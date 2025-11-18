Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.52

|
1.3, Аноним (3), 18:35, 18/11/2025
Все говорят что раст это плохо. Но ведь runtime зависимости не будет. Problems, officer?
1.6, Аноним (6), 18:43, 18/11/2025
> В будущем ожидается переработка на Rust более значительны внутренних компонентов Git и добавление Rust в число обязательных сборочных зависимостей в Git 3.0.
Всё, фризимся на 2.52
2.14, Аноним (14), 20:06, 18/11/2025
Зачем? Если раст будет полноценно поддерживаться в gcc без всякого копролита вроде llvm, то какая разница?
1.7, xsignal (ok), 18:47, 18/11/2025
Гит только для ядра годится, потому что писался для этого и Торвальдсом под себя. Для обычных проектов есть куда более удобные системы хранения версий.
2.8, Аноним (6), 18:53, 18/11/2025
> Гит только для ядра годится
А только для линуксового ядра? Или для других ядер тоже годится?
3.10, Аноним (10), 19:12, 18/11/2025
Не, ну если тебе нравится хэши запоминать и у тебя это хорошо получается, то можно и для других ядер тоже)
4.11, Аноним (6), 19:14, 18/11/2025
А зачем их запоминать? Для удобства манипулирования их же можно сокращать до 8 первых символов, и даже в этом случае можно не запоминать.
3.17, Аноним (17), 20:31, 18/11/2025
Отвратительным он был. Вздохнул с облегчением после перехода на гит.
2.18, Аноним (18), 20:48, 18/11/2025
Неиронично, но для совсем мелких или даже средних, банальное версионирование аля новая_папка2 внезапно неплохо справляется с задачей. Подход очень простой, старые версии архивируются, изменения в коде можно подписывать в отдельном файле.
4.27, Аноним (26), 21:30, 18/11/2025
Все он верно пишет. Для каждой задачи свой инструмент. Если это простой не еоммандный проект, создать новую папку будет проще и быстрее.
1.28, Аноним (26), 21:32, 18/11/2025
Гит нужен исключительно для командной работы над очень крупными проектами на тысячи строк. Для всего остального быстрее и проще создавать новые папки. А теперь докажите, что это не проще. И я серьёзно.
2.29, Аноним (6), 21:52, 18/11/2025
> на тысячи строк
может на сотню тысяч?
Тысячи строк - это так-то и 2000 и 10000, что на крупный проект как-то не тянет.
3.30, Аноним (26), 22:08, 18/11/2025
Для меня даже одна тысяча это очень много. Мои проекты (торговые боты для Polymarket) укладываются обычно в сотню. Максимум две сотни строк. Возможно потому, что я практикую подход к написанию кода от suckless.org.
|