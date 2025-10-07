Браузер Ladybird успешно прошёл 90% тестов на совместимость с Web-платформой

|
|
|
|
|
|
|
4.75, Соль земли2 (?), 16:30, 07/10/2025
|+/–
|
> Вижу вы больше не верите в надежду
Надеяться - успокаивать себя, что всё хорошо, когда всё очень плохо. Я не прав?
|
|
|
5.103, Ан248ним (?), 17:40, 07/10/2025
|+/–
|
Свободники все еще верят, что корпорации их нагибать и иметь перестанут, а будут им даже где-то помогать. Наивные.
|
2.8, Илитка (?), 12:07, 07/10/2025
|–2 +/–
|
Какой смысл надеется на движок, если пользоваться будем все равно готовым браузером.
Что у хрома плохой движок? Вроде отличный, просто браузеры ужас кромешный, то же и с фаерфоксом.
Почему тут с готовым браузером должно быть не тоже самое?
|
|
|
3.12, Аноним (12), 12:20, 07/10/2025
|–4 +/–
|
>Что у хрома плохой движок?
Да. Даже безотносительно тормозов, и прочих технических особенностей, гугл удалил из движка поддержку Manifest v2.
|
|
|
4.15, Bob (??), 12:28, 07/10/2025
|–2 +/–
|
А мазилла удалила xul, выгнала разрабов по повесточке, в тихую сносит аддоны (bypsspaywall) и в конец растеряла юзеров (~2.3%). Стандарты современного веба поддерживает криво, pwa - вообще печаль. Кому это убожество нужно?
Другие разрабы браузеров или сохранили v2 манифест или запилили свой норм адблок (Brave).
|
|
|
|
|
6.51, Bob (??), 14:35, 07/10/2025
|+6 +/–
|
для меня есть движок хромиум, а лисолюбы пусть довольствуются повесточным Scat. Браузер давно пора было отдаль проекту ТОР, как и финансирование.
>Кто?
ladyboy в пальто! У одной оперы 350 лям активных юзеров на всех платформах, ещё 101 у Brave. И они не зависят от финансированмя Google, давно держат свои фишки и поддержку v2 аддонов тоже обещают поддерживать. Ну и магазин у оперы свой)
И чё, что добалял свой реферал на крипту? Тему поправили в течении Часов! Извинились!! И больше такого не было!!!
Это же не Мозилла, которая поменяла Яндекс на Гугл, как только перестало капать бабло за поиск и прикрылась повесточкой (ещё не санкциями). Золотой дождь для фанатов)
На счёт vpn - идёт в браузере отдельным выключенным модулем. Ну, как в Лисе, блин. Прилетало по Test Pilot Program, потом отдельную прогу запилили.
А давай я напомню, что в лисе стоит google analytics по умолчанию на служебной странице (аддонов) браузера + гугл поиск именно с предустановками по трекингу от mozilla стоит.
А потом чехордa с добавлением поисковиков только типа через аддон была.
А после esr 68 этл не браузер на дроиде, а мусор... Ставьте аддоны только с мозилла стора и только одобренные под мобилу, коих стало пару штук, против сотен ранее - кек. Пусть в секту скобцов фанаты вступают)
Хочешь верить рыжой crack whore и её chrome pimp - вперёд.
Контору закрыть, браузер и бабки - отдать.
|
|
|
7.68, Аноним (-), 15:40, 07/10/2025
|+3 +/–
|
> для меня есть движок хромиум
У гугла есть. А ты вообще не при чем.
> У одной оперы
Разумеется. Они же легли под узкоглазых и сразу поперла аудитория.
> И чё, что добалял свой реферал на крипту?
Значит гнилой браузер.
> Извинились!! И больше такого не было!!!
