Планы по улучшению Linux-драйверов для GPU AMD семейств GCN 1.x

|1.1, name (??), 08:55, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хорошие планы, запущу labwc с vulkan рендером, если сделают.
|2.32, Аноним (-), 13:44, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Но самые лучшие дрова под Linux все еще делает Intel? Если собирать ПК с нуля, лучше взять Intel? Если в игры особо не играешь.
|3.44, Beta Version (ok), 17:18, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Если в игры не играешь, то и разницу заметить не должен. Но с играми у Интела всё ещё далеко не всё так гладко, как у АМД.
|1.4, Аноним (4), 09:36, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
И кто ещё напишет, что вольво не святые люди, такую древность поддерживать...
|3.19, leap42 (ok), 11:46, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> "Я меняю видеокарту после каждой пройденной игры"
Вы 1 игру каждые 13 лет покупаете, да? Это правда древние видюхи в контексте гейминга.
|4.25, Аноним (25), 12:49, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
От самих игр ещё многое зависит.
10 лет - это что-то типа Radeon RX 4хх, могут быть вполне годными, как и R7/R9 постарше или даже HD 8xxx.
|3.36, Аноним (36), 14:42, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я - да.
Рулевую рейку менял по акции (скатай 4 поездки и получи +1 до сервиса)
|1.5, Трампыня (-), 09:42, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сомнительный смысл, потому что этих видеокарт мало осталось в живых Насколько я помню, именно это поколение пришлось на первую массовую волну майнинга.
|2.7, Аноним (7), 09:51, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Во-первых, на всяких HDD7750 уж прямо так майнили. Во-вторых, байку про карты, убитые майнингом, кмк торгаши запустили. На самом деле геймингом видеокарты убиваются куда эффективнее.
|3.10, Аноним (4), 10:28, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Карты убиваются майнингом из-за отсутствия на относительно старых GPU троттлинга по температуре VRAM (и в принципе термопары там). На свежих картах все есть.
> На самом деле геймингом видеокарты убиваются куда эффективнее.
Громкое заявление. Достаточно иметь нормальный поток воздуха в системном блоке, и карта с остальной перефирией проживет 5+ лет спокойно.
|4.12, Аноним (12), 10:32, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Достаточно иметь нормальный поток воздуха в системном блоке, и карта с остальной перефирией проживет 5+ лет спокойно.
Так вот для этого его надо именно иметь. Майнеры об оборудовании заботились обычно, а что случается видеть в обычных ПК…
|3.11, Аноним (11), 10:29, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну да, рассказывай, как работа под полной нагрузкой, с температурой в сотку – точно не убивает видеокарты в майнинге. Пропеченый в угли текстолит, вместе с ужареными конденсаторами, термопастой, прокладками – это ведь намного лучше работы в домашней сборке.
|3.16, Аноним (16), 11:01, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
SI/CIK дохнут не от майнинга, и не от перегрева памяти (память там холодная, т.к. низкочастотная), а от восхитительного качества микросхем Global Foundries 12-15 годов розлива. Причем иногда они дохнут даже будучи в заводской коробке, без пробега.
|3.45, Beta Version (ok), 17:28, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вполне реальная новость была, когда партию RX 6800 ушатали майнингом и продали на барахолке и все эти карты вскоре оказались у ремонтников.
Майнинг карту не убивает только если ты ответственно к делу подходишь. Андервольт, настройка вертушек, своевременная чистка карты. Но этим занимались только в домашних условиях, где карт было мало (или воообще на одной майнили). На фермах всем плевать. Карты работали на износ с настройками на максимальный хэшрейт и никто и там не чистил не продувал. Я сам одну такую ферму наблюдал в подвале строящегося загородного дома. Разумеется, все карты покрыты пылью и вертушки на 70-100%.
|2.28, s140680 (?), 13:26, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А что предлагаешь делать с находящимися в эксплуатации по всему миру сотнями тысяч ноутбуков и просто офисных компов, умник!?
|3.29, Аноним (29), 13:37, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Пинать AMD разработчиков на зарплате, вдруг у кого-то не оказалось под рукой даже старенькой Windows. В целом, никто железо не дропает, оно просто устаревает.
|2.21, name (??), 11:56, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Terakan. Но я сомневаюсь, что допилят, архитектура мёртвая. Проще продать и взять gcn.
|1.24, Аноним (24), 12:46, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>некоторые из которых будут полезны и для других GPU, например семейства Polaris.
Собсна я оказался прав - кто-то разгребает простую карточку, чтобы потом другие разгребать.
Второй вариант - у Valve полно в офисе gcn 1 или они в минималках на киберкотлетных тайтлах.
На этом можно поднять гешефт - вместо ПК с виндой ставить в игровых клубах ПК с линуксом чисто под CS. Если низкобюджетные игровые клубы ещё остались.
|2.26, Аноним (26), 12:50, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Врят ли низкобюджетные клубы где-то остались. У меня в городе последние закрылись лет 5 назад. Остались только где консоли да игровые приставки. А линукс туда не поставить.)
|2.33, Аноним (31), 13:46, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Cs2 начал тормозить на видюхах, на которых не тормозил cs1,а всего то дымок добавили
|1.34, Аноним (-), 13:59, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
В стане геронтофилов праздник.
Их старушки наконец-то смогут то, что должны были уметь еще в молодости, но дров нормальных не было))
|1.42, Аноним (42), 15:34, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Поддержка частично-резидентных (разреженных) текстур (PRT, partially resident texture).
А что это такое интересно? У меня бывает текстуры пропадают в игре, может это как-то связано с этой фичой? Типа игра пользуется, а графстек не поддерживает, и когда часть текстур зачем-то становится нерезидентной, то потом ей обратно никак незарезидентиться?
|2.43, Аноним (43), 15:48, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Просто больше видеопамяти жрать будет. В ней компилируются огромные атласы текстур, держать их целиком всё время никакого смысла, а повторная обработка не бесплатна.
