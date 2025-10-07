Браузер Ladybird успешно прошёл 90% тестов на совместимость с Web-платформой

2.31 , Аноним ( 12 ), 13:06, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Принцип Парето как бы намекает, что оставшиеся 10% могут делать еще очень долго. Тут ещё вопрос, для чего оставшиеся 10% нужны. Тут скорее вопрос быстродействия будет стоять.

2.32 , Аноним ( 7 ), 13:07, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – сутулая-собака.пнг В прошлом мы поддерживали работу сайтов в IE6, в то время как уже был CSS2/3. Критично не отставание в поддержке фич, а стабильность. Если браузер будет использоваться людьми, обойти отсутствие поддержки новых вещей можно многими способами. Фреймворки в норме умеют работать в браузерах прошлых версий, где что-то еще не завезли. Вот если в погоне за поддержкой фич браузер не будет иметь стабильности, это будет приговор.

3.49 , нах. ( ? ), 14:26, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В прошлом мы поддерживали работу сайтов в IE6, в то время как уже был CSS2/3. потому что windows XP > Критично не отставание в поддержке фич, а стабильность. нет, критично поиметь 90% пользователей. Вот если уговоришь гугль выкинуь из ведроида хромога и впиндюрить этого ледибоя - будут поддерживать работу, даже если он крэшится на каждой второй ссылке.

(ms можешь уже не уговаривать, потому что ради вымирающих десктопов никто ничего поддерживать не будет)

4.101 , Аноним ( 7 ), 17:36, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 7 и 8 винде IE был аналогично неработающим по сравнению с остальными браузерами. IE10 был таким же нестандартным, как и IE6, но на него уже никто не закладывался. >нет, критично поиметь 90% пользователей. 90% пользователей уже у гугла. Уговорить - это какие-то переможные фантазии. Зачем ты вообще пишешь это? Ты в каждом треде лезешь, при том что ничего не знаешь и не понимаешь. Стабильность нужна, чтобы пользовательская база могла накапливаться, а не установил-снес.

5.114 , нах. ( ? ), 18:12, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В 7 и 8 винде IE был аналогично неработающим по сравнению с остальными браузерами. ох уж эти сказочники... Все там работало, настолько хорошо, что ябедники ЗАСТАВИЛИ ms выпустить никому ненужную евро-версию семерки в варианте не только без плейера, но и без браузера тоже. (Браузер-то, понятно, остался, но запустить его просто так было нельзя.) По другому заставить пользователей пользоваться гуглевой поделкой не получилось. Но тут гугль сообразил, что больше половины интернета принадлежит - ему. А со второй в общем-то можно и договориться (поскольку это не один владелец а куча мелких).

6.131 , Аноним ( 12 ), 18:57, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Все там работало, настолько хорошо, что ябедники ЗАСТАВИЛИ ms выпустить никому ненужную евро-версию семерки в варианте не только без плейера, но и без браузера тоже Пользовавтели в массе своей безыдейны и безвольны, и особо никуда не переходят, что им всучили, тем и пользуются.

>По другому заставить пользователей пользоваться гуглевой поделкой не получилось. Вы забыли, про то, как хромой самовольно устанавливался при установке других программ, как вирус. Вот скачал пользователь flash player, а ему раз, и хромой поставился. И пользователи, вместо того, чтобы удалить его, безроптно на него переходили.

7.135 , нах. ( ? ), 19:28, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользовавтели в массе своей безыдейны и безвольны, и особо никуда не переходят,

> что им всучили, тем и пользуются. потому что их вполне устраивает. >>По другому заставить пользователей пользоваться гуглевой поделкой не получилось.

> Вы забыли, про то, как хромой самовольно устанавливался при установке других программ,

> как вирус. Вот скачал пользователь flash player, а ему раз, и не забыл, но как видишь, не особо помогало, пришлось занести европейским горе-законодателям. > хромой поставился. И пользователи, вместо того, чтобы удалить его, безроптно на

> него переходили. они могли и роптать, только удалить жалобы не помогут, и при тыке в "интернет" или в ссылку в почте - открывается хромой. А как вернуть обратно как было "синенький" - они не знают. Иногда у такого целый зоопарк собирался - мэйлрушница с "заsshitником", яндекс-хрень, хромоног и еще какой-то уже забытый мной мусор. А откуда взялось и что с этим делать - он и знать не знает.

8.137 , Аноним ( 22 ), 19:36, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

9.169 , нах. ( ? ), 21:31, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

2.123 , Мемоним ( ? ), 18:45, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > оставшиеся 10% Даже хрюм не все одолел. Кажется не так они и нужны.

3.165 , Ан248ним ( ? ), 21:20, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только те 10% могут быть совершенно разными.