Угу, но "стоило всего один раз в****ть овцу" и теперь они будут криптоскамерами до скончания времен.
|
|
|
8.78, нах. (?), 16:38, 07/10/2025
|+/–
смотрите-ка, он - знает как на самом деле называется существующий движок ДЛЯ не... текст свёрнут, показать
|
7.73, Ан248ним (?), 16:28, 07/10/2025
|+/–
|
>Браузер давно пора было отдаль проекту ТОР
Вот, люди, до чего доводит оголтелый фанатизьм!
|
|
|
8.81, нах. (?), 16:44, 07/10/2025
|+/–
да чо ты придираешься, это он так завуалированно сказал выкрасить и выбросить ... текст свёрнут, показать
|
7.92, Аноним (12), 17:20, 07/10/2025
|+/–
То есть программы с закрытым исходным кодом, купленной китайцами Уважаемо Прод... большой текст свёрнут, показать
|
5.40, Аноним (40), 14:05, 07/10/2025
|–1 +/–
|
> Стандарты современного веба поддерживает криво
Зачастую это иллюзия основанная на том, что сайты тестируют в хроме, который поддерживает стандарты криво.
Не поймите меня неправильно, у фф хватает расхождений с веб стандартами, но их ничуть не меньше, чем у хрома.
|
|
|
6.53, Bob (??), 14:37, 07/10/2025
|–2 +/–
|
в корпоративном или коммерческом секторе лису юзать невозможно.
а под 2.5%<Х калек на недобраузере свои поделия тестить никто не будет. Им и под Safari это лень делать, выгоднее native чёт запилить, на платформу.
|
3.13, пох. (?), 12:21, 07/10/2025
|–6 +/–
|
> Что у хрома плохой движок?
У хрома нет "движка". В смысле - движок хрома называется - хром. И он неотделим от браузера.
А "ужас кромешный" именно потому, что сколько не меняй имя бинарника и не перекрашивай обои, хром остается хромом.
|
|
|
4.21, Аноним (21), 12:36, 07/10/2025
|+/–
|
Не совсем. Нагромождение куч движков, эти кучи технически независимы. Браузер постольку-поскольку, там больше от хромос.
|
|
|
5.42, нах. (?), 14:11, 07/10/2025
|–2 +/–
|
Ты лапшичку-то с ушек сними.
И вранье в викивракии поменьше читай.
Ты видишь где-то, ну, например - репозиторий этого самого блинка? Список разработчиков там? Инструкции по сборке (про документацию давай уж не будем)?
А, нет. Кучка исходников валяется в дереве хромога. И отдельно от хромога собрана быть не может. Как и хромоног отдельно от нее, но это уже мелочи, он отдельно от много чего не собирается, но у этого чего как раз есть свои репо, разработчики, документация и сборки.
Поэтому браузеров на блинке - нет. Нельзя сделать браузер из того чего не существует. Есть только нескучные обои к хромогу. Он существует, обои поменять можно.
|
|
|
6.52, Аноним (52), 14:35, 07/10/2025
|+7 +/–
|
Человек, ты болен. Протри глаза и увидь MS Edge, Yandex и ещё с десяток поделок на движке Blink.
|
|
|
7.59, нах. (?), 15:03, 07/10/2025
|–1 +/–
|
> Человек, ты болен. Протри глаза и увидь MS Edge, Yandex и ещё
> с десяток поделок на движке Blink.
откуда вы лезете? Это подделки на движке chromium.
|
|
|
|
|
9.84, нах. (?), 16:55, 07/10/2025
|+/–
нет и никогда не был Именно хромиум вторичен и синхрится с хромогом только по г... текст свёрнут, показать
|
|
|
10.102, 123 (??), 17:37, 07/10/2025
|+/–
В Edge много вещей прилетают раньше хромога и по сути возвращаються в хромог, тк... текст свёрнут, показать
|
|
|
11.109, нах. (?), 17:51, 07/10/2025
|+/–
ну блин, чего тебя удивляет, что корпорация ЗЛА сотрудничает с делателями правой... текст свёрнут, показать
|
|
|
11.113, нах. (?), 18:07, 07/10/2025
|+/–
да нет блин никакого блинка Это просто куча исходников в дереве хромога, среди ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
13.134, нах. (?), 19:21, 07/10/2025
|+/–
Ну как - теоретически, у нас могли бы быть какие-то другие браузеры с тем же эф... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
8.104, нах. (?), 17:47, 07/10/2025
|+/–
Вот тут не надо Культи ЕДИНСТВЕННЫЕ кто хотя бы пытались ну не считая совсем ... текст свёрнут, показать
|
|
|
9.107, нах. (?), 17:49, 07/10/2025
|+/–
А, блин, самое смешное забыл - погуглите, кто до 2019 был техдиром тролтеха Мес... текст свёрнут, показать
|
4.124, Аноним (129), 18:47, 07/10/2025
|+/–
|
>> Что у хрома плохой движок?
