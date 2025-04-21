Оценка сетевых запросов, отправляемых web-браузерами при первом запуске

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|3.14, Аноним (14), 10:32, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Что за шерсть?
Аффтар пейлмуна - знатный фурри**б и фанат фурипрона.
Причем это не шутка какая-то, а у него реально чердак протекает - считает себя то ли собакой, то ли волком. Вроде даже справка есть.
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|2.7, Аноним (14), 10:27, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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>> 0 Pale Moon
> Хейтеры шерстяного, что с лицом?
А сайты оно уже научилось открывать или как обычно?))
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|2.11, Аноним (11), 10:29, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только при первом запуске. Главное не сколько, а какую информацию.
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|1.4, Fracta1L (ok), 10:21, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"Более приватный Firefox" (который Zen) оказался самым стукачом, ахахахахаха
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|2.32, Аноним (32), 10:58, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Повезло что авторы "исследования" вообще хотя бы про ангуглед вспомнили. Бромайт был и так нишевой штукой, а про Кромайт широкие массы вообще не в курсе, как и аполегеты омномнизма с ютуба.
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|1.12, Аноним (12), 10:31, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> график
Неправильно нарисовано. Нужно либо выделять на каждый браузер по отдельному цвету, а годы разместить по горизонтальной оси, либо оставить оси как есть, но сделать гистограмму.
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|1.13, Sarge (??), 10:32, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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а о чём эта статистика говорит?
браузер может на 50 хостов отправить по одному запросу, а может на один хост 50 запросов
т.е. ни о чём
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|1.15, Аноним (15), 10:35, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотелось бы ещё про православный IceCat инфу видеть. Интересно как GNU софт себя ведёт в этом плане.
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|2.19, User (??), 10:41, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да! И вот этот - konkeror который не охвачен (пользователями)!
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|1.17, Аноним (17), 10:37, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так ангуглед на гитхабе обновление проверяет. А новость что браузер стучит в интернет, ну нифига-се.
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|4.36, Анони (?), 11:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что тебе "мда"? Новость прочитай - ангуглед стучится в гугл, а чел выше пишет при гитхаб. Где он там гитхаб нашёл?
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|3.30, ryoken (ok), 10:55, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну он подождёт втыкания шнура обратно.
настроить можно ДО подключения, не?
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|1.22, Аноним (22), 10:42, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"Отсутствие служебной сетевой активности сразу после запуска зафиксировано только у браузеров Kagi Orion, Tor Browser и Pale Moon"
-Первое какое-то неизвестная васянская НЁХ, на которую сорцов хрен найдёшь.
-Второе это honey pot для торговцев веществами и прочих криминальных личностей. По сути дело сеть из MiTM цепочек с тащмайорами. Им смысл делиться с гуглами и прочими яндексами, когда там ноды контролируют сами тащмайоры разных стран?! Годится только чтоб обойти блокировки, чтоб стянуть торрент или на пронхаб зайти какой-нибудь.
- А третий просто устаревший, со сломаными дополнениями, причём шерстяной с психу их сломал, потому что обиженка, видите ли ему не бросились переписывать и наполнять живенько список совместимого конкретно с Pale Moon. Ну и к тому же слоупочат по обновлениям безопасности.
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|1.25, Аноним (-), 10:44, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть замечательная и незаменимая утилита Windows Firewall Control называется. Её первой нужно устанавливать в свеже накатанную винду и запретить все исходящие соединения. Настроить браузер, отключив все то, что можно отключить и только потом в этой утилите вручную разрешать избранным программам исходящие. С таким подходом никакие вирусы не страшны (хотя в самой винде очень годный антивир встроен).
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|2.33, name (??), 10:59, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, понятно, оно просто чекает обновления, свои dnsы и апдейты адблоков. Надо было писать про вызовы "домой", а не вот это все.
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|2.40, Аноним (40), 11:22, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сказано же: БРАУЗЕРОВ, а не движков для просмотра HTML-справкм.
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|1.39, Аноним (40), 11:21, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если отключить телеметрию, то устанавливается всего несколько соединений, и все чистые, такие как WebPush.
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|1.41, penetrator (?), 11:27, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вы же все понимаете, что разница между
addons.mozilla.org TCP port 443
pki-goog.l.google.com TCP port 80
ocsp.digicert.com TCP port 80
и
telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com TCP port 443
просто огромна?
есть случай легитимного запроса например на проверку обновления, что само по себе не страшно, хоть и деавуирует пользователя
отличный тест, но не показывает главного - что именно передается каждым браузером, особенно после отключения телеметрии в настройках
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|1.43, fyjybv (?), 11:29, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Yandex Browser стучится к googlwapi через собственный скрытый VPN надо полагать?
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