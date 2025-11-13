The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представлены патчи для Linux, включающие AMDGPU для видеокарт семейства GCN 1.x по умолчанию

13.11.2025 23:11

Тимур Кристоф (Timur Kristóf), один из субподрядчиков фирмы Valve, представил серию патчей, активирующих по умолчанию драйвер AMDGPU вместо Radeon для видеокарт AMD GCN 1.1. Семейство GCN 1.1 включает видеокарты линейки "Sea Islands", такие как Radeon R9 290/390, HD 7790 / 8870 и иные видеокарты семейств Radeon Rx 200 / Rx 300. Тимур проделал большую работу по улучшению поддержки подобных видеокарт в AMDGPU, включая библиотеку работы с видеовыходами DC, добавив поддержку аналоговых коннекторов для этих семейств GPU.

Следом опубликован патч, активирующий AMDGPU по умолчанию и для семейств видеокарт GCN 1.0 "Southern Island", на которых использование AMDGPU вместо Radeon приводит к вполне сравнимым преимуществам. Карты GCN 1.0 выпускались с 2012 по 2019 год и охватывают такие модели, как Radeon HD 77xx/78xx/79xx/87xx/88xx/89xx, Radeon R9 280, FirePro W4000-W9000, Radeon Sky 700/900 и Radeon R9 265/270/370.

Среди причин по которым для этих GPU целесообразно использовать AMDGPU вместо Radeon упоминаются:

  • Более активное развитие драйвера и хорошая поддержка.
  • Поддержка Vulkan 1.3 при использовании драйвера RADV.
  • Более высокая производительность в играх.
  • Достигнут паритет по возможностям работы с аналоговыми коннекторами с драйвером Radeon.

Упоминается, что, например, видеокарта R9 290 до сих пор фигурирует в статистике Steam, хотя ей уже 10 лет. Ресурс Phoronix отмечает, что топовые представители семейств Hawaii (например R9 390X) до сих пор пригодны для игры в современные игры, например, Baldur's Gate 3 или Cyberpunk 2077 с вполне приличной картинкой.

Также можно отметить, что ведётся работа над поддержкой блоков аппаратного кодирования видео VCE (Video Coding Engine) 1.0, применявшихся в старых GCN.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В библиотеке DC драйвера AMDGPU реализована поддержка GCN 1.0 и аналоговых видеовыходов
  3. OpenNews: AMD прекратил разработку Vulkan-драйвера AMDVLK в пользу драйвера RADV из Mesa
  4. OpenNews: AMD перевёл набор Linux-драйверов Radeon на открытые драйверы OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Intel и AMD стандартизируют механизм ChkTag для защиты от уязвимостей при работе с памятью
  6. OpenNews: Компания AMD выпустила версию ПО Ryzen AI для GNU/Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64242-amdgpu
Ключевые слова: amdgpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним на удаленке (-), 23:29, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же моя встроенная vega на проце ryzen 5800? Хнык-хнык )))
     
     
  • 2.13, Kerr (ok), 01:30, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VEGA изначально использовала ядерный драйвер AMDGPU.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:32, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а на винде лиза даже обладателей 6000ых rdna радеонов с новыми драйверами кинула уже. под полярисы и веги даже вулкан 1.4 так и не выпустили, а процы такой встройкой досих пор как горячие пирожки разлетаются.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:40, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже откатила назад. Поняли, что слишком резонансно получилось.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:26, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толку его выпускать, если всё эмулируется драйвером в итоге? Хочешь новый вулкан -- покупаешь новую карту.
     
     
  • 3.14, Kerr (ok), 01:34, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в Linux и Mesa это не так работает. Для GCN 1.0 разработчики Mesa собираются позже добавить поддержку Vulkan 1.4.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:42, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что неделя поддержки железа ?
    Интел добавила поддержку генератора кадров XeSS во встройки Meteor Lake:
    https://videocardz.com/newz/intel-adds-xess-frame-generation-support-to-meteor
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:48, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да,на дровах radeon, при выходе из сна была каша из пикселей,поддержки вулкана нет,через grub принудительно загрузился под amdgpu,все баги пропали и играть в игрушки стало веселее,спасибо этому человеку за труд.
     
  • 1.9, 12yoexpert (ok), 01:06, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > I’m a subcontractor to Valve, working on the Linux open source graphics stack, primarily contributing to these parts of the Mesa project:

    всё же Габен хорошее дело делает

     
  • 1.10, name (??), 01:17, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, заработает ли на них после этого vulkan рендер в wlroots. Или там ещё чего-то не хватает. В последнем, кстати, какой-то апдейт назревает, возможно 1.0!
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:22, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где ж вы были когда у меня был Радеон 7790...
     
     
  • 2.12, name (??), 01:26, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня сдохла 7770, так и не вкусив энкодинга на линуксе.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру