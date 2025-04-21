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Оценка сетевых запросов, отправляемых web-браузерами при первом запуске

21.04.2025 09:30

Опубликованы результаты анализа сетевой активности при работе браузеров Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, Brave, Yandex Browser, Ungoogled Chromium, Mulvad, Vivaldi, Librewolf, Arc, Tor Browser, Kagi Orion, Pale Moon, Floorp, Zen, Waterfox и Thorium. Целью исследования была оценка трафика, связанного с отправкой браузерами служебных сетевых запросов, не связанных с обработкой контента, просматриваемого пользователем. Помимо передачи телеметрии подобные запросы используются для проверки наличия обновлений, загрузки списков блокировки вредоносного контента и фильтрации рекламы, формирования содержимого стартовой страницы.

При тестировании учитывались только запросы, отправленные свежеустановленными экземплярами браузеров, до какой-либо активности пользователя. Проверялись самые свежие версии браузеров, доступные на момент тестирования. Отсутствие служебной сетевой активности сразу после запуска зафиксировано только у браузеров Kagi Orion, Tor Browser и Pale Moon. Остальные браузеры так или иначе устанавливали сетевые соединения с внешними серверами, которые как минимум получали сведения об IP-адресе пользователя.

Отмечается, что ни один из отправляющих запросы браузеров не предоставил пользователю возможность отказаться от начальной отправки данных - многие браузеры позволяют в настройках отключить передачу телеметрии, но изменить эти настройки можно уже после того данные переданы при первом запуске.

Распределение браузеров по числу хостов, к которым отправлялись служебные запросы (в скобках показатель за 2021 год):

  • 82 Zen
  • 48 (21) Edge
  • 42 Floorp
  • 31 (21) Opera
  • 29 (15) Firefox
  • 25 (9) Chrome
  • 24 (3) Librewolf
  • 24 (15) Yandex Browser
  • 21 Waterfox
  • 17 (7) Brave
  • 16 (44) Arc
  • 15 (0) Mulvad
  • 11 (13) Vivaldi
  • 10 Thorium
  • 6 (6) Safari
  • 3 (0) Ungoogled Chromium
  • 0 (0) Kagi Orion
  • 0 (0) Tor Browser
  • 0 Pale Moon

Хосты, с которыми устанавливал соединение Firefox:

  • prod.classify-client.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443
  • prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443
  • mc.prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443
  • prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net TCP port 80
  • push.services.mozilla.com TCP port 443
  • prod.balrog.prod.cloudops.mozgcp.net TCP port 443
  • telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com TCP port 443
  • safebrowsing.googleapis.com TCP port 443
  • firefox.settings.services.mozilla.com TCP port 443
  • ads.mozilla.org TCP port 443
  • aus5.mozilla.org TCP port 443
  • services.addons.mozilla.org TCP port 443
  • location.services.mozilla.com TCP port 443
  • a1887.dscq.akamai.net TCP port 80
  • detectportal.firefox.com TCP port 80
  • incoming.telemetry.mozilla.org TCP port 443
  • r10.o.lencr.org on TCP port 80
  • prod.content-signature-chains.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443
  • e3913.cd.akamaiedge.net TCP port 80
  • content-signature-2.cdn.mozilla.net TCP port 443
  • a19.dscg10.akamai.net TCP port 80
  • edgedl.me.gvt1.com TCP port 443
  • attachments.prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net TCP port 443
  • addons.mozilla.org TCP port 443
  • pki-goog.l.google.com TCP port 80
  • ocsp.digicert.com TCP port 80

Chrome:

  • clients.l.google.com TCP port 443
  • safebrowsingohttpgateway.googleapis.com on TCP port 443
  • accounts.google.com on TCP port 443
  • googlehosted.l.googleusercontent.com TCP port 443
  • optimizationguide-pa.googleapis.com TCP port 443
  • clients2.googleusercontent.com TCP port 443
  • redirector.gvt1.com TCP port 80
  • r3.sn-3pm7dned.gvt1.com on TCP port 80
  • update.googleapis.com TCP port 443
  • r1.sn-3pm7dne6.gvt1.com TCP port 80
  • edgedl.me.gvt1.com TCP port 80
  • clientservices.googleapis.com TCP port 443
  • update.googleapis.com UDP port 443
  • www.googleapis.com TCP port 443
  • optimizationguide-pa.googleapis.com UDP port 443
  • chromewebstore.googleapis.com TCP port 443
  • www.google.com TCP port 443
  • www.gstatic.com TCP port 443
  • ogads-pa.clients6.google.com TCP port 443
  • plus.l.google.com TCP port 443
  • play.google.com TCP port 443
  • chromewebstore.googleapis.com UDP port 443
  • clientservices.googleapis.com UDP port 443

