 ), 16:21, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >лет 10+ наверное не пользуюсь Photoshop десять лет назад и сейчас, ооочень отличаются:

https://www.adobe.com/products/photoshop.html

3.66 , Spm ( ok ), 16:38, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, и тем показательнее, что для обычных нужд НЕ нужен и тот который 10+ лет назад был и тем более тот, который самый современный.