> У хрома нет "движка". В смысле - движок хрома называется - хром. И он неотделим от браузера
Движок хрома называется Blink, и он не перестает быть движком от того, что является частью хрома.
Повсеместное распространение Chromium Embedded Framework должно было бы тебе намекнуть, что голый Blink никому не нужен, даже если бы он был независимой библиотекой.
> А "ужас кромешный" именно потому, что сколько не меняй имя бинарника и не перекрашивай обои, хром остается хромом
Ну да: или расскажи всем пользователям Chromium Embedded Framework (типа Steam и Adobe), какие они дураки, что используют "ужас".
|
3.44, eugener (ok), 14:15, 07/10/2025
|+/–
|
> браузеры ужас кромешный, то же и с фаерфоксом
Несогласен, firefox прекрасен!
|
2.39, Аноним (39), 14:05, 07/10/2025
|+/–
|
> Вся надежда на него...
Впереди его ждёт переписывание на Swift. Спонсор хочет.
|
|
|
3.62, нах. (?), 15:07, 07/10/2025
|+1 +/–
|
>> Вся надежда на него...
> Впереди его ждёт переписывание на Swift. Спонсор хочет.
ну ок, если у спонсора завалялись еще пара миллионов - чего ж не покормить пару хороших раработчиков еще пару лет.
|
|
|
4.82, Аноним (82), 16:47, 07/10/2025
|+/–
|
Возлагающий надежду, возлагает её применительно к исползованию в Линуксе или BSD.
|
|
|
|
|
3.16, Аноним (16), 12:29, 07/10/2025
|+/–
|
>Releases
>No releases published
как же его тогда юзают, если релизов нет? :D
|
3.28, Аноним (12), 13:03, 07/10/2025
|+1 +/–
|
>как же его тогда юзают, если релизов нет? :D
Из гита собирают
|
1.5, Аноним (5), 12:01, 07/10/2025
|+/–
|
так он один? в прошлой новости разработчики упоминались во множественном числе
|
|
|
2.6, thisssss (?), 12:03, 07/10/2025
|+1 +/–
|
7-8 человек на зарплате + 30-40 добровольцев на github из сообщества.
|
1.7, Аноним (7), 12:06, 07/10/2025
|–5 +/–
|
Значительный успех.
Но коллективный IBM всегда сможет менять веб-технологии быстрее, чем мелкие игроки будут способны адаптироваться.
В крайнем случае купят или проект, или ключевых разработчиков.
|
|
|
2.14, пох. (?), 12:23, 07/10/2025
|+1 +/–
|
> Значительный успех.
для всего лишь миллиона долларов и за один год - да.
Но теперь во весь рост встанет вопрос - где взять еще один миллион. Потому что разработчики хотят кушоц каждый день, а не отъелись впрок на год вперед.
|
|
|
3.17, Bob (??), 12:30, 07/10/2025
|+1 +/–
|
у Гугла) он уже за столько лет аж диафрагму у лисы разработал))
|
3.34, Аноним (34), 13:41, 07/10/2025
|+4 +/–
|
>где взять еще один миллион
Китайцы дадут хоть десять, если будет реальный продукт с полезным выхлопом. Всё ещё можно встретить киоски с opera presto внутри — т.е. купили не просто так.
|
|
|
4.43, нах. (?), 14:15, 07/10/2025
|+/–
|
> Китайцы дадут хоть десять, если будет реальный продукт с полезным выхлопом.
