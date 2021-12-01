Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

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|1.1, Аноним (1), 13:06, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мда, долго они запрягали... Ну хоть до eol gtk3 успели, уже хорошо.
К слову, если у кого-то не собирается gimp-devel из AUR. Удалите установленный gimp.
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|2.9, Шарп (ok), 13:28, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В случае gtk, чем больше цифра, тем хуже. Так что хорошо, что на gtk3.
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|3.30, Аноним (30), 14:25, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дай угадаю - будешь говорить про заголовки окон и прочую вкусовщину, а не предметные претензии по ТТХ библиотеки?
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|4.68, Bottle (?), 17:01, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как бы это факт, если авторы библиотеки породили гомогном, вряд ли что-то хорошее получится.
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|2.29, Аноним (29), 14:24, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну хоть до eol gtk3 успели
Погоди, это же еще не финальный релиз.
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|1.2, Илья (??), 13:07, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Только гимпом и редактирую. Для непрофессионала это идеальный инструмент
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|4.31, Аноним (30), 14:27, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в какой реальности? Крита вообще не пересекается с гимпом, оно для другого.
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|5.42, Аноним (29), 14:50, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крита по функциям вполне покрывает большинство потребностей пользователей гимпа.
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|4.59, dd (??), 16:16, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы он еще умел HTTP, JavaScript и ublock, то да.
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|3.52, аноним654 (?), 15:26, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Крите Clone tool какой-то инопланетянский, я так и не смог им нормально пользоваться. В Гимпе он боле-мене.
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|1.3, Аноним (11), 13:10, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто-то уже собрал? Как быстродействие интерфейса по сравнению с gtk2?
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|2.5, Аноним (1), 13:16, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я особой разницы не заметил, кроме каких-то визуальных изменений.
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|1.4, Аноним (4), 13:10, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Как можно было таааааак долго его разрабатывать? Гтк 3 уже депрекейтед по самые помидоры. Я уже давно на криту перешел, отчаявшись. Возвращаться на гимп не спешу (держу в курсе).
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|2.82, Аноним (82), 17:48, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Возвращаться на гимп не спешу (держу в курсе).
Держи минусы ❤️
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|1.13, Spm (ok), 13:36, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличный тулз таки, чтобы редактировать нескучные обои, например.
Фотожабой уже лет 10+ наверное не пользуюсь, вполне Гимп. И чем далее тем удобнее и функциональнее.
Может для каких проф заказов связанных с фотообработкой и т.д. нужны там фотожабы и/или лайтрумы - может быть, не проверял.
P.S.
Погуглил так и не нашел где (в чьем правовом поле) и есть ли вообще gimp foundation.
И каков шанс что там (не) начнут изгонять не финннских мейнтейнеров, контрибьюторов, например.
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|2.38, prokoudine (ok), 14:44, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Погуглил так и не нашел где (в чьем правовом поле) и есть ли вообще gimp foundation.
Был в Швейцарии, зареганный скамерами. А официального нет нигде.
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|3.39, Spm (ok), 14:47, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо за ответ.
Получается проект можно вести и без foundation, который в (не)нужный момент начнет изгонять всех не финннских разрабов. Или (не) верующих в плоскую землю и т.д.
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|4.48, prokoudine (ok), 15:12, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если один мажорный релиз в шесть лет силами полутора землекопов устраивает, то, конечно, можно. Но нужно ли?
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|5.50, Spm (ok), 15:16, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну если один мажорный релиз в шесть лет силами полутора землекопов устраивает,
> то, конечно, можно. Но нужно ли?
Ни в коем случае.
Нужно измерять по мажорности релизов. А не по рабочим критериям.
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|6.91, Аноним (-), 17:53, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ни в коем случае.
> Нужно измерять по мажорности релизов. А не по рабочим критериям.
CMYK уже в этом поделии заработало?
А CIELAB в полной мере?
А actions из фотошопа можно использовать без подбрасывания монетки 50% заработает - 50% нет..
Конечно
> Нужно измерять по мажорности релизов.
