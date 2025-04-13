Выпуск графического редактора Pinta 3.0

После двух лет разработки представлен релиз открытого растрового графического редактора Pinta 3.0, основанного в 2010 году в качестве попытки создать более простой аналог программы Paint.NET, написанный с использованием GTK. Редактор ориентирован на начинающих пользователей и предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений. Интерфейс по возможности упрощён. Редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows. В новой версии: Переработан и оптимизирован интерфейс, который был переведён на использование библиотек GTK4 и libadwaita. Изменения коснулись как внешнего вида, переделанного в соответствии с рекомендациями GNOME HIG (GNOME Human Interface Guidelines), так и процесса редактирования изображений, который стал более очевиден для пользователей, имеющих опыт работы с распространёнными проприетарными графическими пакетами.

На платформе Linux включено декорирование окон на стороне клиента, что позволило вынести панель инструментов и меню в заголовок окна. Меню разделено на три секции, вызываемых через разные кнопки в правом верхнем углу окна. Задействована адаптивная компоновка интерфейса, динамически меняющая раскладку элементов в окне в зависимости от размеров и ориентации экрана. Улучшена интеграция с пользовательскими окружениями macOS и Windows.

Предложен новый набор символьных пиктограмм.

В меню добавлен переключатель между светлой и тёмной темами оформления. Тема также может выбираться в зависимости от включения светлого и тёмного режима в системе.

Проведена оптимизация производительности, позволившая повысить отзывчивость интерфейса.

Улучшена поддержка управления жестами, например, добавлена возможность масштабирование щипком на трекпадах.

Во встроенный инструмент для создания скриншотов добавлена поддержка XDG-портала Screenshot, предоставляющего доступ к экрану при запуске программы в изолированном режиме. Улучшена поддержка Wayland.

Предложена новая реализация сетки для выравнивания элементов изображения, допускающая изменение размера ячеек.

Добавлена возможность скрытия правой панели инструментов, что позволяет высвободить дополнительное горизонтальное пространство для редактируемого изображения. Левая и верхние панели автоматически адаптируются в зависимости от размера окна, например, при уменьшении окна инструменты для скрываются, а перегруппируются в два столбца.

Переделан интерфейс выбора цвета, который теперь доступен в двух режимах - полном и компактном. Возможно изменение цветовых компонентов RGB и HSV, а также прозрачности. Недавно выбранные цвета сохраняются в отдельной палитре.

Улучшено управление с клавиатуры, например, добавлена возможность изменения размера кисти клавишами '[' и ']'.

В меню 'Edit' добавлена опция "Offset Selection" для изменения размера выделенной области при помощи ползунков (slider).

Добавлено предупреждение о слиянии слоёв, выводимое при попытки сохранения многослойного изображения в однослойных форматах, таких как PNG и WEBP.

B инструменте для работы с текстом улучшена совместимость с системой ввода IME (Input Method Editor).

В инструмент "Кривые" (Curves) добавлен режим создания сплошных линий.

В инструменте "Штамп" (Stamp) обеспечено сохранение смещений между штрихами.

Добавлены новые эффекты: "Дизеринг" (уменьшение цветовой глубины для винтажного вида), "Диаграмма Вороного" (геометрические узоры), "Размытие объекта" (сглаживание краёв), "Контур объекта" (добавляет границы вокруг текста и фигур), "Выравнивание объекта" (точное позиционирование объектов). В эффектах для создания фракталов и облаков реализована поддержка определения собственных градиентов.

Возобновлена поддержка дополнений, позволяющих добавлять дополнительные эффекты и форматы.

Добавлена возможность масштабирования с использованием алгоритма интерполяции методом ближайшего соседа.

Добавлена поддержка экспорта в формате PPM.

Для работы теперь требуется как минимум платформа .NET 8.0.