Safari:

  • token.safebrowsing.apple TCP port 443
  • www.apple.com TCP port 443
  • securemetrics.apple.com TCP port 443
  • securemvt.apple.com TCP port 443
  • gateway.icloud.com TCP port 443
  • api-glb-euc1b.smoot.apple.com TCP port 443

Ungoogled Chromium:

  • clients.l.google.com TCP port 443
  • raw.githubusercontent.com TCP port 443
  • clients2.google.com TCP port 443

Vivaldi:

  • clients.l.google.com TCP port 80
  • vivaldi.map.fastly.net TCP port 443
  • mimir2.vivaldi.com TCP port 443
  • update.vivaldi.com TCP port 443
  • weather.vivaldi.com TCP port 443
  • downloads.vivaldi.com TCP port 443
  • vivaldi.com TCP port 443
  • update.googleapis.com TCP port 443
  • player.vimeo.com.cdn.cloudflare.net TCP port 443

Yandex Browser:

  • api.browser.yandex.com TCP port 443
  • update.googleapis.com TCP port 443
  • browser.yandex.com TCP port 443
  • sba.yandex.net TCP port 443
  • 300.ya.ru TCP port 443
  • neuro.translate.yandex.ru TCP port 443
  • s3.yandex.net TCP port 443
  • edgedl.me.gvt1.com TCP port 80
  • ya.ru TCP port 443
  • yandex.ru TCP port 443
  • browser.yandex.ru TCP port 443
  • yastatic.net TCP port 443
  • api.browser.yandex.ru TCP port 80
  • edgedl.me.gvt1.com TCP port 443
  • mail.yandex.ru TCP port 443
  • dr.yandex.net TCP port 443
  • brontp-pre.yandex.ru TCP port 443
  • dr2.yandex.net TCP port 443
  • cloud.cdn.yandex.net TCP port 443
  • dzen.ru TCP port 443
  • suggest.dzen.ru TCP port 443
  • mc.yandex.ru TCP port 443
  • suggest.sso.dzen.ru TCP port 443
  • cloudcdn-ams19.cdn.yandex.net TCP port 443

Thorium:

  • accounts.google.com TCP port 443
  • www.google.com TCP port 443
  • www.gstatic.com TCP port 443
  • ogads-pa.clients6.google.com TCP port 443
  • plus.l.google.com TCP port 443
  • play.google.com TCP port 443
  • ogads-pa.clients6.google.com UDP port 443
  • apis.google.com TCP port 443
  • update.googleapis.com TCP port 443


  1. Главная ссылка к новости (https://sizeof.cat/post/web-br...)
  2. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  3. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
  4. OpenNews: В Chrome внесено изменение, допускающее запись в буфер обмена без действий пользователя
  5. OpenNews: Изучение влияния на производительность 5000 дополнений к Chrome
  6. OpenNews: Встроенное в Chromium дополнение предоставляет расширенный API сервисам Google
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63111-browser
Ключевые слова: browser, telemetry, firefox, chrome, safari, edge, opera, brave, yandex, mulvad, vivaldi, librewolf, arc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:18, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >0 Pale Moon

    Хейтеры шерстяного, что с лицом?

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:26, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за шерсть?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:32, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что за шерсть?

    Аффтар пейлмуна - знатный фурри**б и фанат фурипрона.
    Причем это не шутка какая-то, а у него реально чердак протекает - считает себя то ли собакой, то ли волком. Вроде даже справка есть.

     
  • 2.7, Аноним (14), 10:27, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    >> 0 Pale Moon
    > Хейтеры шерстяного, что с лицом?

    А сайты оно уже научилось открывать или как обычно?))

     
     
  • 3.21, Пальонка (?), 10:42, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он даже запросы передать не может, какие сайты?
     
  • 2.9, User (??), 10:27, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаются на какой-нибудь gmail\hotmail зайти поди.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:29, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только при первом запуске. Главное не сколько, а какую информацию.
     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 10:21, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "Более приватный Firefox" (который Zen) оказался самым стукачом, ахахахахаха
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:26, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер Ulaa забыли проанализировать.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:27, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где cromite?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:58, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повезло что авторы "исследования" вообще хотя бы про ангуглед вспомнили. Бромайт был и так нишевой штукой, а про Кромайт широкие массы вообще не в курсе, как и аполегеты омномнизма с ютуба.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:31, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > график

    Неправильно нарисовано. Нужно либо выделять на каждый браузер по отдельному цвету, а годы разместить по горизонтальной оси, либо оставить оси как есть, но сделать гистограмму.

