Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.7 для десктопов

|1.1, Аноним (1), 23:05, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
https://spyware.neocities.org/articles/vivaldi
ЩЩЩпаньков (автор новости и по совместительству сотрудник Vivaldi) в ответ на эту ссылку заявляет, что присутствующий функционал - норма и обязательно нужен пользователям. А на предложение под прошлой новостью дать хотя бы возможность этот функционал отключить он тактично промолчал.
|2.20, Доктор_Альба (?), 00:04, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ладно напишу корректнее чтобы не удаляли.
Не щщпаньков, а Илья Шпаньков, менеджер по маркетингу, локализации и работе с сообществом, Vivaldi Technologies AS. Это во-первых.
Всё что по ссылке враньё, чё там отвечать должны? Это во-вторых, чтобы тебе было понятно.
|3.21, Аноним (21), 00:09, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
https://vivaldi.com/privacy/browser/
"When you install Vivaldi browser (“Vivaldi”), each installation profile is assigned a unique user ID that is stored on your device. Vivaldi will send a message using HTTPS directly to our servers located in Iceland every 24 hours containing this ID, version, cpu architecture, screen resolution and time since last message."
|2.25, Агл (?), 00:26, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В отличие от многих экспертов опеннета, здесь критикующих, эти люди хотя бы что-то разрабатывают. Не путай свободу пользователя с анархией. Это продукт для людей, а не для кучки гиков которые которые думают что лучше разработчиков знают как программа работать должна.
Кто потом на ваши жалобы в поддержке отвечает, когда такие эксперты ломают софт? Каждый теперь архитектор браузеров и критикует не глядя.
|3.27, Агл (?), 00:31, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Забыл добавить. Этот сайт с твоей ссылки наверняка ведёт какой-то асоциальный тип, к реальным продуктам руки не приложивший, своего ничего не создавший. И потому с кучей свободного времени. учше всех знает, как настроить браузер и не имеющий никакого уважения к разработчикам хорошего продукта и к творчеству. критикан
|1.2, toper (?), 23:14, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Интерфейс на джаваскрипте, какой-то то ли нож швейцарский, то ли комбайн. Часы прямо в браузере. Причём интерфейс тормозит. Перепаковали хромиум, ещё и под закрытой лицензией клепают
|2.6, Аноним (6), 23:36, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Причём интерфейс тормозит
Ну, вот да. Сколько пробовал, возвращаешься на ФФ и кажется, что интерфейс у него просто летает по сравнению с Вивальди. Они много версий назад что-то фиксили, стало заметно лучше, но это всё равно очень далеко от нормального. При чем ощущение, что если отрубить всю анимацию, то будет норм... и даже в настройках это есть... но всю оно не отрубает. И как раз самое "глючное" остается.
А еще в 7-ке завезли жирноинтерфейс вслед за хромиумом. Оно, конечно, что-то там настраивается... и получается либо всё очень мелко с относительно приемлимыми отступами, либо нормального размера с километровыми отступами. Короче, зум для юи ооочень странно работает. Отступы почти не трогает или вообще не трогает.
Я, конечно, пробовал это всё ковырять через кастомный css... Но нервы дороже. Даже в ФФ проще через userCSS нужного добиться, хоть и там иногда приходится извращаться.
|2.23, Аноним (23), 00:12, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Причём интерфейс тормозит. Перепаковали хромиум, ещё и под закрытой лицензией клепают
Ну, как бы скриншотики немного намекают:
> icc:copyright: Copyright Apple Inc., 2022
под какой ОСью оно клепается. Вот только что ЭТО забыло в нововстях на опеннете?
|2.17, Аноним (6), 23:56, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Исторически сложилось. Раньше браузеры были комбайнами. Кому-то может быть удобно по старой памяти. Энивей, вырубается одной галкой и следа не остается. Не то, что напиханные нейронки в каждый блокнот, которые еще ни удалить, ни отключить нельзя.
|1.12, Аноним (22), 23:47, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Кажется господин Шпаньков - это тот случай менеджера, который делает проекту хуже, а не лучше) Он же реально просто начинает со всеми спорить и обвинять во вранье, чем демотивирует потенциальных юзеров. Интересно, его руководству из Норвегии просто все равно на свой имидж или они просто не догадались запустить Гугл транслейт, чтобы проверить работу своего сотрудника? Если какой-то куратор все же это будет читать - сделайте наконец орг. выводы о работе сотрудника.
|
|
|3.18, Аноним (22), 23:57, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Господин Шпаньков, я не обижаюсь, меня просто веселит как вы угораете в комментах, а потом наверняка рассказываете своему боссу, что это просто такая специфика русского нетворкинга))
|2.16, кек (?), 23:56, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть такое предположение, что "руководство" в Норвегии, это "гена, секретарша и бухгалтер". А настоящее руководство знает только мискарис шрифты и до какого-то лаовая, защищающего бравузер, им вообще дела нет
|3.19, Аноним (22), 00:00, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот да, скорей всего. Что полностью говорит нам об этом крутом проекте)
|1.13, любитель кваса (?), 23:48, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Тот самый браузер, разработчик которого на форуме говорил выключить компьютер, если вас беспокоит слежка в их браузере? Побежал ставить
|2.15, Васян (?), 23:54, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
--- --- ....разработчик которого на форуме говорил выключить компьютер, если вас беспокоит слежка в их браузере? Побежал ставить
Э-э! А как иго ставить? На эсэсди название написать, на корпусе компа или название лицензии на мониторе? Памагити...
