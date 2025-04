Оценка сетевых запросов, отправляемых web-браузерами при первом запуске

Опубликованы результаты анализа сетевой активности при работе браузеров Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, Brave, Yandex Browser, Ungoogled Chromium, Mulvad, Vivaldi, Librewolf, Arc, Tor Browser, Kagi Orion, Pale Moon, Floorp, Zen, Waterfox и Thorium. Целью исследования была оценка трафика, связанного с отправкой браузерами служебных сетевых запросов, не связанных с обработкой контента, просматриваемого пользователем. Помимо передачи телеметрии подобные запросы используются для проверки наличия обновлений, загрузки списков блокировки вредоносного контента и фильтрации рекламы, формирования содержимого стартовой страницы. При тестировании учитывались только запросы, отправленные свежеустановленными экземплярами браузеров, до какой-либо активности пользователя. Проверялись самые свежие версии браузеров, доступные на момент тестирования. Отсутствие служебной сетевой активности сразу после запуска зафиксировано только у браузеров Kagi Orion, Tor Browser и Pale Moon. Остальные браузеры так или иначе устанавливали сетевые соединения с внешними серверами, которые как минимум получали сведения об IP-адресе пользователя. Отмечается, что ни один из отправляющих запросы браузеров не предоставил пользователю возможность отказаться от начальной отправки данных - многие браузеры позволяют в настройках отключить передачу телеметрии, но изменить эти настройки можно уже после того данные переданы при первом запуске. Распределение браузеров по числу хостов, к которым отправлялись служебные запросы (в скобках показатель за 2021 год): 82 Zen

48 (21) Edge

42 Floorp

31 (21) Opera

29 (15) Firefox

25 (9) Chrome

24 (3) Librewolf

24 (15) Yandex Browser

21 Waterfox

17 (7) Brave

16 (44) Arc

15 (0) Mulvad

11 (13) Vivaldi

10 Thorium

6 (6) Safari

3 (0) Ungoogled Chromium

0 (0) Kagi Orion

0 (0) Tor Browser

0 Pale Moon Хосты, с которыми устанавливал соединение Firefox: prod.classify-client.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443

prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443

mc.prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443

prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net TCP port 80

push.services.mozilla.com TCP port 443

prod.balrog.prod.cloudops.mozgcp.net TCP port 443

telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com TCP port 443

safebrowsing.googleapis.com TCP port 443

firefox.settings.services.mozilla.com TCP port 443

ads.mozilla.org TCP port 443

aus5.mozilla.org TCP port 443

services.addons.mozilla.org TCP port 443

location.services.mozilla.com TCP port 443

a1887.dscq.akamai.net TCP port 80

detectportal.firefox.com TCP port 80

incoming.telemetry.mozilla.org TCP port 443

r10.o.lencr.org on TCP port 80

prod.content-signature-chains.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443

e3913.cd.akamaiedge.net TCP port 80

content-signature-2.cdn.mozilla.net TCP port 443

a19.dscg10.akamai.net TCP port 80

edgedl.me.gvt1.com TCP port 443

attachments.prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443

addons.mozilla.org TCP port 443

pki-goog.l.google.com TCP port 80

ocsp.digicert.com TCP port 80 Chrome: clients.l.google.com TCP port 443

safebrowsingohttpgateway.googleapis.com on TCP port 443

accounts.google.com on TCP port 443

googlehosted.l.googleusercontent.com TCP port 443

optimizationguide-pa.googleapis.com TCP port 443

clients2.googleusercontent.com TCP port 443

redirector.gvt1.com TCP port 80

r3.sn-3pm7dned.gvt1.com on TCP port 80

update.googleapis.com TCP port 443

r1.sn-3pm7dne6.gvt1.com TCP port 80

edgedl.me.gvt1.com TCP port 80

clientservices.googleapis.com TCP port 443

update.googleapis.com UDP port 443

www.googleapis.com TCP port 443

optimizationguide-pa.googleapis.com UDP port 443

chromewebstore.googleapis.com TCP port 443

www.google.com TCP port 443

www.gstatic.com TCP port 443

ogads-pa.clients6.google.com TCP port 443

plus.l.google.com TCP port 443

play.google.com TCP port 443

chromewebstore.googleapis.com UDP port 443

clientservices.googleapis.com UDP port 443 Safari: token.safebrowsing.apple TCP port 443

www.apple.com TCP port 443

securemetrics.apple.com TCP port 443

securemvt.apple.com TCP port 443

gateway.icloud.com TCP port 443

api-glb-euc1b.smoot.apple.com TCP port 443 Ungoogled Chromium: clients.l.google.com TCP port 443

raw.githubusercontent.com TCP port 443

clients2.google.com TCP port 443 Vivaldi: clients.l.google.com TCP port 80

vivaldi.map.fastly.net TCP port 443

mimir2.vivaldi.com TCP port 443

update.vivaldi.com TCP port 443

weather.vivaldi.com TCP port 443

downloads.vivaldi.com TCP port 443

vivaldi.com TCP port 443

update.googleapis.com TCP port 443

player.vimeo.com.cdn.cloudflare.net TCP port 443 Yandex Browser: api.browser.yandex.com TCP port 443

update.googleapis.com TCP port 443

browser.yandex.com TCP port 443

sba.yandex.net TCP port 443

300.ya.ru TCP port 443

neuro.translate.yandex.ru TCP port 443

s3.yandex.net TCP port 443

edgedl.me.gvt1.com TCP port 80

ya.ru TCP port 443

yandex.ru TCP port 443

browser.yandex.ru TCP port 443

yastatic.net TCP port 443

api.browser.yandex.ru TCP port 80

edgedl.me.gvt1.com TCP port 443

mail.yandex.ru TCP port 443

dr.yandex.net TCP port 443

brontp-pre.yandex.ru TCP port 443

dr2.yandex.net TCP port 443

cloud.cdn.yandex.net TCP port 443

dzen.ru TCP port 443

suggest.dzen.ru TCP port 443

mc.yandex.ru TCP port 443

suggest.sso.dzen.ru TCP port 443

cloudcdn-ams19.cdn.yandex.net TCP port 443 Thorium: accounts.google.com TCP port 443

www.google.com TCP port 443

www.gstatic.com TCP port 443

ogads-pa.clients6.google.com TCP port 443

plus.l.google.com TCP port 443

play.google.com TCP port 443

ogads-pa.clients6.google.com UDP port 443

apis.google.com TCP port 443

update.googleapis.com TCP port 443