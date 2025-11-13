Представлены патчи для Linux, включающие AMDGPU для видеокарт семейства GCN 1.x по умолчанию

Тимур Кристоф (Timur Kristóf), один из субподрядчиков фирмы Valve, представил серию патчей, активирующих по умолчанию драйвер AMDGPU вместо Radeon для видеокарт AMD GCN 1.1. Семейство GCN 1.1 включает видеокарты линейки "Sea Islands", такие как Radeon R9 290/390, HD 7790 / 8870 и иные видеокарты семейств Radeon Rx 200 / Rx 300. Тимур проделал большую работу по улучшению поддержки подобных видеокарт в AMDGPU, включая библиотеку работы с видеовыходами DC, добавив поддержку аналоговых коннекторов для этих семейств GPU.

Следом опубликован патч, активирующий AMDGPU по умолчанию и для семейств видеокарт GCN 1.0 "Southern Island", на которых использование AMDGPU вместо Radeon приводит к вполне сравнимым преимуществам. Карты GCN 1.0 выпускались с 2012 по 2019 год и охватывают такие модели, как Radeon HD 77xx/78xx/79xx/87xx/88xx/89xx, Radeon R9 280, FirePro W4000-W9000, Radeon Sky 700/900 и Radeon R9 265/270/370.

Среди причин по которым для этих GPU целесообразно использовать AMDGPU вместо Radeon упоминаются:

Более активное развитие драйвера и хорошая поддержка.

Поддержка Vulkan 1.3 при использовании драйвера RADV.

Более высокая производительность в играх.

Достигнут паритет по возможностям работы с аналоговыми коннекторами с драйвером Radeon.

Упоминается, что, например, видеокарта R9 290 до сих пор фигурирует в статистике Steam, хотя ей уже 10 лет. Ресурс Phoronix отмечает, что топовые представители семейств Hawaii (например R9 390X) до сих пор пригодны для игры в современные игры, например, Baldur's Gate 3 или Cyberpunk 2077 с вполне приличной картинкой.

Также можно отметить, что ведётся работа над поддержкой блоков аппаратного кодирования видео VCE (Video Coding Engine) 1.0, применявшихся в старых GCN.



