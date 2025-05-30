AMD перевёл набор Linux-драйверов Radeon на открытые драйверы OpenGL и Vulkan

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|3.8, НяшМяш (ok), 23:51, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственно в чём amdvlk был быстрее, это в рейтрейсинге на поддерживаемых видеокартах. Теперь ждём вклад amd в radv на этот счёт.
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|1.3, BlackRot (ok), 23:09, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Из состава также исключён фреймворк AMF (Advanced Media Framework), предлагающий аппаратно ускоренные кодировщики и декодировщики видео. Вместо AMF для ускорения кодирования и декодирования видео предложено использовать программный интерфейс VA-API (Video Acceleration API) в связке с Mesa.
мои аплодисменты. вместо апаратного на программный 👌
где лайк поставить? (сарказм)
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|2.5, Аноним (5), 23:15, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Лайк поставь своей учительнице, которая не научила тебя читать.
Программный _интерфейс_, а не кодировщик.
А VA-API это video accelerated api, что как бы намекает.
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|2.9, НяшМяш (ok), 23:52, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кеды на аватарке, при этом не знает, что такое vaapi. Кекспертность на опеннете во плоти.
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|2.10, Аноним (10), 00:09, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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AMF и VA-API это, грубо говоря, программные обвязки, дёргающие аппаратные возможности. Т.е. одну реализацию (специфическую) заменили на другую (стандартную для Linux).
Но, в принципе, я бы не стал аппаратное кодирование использовать вообще. Качество при этом получается хуже, чем у NVIDIA (NVENC), а при сравнении с программным кодировщиком так вообще разница небо и земля.
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|3.15, Аноним (15), 01:36, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну конечно проще купить отдельный компуктер, чтобы показать как Вася играет в игры или нагружать проц по полной, но тогда непонятно будет какое же потребление в играх. Вот ведь злые кодировальщики - декодирования то нет совсем. Это в 4К вместо 16 ватт процессор должен был бы потреблять 160? Отличное решение для стримов - и дома тепло. А то сижу тут парюсь с 16 ваттами на видеокарте в пассивном режиме для 86 кадров в 1080 и страдаю. Надо же как все быть! А все должны страдать, потому что иначе Вася обидится и будет чувствовать себя не комфортно. А нам ведь всем очень важно мнение Васи. Как мы без него раньше жили неясно.
https://rutube.ru/video/a9eb7dfc3fada0242e02465c299e9c3b/
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|1.7, name (??), 23:29, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Потрясающе, когда-нибудь меза станет настолько крутой, что заменит блобы на телефонах. Уже частично заменяет, в эмуляторах используют turnip.
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|1.12, Аноним (12), 00:20, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пришёл ИИ. Хард скиллы теперь нужны гораздо меньше. Нужны софт скилы.
Ну и код открывать - а это логично.
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|2.19, Аноним (19), 04:00, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Софт скиллы при устройстве на работу были нужны всегда.
Лично я считаю, что это глупости все, не нужны программистам все эти ваши социальные взаимодействия, наше дело код писать, а не бесконечные созвоны устраивать.
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|1.13, Beta Version (ok), 00:26, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это ведь означает, что АМД подключится к разработке RADV? А то пока какая-то дикость получалась, что самый популярный игровой драйвер для видеокарт разрабатывался не производителем этих карт, а никак не связанной с ней другой компанией.
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|2.14, name (??), 00:45, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему никак не связанной, этот radv потом на стимдеках использовался.
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|3.17, Beta Version (ok), 03:25, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему никак не связанной, этот radv потом на стимдеках использовался.
Я про разработку драйвера. То, что этот драйвер используется для красного железа, это само собой разумеющееся.
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|4.20, name (??), 04:27, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как они продали бы стимдеки без протона и хорошего драйвера, разумеется, им больше всех нужно было это всё.
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