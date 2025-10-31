В библиотеке DC драйвера AMDGPU реализована поддержка GCN 1.0 и аналоговых видеовыходов

|
2.3, Аноним (1), 13:26, 31/10/2025

|
RX 6950 XT вышла в мае 2022.
RX 6750 GRE в октябре 2023.
Круто, что ещё сказать.
|
|
|
3.8, ryoken (ok), 13:43, 31/10/2025

|
У меня стоит себе Radeon VII и никого не трогает. Когда там он вышел?
|
|
|
|
|
5.32, Аноним (32), 16:40, 31/10/2025

|
Это тебе не nvidia с 12 годами полной поддержки для всех карт (даже самых неудобных).
|
2.14, name (??), 13:57, 31/10/2025

|
Так это адреналин, в виндовом драйвере быстро поддержку старых карт дропают.
|
|
|
3.17, Аноним (1), 14:12, 31/10/2025

|
Ну у Нвидии в последнем драйвере 581.57 есть поддержка всяких gtx 750ti, которые появились в 2014 году.
И у Интела поддерживается первое A-поколение.
|
|
|
4.26, name (??), 15:00, 31/10/2025

|
Это всё мусор, меза гораздо более старые видюхи поддерживает.
|
4.28, Аноним (28), 15:26, 31/10/2025

|
Так и тут никто не дропает из дров, просто не будут каждый месяц оптимизировать под новые игры, поддержка дров в остальном остается. Белки-истерички невнимательно прочли анонс.
|
1.4, User (??), 13:31, 31/10/2025

|
Ээээ... gcn 1.0 это же 2013 год? А с 19го года вроде все продукты на rdna, а gcn 1.0\1.1 вроде уже даже из вынь-дось драйвера с концами вынесли?
На деревне c2d праздник видимо, "день народного единства" отмечают...
|
|
|
2.6, Аноним (6), 13:35, 31/10/2025

|
C2D это уже 64 битный процессор, а мы любим экономить память и используем 32 бита.
Тем более, что Core это жалкий огрызок Pentium 3, а в Pentium 4/D используется более продвинутый NetBurst.
|
2.11, тоже Аноним (ok), 13:46, 31/10/2025

|
Неделю назад заменил матери домашнюю машинку с PentiumD, который уж совсем не вывозит, на R5 1400 + HD 7770, внезапно. С 8 гигами памяти и свежим Минтом - обычнейшая современная машинка для домохозяйки с запасом на годы вперед.
|
|
|
3.23, User (??), 14:35, 31/10/2025

|
> Неделю назад заменил матери домашнюю машинку с PentiumD, который уж совсем не
> вывозит, на R5 1400 + HD 7770, внезапно. С 8 гигами
> памяти и свежим Минтом - обычнейшая современная машинка для домохозяйки с
> запасом на годы вперед.
За что вы её так не любите?!
|
|
|
4.27, тоже Аноним (ok), 15:24, 31/10/2025

|
Мажоры фшоке!
Вот вам контрольный: на моей домашней машинке вообще только встройка!
|
|
|
5.30, User (??), 15:57, 31/10/2025

|
> Мажоры фшоке!
> Вот вам контрольный: на моей домашней машинке вообще только встройка!
На всех моих - аналогично. А вот 8 гигов памяти это боооооль даже по меркам 2024го года - сидел за подменной пишмашинкой неделю - всё проклял.
|
|
|
2.19, Аноним (19), 14:17, 31/10/2025

|
Поддержку hdmi2.1 вообще-то парк лет назад сделали, приготовили патчи.
Но владельцы hdmi сказали что это все у нас патентуемое и закрытое. Запрещаем ваши патчи.
Вот так оно и не попало в опенсорс. И вряд ли когда пападет.
Что ещё раз подтверждает истину, связываться с проприетарщиками себе дороже. Давно уже пора было перейти на DP.
|
1.9, ryoken (ok), 13:44, 31/10/2025

|
>>аналоговые коннекторы в виде DVI-I
Чочо... Переведите, как это универсальный (цифровой и аналоговый) коннектор внезапно стал тупо аналоговым?
|
|
|
|
|
3.18, Аноним (6), 14:14, 31/10/2025

|
Для этого сначала надо покуапеть ЭЛТ монитор, что само по себе нетривиально.
|
|
|
|
|
5.25, зомбированный (?), 14:43, 31/10/2025

|
сейчас много продаванов перешло на юлу, авито много банит на за что
я вот на юле купил 19" элт и вот сейчас играю в оригинальную Diablo 2 на Radeon R7 350
|