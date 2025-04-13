Выпуск графического редактора Pinta 3.0

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После двух лет разработки представлен релиз открытого растрового графического редактора Pinta 3.0, основанного в 2010 году в качестве попытки создать более простой аналог программы Paint.NET, написанный с использованием GTK. Редактор ориентирован на начинающих пользователей и предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений. Интерфейс по возможности упрощён. Редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows.
В новой версии:
- Переработан и оптимизирован интерфейс, который был
переведён на использование библиотек GTK4 и libadwaita. Изменения коснулись как внешнего вида, переделанного в соответствии с рекомендациями GNOME HIG (GNOME Human Interface Guidelines), так и процесса редактирования изображений, который стал более очевиден для пользователей, имеющих опыт работы с распространёнными проприетарными графическими пакетами.
- На платформе Linux включено декорирование окон на стороне клиента, что позволило вынести панель инструментов и меню в заголовок окна. Меню разделено на три секции, вызываемых через разные кнопки в правом верхнем углу окна. Задействована адаптивная компоновка интерфейса, динамически меняющая раскладку элементов в окне в зависимости от размеров и ориентации экрана. Улучшена интеграция с пользовательскими окружениями macOS и Windows.
- Предложен новый набор символьных пиктограмм.
- В меню добавлен переключатель между светлой и тёмной темами оформления. Тема также может выбираться в зависимости от включения светлого и тёмного режима в системе.
- Проведена оптимизация производительности, позволившая повысить отзывчивость интерфейса.
- Улучшена поддержка управления жестами, например, добавлена возможность масштабирование щипком на трекпадах.
- Во встроенный инструмент для создания скриншотов добавлена поддержка XDG-портала Screenshot, предоставляющего доступ к экрану при запуске программы в изолированном режиме. Улучшена поддержка Wayland.
- Предложена новая реализация сетки для выравнивания элементов изображения, допускающая изменение размера ячеек.
- Добавлена возможность скрытия правой панели инструментов, что позволяет высвободить дополнительное горизонтальное пространство для редактируемого изображения. Левая и верхние панели автоматически адаптируются в зависимости от размера окна, например, при уменьшении окна инструменты для скрываются, а перегруппируются в два столбца.
- Переделан интерфейс выбора цвета, который теперь доступен в двух режимах - полном и компактном. Возможно изменение цветовых компонентов RGB и HSV, а также прозрачности. Недавно выбранные цвета сохраняются в отдельной палитре.
- Улучшено управление с клавиатуры, например, добавлена возможность изменения размера кисти клавишами '[' и ']'.
- В меню 'Edit' добавлена опция "Offset Selection" для изменения размера выделенной области при помощи ползунков (slider).
- Добавлено предупреждение о слиянии слоёв, выводимое при попытки сохранения многослойного изображения в однослойных форматах, таких как PNG и WEBP.
- B инструменте для работы с текстом улучшена совместимость с системой ввода IME (Input Method Editor).
- В инструмент "Кривые" (Curves) добавлен режим создания сплошных линий.
- В инструменте "Штамп" (Stamp) обеспечено сохранение смещений между штрихами.
- Добавлены новые эффекты: "Дизеринг" (уменьшение цветовой глубины для винтажного вида), "Диаграмма Вороного" (геометрические узоры), "Размытие объекта" (сглаживание краёв), "Контур объекта" (добавляет границы вокруг текста и фигур), "Выравнивание объекта" (точное позиционирование объектов). В эффектах для создания фракталов и облаков реализована поддержка определения собственных градиентов.
- Возобновлена поддержка дополнений, позволяющих добавлять дополнительные эффекты и форматы.
- Добавлена возможность масштабирования с использованием алгоритма интерполяции методом ближайшего соседа.
- Добавлена поддержка экспорта в формате PPM.
- Для работы теперь требуется как минимум платформа .NET 8.0.