The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление графического редактора GIMP 3.0.8

25.01.2026 10:03 (MSK)

Представлен выпуск графического редактора GIMP 3.0.8. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage, Snap и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows. Основное внимание при подготовке версии 3.0.8 уделено исправлению ошибок и регрессивных изменений. Новая функциональность будет предложена в ветке GIMP 3.2, в которой появится поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также расширеной поддержки цветовой модели CMYK и возможностей для управления цветом.

Среди изменений в GIMP 3.0.8:

  • Из ветки 3.2 бэкпортированы оптимизации для повышения производительность загрузки шрифтов, которые позволили сократить время запуска GIMP при наличии большого числа шрифтов в системе и решить проблемы с отрисовкой шрифтов в изображениях, когда изображение в формате XCF загружено до того как загрузились все шрифты.
  • В дополнение к команде gimp-console-3.0 реализована поддержка флага "--no-interface" для выполнения операций в консольном режиме. Добавлена информация о флаге "--show-debug-menu".
  • Решены проблемы, возникавшие при экспорте WEBP-изображений, загрузке цветовых профилей в Windows, экспорте XCF-файлов в режиме совместимости с GIMP 2.10, импорте формата SVG.
  • Устранено аварийное завершение при использовании фильтра Equalize с некоторыми изображениями.
  • Исправлен ошибочный вывод всплывающей панели поиска.
  • Решены проблемы с отображением текстур в панелях Navigation и Selection Editor при тёмном режиме оформления, выравниванием кнопок в инструменте Transform и показом неприменимых операций заливки слоёв.
  • В режиме недеструктивного редактирования налажено копирование и вставка слоёв и изображений с прикреплёнными фильтрами.
  • Обеспечено корректное масштабирование пиктограмм в заголовках диалогов при изменении размера пиктограмм в настройках.
  • Продолжена работа по задействованию в интерфейсе виджета Spin Scale.
  • Улучшено определение каталога с настройками и плагинами при поставке в формате flatpak.
  • Из ветки 3.2 перенесены изменения API для плагинов, касающиеся функций gimp_cairo_surface_get_buffer(), gimp_config_set_xcf_version() и gimp_config_get_xcf_version().
  • Улучшена поддержка macOS, среди прочего решены проблемы с выставлением фокуса при выводе диалогов и налажено открытие файлов EPS и PS.
  • Обновлена версия цветового движка babl 0.1.120.
  • Устранено 8 уязвимостей. Три уязвиости приводят к переполнению буфера или целочисленному переполнению при разборе изображений в форматах PSP, LBM и PNM. Потенциально данные уязвимости могут быть эксплуатированы для выполнения кода при открытии в GIMP специально оформленных файлов. Информация о 5 уязвимостях (1, 2, 3, 4, 5) пока не раскрыта.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2026...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2
  3. OpenNews: Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2
  4. OpenNews: Обновление графического редактора GIMP 3.0.6
  5. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64673-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 25/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потыкал немного Криту. Несоизмеримо лучше Гимпа.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:15, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неудивительно, крита ж выходец из KDE
    Там в принципе все юзабельнее, чем гномо-гтк
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:15, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи в курсе, а то мы не знаем о Крите ничего (c 2005 года проект существует).
     
  • 2.8, anonblmus (?), 11:40, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше для чего? Крита - в основном для рисования, Гимп - для редактирования.
    У Криты - "безразмерные" слои, у Гимпа - фиксированного размера (а это иногда нужно).
    И т.д., и т.п.
     
  • 2.15, Аноним (-), 13:30, 25/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:36, 25/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пилили поддержку CMYK, а в 2026 году она никому не нужна.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:34, 25/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:43, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (актуальный коммент, скрытый bot-ом)
    > CMYK нужен владельцам принтеров с цветной печатью

    Вот у меня есть 6-цветный струйник: какой тут CMYK?! Только принтер знает, как ему делить цвета.

     

  • 1.10, Аноним (-), 11:49, 25/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В 2017 перешёл полностью с ФШ, сейчас gimp это продолжение руки и все дело в привычке.  
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:09, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком много в нём вручную делать приходится, к сожалению.
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:27, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни один человек в в здравом уме об этом даже не подумал бы. Есть о чём поразмышлять.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:26, 25/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Три уязвиости приводят к переполнению буфера или целочисленному
    > переполнению при разборе изображений в форматах PSP, LBM и PNM.

    Haha, classic! (c)

    > Потенциально данные уязвимости могут быть эксплуатированы для
    > выполнения кода при открытии в GIMP специально оформленных файлов

    Никогда такого не... а, не было. Причем в прошлой новости про гимп.
    Кто-то хорошо взялся за него в попытках поисправлять всю сишную дpиcтню.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру