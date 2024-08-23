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GIMP 3 переведён на стадию заморозки строковых данных

23.08.2024 12:22

Разработчики графического редактора GIMP объявили о переводе ветки GIMP 3 на стадию заморозки строковых данных, при которой прекращено внесения изменений в текстовые строки, показываемые в интерфейсе. Заморозка строк является одной из финальных стадий подготовки релиза и производится, чтобы дать время (как минимум месяц) на завершение работы команд, занимающимся переводом интерфейса на различные языки, чтобы они не отвлекались на отслеживание изменений в уже переведённых элементах. Исключение делается только при исправлении опечаток и ошибок, приводящих к изменению строк.

Предполагается, что вся намеченная на будущий релиз функциональность уже готова и оставшиеся задачи не потребуют изменения строк. На следующей стадии будет выполнена заморозка API от внесения изменений. Перед финальным релизом также будет сформирован кандидат в релизы (GIMP 3.0.0-RC1) и проведена работа по выявлению и исправлению выявленных в нём ошибок. В зависимости от результатов тестирования возможно будет опубликован второй кандидат в релизы. Сроки заморозки API и формирования кандидатов в релизы пока не определены.

В ветке GIMP 3.0 предложены такие улучшения, как переход на GTK3, штатная поддержка Wayland и HiDPI, базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание),значительная чистка кодовой базы, новый API для разработки плагинов, кэширование отрисовки, поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection), редактирование в исходном цветовом пространстве.

  1. Главная ссылка к новости (https://floss.social/@GIMP/112...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0
  4. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  5. OpenNews: Распространение вредоносных файлов через рекламу GIMP в Google
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61749-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нитгитлистер (?), 12:30, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ммда судя по нововведениям они отстали в развитии лет этак на надцать
     
     
  • 2.8, Советский инженер (ok), 12:38, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    тише едеш - дальше будеш 😂
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:52, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:31, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько же лет они его пилят. Почему никто не проспонсировал их работу, чтобы это все побыстрее закончилось…
     
     
  • 2.7, Аноним (17), 12:36, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Типа их кто-то должен выкупить и закрыть?
     
     
  • 3.18, бух. (?), 12:52, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они же мучаются...
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:39, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему никто не проспонсировал их работу, чтобы это все побыстрее закончилось

    потому что он не нужен ни потенциальным спонсорам, ни разработчикам, ни пользователям

    его пилят полтора землекопа, их слишком мало, чтобы развивать подобный софт

     
     
  • 3.11, Аноним (17), 12:40, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У тебя слишком мало мозга чтобы писать комментарии, но ты их зачем-то пишешь.
     
     
  • 4.14, Аноним (9), 12:43, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.3, Nochi (?), 12:32, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отсутствующие некоторые функции Фотошопа.
    Плохой дизайн интерфейса.
    И отсутствие ai
    Это минусы Gimp?
     
     
  • 2.10, Аноним (17), 12:39, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за функции отсуствуют?
    Зачем они тебе нужны?
    Маркетологи тебе наплели про какие-то ненужные функции теперь ты без них жить не можешь?
     
     
  • 3.13, нитгитлистер (?), 12:43, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как связаны маркетологи и удобсво использования программ? тыж не кодишь в каком-нибудь блокноте?
     
     
  • 4.22, Аноним (17), 12:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то из разряда мы убрали разъем для наушников для вашего удобства или иконки с рабочего стола убрали смотрите как удобно. На таких как ты рассчитано.
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:44, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эхх, классека. Если нет -- значит и не нужно
     
     
  • 4.29, Аноним (17), 12:59, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех спиннеры тебе тоже нужен спиннер. Я тебя понял, принял.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:33, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, еропка (?), 12:35, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспомнился gimpsy с его инклюзивным кодом
     
  • 1.6, Аноним (17), 12:36, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто там сегодня во всё горло верещал что не может жить без Фотошопа?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:53, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который по подписке и с разрешения?
     
     
  • 3.24, Аноним (17), 12:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да без новой дозы жизнь не жизнь.
     

  • 1.12, ananas64 (?), 12:40, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инструмент для рисования фигур так и не завезли?
     
     
  • 2.28, Аноним (17), 12:58, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их вывезли с инкскейп.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:46, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Им бы по инструментам и функциям дотянуться хотя бы до фотошоп cs6...
    По существу они примерно на уровне фотошоп 6.0 (без всяких cs cc и т.д.) двадцатилетней давности.
    Пользоваться можно, что-то даже лучше чем в фотошоп, но тоскую по эргономике и штатным функциям фотошоп cs6, а он ведь древний как г-но мамонта.
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 12:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забудь. Только онлайн. Только по подписке. Только с разрешения.
     
     
  • 3.27, нитгитлистер (?), 12:57, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Забудь. Только онлайн. Только по подписке. Только с разрешения.

    репаки ни кто не отменял..  все пользуются и ни кто не покупает

     
  • 2.26, Аноним (17), 12:57, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисли свои функции в столбик.  
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:53, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А можно его не размораживать?
     
     
  • 2.25, Аноним (19), 12:56, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то заставляет?
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:55, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В ветке GIMP 3.0 предложены такие улучшения, как переход на GTK3

    Требуется серьёзное научное обоснование данного улучшения.

     

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