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Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

28.12.2024 11:31

Сформирован второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0. Готовые сборки GIMP 3.0-RC2 опубликованы для Linux (AppImage, flatpak), Windows и macOS.

Среди наиболее значимых улучшений в GIMP 3.0:

  • Переход на библиотеку GTK3 и CSS-подобную систему определения стилей;
  • Штатная поддержка Wayland и HiDPI;
  • Новая тема оформления и существенная модернизация интерфейса;
  • Базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание - возможность экспорта в CMYK);
  • Режим автоматического расширения слоёв;
  • Редактирование за пределами холста;
  • Возможность выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection);
  • Поддержка редактирования в исходном цветовом пространстве;
  • Встроенный менеджер расширений;
  • Новый API для разработки плагинов;
  • Кэширование отрисовки;
  • Инструмент для выделения мазками кисти;
  • Улучшенный импорт и экспорт в формате PSD (Adobe Photoshop);
  • Поддержка формата JPEG-XL;
  • Недеструктивный режим редактирования;
  • Существенная модернизация кода управления цветом;
  • Улучшение поддержки графических планшетов и световых перьев;
  • Значительная чистка кодовой базы.



Среди изменений по сравнению с прошлой тестовой версией:

  • Решена проблема с переносом настроек после перехода с GIMP 2.10 на ветку 3.0.
  • В сборках для Windows убрано автоматическое открытие консоли, использовавшейся в процессе разработки для упрощения доступа к диагностическим сообщениям.
  • Устранены недоработки, мешавшие переносу изображений между GIMP и Darktable.
  • Решена проблема со шрифтами из-за которой в сборках для macOS не показывались некоторые символы в меню и диалогах.
  • Предложен новый публичный API для фильтров на базе библиотеки GEGL. Изначально данный API планировалось добавить после релиза 3.0, но решение было пересмотрено из-за проблем с портированием плагинов и скриптов на ветку 3.0, возникших после чистки старого API. Новый API, среди прочего, даёт возможность мгновенно отображать результаты применения эффектов и добавлять их в недеструктивном режиме редактирования.
  • В код управления цветом добавлены изменения, решающие проблемы с отрисовкой изображений с цветовыми профилями, включающими не перцептуальные TRC (Tone Response Curve).
  • В плагине для работы с форматом BMP обеспечен импорт без потери качества (без преобразования в 8-разрядное представление цвета), добавлена поддержка алгоритмов сжатия RLE24 и Хаффмана, обеспечена многоступенчатая загрузка очень больших изображений.
  • В плагине PNM добавлена возможность загрузки PAM-файлов, использующих цветовую модель CMYK.
  • В сборках для Windows появилась поддержка открытия изображений через ярлыки (файлы .lnk) напрямую из диалога выбора файла.
  • Внесены оптимизации в тему оформления, например, улучшен стиль слайдеров и добавлены новые пиктограммы.
  • В коде, связанном с загрузкой шрифтов, улучшена совместимость со старыми файлами XCF.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2024...)
  2. OpenNews: Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0
  5. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.2
  6. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62476-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:05, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мы почти дождались!.. Ещё немного!..
     
     
  • 2.3, ijuij (?), 12:11, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто мы? если рисуешь, покажи, интересно
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:21, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    я так понимаю хейтеры CMYK просто от старости умерли, а нынешние разрабы не знают по какой причине это тормозили...и таки занесли её поддержку в продукт...но базовую. какойто дедушка сопротивляется
     
     
  • 2.49, prokoudine (ok), 13:57, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кратко: CMYK надо было делать через нормальный бэкенд (GEGL), попутно переписав код работы с цветом, для чего надо было оторвать оттуда гвозди, прибитые к sRGB. Сначала допилили бэкенд, потом  мучительно переписали код уже в гимпе, потом добавили базовую поддержку цмика. На всё нужно время, квалификация и свободные люди. Фантазии про дедушек и хзейтеров ничего кроме зевоты не вызывают, сорян.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:23, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полнейший хлам. Прокручиваемые меню ... когда они на экране целиком помещаются. Растеризация текстовых слоёв при изменении размеров изображения.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 13:06, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полнейший хлам.

    Мне понравилось как тут один чел в комментах как-то сказал, что gimp это квинтэссенция всего десктопного линукса.

     
     
  • 3.30, нах. (?), 13:24, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вообще-то он прародитель почти всего этого вашего дрисктопного навоза - потому что именно для него придумали gtk
     

  • 1.7, Аноним (5), 12:25, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И да, нужна бы поддержка фотошоповских плагинов. Ну то есть хост, запускаемый в Wine, имитирующий фотошоп и общающийся с плагином в GIMP через IPC.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:27, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На скрине плоское месиво. Неужели авторы гимпа и гтк не видят насколько это убого?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:13, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе просто не к чему придраться. Твоё сознание не разрешает тебя воспринимать не Фотошоп. Это нормально.  
     
  • 2.41, нах. (?), 13:36, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    авторы гимпа к сожалению давно потеряли контроль над gtk. А авторы gtk делают что велит надсмотрщик, а не то кнута отведаешь у меня, раб!
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:43, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помоему адобы сами разрабатывают тайком GIMP, чтобы после этого люди пересели на фотошоп
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 12:54, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже фотошоп 7 версии из 90-х годов будет более фичастым и актуальным чем сабж)))
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:48, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Редактирование за пределами холста

    Вот непонятно зачем концепцию холста за собой столько лет таскают. Поначалу, когда компьютеры только появились - ок, делали похожим на работу с бумагой. Оттуда же все эти размеры листов в ворде и так далее. Но сейчас-то уже давно очевидно, что нужно бесконечный «холст». Ограниченный - всегда жутко бесит и мешает работать. То слишком большой, то слишком маленький.