     
  • 1.13, Sarge (??), 10:32, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    а о чём эта статистика говорит?
    браузер может на 50 хостов отправить по одному запросу, а может на один хост 50 запросов
    т.е. ни о чём
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:35, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы ещё про православный IceCat инфу видеть. Интересно как GNU софт себя ведёт в этом плане.
     
     
  • 2.19, User (??), 10:41, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да! И вот этот - konkeror который не охвачен (пользователями)!
     

  • 1.16, name (??), 10:35, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Librewolf подкачал.
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:37, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так ангуглед на гитхабе обновление проверяет. А новость что браузер стучит в интернет, ну нифига-се.
     
     
  • 2.26, Минона (ok), 10:44, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без спроса -- низя.
     
  • 2.29, Анони (?), 10:49, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я что-то пропустил и гугл купил гитхаб?
     
     
  • 3.34, нейм (?), 11:03, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ungoogled
    > гугл купил гитхаб
    > ungoogled

    Мда.

     
     
  • 4.36, Анони (?), 11:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе "мда"? Новость прочитай - ангуглед стучится в гугл, а чел выше пишет при гитхаб. Где он там гитхаб нашёл?
     

  • 1.18, Это какойто позор (?), 10:39, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Mozilla долбиться постоянно куда-то, нагружая проц на 50%, у Хрома такого не наблюдается.
     
  • 1.20, ryoken (ok), 10:42, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из опыта видно - перед первым запуском браузера "выдерни шнур".
     
     
  • 2.24, Минона (ok), 10:43, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну он подождёт втыкания шнура обратно.
     
     
  • 3.30, ryoken (ok), 10:55, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну он подождёт втыкания шнура обратно.

    настроить можно ДО подключения, не?

     

  • 1.22, Аноним (22), 10:42, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "Отсутствие служебной сетевой активности сразу после запуска зафиксировано только у браузеров Kagi Orion, Tor Browser и Pale Moon"

    -Первое какое-то неизвестная васянская НЁХ, на которую сорцов хрен найдёшь.
    -Второе это honey pot для торговцев веществами и прочих криминальных личностей. По сути дело сеть из MiTM цепочек с тащмайорами. Им смысл делиться с гуглами и прочими яндексами, когда там ноды контролируют сами тащмайоры разных стран?! Годится только чтоб обойти блокировки, чтоб стянуть торрент или на пронхаб зайти какой-нибудь.
    - А третий просто устаревший, со сломаными дополнениями, причём шерстяной с психу их сломал, потому что обиженка, видите ли ему не бросились переписывать и наполнять живенько список совместимого конкретно с Pale Moon. Ну и к тому же слоупочат по обновлениям безопасности.

     
  • 1.23, Минона (ok), 10:42, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ungoogled оказался не совсем Ungoogled.
     
  • 1.25, Аноним (-), 10:44, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть замечательная и незаменимая утилита Windows Firewall Control называется. Её первой нужно устанавливать в свеже накатанную винду и запретить все исходящие соединения. Настроить браузер, отключив все то, что можно отключить и только потом в этой утилите вручную разрешать избранным программам исходящие. С таким подходом никакие вирусы не страшны (хотя в самой винде очень годный антивир встроен).
     
     
  • 2.31, ryoken (ok), 10:57, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Простите, зачем это здеь?
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:11, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же не опенсоус
     
  • 2.42, penetrator (?), 11:28, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выдираешь шланг из сети или отключаешь вайфай - настраивай что хочешь

     

  • 1.27, name (??), 10:46, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, куда и зачем стучит Mulvad o_O
     
     
  • 2.33, name (??), 10:59, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, понятно, оно просто чекает обновления, свои dnsы и апдейты адблоков. Надо было писать про вызовы "домой", а не вот это все.
     

  • 1.28, Анони (?), 10:48, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какая милота, Ungoogled Chromium стучиться в гугл)))
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:06, 21/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.38, Аноним (38), 11:17, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нет qutebrowser, falkon, surf?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:22, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказано же: БРАУЗЕРОВ, а не движков для просмотра HTML-справкм.
     

  • 1.39, Аноним (40), 11:21, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если отключить телеметрию, то устанавливается всего несколько соединений, и все чистые, такие как WebPush.
     
  • 1.41, penetrator (?), 11:27, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вы же все понимаете, что разница между

    addons.mozilla.org TCP port 443
    pki-goog.l.google.com TCP port 80
    ocsp.digicert.com TCP port 80

    и

    telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com TCP port 443

    просто огромна?

    есть случай легитимного запроса например на проверку обновления, что само по себе не страшно, хоть и деавуирует пользователя

    отличный тест, но не показывает главного - что именно передается каждым браузером, особенно после отключения телеметрии в настройках

     
  • 1.43, fyjybv (?), 11:29, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Yandex Browser стучится к googlwapi через собственный скрытый VPN надо полагать?
     

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