Встроенное в Chromium дополнение предоставляет расширенный API сервисам Google

Один из разработчиков JavaScript-платформы Deno, руководящий каталогом пакетов JSR.io, обратил внимание на дискриминацию в браузерном движке Chromium, связанную с предоставлением сервисам Google дополнительной функциональности, недоступной остальным сайтам без установки отдельного дополнения. Речь про встроенное дополнение hangout_services, которое активно по умолчанию и не отображается в списках работающих в браузере дополнений. Дополнение предоставляет функции для получения информации о нагрузке на CPU и GPU в контексте отдельных вкладок и всей системы, а также о потреблении памяти в системе. Предоставляемый дополнением API открыт для запросов только с поддоменов "google.com". Дополнение предустановлено в Chrome, различных сборках Chromium, Microsoft Edge, Brave и вероятно в других браузерах на базе движка Chromium. Поставка подобного встроенного дополнения воспринята как недобросовестная конкуренция и нарушение принципа предоставления единого API для всех сайтов, так как благодаря дополнению сервисы Google получают конкурентное преимущество из-за возможности доступа к информации о работе системы, недоступной сервисам других компаний. Например, сервис Google Meet может подстраивать работу в зависимости от нагрузки на системе пользователя, в то время как в Zoom и других сервисах для этого потребуется установка внешнего дополнения с подтверждением предоставляемых полномочий (для сервисов Google подобная функциональность доступна из коробки). Предоставляемые дополнением данные отображаются в сервисе meet.google.com в панели "Troubleshooting". Для проверки наличия дополнения hangout_services можно выполнить поиск идентификатора "nkeimhogjdpnpccoofpliimaahmaaome" в файле resources.pak, идущем в поставке Chrome, а для проверки активности следует открыть в браузере любой сайт, относящийся к домену google.com, и отправить дополнению запрос из консоли в инструментах для web-разработчиков: chrome.runtime.sendMessage('nkeimhogjdpnpccoofpliimaahmaaome', {method: 'cpu.getInfo'}, response => {console.log(JSON.stringify(response, null, 2));}); $ strings /opt/google/chrome/resources.pak| grep -A 10 "nkeimhogjdpnpccoofpliimaahmaaome" // Extension ID: nkeimhogjdpnpccoofpliimaahmaaome "key": "....", "name": "Google Hangouts", // Note: Always update the version number when this file is updated. Chrome // triggers extension preferences update on the version increase. "version": "1.3.21", "manifest_version": 2, "externally_connectable": { "matches": [ "https://*.google.com/*" ]