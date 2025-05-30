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AMD перевёл набор Linux-драйверов Radeon на открытые драйверы OpenGL и Vulkan

30.05.2025 22:58

Компания AMD опубликовала выпуск набора драйверов AMD Radeon 25.10.1 для Linux (Radeon Software for Linux), работающего поверх модуля AMDGPU, развиваемого в основном составе ядра Linux. Выпуск примечателен реализацией официальной поддержки открытых драйверов RADV и RadeonSI для графических API Vulkan и OpenGL, поставляемых проектом Mesa. Ранее предлагаемые пропритетарные драйверы для Vulkan и OpenGL исключены из набора.

Из состава также исключён фреймворк AMF (Advanced Media Framework), предлагающий аппаратно ускоренные кодировщики и декодировщики видео. Вместо AMF для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео предложено использовать программный интерфейс VA-API (Video Acceleration API) в связке с Mesa.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/resourc...)
  2. OpenNews: Компания AMD открыла модуль ядра GIM для виртуализации GPU
  3. OpenNews: В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера AMD Radeon Software Crimson Edition Linux 15.12
  5. OpenNews: Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows
  6. OpenNews: Релиз Mesa 25.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63329-amdgpu
Ключевые слова: amdgpu, radeon
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    и как производительность пострадала?
     
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 02:58, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    примерно как твоя мамка
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 03:28, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот же тебе делать нечего, что ты такие комменты каждую ночь
     

  • 1.2, NGAGE13 (ok), 23:08, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    AMDVLK капут,я правильно понял? Он же вроде открытый был.
     
     
  • 2.6, name (??), 23:22, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, был открытый, radv лучше.
     
     
  • 3.8, НяшМяш (ok), 23:51, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственно в чём amdvlk был быстрее, это в рейтрейсинге на поддерживаемых видеокартах. Теперь ждём вклад amd в radv на этот счёт.
     

  • 1.3, BlackRot (ok), 23:09, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Из состава также исключён фреймворк AMF (Advanced Media Framework), предлагающий аппаратно ускоренные кодировщики и декодировщики видео. Вместо AMF для ускорения кодирования и декодирования видео предложено использовать программный интерфейс VA-API (Video Acceleration API) в связке с Mesa.


    мои аплодисменты. вместо апаратного на программный 👌
    где лайк поставить? (сарказм)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:15, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Лайк поставь своей учительнице, которая не научила тебя читать.
    Программный _интерфейс_, а не кодировщик.
    А VA-API это video accelerated api, что как бы намекает.
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 23:52, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кеды на аватарке, при этом не знает, что такое vaapi. Кекспертность на опеннете во плоти.
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:09, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AMF и VA-API это, грубо говоря, программные обвязки, дёргающие аппаратные возможности. Т.е. одну реализацию (специфическую) заменили на другую (стандартную для Linux).

    Но, в принципе, я бы не стал аппаратное кодирование использовать вообще. Качество при этом получается хуже, чем у NVIDIA (NVENC), а при сравнении с программным кодировщиком так вообще разница небо и земля.

     
     
  • 3.11, penetrator (?), 00:20, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    NVENC это тоже аппаратное кодирование и оно такое же корявое
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:36, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну конечно проще купить отдельный компуктер, чтобы показать как Вася играет в игры или нагружать проц по полной, но тогда непонятно будет какое же потребление в играх. Вот ведь злые кодировальщики - декодирования то нет совсем. Это в 4К вместо 16 ватт процессор должен был бы потреблять 160? Отличное решение для стримов - и дома тепло. А то сижу тут парюсь с 16 ваттами на видеокарте в пассивном режиме для 86 кадров в 1080 и страдаю. Надо же как все быть! А все должны страдать, потому что иначе Вася обидится и будет чувствовать себя не комфортно. А нам ведь всем очень важно мнение Васи. Как мы без него раньше жили неясно.

    https://rutube.ru/video/a9eb7dfc3fada0242e02465c299e9c3b/

     

  • 1.7, name (??), 23:29, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Потрясающе, когда-нибудь меза станет настолько крутой, что заменит блобы на телефонах. Уже частично заменяет, в эмуляторах используют turnip.
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:20, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пришёл ИИ. Хард скиллы теперь нужны гораздо меньше. Нужны софт скилы.

    Ну и код открывать - а это логично.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 04:00, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт скиллы при устройстве на работу были нужны всегда.

    Лично я считаю, что это глупости все, не нужны программистам все эти ваши социальные взаимодействия, наше дело код писать, а не бесконечные созвоны устраивать.

     

  • 1.13, Beta Version (ok), 00:26, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ведь означает, что АМД подключится к разработке RADV? А то пока какая-то дикость получалась, что самый популярный игровой драйвер для видеокарт разрабатывался не производителем этих карт, а никак не связанной с ней другой компанией.
     
     
  • 2.14, name (??), 00:45, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему никак не связанной, этот radv потом на стимдеках использовался.
     
     
  • 3.17, Beta Version (ok), 03:25, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему никак не связанной, этот radv потом на стимдеках использовался.

    Я про разработку драйвера. То, что этот драйвер используется для красного железа, это само собой разумеющееся.

     
     
  • 4.20, name (??), 04:27, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как они продали бы стимдеки без протона и хорошего драйвера, разумеется, им больше всех нужно было это всё.
     

  • 1.21, Аноним (21), 04:57, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дрова всё также намертво приколочены к ядру и линукс-специфичным API?
     

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