Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

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|1.4, Аноним (4), 12:21, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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я так понимаю хейтеры CMYK просто от старости умерли, а нынешние разрабы не знают по какой причине это тормозили...и таки занесли её поддержку в продукт...но базовую. какойто дедушка сопротивляется
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|2.49, prokoudine (ok), 13:57, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кратко: CMYK надо было делать через нормальный бэкенд (GEGL), попутно переписав код работы с цветом, для чего надо было оторвать оттуда гвозди, прибитые к sRGB. Сначала допилили бэкенд, потом мучительно переписали код уже в гимпе, потом добавили базовую поддержку цмика. На всё нужно время, квалификация и свободные люди. Фантазии про дедушек и хзейтеров ничего кроме зевоты не вызывают, сорян.
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|1.5, Аноним (5), 12:23, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Полнейший хлам. Прокручиваемые меню ... когда они на экране целиком помещаются. Растеризация текстовых слоёв при изменении размеров изображения.
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|2.24, Аноним (-), 13:06, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Полнейший хлам.
Мне понравилось как тут один чел в комментах как-то сказал, что gimp это квинтэссенция всего десктопного линукса.
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|3.30, нах. (?), 13:24, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вообще-то он прародитель почти всего этого вашего дрисктопного навоза - потому что именно для него придумали gtk
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|1.7, Аноним (5), 12:25, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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И да, нужна бы поддержка фотошоповских плагинов. Ну то есть хост, запускаемый в Wine, имитирующий фотошоп и общающийся с плагином в GIMP через IPC.
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|1.8, Аноним (8), 12:27, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На скрине плоское месиво. Неужели авторы гимпа и гтк не видят насколько это убого?
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|2.25, Аноним (25), 13:13, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе просто не к чему придраться. Твоё сознание не разрешает тебя воспринимать не Фотошоп. Это нормально.
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|2.41, нах. (?), 13:36, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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авторы гимпа к сожалению давно потеряли контроль над gtk. А авторы gtk делают что велит надсмотрщик, а не то кнута отведаешь у меня, раб!
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|1.10, Аноним (10), 12:43, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помоему адобы сами разрабатывают тайком GIMP, чтобы после этого люди пересели на фотошоп
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|2.17, Аноним (-), 12:54, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже фотошоп 7 версии из 90-х годов будет более фичастым и актуальным чем сабж)))
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|1.11, Аноним (11), 12:48, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Редактирование за пределами холста
Вот непонятно зачем концепцию холста за собой столько лет таскают. Поначалу, когда компьютеры только появились - ок, делали похожим на работу с бумагой. Оттуда же все эти размеры листов в ворде и так далее. Но сейчас-то уже давно очевидно, что нужно бесконечный «холст». Ограниченный - всегда жутко бесит и мешает работать. То слишком большой, то слишком маленький.
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|1.14, Аноним (-), 12:50, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этим невозможно пользоваться просто по причине физиологической неприязни к подобному "дизайну" интерфеса. И дело даже не в отсутствии отступов, черном на сером, и общей кривизне, а в том, что оно не интуитивно.
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|2.20, Аноним (25), 13:00, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дело в твоей старости и слабой нейропластичности. Гимп умеет делать все нужные операции. Стоит лишь научится их делать. И дело не в гимпе.
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|3.27, Аноним (-), 13:18, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стоит лишь научится их делать.
А вот не факт что стоит.
Можно научиться практически чему угодно. Напр. удалять гланды через одно место.
Но если ли смысл учиться всякому ***, если есть нормальные альтернативы?
> И дело не в гимпе.
Так что дело как раз в гимпе.
Если они не осилили не только UI, но и UX, то какая вообще причина им пользоваться?
Шво6одка? А толку от нее в данном случае.
Бесплатность? Только если твое время на разбирательство с этой наркоманией дешевле.
