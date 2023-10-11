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Выпуск растрового графического редактора Krita 5.2

11.10.2023 20:18

После более года разработки представлен релиз растрового графического редактора Krita 5.2.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3.

Основные новшества:

  • Обновлён начальный экран, на котором выведены более крупные миниатюры недавно открытых изображений.
  • В инструментах для работы с анимацией налажено синхронизированное воспроизведение звука и упрощён процесс экспорта видео (предложен встроенный FFmpeg).

  • Полностью переписан движок размещения текста, в котором не только сохранена вся ранее доступная функциональность, такая как размещение текста вдоль направляющей, вертикальное отображение и окружение объектов текстом, но и добавлены дополнительные возможности, например, поддержка emoji и доступ к функциям OpenType.
  • Переработана функциональность накопительной отмены изменений, позволяющей объединять типовые операции отмены, например, можно разом отменить серию мазков.
  • Добавлена возможность сглаживания результата рисования кистью для набро с информацией об анимации)сков.
  • В инструменте трансформации появилась поддержка преобразования разом всех выделенных слоёв.
  • Добавлен новый режим заливки для заполнения областей с похожим цветом. Добавлены функции "Остановить увеличение на самых тёмных и/или наиболее прозрачных пикселях" и "Залить все области до определённого граничного цвета". Добавлена возможность использования того же режима наложения, что и у инструмента "Кисть".
  • В инструмент выделения смежных областей добавлены новые возможность расширения выделенной области, аналогичные возможностям расширения в инструменте заливки. Добавлена поддержка установки непрозрачности и учёта DPI при оформлении выделения.
  • Добавлены новые клавиатурные комбинации для показа меню выбора слоя на холсте, переключения профилей и выбора цвета на экране. Обеспечена совместимость схемы горячих клавиш с Clip Studio Paint.
  • Реализована панель выбора широкого диапазона цветов (Wide Gamut Color Selector), позволяющая выбирать цвета в цветовом пространстве Wide gamut, а не только в sRGB.
  • В панели "Слои" реализованы опции для показа дополнительной информации, например, признака непрозрачности или режимов смешивания. Упрощено выделение нескольких слоёв в версии для платформы Android.
  • Улучшено оформление горизонтального варианта панели кистей.
  • Добавлена возможность настройки журнала профилей кистей.
  • В панели с палитрой добавлена операции Undo и Redo.
  • Код для настройки кистей переписан для работы с библиотекой Lager, что в будущем позволит модернизировать оформление виджета настройки кистей.

  • В режиме "Замостить" добавлена возможность выбора направления заполнения.
  • В списке "Последние документы" появилась поддержка удаления отдельных элементов.
  • Улучшен интерфейс тестирования планшетов.
  • На платформе Android упрощён интерфейс выбора местоположения ресурса.
  • Улучшено отображение имён цветовых профилей.
  • Добавлен новый режим наложения - "Затенение по Ламберту".
  • Работа режимов наложения на базе схемы формирования цвета CMYK приближена к Photoshop для упрощения обмена файлами в формате PSD.
  • Улучшено сохранение и загрузка изображений в формате JPEG-XL. Добавлена поддержка CMYK для JPEG-XL, оптимизировано сжатие информации о цветах, улучшена обработка метаданных и запись/сохранение слоёв.
  • Оптимизировано сжатие изображений в формате WebP, добавлена поддержка анимации и улучшена обработка метаданных.
  • Улучшена обработка многослойных файлов EXR.
  • Улучшен импорт RAW-изображений.




  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.1
  3. OpenNews: Выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 2.1
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.16
  6. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59913-krita
Ключевые слова: krita, image
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.7, Аноним (7), 22:10, 11/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    GIMP лучше Krita, поскольку универсальнее.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:20, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita лучше GIMP, поскольку функциональнее.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:18, 11/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Редактор ТОП! Гимп уже давно надо в утиль.
     

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