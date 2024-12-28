Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0

2.26 , Аноним ( 25 ), 13:15, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот отовсюду уберут, а тут останется.

2.28 , pic ( ?? ), 13:20, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Времена бумажной печати остались в девяностых. В 2018 закончилась, с того момента много журналов и газет, особенно местных, ушло в ноль. За ними закрылись киоски ими торговавшие. >Сейчас то даже принтер в продаже хрен достанешь Ну вот ещё, купить можно. Просто цена либо огонь, либо качество ноль.

С рынка сползают производители, как сползли производители дисководов, и цены на это старьё только выросло, помню дисковод стоил 250р, потом сразу 550р. >И кому это теперь нужно? Так что сначала снимут последние сливки высокими ценами, потом оборудование будет снова стоять у коммерсов и стоить ого-ого. Т.е. перейдет в полностью коммерческий формат. - У Вас на работе ксерокс есть? (цитата)

3.37 , нах. ( ? ), 13:30, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > - У Вас на работе ксерокс есть? (цитата) ничего что это цитата времен то ли позднего совка, то ли раннего п-ца этому совку? Потому что до - можно было и загреметь за ненужные вопросы, а после уже как-то по-му-цки выглядело спрашивать. (и да, у меня дома есть лазерный мфу. Цветного принтера приличного вот нет, а неприличный не хочется. Но это мне с местом рождения сильно не повезло) 2.39 , нах. ( ? ), 13:33, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вдогонку - ну и да, cmyk полноценный в продаже ты хрен найдешь. В смысле, их и не продавали никогда (то что с четырьмя картриджами - со стороны драйвера, увы, rgb. Цветоделение драйвер делает сам и так что лучше б, конечно, не брался.) это под печатный станок делается, и, внезапно, книжки и календарики всякие все еще печатают на бумаге, а не по телевизору показывают. 3.45 , pic ( ?? ), 13:45, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вдогонку - ну и да, cmyk полноценный в продаже ты хрен найдешь.

> В смысле, их и не продавали никогда (то что с четырьмя

> картриджами - со стороны драйвера, увы, rgb. Цветоделение драйвер делает сам

> и так что лучше б, конечно, не брался.)

> это под печатный станок делается, и, внезапно, книжки и календарики всякие все

> еще печатают на бумаге, а не по телевизору показывают. А ещё упаковка с логотипами. Т.е. коммерческое.

Вот там печать и останется, где она всегда и была востребована. Т.е. GIMP лезет в это поле.

2.48 , Аноним ( 4 ), 13:48, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полиграфия никуда не делать, флаеры, листовки, билеты, бумажные афиши, объявления биллборды на улицах. это вам не полиграфия?

