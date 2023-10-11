Выпуск растрового графического редактора Krita 5.2

После более года разработки представлен релиз растрового графического редактора Krita 5.2.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Основные новшества: Обновлён начальный экран, на котором выведены более крупные миниатюры недавно открытых изображений.

В инструментах для работы с анимацией налажено синхронизированное воспроизведение звука и упрощён процесс экспорта видео (предложен встроенный FFmpeg).





Полностью переписан движок размещения текста, в котором не только сохранена вся ранее доступная функциональность, такая как размещение текста вдоль направляющей, вертикальное отображение и окружение объектов текстом, но и добавлены дополнительные возможности, например, поддержка emoji и доступ к функциям OpenType.

Переработана функциональность накопительной отмены изменений, позволяющей объединять типовые операции отмены, например, можно разом отменить серию мазков.

Добавлена возможность сглаживания результата рисования кистью для набро с информацией об анимации)сков.

В инструменте трансформации появилась поддержка преобразования разом всех выделенных слоёв.

Добавлен новый режим заливки для заполнения областей с похожим цветом. Добавлены функции "Остановить увеличение на самых тёмных и/или наиболее прозрачных пикселях" и "Залить все области до определённого граничного цвета". Добавлена возможность использования того же режима наложения, что и у инструмента "Кисть".

В инструмент выделения смежных областей добавлены новые возможность расширения выделенной области, аналогичные возможностям расширения в инструменте заливки. Добавлена поддержка установки непрозрачности и учёта DPI при оформлении выделения.

Добавлены новые клавиатурные комбинации для показа меню выбора слоя на холсте, переключения профилей и выбора цвета на экране. Обеспечена совместимость схемы горячих клавиш с Clip Studio Paint.

Реализована панель выбора широкого диапазона цветов (Wide Gamut Color Selector), позволяющая выбирать цвета в цветовом пространстве Wide gamut, а не только в sRGB.

В панели "Слои" реализованы опции для показа дополнительной информации, например, признака непрозрачности или режимов смешивания. Упрощено выделение нескольких слоёв в версии для платформы Android.

Улучшено оформление горизонтального варианта панели кистей.

Добавлена возможность настройки журнала профилей кистей.

В панели с палитрой добавлена операции Undo и Redo.

Код для настройки кистей переписан для работы с библиотекой Lager, что в будущем позволит модернизировать оформление виджета настройки кистей.





В режиме "Замостить" добавлена возможность выбора направления заполнения.

В списке "Последние документы" появилась поддержка удаления отдельных элементов.

Улучшен интерфейс тестирования планшетов.

На платформе Android упрощён интерфейс выбора местоположения ресурса.

Улучшено отображение имён цветовых профилей.

Добавлен новый режим наложения - "Затенение по Ламберту".

Работа режимов наложения на базе схемы формирования цвета CMYK приближена к Photoshop для упрощения обмена файлами в формате PSD.

Улучшено сохранение и загрузка изображений в формате JPEG-XL. Добавлена поддержка CMYK для JPEG-XL, оптимизировано сжатие информации о цветах, улучшена обработка метаданных и запись/сохранение слоёв.

Оптимизировано сжатие изображений в формате WebP, добавлена поддержка анимации и улучшена обработка метаданных.

Улучшена обработка многослойных файлов EXR.

Улучшен импорт RAW-изображений.