Т.к по рабочим критериям оно не выдерживает никакой критики (кроме ʼего делали полтора землекопа, отнеситесь с пониманиемʼ)
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|3.65, Spm (ok), 16:35, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо.
"GNOME Foundation is a non-profit organization based in Orinda, California, United States,"
Значится если вдруг, что-то произойдет по типу финннского перевозбуждения Линуса Трололовальдса, то всех кто исповедует не тот паспорт могут отлучить от данного прихода.
Аминь.
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|4.73, 12yoexpert (ok), 17:26, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё же речь шла не о паспорте, а о работе на террористические организации, на них можно хоть с паспортом северной кореи в США работать
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|3.66, Spm (ok), 16:38, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, и тем показательнее, что для обычных нужд НЕ нужен и тот который 10+ лет назад был и тем более тот, который самый современный.
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|2.17, Аноним (11), 13:38, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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gtk4 это тупик, лучше пусть на qt перепишут или опять свой сделают.
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|3.70, nonamenonumber (?), 17:13, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше на тулките (ну типа) блендера — в Qt они тоже упрутся в ограничения его канваса и модели работы.
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|2.18, Spm (ok), 13:39, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Даже логотип плоский. Что за мода пошла, поколение 2D-тян?
Всех не-плоскоземельщиков выгоняет лично линус, который знает историю.
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|2.20, Аноним (4), 13:43, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Логотипы мимикрируют под технические устройства. Раньше были ЭЛТ-мониторы, жирные клавиатуры с остатками еды, а еще кнопочные телефоны с объемными кнопками. Все было объемное, с тенями, поэтому и логотипы были такие. А сейчас все плоское: мониторы, кнопки на микроволновке, смартфоны, телевизоры. Логотипы вторят реальному миру, поэтому они тоже стали плоскими. В 2100 микроволновки будут прозрачными и парить в воздухе, -- логотипы станут такими же.
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|3.32, Аноним (30), 14:30, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот плюсусю адово. Сами голосуют рублем за плоские мониторы и смартфоны в виде мыльниц, а потом удивляются - а чего это всё такое плоское? А кто это сделал? Вот незадача! Да вы это сделали, господа, лично вы.
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|3.40, Аноним (40), 14:47, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЭЛТ до своего заката лет десять как минимум были плоскими.
Клавиатуры с тех пор и вовсе не менялись.
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|2.33, Аноним (34), 14:33, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Даже логотип плоский.
Скажи спасибо, что глаза и кисточка на месте. Вот, например, лисе конкретно так поплохело.
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|4.47, Аноним (23), 15:11, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так там фишка в тактильной быстрой отзывчивости, по этому и на дельфе в свое время писалось
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|1.24, Аноним (24), 14:00, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Сборище нытиков и троллей... хоть бы кто порадовался за достижение.
Успехов проекту!!
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|2.37, Аноним (11), 14:44, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Достижение мягко говоря сомнительное - обновление ненужно на совсем ненужно. Лучше бы потратили это время на функционал.
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|2.74, anonymous (??), 17:27, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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посл лет 4-5 постоянно встречаю такую фразу буквально во всех пабликах. Это какая то хитрая разработка мозгорвывернутых психоведов ЦРУ, которую на вооружение и наши взяли? Так можно буквально всё оправдать. Ограбил избил до полусмерти прохожего студента и пишешь "а вот щас нытики набегут тролить будут страдальцев из себя изображать ...вот смотрите набежали буквально под моим постом. Как же их корёжит ахахах. Значит всё правильно джелаем (избваем и грабим) ". Берешь кредит на миллиард воруешь и пишешь в паблике местном - "А вот щас как всегда набегут ЭТИ нытики всепропальщики всё им не то любую радость вывернут наоборот платные толли". И всё. Хорошо устроились.
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|3.90, Аноним (82), 17:53, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ограбил избил до полусмерти прохожего
> миллиард воруешь
Опять прием таблеток пропустил...
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|1.26, Abyss777 (?), 14:19, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати частотное разложение в GIMP делается проще чем в Photoshop. Прыщи норм замазывать.
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|2.67, eugener (ok), 16:51, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и не понял что оно даёт (может просто не разобрался), пользуюсь лечащей кистью. Для особо запущенных случаев в gimp-gmic есть "smooth skin".
