Релиз Firefox 147

Например, при запросе "GET /index.html" сервер может передать сведения о наличии словаря, вернув путь к нему в заголовке 'Link: <.../dict>; rel="compression-dictionary"'. При загрузке клиентом словаря ".../dict" сервер выдаст информацию об его применении к HTML-файлам, выставив заголовок 'Use-As-Dictionary: match="/*html"'. При следующем запросе html-ресурса, например, "GET /index2.html", клиент укажет сведения о наличии у него словаря через заголовок 'Available-Dictionary: хэш_словаря"'. Если сервер имеет на своей стороне словарь с данным хэшем, то вернёт содержимое index2.html, сжатое с использованием данного словаря.

Для дельта-сжатия разных версий JavaSсript-файлов в ответ на запрос "GET /app.v1.js" сервер может выставить заголовок 'Use-As-Dictionary: match="/app*js"', информирующий что возвращённый контент в дальнейшем можно использовать в качестве словаря для путей "/app*js". При последующем запросе файла, соответствующего данной маске, например, "GET /app.v2.js", клиент передаст хэш имеющегося словаря через заголовок "Available-Dictionary:", а сервер вернёт лишь изменения между файлами app.v1.js и app.v2.js.