и в чем польза китайцу у которого уже и так есть реальный продукт - квадратик-квадратик-360 ?
Очевидно что польза китайцу ровно в том, чтоб все свои миллионы оставить себе.
> Всё ещё можно встретить киоски с opera presto внутри — т.е. купили не просто так.
Купили готовый работающий продукт (и недорого), а не недоделка с большими перспективами. И тоже облажались, потому что оказалось что продукт так себе и развивать его некому. Выбросили в мусорку и снова перекомпиляли хром. Сойдет!
|
|
|
|
|
6.166, нах. (?), 21:28, 07/10/2025
|+/–
|
Скам - это когда кто-то смылся с деньгами инвесторов.
А тут все чотко - утром деньги, вечером приходят ледибои. Вечером деньги - утром опять ледибои. Баланс сходится. Учет налажен.
Где там и как инв...финансовые спекулянты рассчитывали на свой ???? !!!PROFIT!!! - не дело разработчика, у него свои дела, у лорда Хроня - свои.
|
3.65, Аноним (65), 15:17, 07/10/2025
|+/–
|
> Но теперь во весь рост встанет вопрос - где взять еще один миллион.
Cloudflare уже дал месяц назад.
|
3.155, nw (?), 20:59, 07/10/2025
|+/–
|
Добавят приставку AI и инвесторы побегут заливать бабками. С редактором кода Zed сработало.
|
1.11, пох. (?), 12:18, 07/10/2025
|–1 +/–
|
ну для iOS это конечно очень здорово, теперь афтырь может выложить свою поделку в эплстор и заработать все 12 копеек, а то и 14, но вот эти тесты хоть малейшее отношение к РЕАЛЬНОЙ совместимости к РЕАЛЬНО существующему веб- имеют, или как всегда?
|
|
|
2.18, Bob (??), 12:31, 07/10/2025
|+/–
|
просто попугаи в бэнче.
иначе сравнивали бы открые топ 20 сайтов мира и отображение оных
|
|
|
3.45, нах. (?), 14:16, 07/10/2025
|+2 +/–
|
не, ну браузер который нормально открывает только 20 сайтов, пусть и топ - тоже как-то так себе.
Так ты этого слона не продашь, по-моему.
|
|
|
4.64, User (??), 15:14, 07/10/2025
|+/–
|
Я вас умоляю! Я вон - враузер _для одного единственного_ сайта переоидчески продаю - беру, п-панимаишь, электрон...
А вот продать браузер, который НЕ открывает "один из двадцатки" - только по импортозамещению, со словами "у них оборудование деградировало" - иначе никак.
|
2.19, Аноним (19), 12:34, 07/10/2025
|+/–
|
> теперь афтырь может выложить свою поделку в эплстор
Не может.
|
2.63, Аноним (63), 15:09, 07/10/2025
|+/–
|
Только под iOS запрещены любые браузеры. Даже хром: просто обёртка над сафари.
|
|
|
3.69, Аноним (69), 15:56, 07/10/2025
|+/–
|
Весь сыр-бор с этими тестами именно потому, что Эппл божилиь дозволить, если хотя бы 90% пройдёт.
|
|
|
2.46, нах. (?), 14:19, 07/10/2025
|+/–
|
а зачем ты сравниваешь работающий (пусть хоть кое-как) браузер с кучей мусора где-то в дереве исходников мурзилы?
Он без остальной мразилы - не работает, дарагой!
Скока-скока там надо кода на плюсах (про хетемеле5 не будим даже начинать) чтоб это сверло или как там его где-то боком поиспользовать?
|
1.26, Анонусс (-), 12:52, 07/10/2025
|+2 +/–
|
> Браузер Ladybird успешно прошёл 90% тестов
Принцип Парето как бы намекает, что оставшиеся 10% могут делать еще очень долго.
Если вообще доделают. А к моменту завершения доделывания выкатят еще 100500 фич, и они опять будут отстающими.
|
|
|
2.31, Аноним (12), 13:06, 07/10/2025
|+/–
|
>Принцип Парето как бы намекает, что оставшиеся 10% могут делать еще очень долго.
Тут ещё вопрос, для чего оставшиеся 10% нужны. Тут скорее вопрос быстродействия будет стоять.
|
2.32, Аноним (7), 13:07, 07/10/2025
|+2 +/–
|
сутулая-собака.пнг
В прошлом мы поддерживали работу сайтов в IE6, в то время как уже был CSS2/3.
Критично не отставание в поддержке фич, а стабильность. Если браузер будет использоваться людьми, обойти отсутствие поддержки новых вещей можно многими способами. Фреймворки в норме умеют работать в браузерах прошлых версий, где что-то еще не завезли.
Вот если в погоне за поддержкой фич браузер не будет иметь стабильности, это будет приговор.
|
|
|
3.49, нах. (?), 14:26, 07/10/2025
|+/–
|
> В прошлом мы поддерживали работу сайтов в IE6, в то время как уже был CSS2/3.
потому что windows XP
> Критично не отставание в поддержке фич, а стабильность.
нет, критично поиметь 90% пользователей.
Вот если уговоришь гугль выкинуь из ведроида хромога и впиндюрить этого ледибоя - будут поддерживать работу, даже если он крэшится на каждой второй ссылке.
(ms можешь уже не уговаривать, потому что ради вымирающих десктопов никто ничего поддерживать не будет)
|
|
|
4.101, Аноним (7), 17:36, 07/10/2025
|+/–
|
В 7 и 8 винде IE был аналогично неработающим по сравнению с остальными браузерами. IE10 был таким же нестандартным, как и IE6, но на него уже никто не закладывался.
>нет, критично поиметь 90% пользователей.
90% пользователей уже у гугла. Уговорить - это какие-то переможные фантазии. Зачем ты вообще пишешь это? Ты в каждом треде лезешь, при том что ничего не знаешь и не понимаешь.
Стабильность нужна, чтобы пользовательская база могла накапливаться, а не установил-снес.
|
|
|
5.114, нах. (?), 18:12, 07/10/2025
|+/–
|
> В 7 и 8 винде IE был аналогично неработающим по сравнению с остальными браузерами.
ох уж эти сказочники...
Все там работало, настолько хорошо, что ябедники ЗАСТАВИЛИ ms выпустить никому ненужную евро-версию семерки в варианте не только без плейера, но и без браузера тоже. (Браузер-то, понятно, остался, но запустить его просто так было нельзя.)
По другому заставить пользователей пользоваться гуглевой поделкой не получилось.
Но тут гугль сообразил, что больше половины интернета принадлежит - ему. А со второй в общем-то можно и договориться (поскольку это не один владелец а куча мелких).
|
|
|
6.131, Аноним (12), 18:57, 07/10/2025
|+/–
|
>Все там работало, настолько хорошо, что ябедники ЗАСТАВИЛИ ms выпустить никому ненужную евро-версию семерки в варианте не только без плейера, но и без браузера тоже
Пользовавтели в массе своей безыдейны и безвольны, и особо никуда не переходят, что им всучили, тем и пользуются.
>По другому заставить пользователей пользоваться гуглевой поделкой не получилось.
Вы забыли, про то, как хромой самовольно устанавливался при установке других программ, как вирус. Вот скачал пользователь flash player, а ему раз, и хромой поставился. И пользователи, вместо того, чтобы удалить его, безроптно на него переходили.
|
|
|
7.135, нах. (?), 19:28, 07/10/2025
|+/–
|
> Пользовавтели в массе своей безыдейны и безвольны, и особо никуда не переходят,
> что им всучили, тем и пользуются.
потому что их вполне устраивает.
