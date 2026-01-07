The OpenNET Project / Index page

Планы по улучшению Linux-драйверов для GPU AMD семейств GCN 1.x

07.01.2026 07:59

Тимур Кристоф (Timur Kristóf), один из субподрядчиков фирмы Valve, представил планы по улучшению поддержки в Linux видеокарт AMD семейства GCN 1.0 "Southern Island" и 1.1 "Sea Islands". В прошлом году драйвер AMDGPU был доведён до паритета по возможностям с драйвером Radeon для семейств видеокарт GCN 1.x и активирован по умолчанию в кодовой базе ядра Linux 6.19, релиз которого намечен на февраль. Карты GCN 1.x выпускались с 2012 по 2019 год и охватывают такие модели, как Radeon HD 77xx/78xx/79xx/87xx/88xx/89xx, Radeon R9 280, FirePro W4000-W9000, Radeon Sky 700/900, Radeon R9 265/270/370, Radeon R9 290/390, HD 7790 / 8870 и иные видеокарты семейств Radeon Rx 200 / Rx 300.

Среди планов по дальнейшему развитию поддержки GCN 1.x в Linux, некоторые из которых будут полезны и для других GPU, например семейства Polaris.

  • Реализация поддержки модификаторов формата (DRM format modifier) для GPU серий SI, CIK, VI и Polaris, которая позволит использовать композитные менеджеры на основе Vulkan, OpenGL-драйвер Zink и некоторые другие компоненты.
  • Добавление поддержки мостовых контроллеров дисплея (display bridge) TRAVIS и NUTMEG, которая позволит использовать AMDGPU по умолчанию в конфигурациях с APU семейства CIK.
  • Рефакторинг управления питанием. Старые GPU используют отдельный код управления питанием, "DPM", отличающийся от основного кода AMDGPU. Унификация кода для старых GPU с остальными позволит убрать отдельную ветку для этих GPU, сократить объем кода и упростить сопровождение драйвера.
  • С учётом улучшений поддержки GCN 1.x в коде DC (Display Core), таких как возможность использования аналоговых видеовыходов, имеет смысл удалить старый код для этих GPU, не использующий DC, что упростит сопровождение драйвера и сократит объём кода.
  • Исправление остающихся ошибок, таких как некорректное ограничение потребляемой мощности GPU Radeon 430, чёрный экран на аналоговых коннекторах Radeon HD 7790 и обращения к невыделенным страницам памяти (page faults) на GPU семейств SI/CIK.
  • Поддержка частично-резидентных (разреженных) текстур (PRT, partially resident texture). Уже подготовлен патч для ядра Linux и запрос на изменение для MESA c активацией этой возможности.
  • Поддержка очереди передач (transfer queue) в драйвере RADV для с старых GPU.


Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64570-amdgpu
Ключевые слова: amdgpu, driver, mesa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42)
  1.1, name (??), 08:55, 07/01/2026 [ответить]  
    		+3
    Хорошие планы, запущу labwc с vulkan рендером, если сделают.
     
  1.3, Zenitur (ok), 09:11, 07/01/2026 [ответить]  
    		+4
    Как владелец Radeon R9 290X, поддерживаю это начинание
     
     
  2.32, Аноним (-), 13:44, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		–3
    Но самые лучшие дрова под Linux все еще делает Intel? Если собирать ПК с нуля, лучше взять Intel? Если в игры особо не играешь.
     
     
  3.35, Аноним (35), 14:41, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		–2
    да
    но адепты амд будут сопротивляться
     
  3.40, Аноним (40), 15:24, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если в игры особо не играешь

    Да и с играми всё нормально, а если сравнить стоимость b570\b580 с конкурентами, то вообще всё хорошо:
    - https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/CHamnFPeF9JVBzTEFtZcX9.png
    - https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/kn3RMJ9QN8cgZ4jyMXTXEA.png

     
  3.44, Beta Version (ok), 17:18, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в игры не играешь, то и разницу заметить не должен. Но с играми у Интела всё ещё далеко не всё так гладко, как у АМД.
     