     
  • 1.14, Аноним (-), 12:50, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этим невозможно пользоваться просто по причине физиологической неприязни к подобному "дизайну" интерфеса. И дело даже не в отсутствии отступов, черном на сером, и общей кривизне, а в том, что оно не интуитивно.
     
     
  • 2.20, Аноним (25), 13:00, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дело в твоей старости и слабой нейропластичности. Гимп умеет делать все нужные операции. Стоит лишь научится их делать. И дело не в гимпе.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 13:18, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стоит лишь научится их делать.

    А вот не факт что стоит.
    Можно научиться практически чему угодно. Напр. удалять гланды через одно место.
    Но если ли смысл учиться всякому ***, если есть нормальные альтернативы?

    > И дело не в гимпе.

    Так что дело как раз в гимпе.
    Если они не осилили не только UI, но и UX, то какая вообще причина им пользоваться?
    Шво6одка? А толку от нее в данном случае.
    Бесплатность? Только если твое время на разбирательство с этой наркоманией дешевле.

     
     
  • 4.36, Аноним (25), 13:29, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем заключается нормальность альтернативы? Что ты только ей умеешь пользоваться? Так проблема только в тебе и ни в ком другом. У той же Canva тоже интерфейс другой, но при этом она в основном бесплатная. Но если ты не обучаем ты никаким интерфейсом не сможешь пользоваться.
     
  • 2.29, Аноним (8), 13:21, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно "не интуитивно" именно по причине отсутствия отступов, черном на сером, и общей кривизне.
     

  • 1.19, Аноним (-), 12:58, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кнопка release notes примкнувшая пряму к краю окна и не соблюдение отступов - это какая-то фича? Вопрос серьезный, почему если оупенсорс, то в 99% это вырвиглазный дизайн? Ведь не нужно же быть дизайнером, чтобы понимать, что ТАК элементы управления размещать не нужно?
     
     
  • 2.35, pic (??), 13:28, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же есть разделители и выделение объекта цветом.
    И судя по левому отступу там есть ещё что исправлять, всего лишь кандидат в выпуски, потом будут  корректирующие выпуски.
     

  • 1.21, Аноним (-), 13:01, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Базовая поддержка цветовой модели CMYK

    И кому это теперь нужно? Времена бумажной печати остались в девяностых. Сейчас то даже принтер в продаже хрен достанешь, толькр заве б.у. какой-то.

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 13:15, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот отовсюду уберут, а тут останется.
     
  • 2.28, pic (??), 13:20, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Времена бумажной печати остались в девяностых.

    В 2018 закончилась, с того момента много журналов и газет, особенно местных, ушло в ноль. За ними закрылись киоски ими торговавшие.

    >Сейчас то даже принтер в продаже хрен достанешь

    Ну вот ещё, купить можно. Просто цена либо огонь, либо качество ноль.
    С рынка сползают производители, как сползли производители дисководов, и цены на это старьё только выросло, помню дисковод стоил 250р, потом сразу 550р.

    >И кому это теперь нужно?

    Так что сначала снимут последние сливки высокими ценами, потом оборудование будет снова стоять у коммерсов и стоить ого-ого. Т.е. перейдет в полностью коммерческий формат.

    - У Вас на работе ксерокс есть? (цитата)

     
     
  • 3.37, нах. (?), 13:30, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - У Вас на работе ксерокс есть? (цитата)

    ничего что это цитата времен то ли позднего совка, то ли раннего п-ца этому совку?

    Потому что до - можно было и загреметь за ненужные вопросы, а после уже как-то по-му-цки выглядело спрашивать.

    (и да, у меня дома есть лазерный мфу. Цветного принтера приличного вот нет, а неприличный не хочется. Но это мне с местом рождения сильно не повезло)

     
  • 2.39, нах. (?), 13:33, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вдогонку - ну и да, cmyk полноценный в продаже ты хрен найдешь. В смысле, их и не продавали никогда (то что с четырьмя картриджами - со стороны драйвера, увы, rgb. Цветоделение драйвер делает сам и так что лучше б, конечно, не брался.)

    это под печатный станок делается, и, внезапно, книжки и календарики всякие все еще печатают на бумаге, а не по телевизору показывают.

     
     
  • 3.45, pic (??), 13:45, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вдогонку - ну и да, cmyk полноценный в продаже ты хрен найдешь.
    > В смысле, их и не продавали никогда (то что с четырьмя
    > картриджами - со стороны драйвера, увы, rgb. Цветоделение драйвер делает сам
    > и так что лучше б, конечно, не брался.)
    > это под печатный станок делается, и, внезапно, книжки и календарики всякие все
    > еще печатают на бумаге, а не по телевизору показывают.

    А ещё упаковка с логотипами. Т.е. коммерческое.
    Вот там печать и останется, где она всегда и была востребована.

    Т.е. GIMP лезет в это поле.

     
  • 2.48, Аноним (4), 13:48, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полиграфия никуда не делать, флаеры, листовки, билеты, бумажные афиши, объявления

    биллборды на улицах. это вам не полиграфия?

     

  • 1.43, 12yoexpert (ok), 13:41, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Может вернётесь уже "до дому" и начнёте жить за свой счёт, а не паразитировать на доброте человечества?

    опять у тебя одни украинцы на уме. сотый раз тебе повторяю: вас ненавидит весь мир, не только украинцы. и я не украинец

     
     
  • 2.44, Аноним (8), 13:44, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты паразит.
     
     
  • 3.47, 12yoexpert (ok), 13:48, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
     
  • 4.51, Аноним (25), 13:58, 28/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.50, Аноним (25), 13:58, 28/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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