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Выпуск графического редактора Pinta 3.0

13.04.2025 11:18

После двух лет разработки представлен релиз открытого растрового графического редактора Pinta 3.0, основанного в 2010 году в качестве попытки создать более простой аналог программы Paint.NET, написанный с использованием GTK. Редактор ориентирован на начинающих пользователей и предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений. Интерфейс по возможности упрощён. Редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows.

В новой версии:

  • Переработан и оптимизирован интерфейс, который был переведён на использование библиотек GTK4 и libadwaita. Изменения коснулись как внешнего вида, переделанного в соответствии с рекомендациями GNOME HIG (GNOME Human Interface Guidelines), так и процесса редактирования изображений, который стал более очевиден для пользователей, имеющих опыт работы с распространёнными проприетарными графическими пакетами.
  • На платформе Linux включено декорирование окон на стороне клиента, что позволило вынести панель инструментов и меню в заголовок окна. Меню разделено на три секции, вызываемых через разные кнопки в правом верхнем углу окна. Задействована адаптивная компоновка интерфейса, динамически меняющая раскладку элементов в окне в зависимости от размеров и ориентации экрана. Улучшена интеграция с пользовательскими окружениями macOS и Windows.
  • Предложен новый набор символьных пиктограмм.
  • В меню добавлен переключатель между светлой и тёмной темами оформления. Тема также может выбираться в зависимости от включения светлого и тёмного режима в системе.
  • Проведена оптимизация производительности, позволившая повысить отзывчивость интерфейса.
  • Улучшена поддержка управления жестами, например, добавлена возможность масштабирование щипком на трекпадах.
  • Во встроенный инструмент для создания скриншотов добавлена поддержка XDG-портала Screenshot, предоставляющего доступ к экрану при запуске программы в изолированном режиме. Улучшена поддержка Wayland.
  • Предложена новая реализация сетки для выравнивания элементов изображения, допускающая изменение размера ячеек.
  • Добавлена возможность скрытия правой панели инструментов, что позволяет высвободить дополнительное горизонтальное пространство для редактируемого изображения. Левая и верхние панели автоматически адаптируются в зависимости от размера окна, например, при уменьшении окна инструменты для скрываются, а перегруппируются в два столбца.
  • Переделан интерфейс выбора цвета, который теперь доступен в двух режимах - полном и компактном. Возможно изменение цветовых компонентов RGB и HSV, а также прозрачности. Недавно выбранные цвета сохраняются в отдельной палитре.
  • Улучшено управление с клавиатуры, например, добавлена возможность изменения размера кисти клавишами '[' и ']'.
  • В меню 'Edit' добавлена опция "Offset Selection" для изменения размера выделенной области при помощи ползунков (slider).
  • Добавлено предупреждение о слиянии слоёв, выводимое при попытки сохранения многослойного изображения в однослойных форматах, таких как PNG и WEBP.
  • B инструменте для работы с текстом улучшена совместимость с системой ввода IME (Input Method Editor).
  • В инструмент "Кривые" (Curves) добавлен режим создания сплошных линий.
  • В инструменте "Штамп" (Stamp) обеспечено сохранение смещений между штрихами.
  • Добавлены новые эффекты: "Дизеринг" (уменьшение цветовой глубины для винтажного вида), "Диаграмма Вороного" (геометрические узоры), "Размытие объекта" (сглаживание краёв), "Контур объекта" (добавляет границы вокруг текста и фигур), "Выравнивание объекта" (точное позиционирование объектов). В эффектах для создания фракталов и облаков реализована поддержка определения собственных градиентов.
  • Возобновлена поддержка дополнений, позволяющих добавлять дополнительные эффекты и форматы.
  • Добавлена возможность масштабирования с использованием алгоритма интерполяции методом ближайшего соседа.
  • Добавлена поддержка экспорта в формате PPM.
  • Для работы теперь требуется как минимум платформа .NET 8.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://rolandixor.pro/service...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 2.1
  3. OpenNews: Выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10
  4. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.2
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63064-pinta
Ключевые слова: pinta, image
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Анониссимус (?), 12:55, 13/04/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо бы попробовать в быту. Хотя уже привык к гимпу.
     
  • 2, kravich (ok), 13:00, 13/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как же надеюсь, что пофиксили проблему с тормозами при выборе инструмента "Текст". Единственный баг, который не давал Пинте встать в один ряд с PaintNET
     
     
  • 4, kravich (ok), 13:21, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ииии проблему действительно пофиксили, ура!
     

  • 3, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:15, 13/04/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    >GTK

    Буэшненько.

     
  • 5, Аноним (-), 13:31, 13/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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