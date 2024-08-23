GIMP 3 переведён на стадию заморозки строковых данных

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|1.2, Аноним (2), 12:31, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько же лет они его пилят. Почему никто не проспонсировал их работу, чтобы это все побыстрее закончилось…
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|2.9, Аноним (9), 12:39, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему никто не проспонсировал их работу, чтобы это все побыстрее закончилось
потому что он не нужен ни потенциальным спонсорам, ни разработчикам, ни пользователям
его пилят полтора землекопа, их слишком мало, чтобы развивать подобный софт
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|3.11, Аноним (17), 12:40, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У тебя слишком мало мозга чтобы писать комментарии, но ты их зачем-то пишешь.
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|1.3, Nochi (?), 12:32, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отсутствующие некоторые функции Фотошопа.
Плохой дизайн интерфейса.
И отсутствие ai
Это минусы Gimp?
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|2.10, Аноним (17), 12:39, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за функции отсуствуют?
Зачем они тебе нужны?
Маркетологи тебе наплели про какие-то ненужные функции теперь ты без них жить не можешь?
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|3.13, нитгитлистер (?), 12:43, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как связаны маркетологи и удобсво использования программ? тыж не кодишь в каком-нибудь блокноте?
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|4.22, Аноним (17), 12:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что-то из разряда мы убрали разъем для наушников для вашего удобства или иконки с рабочего стола убрали смотрите как удобно. На таких как ты рассчитано.
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|1.6, Аноним (17), 12:36, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто там сегодня во всё горло верещал что не может жить без Фотошопа?
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|1.16, Аноним (16), 12:46, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Им бы по инструментам и функциям дотянуться хотя бы до фотошоп cs6...
По существу они примерно на уровне фотошоп 6.0 (без всяких cs cc и т.д.) двадцатилетней давности.
Пользоваться можно, что-то даже лучше чем в фотошоп, но тоскую по эргономике и штатным функциям фотошоп cs6, а он ведь древний как г-но мамонта.
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|2.21, Аноним (19), 12:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забудь. Только онлайн. Только по подписке. Только с разрешения.
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|3.27, нитгитлистер (?), 12:57, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Забудь. Только онлайн. Только по подписке. Только с разрешения.
репаки ни кто не отменял.. все пользуются и ни кто не покупает
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|1.23, Аноним (23), 12:55, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В ветке GIMP 3.0 предложены такие улучшения, как переход на GTK3
Требуется серьёзное научное обоснование данного улучшения.
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