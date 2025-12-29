Выпуск D7VK 1.1, реализации Direct3D 6 и 7 поверх API Vulkan

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.1, развивающего реализацию графических API Direct3D 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

Выпуск 1.1 примечателен добавлением экспериментальной поддержки Direct3D 6 в дополнение к ранее развиваемой поддержке Direct3D 7. Поддержку более ранних API добавлять не планируется, так как D3D6 и D3D7 достаточно близки к D3D9, в то время как механизм отрисовки в D3D5 значительно отличается от D3D9 и его проблематично транслировать в данный API.

Из других изменений отмечается решение проблем с работой игр:

Conquest: Frontier Wars

Gothic/Gothic 2

Sacrifice

Sacred

Star Trek: Deep Space Nine: The Fallen

Добавлена поддержка игр на базе API Direct3D 6:

Arabian Nights

Drakan: Order of the Flame

Earth 2150

Expendable

Tachyon: The Fringe

Tomb Raider Chronicles.

Ранее была подтверждена работа игр на базе API Direct3D 7: