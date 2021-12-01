Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

Представлен кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0. Дата финального релиза пока не определена и будет зависеть от активности тестирования пользователями и выявленных проблем. Наиболее вероятно, что перед финальным релизом будет сформирован второй кандидат в релизы. Готовые сборки GIMP 3.0-RC1 сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Ветка 3.0 достигла готовности спустя шесть с половиной лет после формирования прошлой стабильной ветки 2.10, поэтому разработчики решили реформировать процесс подготовки релизов и перейти на более предсказуемый и частый график публикации новых стабильный веток. При подготовке следующих значительных релизов разработчики не будут пытаться разом продвигать множество существенных изменений, а постараются уделить внимание оттачиванию отдельных новых возможностей. Следующую значительную ветку GIMP 3.2 планируют опубликовать примерно через год после релиза GIMP 3.0. В промежутке между значительными выпусками будут выпускаться корректирующие обновления с исправлением ошибок. Из ключевых улучшений в GIMP 3.0 можно отметить переход на библиотеку GTK3 и CSS-подобную систему определения стилей, штатную поддержку Wayland и HiDPI, новую тему оформления, существенную модернизацию интерфейса, базовую поддержку цветовой модели CMYK (позднее связывание), значительную чистку кодовой базы, новый API для разработки плагинов, кэширование отрисовки, поддержку выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection), возможность редактирования в исходном цветовом пространстве, инструмент для выделения мазками кисти, встроенный менеджер расширений, режим автоматического расширения слоёв, редактирование за пределами холста, улучшенный импорт и экспорт в формате PSD (Adobe Photoshop), поддержку формата JPEG-XL, недеструктивный режим редактирования, существенную модернизацию кода управления цветом, улучшение поддержки графических планшетов и световых перьев. Среди изменений по сравнению с прошлым тестовым выпуском GIMP 2.99.18: Обновлён логотип проекта.

Добавлена новая заставка, показываемая во время загрузки графического редактора. Отныне заставки планируется менять более часто и использовать их как демонстрацию возможностей обработки контента в GIMP. Отдельно подготовлена страница с архивом старых заставок, позволяющая прочувствовать историю развития проекта.

Представлены результаты работы по переводу старых растровых пиктограмм, используемых в интерфейсе GIMP до перехода на GTK3, в векторную форму. Данные пиктограммы, которые теперь корректно масштабируются в соответствии с выбранными настройками, намерены вынести в отдельную тему Classic.

Внесены исправления и доработки, связанные с интеграцией наработок проекта "Space Invasion", нацеленного на повышение корректности цветопередачи и улучшение управления цветом в GIMP. Повышена точность отображения в GIMP цветовых значений. Выполнена проверка регрессий при отрисовке в GIMP 3.0 XCF-файлов, созданных в прошлых ветках GIMP. Протестирована совместимость различных режимов работы со слоями.

Стабилизированы изменения в публичном API, применяемом при разработке плагинов и подключаемых скриптов. Все внесённые в процессе разработки GIMP 3.0 изменения зафиксированы и теперь могут использоваться для портирования старых скриптов. В новом API, помимо добавления новых функций, структуры с внутренним представлением цвета (GimpRGB, GimpCMYK, GimpHSV) переведены на использование универсального объекта GeglColor, который может хранить цветовые данные без привязки к цветовой модели, цветовому пространству и глубине цвета.

Продолжено развитие недеструктивного режима редактирования изображений, позволяющего манипулировать фильтрами не теряя исходного изображения (результат применения фильтра теперь не объединяется с исходным слоем, а накладывается поверх него). По запросам пользователей реализована настройка "Merge Filters", возвращающая старое поведение, при котором применение фильтра меняет пиксели исходного слоя.

В формат файлов XCF добавлена возможность сохранения версии фильтров, что в будущем позволит обновлять фильтры, сохраняя прежнее поведение в старых проектах.

В интерфейсе пользователя расширено применение возможности выделения нескольких слоёв и добавлена поддержка переключения между вкладками колесом мыши.

Добавлена поддержка импорта файлов в формате BMP с 64-битным представлением цвета на каждый пиксель.

Добавлена поддержка импорта TIFF-изображений, в которых используется формат слоёв Autodesk Sketchbook.

Движок обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library) обновлён до версии 0.4.50, в которой предложены новые фильтры Inner Glow, Bevel и GEGL Styles. Библиотека babl обновлена до версии 0.1.110.







