AMD перевёл набор Linux-драйверов Radeon на открытые драйверы OpenGL и Vulkan

2.5 , Аноним ( 5 ), 23:15, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Лайк поставь своей учительнице, которая не научила тебя читать.

Программный _интерфейс_, а не кодировщик.

А VA-API это video accelerated api, что как бы намекает.

2.9 , НяшМяш ( ok ), 23:52, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кеды на аватарке, при этом не знает, что такое vaapi. Кекспертность на опеннете во плоти.

2.10 , Аноним ( 10 ), 00:09, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – AMF и VA-API это, грубо говоря, программные обвязки, дёргающие аппаратные возможности. Т.е. одну реализацию (специфическую) заменили на другую (стандартную для Linux). Но, в принципе, я бы не стал аппаратное кодирование использовать вообще. Качество при этом получается хуже, чем у NVIDIA (NVENC), а при сравнении с программным кодировщиком так вообще разница небо и земля.

3.11 , penetrator ( ? ), 00:20, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – NVENC это тоже аппаратное кодирование и оно такое же корявое

3.15 , Аноним ( 15 ), 01:36, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну конечно проще купить отдельный компуктер, чтобы показать как Вася играет в игры или нагружать проц по полной, но тогда непонятно будет какое же потребление в играх. Вот ведь злые кодировальщики - декодирования то нет совсем. Это в 4К вместо 16 ватт процессор должен был бы потреблять 160? Отличное решение для стримов - и дома тепло. А то сижу тут парюсь с 16 ваттами на видеокарте в пассивном режиме для 86 кадров в 1080 и страдаю. Надо же как все быть! А все должны страдать, потому что иначе Вася обидится и будет чувствовать себя не комфортно. А нам ведь всем очень важно мнение Васи. Как мы без него раньше жили неясно. https://rutube.ru/video/a9eb7dfc3fada0242e02465c299e9c3b/

