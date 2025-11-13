Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.7 для десктопов

> Причём интерфейс тормозит Ну, вот да. Сколько пробовал, возвращаешься на ФФ и кажется, что интерфейс у него просто летает по сравнению с Вивальди. Они много версий назад что-то фиксили, стало заметно лучше, но это всё равно очень далеко от нормального. При чем ощущение, что если отрубить всю анимацию, то будет норм... и даже в настройках это есть... но всю оно не отрубает. И как раз самое "глючное" остается. А еще в 7-ке завезли жирноинтерфейс вслед за хромиумом. Оно, конечно, что-то там настраивается... и получается либо всё очень мелко с относительно приемлимыми отступами, либо нормального размера с километровыми отступами. Короче, зум для юи ооочень странно работает. Отступы почти не трогает или вообще не трогает. Я, конечно, пробовал это всё ковырять через кастомный css... Но нервы дороже. Даже в ФФ проще через userCSS нужного добиться, хоть и там иногда приходится извращаться.

