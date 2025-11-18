Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.52

После трёх месяцев разработки представлен релиз распределенной системы управления исходными текстами Git 2.52. Git отличается высокой производительностью и предоставляет средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, а также удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 637 изменений, подготовленных при участии 94 разработчиков (33 впервые приняли участие в разработке Git). Основные новшества (1, 2, 3): Добавлена команда "git last-modified" для отображения списка файлов в указанной ревизии и коммитов, через которые вносились последние изменения в каждый из этих файлов. $ git last-modified HEAD b56f6dcd7b4c90192018e848d0810f091d092913 test.h 29330ae4b820147c98e723399e9438c8bee60a8a test1.c 573ad8917beb99dc643b6e7f5c117a294384a575 test2.c

Добавлена команда "git repo" для выполнения действий, связанных с извлечением информации из репозитория. Предложены две подкоманды - "git repo info" и "git repo structure", выводящие информацию о настройках репозитория и сведения о структуре репозитория (например, можно узнать число ссылок и объектов в репозитории). $ git repo info object.format references.format object.format=sha1 references.format=reftable $ git repo structure | Repository structure | Value | | -------------------- | ------ | | * References | | | * Count | 1983 | | * Branches | 4 | | * Tags | 1125 | | * Remotes | 854 | | * Others | 0 | | | | | * Reachable objects | | | * Count | 518955 | | * Commits | 77469 | | * Trees | 188865 | | * Blobs | 251631 | | * Tags | 990 |

В команду "git refs" добавлены три подкоманды, унифицирующие разрозненные и пересекающиеся низкоуровневые операции над ссылками (git for-each-ref, git show-ref, git update-ref и git pack-refs): "git refs optimize" - оптимизация бэкенда хранения ссылок (по аналогии с "git pack-refs"). "git refs list" - вывод списка всех ссылок (по аналогии с "git for-each-ref" или "git show-ref"). "git refs exists" - проверка существования ссылки (аналог "git show-ref --exists").

Формат для экспорта или импорта истории коммитов расширен возможностью работы с криптографическими подписями, использующими как идентификаторы объектов на базе алгоритма SHA-1, так и на основе SHA-256. В команде "git fast-import" реализована поддержка обработки подписанных тегов по аналогии с подписанными коммитами. Добавлены опции "--signed-commits=<режим>" и "--signed-tags=<режим>" для управления обработкой подписанных коммитов и тегов на этапе импорта (режим может принимать значения verbatim, warn-verbatim, warn-stri, strip или abort).

В команду "git maintenance" добавлена поддержка новой стратегии "geometric" ("git config set maintenance.strategy geometric"), позволяющей сократить время обслуживания крупных монорепозиториев. По сравнению с ранее доступной стратегией, использующей логику как в команде "git gc", новая стратегия избегает переупаковки всех объектов и исключает излишне ресурсоёмкие операции, такие как слияние всех pack-файлов (по возможности объединение производится частями и без чистки удалённых объектов).

Добавлена команда "git sparse-checkout clean" для упрощения восстановления состояния рабочего каталога, путём удаления файлов, не соответствующих новому определению sparse-checkout, которые не должны присутствовать в локальной копии в соответствии с текущими параметрами sparse-checkout.

Для избавления кодовой базы от усложнений и упрощения сопровождения проведён рефакторинг для уменьшения использования глобальной переменной the_repository.

Расширено применение фильтров Блума, вероятностной структуры для проверки вхождения во множество, допускающей ложное определение отсутствующего элемента, но исключающая пропуск существующего элемента. Фильтры Блума теперь применяются для ускорения поиска в истории изменений при указании маскок в файловых путях, например, "foo/bar/*/baz".

Производительность команды "git describe" повышена до 30%, благодаря использовании очереди приоритетов. В "git remote rename" ускорены операции переименования ссылок. В "git ls-files" расширено применение индексов. Заметно ускорена работа команды "git log -L", благодаря исключению излишних трёхуровневых сравнений при обработке слияния коммитов. Внесены оптимизации в библиотеку xdiff.

Предоставлена опциональная возможность использования реализаций на языке Rust некоторых внутренних функций, таких как кодирование и декодирование целочисленных значений переменной длины. По умолчанию код на Rust не используется и для включения требует указания сборочного флага WITH_RUST. В будущем ожидается переработка на Rust более значительны внутренних компонентов Git и добавление Rust в число обязательных сборочных зависимостей в Git 3.0.

Обновлён список нарушающих совместимость изменений, которые будут применены в ветке Git 3.0. В Git 3.0 решено изменить настройку init.defaultBranch по умолчанию в значение "main", т.е. в репозиториях, созданных командой "git init", ветка по умолчанию будет именоваться "main", а не "master". Также отмечается переход по умолчанию на идентификаторы объектов на основе алгоритма хэширования SHA-256 при инициализации новых репозиториев. Для упрощения переносимости между репозиториями с идентификаторами объектов на базе хэшей SHA-1 и SHA-256 предоставлена возможность в репозитории с одним алгоритмом хеширования, выполнять операции push и pull из репозитория, использующего другой алгоритм хеширования.