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|4.36, Аноним (25), 13:29, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чем заключается нормальность альтернативы? Что ты только ей умеешь пользоваться? Так проблема только в тебе и ни в ком другом. У той же Canva тоже интерфейс другой, но при этом она в основном бесплатная. Но если ты не обучаем ты никаким интерфейсом не сможешь пользоваться.
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|2.29, Аноним (8), 13:21, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно "не интуитивно" именно по причине отсутствия отступов, черном на сером, и общей кривизне.
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|1.19, Аноним (-), 12:58, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кнопка release notes примкнувшая пряму к краю окна и не соблюдение отступов - это какая-то фича? Вопрос серьезный, почему если оупенсорс, то в 99% это вырвиглазный дизайн? Ведь не нужно же быть дизайнером, чтобы понимать, что ТАК элементы управления размещать не нужно?
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|2.35, pic (??), 13:28, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же есть разделители и выделение объекта цветом.
И судя по левому отступу там есть ещё что исправлять, всего лишь кандидат в выпуски, потом будут корректирующие выпуски.
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|1.21, Аноним (-), 13:01, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Базовая поддержка цветовой модели CMYK
И кому это теперь нужно? Времена бумажной печати остались в девяностых. Сейчас то даже принтер в продаже хрен достанешь, толькр заве б.у. какой-то.
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|2.28, pic (??), 13:20, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Времена бумажной печати остались в девяностых.
В 2018 закончилась, с того момента много журналов и газет, особенно местных, ушло в ноль. За ними закрылись киоски ими торговавшие.
>Сейчас то даже принтер в продаже хрен достанешь
Ну вот ещё, купить можно. Просто цена либо огонь, либо качество ноль.
С рынка сползают производители, как сползли производители дисководов, и цены на это старьё только выросло, помню дисковод стоил 250р, потом сразу 550р.
>И кому это теперь нужно?
Так что сначала снимут последние сливки высокими ценами, потом оборудование будет снова стоять у коммерсов и стоить ого-ого. Т.е. перейдет в полностью коммерческий формат.
- У Вас на работе ксерокс есть? (цитата)
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|3.37, нах. (?), 13:30, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - У Вас на работе ксерокс есть? (цитата)
ничего что это цитата времен то ли позднего совка, то ли раннего п-ца этому совку?
Потому что до - можно было и загреметь за ненужные вопросы, а после уже как-то по-му-цки выглядело спрашивать.
(и да, у меня дома есть лазерный мфу. Цветного принтера приличного вот нет, а неприличный не хочется. Но это мне с местом рождения сильно не повезло)
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|2.39, нах. (?), 13:33, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вдогонку - ну и да, cmyk полноценный в продаже ты хрен найдешь. В смысле, их и не продавали никогда (то что с четырьмя картриджами - со стороны драйвера, увы, rgb. Цветоделение драйвер делает сам и так что лучше б, конечно, не брался.)
это под печатный станок делается, и, внезапно, книжки и календарики всякие все еще печатают на бумаге, а не по телевизору показывают.
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|3.45, pic (??), 13:45, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вдогонку - ну и да, cmyk полноценный в продаже ты хрен найдешь.
> В смысле, их и не продавали никогда (то что с четырьмя
> картриджами - со стороны драйвера, увы, rgb. Цветоделение драйвер делает сам
> и так что лучше б, конечно, не брался.)
> это под печатный станок делается, и, внезапно, книжки и календарики всякие все
> еще печатают на бумаге, а не по телевизору показывают.
А ещё упаковка с логотипами. Т.е. коммерческое.
Вот там печать и останется, где она всегда и была востребована.
Т.е. GIMP лезет в это поле.
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|2.48, Аноним (4), 13:48, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полиграфия никуда не делать, флаеры, листовки, билеты, бумажные афиши, объявления
биллборды на улицах. это вам не полиграфия?
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|1.43, 12yoexpert (ok), 13:41, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Может вернётесь уже "до дому" и начнёте жить за свой счёт, а не паразитировать на доброте человечества?
опять у тебя одни украинцы на уме. сотый раз тебе повторяю: вас ненавидит весь мир, не только украинцы. и я не украинец
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