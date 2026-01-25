Обновление графического редактора GIMP 3.0.8

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 11:15, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Неудивительно, крита ж выходец из KDE
Там в принципе все юзабельнее, чем гномо-гтк
|
|2.3, Аноним (3), 11:15, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Держи в курсе, а то мы не знаем о Крите ничего (c 2005 года проект существует).
|
|2.8, anonblmus (?), 11:40, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лучше для чего? Крита - в основном для рисования, Гимп - для редактирования.
У Криты - "безразмерные" слои, у Гимпа - фиксированного размера (а это иногда нужно).
И т.д., и т.п.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 13:43, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(актуальный коммент, скрытый bot-ом)
> CMYK нужен владельцам принтеров с цветной печатью
Вот у меня есть 6-цветный струйник: какой тут CMYK?! Только принтер знает, как ему делить цвета.
|
|1.10, Аноним (-), 11:49, 25/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
В 2017 перешёл полностью с ФШ, сейчас gimp это продолжение руки и все дело в привычке.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 13:27, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ни один человек в в здравом уме об этом даже не подумал бы. Есть о чём поразмышлять.
|
|1.12, Аноним (12), 12:26, 25/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Три уязвиости приводят к переполнению буфера или целочисленному
> переполнению при разборе изображений в форматах PSP, LBM и PNM.
Haha, classic! (c)
> Потенциально данные уязвимости могут быть эксплуатированы для
> выполнения кода при открытии в GIMP специально оформленных файлов
Никогда такого не... а, не было. Причем в прошлой новости про гимп.
Кто-то хорошо взялся за него в попытках поисправлять всю сишную дpиcтню.
|