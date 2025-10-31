В библиотеке DC драйвера AMDGPU реализована поддержка GCN 1.0 и аналоговых видеовыходов

Тимур Кристоф (Timur Kristóf), один из субподрядчиков фирмы Valve, представил серию патчей, реализующих в ядерной библиотеке DC (Display Core) драйвера AMDGPU поддержку аналоговых видеовыходов, применяемых на GPU AMD семейства GCN 1.0/1.1. Отсутствие поддержки части выдеовыходов в драйвере AMDGPU или работа в обход библиотеки DC были одними из последних причин, по которым драйвер AMDGPU не использовался по умолчанию для семейств GPU GCN 1.0/1.1. С данными изменениями возможности AMDGPU по поддержке видеокарт GCN 1.0/1.1 достигнут паритета с драйвером Radeon, в котором так же существует поддержка указанных GPU. Компания Valve и её субподрядчики надеются достигнуть состояния, при котором драйвер AMDGPU будет использоваться для всех видеокарт GCN, начиная с первых представителей семейства GCN 1.0 (серия Rx 200 и Radeon HD 7000, кроме некоторых младших моделей, являвшихся перемаркированным вариантом более старых VLIW). Отмечается, что данная инициатива также приносит улучшения и для обладателей более новых семейств видеокарт Tonga и Hawaii, поскольку на некоторых из них были реализованы аналоговые коннекторы в виде DVI-I. Дополнительно DC также сможет быть использован для APU семейств Bonaire, у которых также был аналоговый коннектор и отсутствие поддержки таковых было единственной причиной по которой Bonaire не мог быть полноценно использован с AMDGPU с задействованием DC.



