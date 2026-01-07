Планы по улучшению Linux-драйверов для GPU AMD семейств GCN 1.x

Тимур Кристоф (Timur Kristóf), один из субподрядчиков фирмы Valve, представил планы по улучшению поддержки в Linux видеокарт AMD семейства GCN 1.0 "Southern Island" и 1.1 "Sea Islands". В прошлом году драйвер AMDGPU был доведён до паритета по возможностям с драйвером Radeon для семейств видеокарт GCN 1.x и активирован по умолчанию в кодовой базе ядра Linux 6.19, релиз которого намечен на февраль. Карты GCN 1.x выпускались с 2012 по 2019 год и охватывают такие модели, как Radeon HD 77xx/78xx/79xx/87xx/88xx/89xx, Radeon R9 280, FirePro W4000-W9000, Radeon Sky 700/900, Radeon R9 265/270/370, Radeon R9 290/390, HD 7790 / 8870 и иные видеокарты семейств Radeon Rx 200 / Rx 300. Среди планов по дальнейшему развитию поддержки GCN 1.x в Linux, некоторые из которых будут полезны и для других GPU, например семейства Polaris. Реализация поддержки модификаторов формата (DRM format modifier) для GPU серий SI, CIK, VI и Polaris, которая позволит использовать композитные менеджеры на основе Vulkan, OpenGL-драйвер Zink и некоторые другие компоненты.

Добавление поддержки мостовых контроллеров дисплея (display bridge) TRAVIS и NUTMEG, которая позволит использовать AMDGPU по умолчанию в конфигурациях с APU семейства CIK.

Рефакторинг управления питанием. Старые GPU используют отдельный код управления питанием, "DPM", отличающийся от основного кода AMDGPU. Унификация кода для старых GPU с остальными позволит убрать отдельную ветку для этих GPU, сократить объем кода и упростить сопровождение драйвера.

С учётом улучшений поддержки GCN 1.x в коде DC (Display Core), таких как возможность использования аналоговых видеовыходов, имеет смысл удалить старый код для этих GPU, не использующий DC, что упростит сопровождение драйвера и сократит объём кода.

Исправление остающихся ошибок, таких как некорректное ограничение потребляемой мощности GPU Radeon 430, чёрный экран на аналоговых коннекторах Radeon HD 7790 и обращения к невыделенным страницам памяти (page faults) на GPU семейств SI/CIK.

Поддержка частично-резидентных (разреженных) текстур (PRT, partially resident texture). Уже подготовлен патч для ядра Linux и запрос на изменение для MESA c активацией этой возможности.

Поддержка очереди передач (transfer queue) в драйвере RADV для с старых GPU.



