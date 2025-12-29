The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск D7VK 1.1, реализации Direct3D 6 и 7 поверх API Vulkan

29.12.2025 10:56

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.1, развивающего реализацию графических API Direct3D 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

Выпуск 1.1 примечателен добавлением экспериментальной поддержки Direct3D 6 в дополнение к ранее развиваемой поддержке Direct3D 7. Поддержку более ранних API добавлять не планируется, так как D3D6 и D3D7 достаточно близки к D3D9, в то время как механизм отрисовки в D3D5 значительно отличается от D3D9 и его проблематично транслировать в данный API.

Из других изменений отмечается решение проблем с работой игр:

  • Conquest: Frontier Wars
  • Gothic/Gothic 2
  • Sacrifice
  • Sacred
  • Star Trek: Deep Space Nine: The Fallen

Добавлена поддержка игр на базе API Direct3D 6:

  • Arabian Nights
  • Drakan: Order of the Flame
  • Earth 2150
  • Expendable
  • Tachyon: The Fringe
  • Tomb Raider Chronicles.

Ранее была подтверждена работа игр на базе API Direct3D 7:

  • Black & White
  • Carmageddon TDR 2000
  • Colin McRae Rally 2 0
  • Dark Reign 2
  • Deus Ex
  • Disciples II
  • Emperor: Battle for Dune
  • Giants: Citizen Kabuto
  • Hitman: Codename 47
  • No One Lives Forever
  • Sacrifice
  • Star Trek: Bridge Commander
  • Undying
  • Unreal Tournament
  • Vampire: The Masquerade - Redemption
  • Wizardry 8


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/WinterSnowf...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск D7VK, реализации Direct3D 7 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 2.7, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск DXVK-Sarek 1.11.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 для GPU без поддержки Vulkan 1.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64518-d7vk
Ключевые слова: d7vk, direct3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:22, 29/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    >D7VK преобразует API Direct3D 6 и 7 в вызовы Direct3D 9

    Причём тут вулкан тогда?

     
     
  • 2, Аноним (2), 11:29, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что d3d9 затем преобразуется в Vulkan бэкендом из DXVK. Достаточно изящное решение без потери производительности.
     

  • 3, Аноним (2), 11:36, 29/12/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    DXVK начался с желания разработчика поиграть в NieR: Automata, этот проект...
    > it also gives us (D3D8/9 DXVK developers) a platform to stress test the fixed function implementation with even older games, which is one of the main goals of the project... besides me wanting to play Sacrifice and Disciples II on top of DXVK. Yeah, that's how it all started.

    Очень мило.

     
  • 4, Аноним (4), 12:08, 29/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Главное - чтоб все 3d mark тех лет запускались.
     
     
  • 5, Аноним (2), 12:12, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё на 1.0 запускался. Перфоманс, очевидно, сильно выше реализации wine на opengl. Скриншоты чуть ниже.
    https://github.com/WinterSnowfall/d7vk/releases/tag/v1.0
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру