В библиотеке DC драйвера AMDGPU реализована поддержка GCN 1.0 и аналоговых видеовыходов

31.10.2025 13:02

Тимур Кристоф (Timur Kristóf), один из субподрядчиков фирмы Valve, представил серию патчей, реализующих в ядерной библиотеке DC (Display Core) драйвера AMDGPU поддержку аналоговых видеовыходов, применяемых на GPU AMD семейства GCN 1.0/1.1.

Отсутствие поддержки части выдеовыходов в драйвере AMDGPU или работа в обход библиотеки DC были одними из последних причин, по которым драйвер AMDGPU не использовался по умолчанию для семейств GPU GCN 1.0/1.1. С данными изменениями возможности AMDGPU по поддержке видеокарт GCN 1.0/1.1 достигнут паритета с драйвером Radeon, в котором так же существует поддержка указанных GPU. Компания Valve и её субподрядчики надеются достигнуть состояния, при котором драйвер AMDGPU будет использоваться для всех видеокарт GCN, начиная с первых представителей семейства GCN 1.0 (серия Rx 200 и Radeon HD 7000, кроме некоторых младших моделей, являвшихся перемаркированным вариантом более старых VLIW).

Отмечается, что данная инициатива также приносит улучшения и для обладателей более новых семейств видеокарт Tonga и Hawaii, поскольку на некоторых из них были реализованы аналоговые коннекторы в виде DVI-I. Дополнительно DC также сможет быть использован для APU семейств Bonaire, у которых также был аналоговый коннектор и отсутствие поддержки таковых было единственной причиной по которой Bonaire не мог быть полноценно использован с AMDGPU с задействованием DC.

Обсуждение (32)
  • 1.1, Аноним (1), 13:07, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут ещё и дропнули оптимизацию для RX 5000 - 6000:
    https://www.techpowerup.com/342449/no-more-game-optimizations-for-amd-radeon-r
    Будут исправлять только критические проблемы безопасности.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 13:26, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RX 6950 XT вышла в мае 2022.
    RX 6750 GRE в октябре 2023.
    Круто, что ещё сказать.
     
     
  • 3.8, ryoken (ok), 13:43, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня стоит себе Radeon VII и никого не трогает. Когда там он вышел?
     
     
  • 4.13, Аноним (1), 13:55, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2019. И её (Вегу) бросили в 2023:
    https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/its-curtains-for-polaris-and-v
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 16:40, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе не nvidia с 12 годами полной поддержки для всех карт (даже самых неудобных).
     
  • 2.14, name (??), 13:57, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это адреналин, в виндовом драйвере быстро поддержку старых карт дропают.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 14:12, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну у Нвидии в последнем драйвере 581.57 есть поддержка всяких gtx 750ti, которые появились в 2014 году.
    И у Интела поддерживается первое A-поколение.
     
     
  • 4.26, name (??), 15:00, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это всё мусор, меза гораздо более старые видюхи поддерживает.
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:26, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и тут никто не дропает из дров, просто не будут каждый месяц оптимизировать под новые игры, поддержка дров в остальном остается. Белки-истерички невнимательно прочли анонс.
     
     
  • 5.29, Аноним (1), 15:29, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё год и на мороз, как с вегами
     

  • 1.2, зомбированный (?), 13:15, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, а как мне напрямую связаться с Timur Kristóf ?
     
  • 1.4, User (??), 13:31, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ээээ... gcn 1.0 это же 2013 год? А с 19го года вроде все продукты на rdna, а gcn 1.0\1.1 вроде уже даже из вынь-дось драйвера с концами вынесли?
    На деревне c2d праздник видимо, "день народного единства" отмечают...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:35, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    C2D это уже 64 битный процессор, а мы любим экономить память и используем 32 бита.

    Тем более, что Core это жалкий огрызок Pentium 3,  а в Pentium 4/D используется более продвинутый NetBurst.

     
  • 2.11, тоже Аноним (ok), 13:46, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неделю назад заменил матери домашнюю машинку с PentiumD, который уж совсем не вывозит, на R5 1400 + HD 7770, внезапно. С 8 гигами памяти и свежим Минтом - обычнейшая современная машинка для домохозяйки с запасом на годы вперед.
     
     
  • 3.23, User (??), 14:35, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Неделю назад заменил матери домашнюю машинку с PentiumD, который уж совсем не
    > вывозит, на R5 1400 + HD 7770, внезапно. С 8 гигами
    > памяти и свежим Минтом - обычнейшая современная машинка для домохозяйки с
    > запасом на годы вперед.

    За что вы её так не любите?!

     
     
  • 4.27, тоже Аноним (ok), 15:24, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мажоры фшоке!
    Вот вам контрольный: на моей домашней машинке вообще только встройка!
     
     
  • 5.30, User (??), 15:57, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мажоры фшоке!
    > Вот вам контрольный: на моей домашней машинке вообще только встройка!

    На всех моих - аналогично. А вот 8 гигов памяти это боооооль даже по меркам 2024го года - сидел за подменной пишмашинкой неделю - всё проклял.

     

  • 1.5, зомбированный (?), 13:34, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а кто такой Alex Deucher, он в амд работает?
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:41, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В amdgpu что угодно готовы делать, лишь бы не hdmi2.1.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:17, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержку hdmi2.1 вообще-то парк лет назад сделали, приготовили патчи.

    Но владельцы hdmi сказали что это все у нас патентуемое и закрытое. Запрещаем ваши патчи.

    Вот так оно и не попало в опенсорс. И вряд ли когда пападет.

    Что ещё раз подтверждает истину, связываться с проприетарщиками себе дороже. Давно уже пора было перейти на DP.

     
  • 2.21, Аноним (19), 14:20, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.phoronix.com/news/HDMI-2.1-OSS-Rejected
     
  • 2.22, Аноним (1), 14:33, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/60721-hdmi
     

  • 1.9, ryoken (ok), 13:44, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>аналоговые коннекторы в виде DVI-I

    Чочо... Переведите, как это универсальный (цифровой и аналоговый) коннектор внезапно стал тупо аналоговым?

     
     
  • 2.12, тоже Аноним (ok), 13:49, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Тупо" он стал исключительно в вашем прочтении.
     
  • 2.31, Alexey V. Pautov (?), 16:25, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про DVI-A не доводилось слышать?
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:44, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем это нужно в 2025?
     
     
  • 2.15, зомбированный (?), 13:58, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас много народу покуапет новые Radeon R7 350 на WB, чтобы подключать ЭЛТ мониторы
     
     
  • 3.18, Аноним (6), 14:14, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого сначала надо покуапеть ЭЛТ монитор, что само по себе нетривиально.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:38, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Avito
     
     
  • 5.25, зомбированный (?), 14:43, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас много продаванов перешло на юлу, авито много банит на за что
    я вот на юле купил 19" элт и вот сейчас играю в оригинальную Diablo 2 на Radeon R7 350
     
  • 2.16, зомбированный (?), 13:59, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас много народу покуапет новые Radeon R7 350 на WB, чтобы подключать ЭЛТ мониторы
     
  • 2.20, Аноним (19), 14:18, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще хоть что-то нужно в 25м?
     
