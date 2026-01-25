Обновление графического редактора GIMP 3.0.8

Представлен выпуск графического редактора GIMP 3.0.8. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage, Snap и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows. Основное внимание при подготовке версии 3.0.8 уделено исправлению ошибок и регрессивных изменений. Новая функциональность будет предложена в ветке GIMP 3.2, в которой появится поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также расширеной поддержки цветовой модели CMYK и возможностей для управления цветом. Среди изменений в GIMP 3.0.8: Из ветки 3.2 бэкпортированы оптимизации для повышения производительность загрузки шрифтов, которые позволили сократить время запуска GIMP при наличии большого числа шрифтов в системе и решить проблемы с отрисовкой шрифтов в изображениях, когда изображение в формате XCF загружено до того как загрузились все шрифты.

В дополнение к команде gimp-console-3.0 реализована поддержка флага "--no-interface" для выполнения операций в консольном режиме. Добавлена информация о флаге "--show-debug-menu".

Решены проблемы, возникавшие при экспорте WEBP-изображений, загрузке цветовых профилей в Windows, экспорте XCF-файлов в режиме совместимости с GIMP 2.10, импорте формата SVG.

Устранено аварийное завершение при использовании фильтра Equalize с некоторыми изображениями.

Исправлен ошибочный вывод всплывающей панели поиска.

Решены проблемы с отображением текстур в панелях Navigation и Selection Editor при тёмном режиме оформления, выравниванием кнопок в инструменте Transform и показом неприменимых операций заливки слоёв.

В режиме недеструктивного редактирования налажено копирование и вставка слоёв и изображений с прикреплёнными фильтрами.

Обеспечено корректное масштабирование пиктограмм в заголовках диалогов при изменении размера пиктограмм в настройках.

Продолжена работа по задействованию в интерфейсе виджета Spin Scale.

Улучшено определение каталога с настройками и плагинами при поставке в формате flatpak.

Из ветки 3.2 перенесены изменения API для плагинов, касающиеся функций gimp_cairo_surface_get_buffer(), gimp_config_set_xcf_version() и gimp_config_get_xcf_version().

Улучшена поддержка macOS, среди прочего решены проблемы с выставлением фокуса при выводе диалогов и налажено открытие файлов EPS и PS.

Обновлена версия цветового движка babl 0.1.120.

Устранено 8 уязвимостей. Три уязвиости приводят к переполнению буфера или целочисленному переполнению при разборе изображений в форматах PSP, LBM и PNM. Потенциально данные уязвимости могут быть эксплуатированы для выполнения кода при открытии в GIMP специально оформленных файлов. Информация о 5 уязвимостях (1, 2, 3, 4, 5) пока не раскрыта.