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|1.41, Spm (ok), 14:48, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ваще нужно запилить самостоятельный дистрибутив на основе GIMP.
Не спрашивайте "зачем" и главное "как".
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|1.44, Аноним (44), 14:56, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Появилась ли возможность переназначить хоткей Color Picker с дефолтного Ctrl на что-то другое?
Это прямо боль, когда жмакаешь Ctrl+z, а стилус задевает холст и выбирает новый цвет.
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|3.63, Аноним (44), 16:20, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрел - там оказывается такие тикеты уже есть, я не одинок. Только вот еще не решено. Запретить Ctrl+z не вариант.
У меня такое чувство, что те самые 1.5 разработчика которые пилят Гимп, сами им не пользуются.
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|1.54, Аноним (54), 15:36, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну я так понял, это не фотошоп а пародия на него. Более того, gtk3 - путь в никуда. Лучше бы на qt переписали.
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|2.55, Аноним (54), 15:38, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чем руководствуются разработчики этого опуса (gimp)? Неужели им кто-то донатит? Или это только хобби для них?
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|2.92, Аноним (82), 17:55, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше бы на qt переписали.
"Сам я, конечно же, заниматься этим не буду."
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|1.62, iPony129412 (?), 16:20, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отдельно подготовлена страница с архивом старых заставок, позволяющая прочувствовать историю развития проекта.
> GIMP 2.7.2 by Alexia Death.
Наверно самая «чувственная» заставка.
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|1.69, Аноним (69), 17:07, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Отдельно подготовлена страница с архивом старых заставок, позволяющая прочувствовать историю развития проекта
А можно их менять как-то? Вот не нравится мне текущая, к примеру, либо вообще хочу свою туда засунуть. Так можно?
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|1.72, Маняним (?), 17:20, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выргвиглазный UI/UX. Впечатление, будто про отступы в оупенсорце вообще никто ничего не слышал. Ну и вишенка на торте - тёмно-серое на чёрном.
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|2.78, Аноним (4), 17:37, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UI без отступов -- что книжные страницы без полей. А там, где они отступы все же впендюривают -- они делают их каждый раз разными.
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|2.89, Аноним (89), 17:52, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Xfce вообще пошли дальше всех и помимо выпадающих списков во всю ширину окна, сделали нижние кнопки вплотную прилегающими к краю! :D
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|1.75, Маняним (?), 17:28, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще, GIMP - это как квинтэссенция всего "десктопного линукса", когда всю суть (когда фич 100500, но знают о них только их создатели) и всю вырвиглазность интерфейсов можно увидеть в одной программе. Не говоря про отсутствие хотя бы отделённой претензии на интуитивность (когда без мануала можно разобраться тыканьем мыши, как в божественной макоси).
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|1.80, Анонимусс (-), 17:45, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прям все как-то оживились.
Гимп решил выпустить 3.0.
Фрикад аж до первой мажорной 1.0 обновляется, как и у гимпа RC пока еще.
Что с ними случилось?
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|3.94, Анонимусс (-), 17:56, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как бы да...
Но на мажорную версию они прыгают впервые)) И изменений там реально на 1.0. (да, я в курсе про ondsel)
Ну и гимп тоже релизится каждый год по нескольку раз
2.10.22 2020-10-07
2.10.30 2021-12-21
2.10.32 2022-06-14
2.10.36 2023-11-05
2.10.38 2024-05-05
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|1.84, Аноним (84), 17:48, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тройка имеет растовый rsvg в зависимостях, утомили, лучше на двойке посижу.
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|1.86, Аноним (89), 17:49, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гимп вроде может много чего, но заставить себя работать с этим безобразным интерфейсом может не каждый, так как делался людьми, вообще ничего не понимающими в интерфейсах, эргономике и здравом смысле.
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|2.93, Аноним (77), 17:56, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> делался людьми, вообще ничего не понимающими в интерфейсах, эргономике и здравом смысле
Так вообще можно сказать о всём нынешнем гноме и его тулкитах. И ведь кто-то даже называет это хорошим дизайном 😁
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