  1.4, Аноним (4), 09:36, 07/01/2026 [ответить]  
    		+11
    И кто ещё напишет, что вольво не святые люди, такую древность поддерживать...
     
     
  2.13, Аноним (13), 10:42, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+1
    "Я меняю видеокарту после каждой пройденной игры"
     
     
  3.14, Аноним (4), 10:43, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+2
    6 лет самой свежей GPU. Не вижу проблемы.
     
  3.19, leap42 (ok), 11:46, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+1
    > "Я меняю видеокарту после каждой пройденной игры"

    Вы 1 игру каждые 13 лет покупаете, да? Это правда древние видюхи в контексте гейминга.

     
     
  4.25, Аноним (25), 12:49, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От самих игр ещё многое зависит.
    10 лет - это что-то типа Radeon RX 4хх, могут быть вполне годными, как и R7/R9 постарше или даже HD 8xxx.
     
  2.22, Chio (?), 12:10, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		–2
    Ты хоть ездил на Вольво ?
     
     
  3.27, Бертолетова соль (?), 13:12, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+2
    Вы хотели сказать на Джили?
     
     
  4.30, Хру (?), 13:44, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Дожили :)
     
     
  5.37, Аноним (35), 14:44, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВАЗ - лидер продаж! ))
     
  3.36, Аноним (36), 14:42, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+1
    Я - да.
    Рулевую рейку менял по акции (скатай 4 поездки и получи +1 до сервиса)
     
     
  4.38, Аноним (35), 14:45, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рейка с разборки была?
     

  1.5, Трампыня (-), 09:42, 07/01/2026 [ответить]  
    		–8
    Сомнительный смысл, потому что этих видеокарт мало осталось в живых Насколько я помню, именно это поколение пришлось на первую массовую волну майнинга.
     
     
  2.7, Аноним (7), 09:51, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+2
    Во-первых, на всяких HDD7750 уж прямо так майнили. Во-вторых, байку про карты, убитые майнингом, кмк торгаши запустили. На самом деле геймингом видеокарты убиваются куда эффективнее.
     
     
  3.10, Аноним (4), 10:28, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+1
    Карты убиваются майнингом из-за отсутствия на относительно старых GPU троттлинга по температуре VRAM (и в принципе термопары там). На свежих картах все есть.

    > На самом деле геймингом видеокарты убиваются куда эффективнее.

    Громкое заявление. Достаточно иметь нормальный поток воздуха в системном блоке, и карта с остальной перефирией проживет 5+ лет спокойно.

     
     
  4.12, Аноним (12), 10:32, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+2
    > Достаточно иметь нормальный поток воздуха в системном блоке, и карта с остальной перефирией проживет 5+ лет спокойно.

    Так вот для этого его надо именно иметь. Майнеры об оборудовании заботились обычно, а что случается видеть в обычных ПК…

     
     
  5.47, раньше было лучше (?), 18:14, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы сейчас так умозрительно представляете себе, как бы вы хотели, чтобы это выглядело.
     
  3.11, Аноним (11), 10:29, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+5
    Ну да, рассказывай, как работа под полной нагрузкой, с температурой в сотку – точно не убивает видеокарты в майнинге. Пропеченый в угли текстолит, вместе с ужареными конденсаторами, термопастой, прокладками – это ведь намного лучше работы в домашней сборке.
     
  3.16, Аноним (16), 11:01, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SI/CIK дохнут не от майнинга, и не от перегрева памяти (память там холодная, т.к. низкочастотная), а от восхитительного качества микросхем Global Foundries 12-15 годов розлива. Причем иногда они дохнут даже будучи в заводской коробке, без пробега.
     