>>По другому заставить пользователей пользоваться гуглевой поделкой не получилось.
> Вы забыли, про то, как хромой самовольно устанавливался при установке других программ,
> как вирус. Вот скачал пользователь flash player, а ему раз, и
не забыл, но как видишь, не особо помогало, пришлось занести европейским горе-законодателям.
> хромой поставился. И пользователи, вместо того, чтобы удалить его, безроптно на
> него переходили.
они могли и роптать, только удалить жалобы не помогут, и при тыке в "интернет" или в ссылку в почте - открывается хромой. А как вернуть обратно как было "синенький" - они не знают.
Иногда у такого целый зоопарк собирался - мэйлрушница с "заsshitником", яндекс-хрень, хромоног и еще какой-то уже забытый мной мусор.
А откуда взялось и что с этим делать - он и знать не знает.
|
|
|
|
|
9.169, нах. (?), 21:31, 07/10/2025
|+/–
ИЕ их вполне устраивал, раз уж он - меня вполне устраивал Но после первого неуд... текст свёрнут, показать
|
1.33, Аноним (33), 13:15, 07/10/2025
|+1 +/–
|
«Некоторые тесты могут периодически давать сбой не из-за ошибки в браузере, а по причине таймаутов, проблем с производительностью на конкретной машине или асинхронности. Это создает "шум" в результатах и требует времени на анализ.
Поскольку вклад вносят сотни разработчиков с разным опытом, стиль и качество тестов могут сильно отличаться. Некоторые тесты могут быть излишне сложными для понимания.
Иногда тест может проверять наличие элемента на странице, но не проверять его критически важные атрибуты или состояние, что дает ложноположительный результат»
По существу, подобные тесты – ерунда.
|
|
|
2.37, Аноним (37), 13:58, 07/10/2025
|–1 +/–
|
> конкретной машине или асинхронности
А ведь еще микрогравитация протонов и нейтронов нейтрино влияет на производительность браузера.
|
2.47, нах. (?), 14:20, 07/10/2025
|+/–
|
> По существу, подобные тесты – ерунда.
не, ну что браузер на них не падает и часть их них выполняется - неплохой критерий для разработчика
а тратить время и разбираться почему не выполняется один из десяти - да, незачем. Лучше его потратить на разбирательства почему не открывается ютруп.
|
2.128, Мемоним (?), 18:51, 07/10/2025
|+/–
|
> По существу, подобные тесты – ерунда.
Когда их два миллиона, это уже статистика.
|
1.38, Nicho (ok), 14:01, 07/10/2025
|–1 +/–
|
LibWeb движок от Ladybird и Servo в основном современные движки и перспективные, как думаете?
И перейдут думаете на эти движки другие браузеры?
|
|
|
2.48, нах. (?), 14:22, 07/10/2025
|–4 +/–
|
сверло не существует почти так же как и "блинк". Нет такого движка. Есть куча мусора, часть которой вообще не работает и не используется, валяющаяся в кишках дохлой лисы.
|
2.67, Аноним (65), 15:26, 07/10/2025
|–1 +/–
|
> И перейдут думаете на эти движки другие браузеры?
Разве что от разработчиков-одиночек. Всякие Яндексы будут и дальше мучить свой Blink в силу инерционности мышления и многих мегабайт гoвнoкода для своих следилок. Да и не думаю что их кто-то будет рад видеть в проекте, который делается с целью возродить свободный веб. Разве что могут примазаться к его растущей популярности каким-нибудь донатом, чтобы показать какие они хорошие.
|
|
|
3.83, Ан248ним (?), 16:50, 07/10/2025
|+1 +/–
|
> Всякие Яндексы будут и дальше мучить свой Blink в силу инерционности мышления
Ясен пень, нафиг яндексу или майкрософту всякие недоделки, когда можно нормальный движок взять и, не тратя много денег, использовать. Им важна эффективность.
|
|
|
4.85, Аноним (65), 16:56, 07/10/2025
|+/–
|
Еще один, который не имеет понятия о термине "в перспективе" и судит все по текущему положению вещей.
