GIMP 3 переведён на стадию заморозки строковых данных

Разработчики графического редактора GIMP объявили о переводе ветки GIMP 3 на стадию заморозки строковых данных, при которой прекращено внесения изменений в текстовые строки, показываемые в интерфейсе. Заморозка строк является одной из финальных стадий подготовки релиза и производится, чтобы дать время (как минимум месяц) на завершение работы команд, занимающимся переводом интерфейса на различные языки, чтобы они не отвлекались на отслеживание изменений в уже переведённых элементах. Исключение делается только при исправлении опечаток и ошибок, приводящих к изменению строк.

Предполагается, что вся намеченная на будущий релиз функциональность уже готова и оставшиеся задачи не потребуют изменения строк. На следующей стадии будет выполнена заморозка API от внесения изменений. Перед финальным релизом также будет сформирован кандидат в релизы (GIMP 3.0.0-RC1) и проведена работа по выявлению и исправлению выявленных в нём ошибок. В зависимости от результатов тестирования возможно будет опубликован второй кандидат в релизы. Сроки заморозки API и формирования кандидатов в релизы пока не определены.

В ветке GIMP 3.0 предложены такие улучшения, как переход на GTK3, штатная поддержка Wayland и HiDPI, базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание),значительная чистка кодовой базы, новый API для разработки плагинов, кэширование отрисовки, поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection), редактирование в исходном цветовом пространстве.