  3.20, Karl Richter (ok), 11:52, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+1
    Ага, конечно. Геймеры 24/7 играют в тяжелые игрушки.
     
  3.45, Beta Version (ok), 17:28, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне реальная новость была, когда партию RX 6800 ушатали майнингом и продали на барахолке и все эти карты вскоре оказались у ремонтников.
    Майнинг карту не убивает только если ты ответственно к делу подходишь. Андервольт, настройка вертушек, своевременная чистка карты. Но этим занимались только в домашних условиях, где карт было мало (или воообще на одной майнили). На фермах всем плевать. Карты работали на износ с настройками на максимальный хэшрейт и никто и там не чистил не продувал. Я сам одну такую ферму наблюдал в подвале строящегося загородного дома. Разумеется, все карты покрыты пылью и вертушки на 70-100%.
     
  2.17, Аноним (17), 11:15, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		+2
    У меня R7 240. Нормально себя чувствует.
     
  2.28, s140680 (?), 13:26, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что предлагаешь делать с находящимися в эксплуатации по всему миру сотнями тысяч ноутбуков и просто офисных компов, умник!?
     
     
  3.29, Аноним (29), 13:37, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пинать AMD разработчиков на зарплате, вдруг у кого-то не оказалось под рукой даже старенькой Windows. В целом, никто железо не дропает, оно просто устаревает.
     
     
  4.31, Аноним (31), 13:44, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага устаревает, нвидиа снова начала выпускать 3060
     
  4.39, Аноним (31), 15:12, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще АМД возвращается к АМ4
     

  1.15, Аноним (15), 10:52, 07/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ждём перевода интеловских встроек на ACO вместо монстро-LLVM.
     
  1.18, Кор2хАтлон (?), 11:45, 07/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    А для тераскале-3 (North island) ничего?
     
     
  2.21, name (??), 11:56, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Terakan. Но я сомневаюсь, что допилят, архитектура мёртвая. Проще продать и взять gcn.
     

  1.24, Аноним (24), 12:46, 07/01/2026 [ответить]  
    		+1
    >некоторые из которых будут полезны и для других GPU, например семейства Polaris.

    Собсна я оказался прав - кто-то разгребает простую карточку, чтобы потом другие разгребать.
    Второй вариант - у Valve полно в офисе gcn 1 или они в минималках на киберкотлетных тайтлах.
    На этом можно поднять гешефт - вместо ПК с виндой ставить в игровых клубах ПК с линуксом чисто под CS. Если низкобюджетные игровые клубы ещё остались.

     
     
  2.26, Аноним (26), 12:50, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врят ли низкобюджетные клубы где-то остались. У меня в городе последние закрылись лет 5 назад. Остались только где консоли да игровые приставки. А линукс туда не поставить.)
     
  2.33, Аноним (31), 13:46, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cs2 начал тормозить на видюхах, на которых не тормозил cs1,а всего то дымок добавили
     
  2.41, Аноним (40), 15:31, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
     

  1.34, Аноним (-), 13:59, 07/01/2026 [ответить]  
    		–1
    В стане геронтофилов праздник.
    Их старушки наконец-то смогут то, что должны были уметь еще в молодости, но дров нормальных не было))
     
  1.42, Аноним (42), 15:34, 07/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Поддержка частично-резидентных (разреженных) текстур (PRT, partially resident texture).

    А что это такое интересно? У меня бывает текстуры пропадают в игре, может это как-то связано с этой фичой? Типа игра пользуется, а графстек не поддерживает, и когда часть текстур зачем-то становится нерезидентной, то потом ей обратно никак незарезидентиться?

     
     
  2.43, Аноним (43), 15:48, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто больше видеопамяти жрать будет. В ней компилируются огромные атласы текстур, держать их целиком всё время никакого смысла, а повторная обработка не бесплатна.
     

  1.46, 12yoexpert (ok), 17:42, 07/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Тимур Криштуф его зовут, а не "Кристоф"
     