|
|
|
5.87, Ан248ним (?), 17:04, 07/10/2025
|+/–
|
Перспективы таковы, что Google уж точно не станет сидеть и смотреть на то, как его нагибают какие-то энтузиасты своими серво и ледибоями. А вот последние вполне лишиться финансирования.
|
|
|
6.88, Аноним (65), 17:05, 07/10/2025
|+/–
|
Ты так говоришь, как будто Google уже отстегивала разработчикам сабжа хотя бы доллар.
|
|
|
7.93, Ан248ним (?), 17:22, 07/10/2025
|+1 +/–
|
Какое это имеет значение? У одного игрока есть на 100% работающий движок, а у других - нет. Даже при равном финансировании, первый уйдёт далеко вперёд остальных. Казалось бы, это очевидно. Единственная надежда конкурентов - на то, что на разработку хромиумома назначат криворуких идиотов, способных просрать все достижения.
|
|
|
8.99, Аноним (65), 17:34, 07/10/2025
|+/–
Совершенно не очевидно У первых накопившиеся проблемы уже хлещут через край У ... текст свёрнут, показать
|
8.115, нах. (?), 18:17, 07/10/2025
|+/–
ты это пишешь прямо под новостью о том что он не проходит половину тестов - У ... текст свёрнут, показать
|
5.100, Чебуледи (?), 17:36, 07/10/2025
|+/–
|
Текущее положение вещей (по итогу 25+ лет): десктопный Линукс - 2,02%. Но в перспективе... В перспективе можно так посчитать, что получится целых 4%!
|
1.57, Аноним (57), 15:00, 07/10/2025
|+1 +/–
|
>Браузер написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.
Лицензия правильная и язык тоже отличные. Просто прекрасно!
>Браузер Ladybird развивается Андреасом Клингом, который когда-то работал в компании Nokia и занимался разработкой KHTML, а затем в Apple был одним из разработчиков Safari.
Так получается, что благодаря ему мы обязаны самому лучшему движку Chromium. Эту высоту будет трубно достичь.
KHTML → WebKit → Blink.
|
1.91, Аноним (91), 17:18, 07/10/2025
|+/–
|
Какие-то сайты открываются в этом чуде? А то сейчас такое наворотят, что даже сотым FF не открыть.
|
|
|
2.162, Cyd (?), 21:08, 07/10/2025
|+/–
|
Тут скорее вопросы к сайтостроителям. Все давно забили на non-js клиентов, поскольку это требует определенной компетеции и фантазии...
|
1.126, Мемоним (?), 18:50, 07/10/2025
|+1 +/–
|
Неожиданно и увожаемо. Видел много раз как писали "современный веб стал таким сложным, что на новый браузер уйдут годы и десятки миллионов, лучше даже не пробовать". А вышло быстрее и дешевле.
|
|
|
2.142, Аноним (65), 19:51, 07/10/2025
|+/–
|
Это Йон фон Течнер говорил, создатель Opera и Vivaldi. Теперь сидит пристыженный. Эксперт, мля.
|
2.150, Аноним (150), 20:29, 07/10/2025
|+/–
|
> десятки миллионов
ну так уже несколько лямов долларов надонатили вроде.
|
|
|
3.164, Мемоним (?), 21:20, 07/10/2025
|+1 +/–
|
> Новый то сделают, но кто сказал, что будет лучше?
Если не пробовать, точно лучшего не появится
|
1.133, Аноним (133), 19:19, 07/10/2025
|+/–
|
Обществу лучше было бы, конечно, сосредоточить усилия на каком-то одном браузере, чем делать кучу недоделок. И на эту роль лучше всего подходит pale moon, на мой взгляд.
|
|
|
2.159, Ан248ним (?), 21:06, 07/10/2025
|–1 +/–
|
Это все равно что предложить развивать конный транспорт, а не автомобильный. Даёшь конные повозки с ИИ!
|